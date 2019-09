ചട്ടമ്പിമാരില്‍ ചട്ടമ്പിയും പോക്കിരിമാരില്‍ പോക്കിരിയും സര്‍വ്വോപരി ലോക പോലീസ് മേധാവിയുമായ ട്രംപ് അദ്യേത്തെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞാലും വിവരമുണ്ട് എന്ന ആരോപണം ഇതുവരെ അദ്യേത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഇസ്രായേല്‍ നേതാവ് നെതന്യാഹു സാര്‍ പോലും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അസംബന്ധത്തിന് കൈയ്യും കാലും വെച്ചാല്‍ അത് അദ്യേമായിരിക്കുമെന്നാണ് ലോകവിവര പുസ്തകമായ ഗൂഗിള്‍ പോലും പറയുന്നതെന്ന് കേള്‍വിയുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ ഒരാളെ മാത്രമേ ട്രംപ് അദ്യേത്തിന് കാണാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളുവെന്നും അത് സാക്ഷാല്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ജിയാണെന്നതും ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തുവായിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇങ്ങനെയൊക്കെയെുള്ള ട്രംപ് അദ്യേം നമ്മുടെ മോദിജിയെ ഇന്ത്യയുടെ പിതാവെന്ന് വിളിച്ചത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ബിജെപിക്കാര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് ചില ദോഷൈകകദൃക്കുകള്‍ ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ് ഗാന്ധിജിയാണെന്ന കാര്യം അദ്യേത്തിന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന്‍ അങ്ങ് അമേരിക്കയില്‍ ഒരുത്തനുമില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും ടിയാന്മാര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം പോലും നേരാംവണ്ണം പഠിക്കാന്‍ ട്രംപ് അദ്യേത്തിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കണമെന്ന് അദ്യേത്തോട് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇച്ചിരി കടന്ന കൈ തന്നെയാണ്.

ഒന്നാലോചിച്ചുനോക്കിയാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ പിതൃസഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ മോദിജിയെപ്പോലെ യോഗ്യനായി ആരാണുള്ളത്. ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും തള്ളിപ്പറയില്ലെന്നതാണ് മക്കളും പിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. നമ്മുടെ കോടിയേരിജിയുടെ പരസ്യ തള്ളിപ്പറയല്‍ ഒരപാവാദം മാത്രമായി കാണാന്‍ അപേക്ഷ. അല്ലെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഒരു നിയമവും നിയമമല്ലാതാവുന്നില്ല.

രാത്രിക്കു രാത്രി നാട്ടിലെ മൊത്തം നോട്ടുകളും വെളുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടും ഒരു പിറുപിറുക്കല്‍പോലുമില്ലാതെ മോദിജിയെ തലയിലേറ്റുന്നവര്‍ വേറെ ഏതു രാജ്യത്താണുള്ളത്. കഴുത്തിനിട്ടു ചവിട്ടുമ്പോള്‍ ആ ചവിട്ടു കാരണം ഉളുക്കു മാറിക്കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നവര്‍. ബാലാക്കോട്ടില്‍ 200 ഭീകരരെ ബോംബിട്ടു കൊന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ബാലാക്കോട്ട് എവിടെയാണെന്നു പോലും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പറയുന്നത് മോദിജിയാണെങ്കില്‍ സംഗതി സത്യമായിരിക്കും എന്ന് ഈ ദേശത്തെ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാം. എന്റയര്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സിലെ ബിരുദം, കണ്ണന്‍ദേവന്‍ കമ്പനി തുടങ്ങും മുമ്പുള്ള ചായക്കച്ചവടം, കളിപ്പാന്‍കുളത്തിലെ മുതലപിടുത്തം എന്നിങ്ങനെ സത്യത്തിന്റെ മുഖങ്ങള്‍ എത്രയോ വിചിത്രവും സുന്ദരവുമാണ്. അച്ഛേ ദിന്‍ എന്നാണത്രെ ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് ഇന്ത്യാദേശത്ത് പറയുന്നത്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിലൊന്നായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ മേധാവിക്ക് ഒരവാര്‍ഡ് കൊടുക്കാന്‍ ഈ ലോകത്ത് മോദിജിയെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളോ എന്ന ചോദ്യവും ചില അപരാധികള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബല്‍ ഗോള്‍ കീപ്പര്‍ അവാര്‍ഡാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ മോദിജിക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഗോളി തന്നെ ഗോളടിക്കുന്ന കലാപരിപാടി പണ്ട് ഹിഗ്വിറ്റ എന്ന ഗോളി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്‍.എസ്. മാധവന്‍ പറഞ്ഞതായി വിവരമുണ്ട്. ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ അത്തരമൊരു നേട്ടത്തിന് നമ്മുടെ മോദിജി മാത്രമേ ഉടമയായുള്ളു എന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെ ആനന്ദത്തില്‍ ആറാടിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. സെല്‍ഫ് ഗോളിലാണ് മോദിജിക്ക് വിരുതെന്ന് ചിലര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് വടക്ക് കാശ്മീരിലായാലും തെക്ക് കേരളത്തിലായാലും ഒരവസരം കിട്ടിയാല്‍ മോദിജി സെല്‍ഫ് ഗോള്‍ അടിച്ചിരിക്കും.

ഒരേ സമയം ലോകത്തിന്റെ ഗോള്‍ കീപ്പറും ഇന്ത്യയുടെ പിതാവുമായിരിക്കുക എന്നത് മോദിജിക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. മള്‍ട്ടി ടാസ്‌കിങ് എന്ന കലാപരിപാടിയില്‍ ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ഏക ലോകനേതാവാണ് മോദിജി. ഇതിനിടയില്‍ ഒരു ഗുലുമാലെന്നു പറയാനുള്ളത് ഗാന്ധിജിയുടെ 150-ാം ജന്മവാര്‍ഷികമാണ്. ഒരു വിധം ഇന്ത്യാക്കാരൊക്കെ അങ്ങേരെ മറന്നു തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നും രണ്ടു മഹദ് വ്യക്തികളേ ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളു എന്നാണ് പുതിയ ചരിത്ര രേഖകളിലുള്ളത്. പട്ടേല്‍ജിയും മോദിജിയും. ഗാന്ധിജി ശരിക്കും ഗുജറാത്തുകാരനായിരുന്നോ എന്ന സംശയം നാഗ്പൂരിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം സര്‍വ്വകലാശാലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് പണ്ടേയുള്ളതാണ്.

എങ്ങിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാന്‍ നോക്കിയിട്ടും ഇങ്ങേര്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും വലിഞ്ഞുകയറിവരുന്നത് വലിയ തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രമല്ലെന്നും മുസ്ളീങ്ങളുടേതു കൂടിയാണെന്നും പറഞ്ഞ ഭീകരനാണ് കക്ഷി. പാക്കിസ്താന് 50 കോടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാഹാരമിരുന്ന പാര്‍ട്ടി. ടിയാനെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നാദ്യം വിളിച്ചവനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാനും മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നാലോചിക്കാന്‍ അമിത്ജിയോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും പറഞ്ഞതേയുള്ളു. അതിനിടയിലാണ് ദൈവകാരുണ്യം കൊണ്ട് ട്രംപ് അദ്യേമായിട്ട് സംഗതി ഏറ്റെടുത്തത്.

ചങ്ങാതി എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഇതാണ്. ഒരാവശ്യ സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കാന്‍ അല്ലെങ്കിലും അദ്യേം മാത്രമേയുള്ളു. അടുത്ത കൊല്ലം അദ്യേം തന്നെ അങ്ങ് വാഷിംഗ്ടണിലെ കസേരയില്‍ ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കണം എന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയേ ഇപ്പോഴുള്ളു.

