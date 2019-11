മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ജനാധിപത്യം നിലനില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതു വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ്. ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും അജിത് പവാറും ചേര്‍ന്നുള്ള കുറുമുന്നണിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടോയെന്നു വിശ്വാസവോട്ടെുപ്പു തെളിയിക്കും. അതിന് ഗവര്‍ണര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സമയം നവംബര്‍ 30 വരെയാണ്. ഇതു ശരിയല്ലെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിശ്വാസവോട്ടെുപ്പ് വേണമെന്നുമാണ് ശിവസേനയും കോണ്‍ഗ്രസും എന്‍.സി.പിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ജനാധിപത്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അതാണ്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കര്‍ണാടകത്തില്‍ സമാനമായ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായപ്പോള്‍ ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. സിക്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി ബഞ്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിശ്വാസവോട്ടെുപ്പ് നടത്താനാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. 2018 മെയ് 18-നാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ.കെ. സിക്രിയും എസ്.എ. ബോബ്ഡെയും അശോക് ഭൂഷണും അടങ്ങുന്ന ബഞ്ച് വാദം കേട്ടത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അതായത് മെയ് 19-ന് ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലു മണിയോടെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടന്നിരിക്കണമെന്നാണ് വാദത്തിനൊടുവില്‍ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ ആഹ്ളാദിപ്പിച്ച വിധിയായിരുന്നു അത്.

വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് യദ്യൂരപ്പ സര്‍ക്കാരിന് 15 ദിവസമാണ് അന്ന് ഗവര്‍ണ്ണര്‍ വാജുഭായ് വാല നല്‍കിയത്. ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും അടുത്ത ദിവസംതന്നെ വിശ്വാസവോട്ടെുപ്പ് നടന്നിരിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് സിക്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഞ്ച് അര്‍ത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതല്‍ സമയം കൊടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് കൂടുതല്‍ സമയം കിട്ടുന്നുവെന്നാണ് അര്‍ത്ഥം.

ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് ഫഡ്നാവിസും അജിത് പവാറും ചേര്‍ന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കില്‍ പിന്നെ ബി.ജെ.പി. എന്തിനാണ് കൂടുതല്‍ സമയം ചോദിക്കുന്നത്? എത്രയും പെട്ടെന്ന് സഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ച് ആരോപണങ്ങളില്‍നിന്ന് മുക്തി തേടുകയല്ലേ ബിജെപി ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടുതല്‍ സമയം ചോദിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഭൂരിപക്ഷം തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിന് സമയം വേണമെന്നാണ്. എങ്ങിനെയാണ് ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളില്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാം.

ഇങ്ങനെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യയില്‍ മാസ്റ്റര്‍ ബിരുദമുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പി. നവംബര്‍ 30 വരെയാണ് ഗവര്‍ണര്‍ കോഷിയാരി മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്നാവിസിന് സമയം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് മറ്റു കക്ഷികള്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ചയായിട്ടും കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായത് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളില്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചയും കോടതിയെ അലോസരപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നതില്‍ ക്ഷമ ചോദിച്ച അഭിഭാഷകന്‍ കബില്‍ സിബലിനോട് ക്ഷമയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഇത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നുമാണ് ജസ്റ്റിസ് രമണ പറഞ്ഞത്.

ഇന്നിപ്പോള്‍ കോടതി ഉത്തരവ് ചൊവ്വാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച വിശ്വാസവോട്ടെുപ്പ് നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നര്‍ത്ഥം. ബി.ജെ.പിക്ക് ഇതു നല്‍കുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല. ജനാധിപത്യം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ അതിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള കവചമാണ് കോടതികള്‍. സുപ്രീം കോടതിയാണ് അതിന്റെ അവസാന അഭയകേന്ദ്രം.

ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി നീങ്ങാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിനുള്ള പ്രവണത ശക്തമാണെന്നും ഭരണഘടനാപരമായുള്ള സദാചാരം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ ബോധപൂര്‍വ്വമുള്ള ശ്രമം വേണമെന്നും നിരീക്ഷിച്ചത് ഭരണഘടനാ ശില്‍പിയായ അംബദ്കറാണ്. ഈ പ്രക്രിയയില്‍ കോടതികള്‍ക്കുള്ള പങ്ക് അതീവ നിര്‍ണ്ണായകമാണ്.

ഈ കടമയും ഉഉത്തരവാദിത്തവും നിറവേറ്റുന്നതില്‍ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോള്‍ എത്രമാത്രം ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നത് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നീണ്ടുപോവുമ്പോള്‍ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള്‍ ആശങ്കയിലാഴുന്നതും അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്.

Content Highlights: Maharashtra: SC to pronounce order tomorrow at 10.30 am