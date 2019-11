ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര ചില പുതിയ പാഠങ്ങള്‍ തുറന്നേക്കും. കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ആശയ സമരങ്ങള്‍ കൃത്യമായ ദിശാബോധം ആര്‍ജിച്ചാല്‍ സമകാലിക ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയം മുന്നേറുക തീര്‍ത്തും പുതിയ വഴിത്തിരിവുകളിലൂടെയായിരിക്കും. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പന്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കളത്തിലാണ്. ശിവസേനയുമായുള്ള സഖ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഇനിയിപ്പോള്‍ അധികം താമസമുണ്ടാവില്ല.

ശക്തവും രൂക്ഷവുമായ ആശയ സംഘര്‍ഷങ്ങളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃനിരയില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയെ ച്ചൊല്ലി നടക്കുന്നത്. എ കെ ആന്റണിയും മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയും കെ സി വേണുഗോപാലും അടങ്ങുന്ന പ്രബലമായൊരു നിര ശിവസേന സഖ്യത്തിനെതിരാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ദൃഢതയെ സഖ്യം ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ നേതാക്കളുടെ വാദം. പക്ഷേ അഹമ്മദ് പട്ടേലും അശോക് ഗെഹ്ലോത്തും അശോക് ചൗഹാനുമൊക്കെയുള്ള മറ്റൊരു നേതൃനിര ശിവസേനയുമായുള്ള സഖ്യത്തിനുവേണ്ടി ഉറച്ച നിലപാടാണെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രായോഗികതയുടെ വിളനിലത്തിലാണ് പട്ടേലും ഗെഹ്ലോത്തും കരുക്കള്‍ നീക്കുന്നത്. ശിവസേനയെ ബിജെപിയില്‍ നിന്നടര്‍ത്തിമാറ്റി ഹിന്ദുത്വയുടെ മുനയൊടിക്കാന്‍ കിട്ടുന്ന അവസരം കളഞ്ഞുകുളിക്കരുതെന്നാണ് ഈ നേതാക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സഖ്യം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയല്ല ശിവസേനയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറയാണ് ദുര്‍ബ്ബലമാവുകയെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശിവസേന എന്‍ ഡി എ സഖ്യം വിട്ടതും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ പിന്‍വലിച്ചതും ചെറിയ നേട്ടമല്ലെന്നും ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഒന്നിനുമൊന്നിനും ധൃതി വേണ്ടെന്ന മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇക്കര്യത്തില്‍ സോണിയ ആപ്തവാക്യമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകസമിതിയിലെ ഒരു സീനിയര്‍ അംഗം സൂചിപ്പിച്ചത്. തുടക്കത്തില്‍ എന്‍ സി പിയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എമാരും കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തില്‍ വേണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഓടിപ്പിടഞ്ഞൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നും വരുംവരായ്കകള്‍ കൃത്യമായി ആലോചിച്ച് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം തീരുമാനത്തിലെത്തിയാല്‍ മതിയെന്നും സോണിയ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ശിവസേനയുമായി സഖ്യം വേണ്ടെന്ന എ കെ ആന്റണിയുടെ കടുംപിടിത്തം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സോണിയ തയ്യാറായില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അനുരഞ്ജനങ്ങളില്ലാതെ സമകാലിക ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് വന്‍ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ സാദ്ധ്യമാവില്ലെന്നാണ് ജയറാം രമേശിനെപ്പോലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിശാരദന്മാര്‍ സോണിയയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന ഉപദേശമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ശിവസേന തലവന്‍ ഉദ്ദവ് താക്കറെ അയോദ്ധ്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര മാറ്റിവെച്ചത് കാണാതിരിക്കരുതെന്ന് ശരദ്പവാറും കൂട്ടരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അയോദ്ധ്യയില്‍ രാമക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിക്കണമെന്നത് ശിവസേനയുടെ എക്കാലത്തേയും വലിയൊരു അജണ്ടയായിരുന്നു. അതിനനുകൂലമായി സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നിട്ടും അയോദ്ധ്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര പതുക്കെ മതി എന്ന തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദവ് നിര്‍ബ്ബന്ധിതനായത് കോണ്‍ഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യത്തിനായി് കാക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് വിരുദ്ധ നിലപാടുകളില്ലെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വയുടെ അതിപ്രസരമുള്ള ഒരു നീക്കവും തല്‍ക്കാലം വേണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദവിനു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശം.

എന്‍ ഡി എയുമായുള്ള ബന്ധം ചാടിക്കയറി വിച്ഛേദിച്ചതാണ് വാസ്തവത്തില്‍ ശിവസേനയെ വെട്ടിലാക്കിയത്. കോണ്‍ഗ്രസും എന്‍ സി പിയും ചേര്‍ന്ന് കളിച്ച കളിയില്‍ ആവേശം കയറി ശിവസേന സെല്‍ഫ് ഗോളടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്നും കരകയറാന്‍ ശിവസേനയ്ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സഹായം കൂടിയേ തീരു. കളത്തില്‍ ഒരിടത്തുമില്ലാതിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് കളിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത് ബിജെപി ഞെട്ടലോടെയാണ് കണ്ടത്.

ശിവസേനയെ വളയ്ക്കാം പക്ഷേ, ഒടിക്കാന്‍ നോക്കിയാല്‍ അത് വിപരീതഫലമുണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്നും അഹ്മദ് പട്ടേലിനെപ്പോലുള്ളവര്‍ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ശിവസേനയെ പിളര്‍ത്തി ഒരു വഴിക്കാക്കാന്‍ ബിജെപിയുടെ ഉള്ളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ധമുണ്ട്. പക്ഷേ, അത്തരമൊരു നീക്കം രാജ് താക്കറെയ്ക്ക് ശക്തിപകര്‍ന്നേക്കുമോയെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് ആശങ്കയുണ്ട്. ഹിന്ദുത്വയുടെ തീവ്ര മുഖമായിരുന്ന ശിവസേന കോണ്‍ഗ്രസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവുന്നത് ആര്‍ എസ് എസ്സും ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഫഡ്നാവിസിനെ തഴഞ്ഞ് നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കി ശിവസേനയെ കൈയ്യിലെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് ഇടക്കാലത്ത് ആര്‍ എസ് എസ്സില്‍ ഒരു വിഭാഗം തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, ഫഡ്നാവിസിനെ വിട്ടൊരു കളിയുമില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തതോടെ ഈ നീക്കം ദുര്‍ബ്ബലമായി.

ശിവസേനയ്ക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷവും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നല്‍കാനാവില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റിന് അഭിപ്രായമുണ്ടെന്നാണറിയുന്നത്. ശിവസേനയ്ക്ക് പ്രാതിനിധ്യമുള്ള മന്ത്രിസഭയില്‍ പങ്കാളിയാവണമോ എന്ന കാര്യത്തിലും കോണ്‍ഗ്രസിനുളളില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ട്. ശിവസേനയെ നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍ത്താനുള്ള സമവാക്യമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം തേടുന്നത്. ഇതിന് പൂര്‍ണ്ണരൂപം വന്നാല്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് - എന്‍ സി പി - ശിവേസന സഖ്യം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവും. ഉദാത്തവും പൂര്‍ണ്ണവുമായ ആദര്‍ശത്തിന്റെ ലോകം അപ്രാപ്യമാണെന്നും സമകാലിക സമസ്യകള്‍ മറികടക്കണമെങ്കില്‍ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിക്കാതെ വയ്യെന്നുമുള്ള വീക്ഷണത്തിന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റുമായി അടുപ്പമുള്ള വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

ബിജെപി അദ്ധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ സാകൂതം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസ് കൈയ്യൊഴിഞ്ഞാല്‍ ശിവസേനയ്ക്ക് ബിജെപിയുടെ മുന്നില്‍ അടിയറവ് പറയേണ്ടിവരും. ആത്മാഭിമാനം പണയം വെയ്ക്കുന്ന അത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ വലിച്ചെറിയണമോയെന്ന ചോദ്യവും സോണിയാ ഗാന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊണ്ടും കൊടുത്തും വളര്‍ന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മറ്റൊരു മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ല. കളികള്‍ എങ്ങിനെ കളിക്കണമെന്നും എവിടെ എപ്പാള്‍ കളിക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിനെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രം മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയും വളര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്നും ജയറാം രമേശിനെപ്പോലുള്ളവര്‍ പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. എന്തായാലും മഹാരാഷ്ട്ര ഉദ്വേഗഭരിതമാവുകയാണ്. 2024 ല്‍ ബിജെപി എങ്ങിനെയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിനെയാവും നേരിടുകയെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര വ്യക്തമാക്കും.

വഴിയില്‍ കേട്ടത് : ജനങ്ങളെ അവിശ്വാസത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു സര്‍ക്കാരിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മന്‍മോഹന്‍സിങ്. എന്റയര്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സില്‍ ബിരുദമെടുത്താല്‍ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ സര്‍ദാര്‍ജിക്കുള്ളു.

