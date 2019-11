അമേരിക്കന്‍ നോവലിസ്റ്റ് മാരിയോ പുസൊയുടെ ക്ലാസിക് നോവലായ ഗോഡ്ഫാദറില്‍ ഒരു രംഗമുണ്ട്. ഹോളിവുഡ് നടനും ഗായകനുമായ ജോണി ഫൊണ്ടെയ്ന്‍ തന്റെ തലതൊട്ടപ്പനും മാഫിയ തലവനുമായ വിറ്റൊ കൊര്‍ലിയോണിനെ കാണാനെത്തുന്നു. ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന വമ്പന്‍ സിനിമയില്‍ നായകകഥാപാത്രം തനിക്കു നേടിത്തരണമെന്നു പറയാനാണ് ഫൊണ്ടെയ്ന്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാതാവ് ഫൊണ്ടെയ്നുമായി ശത്രുതയിലാണ്. നിര്‍മ്മാതാവ് കല്യാണം കഴിക്കാനിരുന്ന സിനിമാ നടിയെ ഫൊണ്ടെയ്ന്‍ സ്വന്തമാക്കിയതാണു ശത്രുതയ്ക്കു പിന്നില്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തനിക്ക് റോള്‍ കിട്ടുക അതീവ ദുഷ്‌കരമായിരിക്കുമെന്ന് ഫൊണ്ടെയ്ന്‍ വിറ്റോയോട് പറയുന്നു. അപ്പോള്‍ വിറ്റൊ കൊര്‍ലിയോണ്‍ നല്‍കുന്ന മറുപടിയാണ് ഗോഡ്ഫാദറിനെ ഗോഡ്ഫാദറാക്കുന്നത്. ഈ നോവല്‍ സിനിമയാക്കിയപ്പോള്‍ മര്‍ലണ്‍ ബ്രാന്‍ഡൊയാണ് വിറ്റൊയെ അനശ്വരനാക്കിയത്. കൊര്‍ലിയോണിന്റെ ബാരിറ്റോണ്‍ ശബ്ദത്തില്‍ ആ മറുപടി ഒന്ന് കാതുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാം. ''ഞാന്‍ ഒരു വിലയിടും. അതയാള്‍ക്ക് നിരസിക്കാനാവില്ല.'' (I am gonna make him an offer he cant refuse അമേരിക്കന്‍ ഇംഗ്ളീഷാണ്, വ്യാകരണം തെറ്റിയെന്നു പറഞ്ഞ് ആരും മെക്കിട്ടു കയറരുത്).

വിലയിടാന്‍ അറിയാം എന്നതാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയേയും അമിത് ഷായേയും സോണിയ ഗാന്ധിയില്‍നിന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. വെറും വിലയല്ല, നിരസിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത വില. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് നാട്ടുകാരെ മൊത്തം ഞെട്ടിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമ്പോള്‍ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില്‍ മോദിയും ഷായും പരസ്പരം കൈകൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല. മാരിയോ പുസൊയുടെ മനസ്സ് കടമെടുത്താല്‍ അത്തരമൊരു അഭിനന്ദനത്തിനു സാദ്ധ്യത കുറവാണ്. കാരണം ഇതാദ്യമല്ലല്ലോ ഇരുകൂട്ടരും ജനത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നത്.

എന്‍.സി.പി. തലവന്‍ ശരദ് പവാറുമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് സമാനമായൊരു കൂടിക്കാഴ്ച മോദി നടത്തിയത് മുന്‍ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയിയുമായിട്ടായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ്-എന്‍.സി.പി.-ശിവസേന സഖ്യത്തിനു വഴികാട്ടിയായി സോണിയയും കൂട്ടരും പൊതു മിനിമം പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പവാറും മോദിയും തമ്മില്‍ കണ്ടത്.

ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് അപകടം തീര്‍ച്ചയായും മണത്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാവാം ഉദ്ധവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നതിന് ഇനി താമസം വേണ്ടെന്ന് കോണ്‍സ്ര് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ധവ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവര്‍ണറെ കാണുമെന്നും അന്നു തന്നെ ഉദ്ധവിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുമെന്നുമായിരുന്നു മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ പ്രഘോഷിച്ചത്. പക്ഷേ, നാടകാന്തം ഫഡ്നാവിസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പണ്ഡിതനും കവടി നിരത്താനായില്ല.

മോദിയുടെയും ഷായുടെയും കളികള്‍ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ സദാചാരങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കളികളല്ല. ജമ്മു കാശ്മീരില്‍ പി.ഡി.പിയുമായി സഖ്യത്തിലേര്‍പ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി.ജെ.പി. രാഷ്ട്രീയ സദാചാരത്തിന് പുത്തന്‍ ഭാഷ്യങ്ങള്‍ രചിച്ചിരുന്നു. എസ്.പി.- ബി.എസ്.പി. സഖ്യവും കോണ്‍ഗ്രസ്-ഇടതു സഖ്യവുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരെപ്പോലും ജമ്മു കാശ്മീരില്‍ ബി.ജെ.പി. കളിച്ച കളികള്‍ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ബി.ജെ.പി. മലര്‍ത്തിയടിച്ചു എന്നു പറയുന്നവര്‍ മറക്കുന്ന കാര്യവും സദാചാരത്തിന്റെ പുതു അവതാരങ്ങളാണ്. ശിവസേനയുമായി സഖ്യത്തിലേര്‍പ്പെടുക കോണ്‍ഗ്രസിന് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ശക്തമായ ആശയസമരമാണ് ഇതെച്ചൊല്ലി നടന്നത്. എ.കെ. ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു വിഭാഗം ശിവസേനയുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നതിനെ എതിര്‍ത്തപ്പോള്‍ അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം പ്രായോഗികതയ്ക്ക് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കണമെന്ന് വാദിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ സദാചാരം ആവശ്യപ്പെട്ട ആശയ സംഘര്‍ഷമായിരുന്നു അത്. ഇത്തരം ജനാധിപത്യ രീതികളൊന്നും തന്നെ ബി.ജെ.പിക്ക് പിന്തുടരേണ്ടതില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപോലെ രാഷ്ട്രീയം കച്ചവടമാവുമ്പോള്‍ വിപണി അറിഞ്ഞു കളിക്കാനറിയാവുന്നവര്‍ വിജയിക്കുമെന്നതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യങ്ങള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ പുല്ലുവിലയാണ് കല്‍പിക്കുന്നതെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. ബി.ജെ.പി.- ശിവസേന സഖ്യമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്- എന്‍.സി.പി. സഖ്യത്തെ നേരിട്ടത്. ഈ സഖ്യങ്ങള്‍ക്ക് വോട്ടുചെയ്തവര്‍ ഇപ്പോള്‍ ആരായി എന്ന ചോദ്യത്തിനു മുന്നില്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടിക്കും ഉത്തരമില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം.

തനിക്കല്ല മരുമകനാണ് ബി.ജെ.പി. വിലയിട്ടതെന്ന് ശരദ് പവാര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. മാമനൊത്ത മരുമകന്‍ എന്നല്ലാതെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അജിത് പവാറിനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സത്താറയിലെ കരിമ്പു കര്‍ഷകരോട് ചോദിച്ചാല്‍ മാമനും മരുമകനും തമ്മിലുള്ള അന്തര്‍ധാരയുടെ ചിത്രം വ്യക്തമായറിയാനാവും. എന്‍.സി.പിയുടെ എല്ലാ 54 എം.എല്‍.എമാരും ബി.ജെ.പിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഈ കച്ചവടത്തില്‍ വന്‍ നഷ്ടം ശിവസേനയ്ക്കാണ്. ശിവസേനയുടെ രാഷ്ട്രീയ അസ്തിത്വം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിനങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. അധികാരവും രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ എങ്ങിനെ നേരിടണമെന്നത് ഉദ്ധവിന് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്. ശിവസേന ഇനിയിപ്പോള്‍ നെടുകെയും കുറുകെയും പിളര്‍ന്നാല്‍ ഒട്ടും തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. മാതോശ്രീയില്‍നിന്നു പുറത്തുപോയി ഒരു നേതാവിനെയും ബാല്‍താക്കറെ കണ്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഇതാദ്യമായി പവാറിനെയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെയും കാണാന്‍ ഉദ്ധവിന് പുറത്തുപോവേണ്ടി വന്നു. ഗതികെട്ടപ്പോള്‍ പുലി പുല്ലു തിന്നെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ലെന്നത് കഷ്ടകാലമെന്നേ പറയനാാവൂ.

ശിവസേനയുമായുള്ള സഖ്യം കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിക്കും പുലിവാലായിരുന്നു. അതില്‍നിന്ന് തലയൂരാനായി എന്നതിന് സോണിയ ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, മഹാരാഷ്ട്ര പോലൊരു സംസ്ഥാനം, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം കൈവിട്ടുപോയതിന് സോണിയയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടുകള്‍ വഴി ബി.ജെ.പി. വൈറ്റ് മണി തന്നെ കുന്നുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണം കോണ്‍ഗ്രസിന് പല തലത്തിലും അനിവാര്യമായിരുന്നു.

രാഹുല്‍ പകുതി വഴിക്കിട്ടുപോയ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്ത സോണിയയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കളികളെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കളിക്കുന്നതു സാധാരണക്കാരോടല്ലെന്നും ഇസ്രായേലുമായി മച്ചാനും മച്ചാനും കളിക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയോടാണെന്നും പെഗാസസ് വാട്ടര്‍ഗേറ്റിലെ രഹസ്യ ടേപ്പുകകളല്ലെന്നും കാലം വല്ലാതെ മാറിയെന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ സോണിയ വൈകിപ്പോയിരിക്കുന്നു.

പവാറിനും എന്‍.സി.പിക്കും എന്തു വിലയാണ് ബി.ജെ.പി. ഇട്ടതെന്നറിയാന്‍ സമയമെടുക്കും. വിലയുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും പുറത്തുവരണമെന്നുമില്ല. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയം ശരിക്കും മാറുകയാണ്. അധികാരം പിടിക്കുന്നതിന് വോട്ടിങ് മെഷീനുകള്‍ വേണമെന്ന് പരിഹസിച്ചവരെയോര്‍ത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോള്‍ നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ ചിരിക്കുന്നത്. ആ ചിരി പക്ഷേ, ആത്യന്തികമായി ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിനു നേര്‍ക്കുള്ള ചിരിയാവുന്നു.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ബി.ജെ.പി. ഗംഗയെപ്പോലെയാണ്. ഇന്നലെ വരെ അഴിമതിയുടെ കൂടാരമായിരുന്ന എന്‍.സി.പിക്ക് ഇപ്പോള്‍ എന്താ ഒരു വെണ്‍മ. ഗംഗയാണോ ബര്‍മൂഡ ട്രയാംഗിളാണോ എന്ന് കാലം തെളിയിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഗംഗയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോലമാണ് കോലം.

Content Highlights: Narendra Modi- Amit Shah regains power in Maharashtra