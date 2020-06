അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ 45-ാം വാര്‍ഷികമാണിന്ന്. ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണകൂടത്തിന് മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കാന്‍ എത്ര എളുപ്പത്തില്‍ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ജനത തിരിച്ചറഞ്ഞിട്ട് നാലരപ്പതിറ്റാണ്ടാവുന്നു. ഇന്നിപ്പോള്‍ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഭരണകൂടത്തിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ജമ്മു കാശ്മീരില്‍ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ കവര്‍ന്നെടുക്കാന്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം(സി.എ.എ.) കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ മറ വേണ്ടിവന്നില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്‌ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ നായകനാക്കി സിനിമ എടുക്കുന്നതിനെതിരെ ഉയരുന്ന ആക്രോശങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തേണ്ടതും വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതും.

1936-ലാണ് ഡോ. ബി.ആര്‍. അംബദ്കര്‍ 'ജാതിയുടെ ഉന്മൂലനം'(Annihilation Of Caste) എന്ന കുറിപ്പ് എഴുതിയത്. ലാഹോര്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ജട് പട് തൊടക് മണ്ഡല്‍ എന്ന സംഘടനയുടെ വാര്‍ഷിക യോഗത്തില്‍ പ്രസംഗിക്കാനായാണ് അംബദ്കര്‍ ഈ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത്. സമ്മേളനത്തിനെത്തുന്നവര്‍ക്ക് വായിക്കാനായി നല്‍കാന്‍ അച്ചടിക്കണമായിരുന്നു. അതിനാല്‍ പ്രസംഗം അംബദ്കര്‍ നേരത്തെ തന്നെ സംഘാടകര്‍ക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു.

ജാതിവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സംഘടനയായിരുന്നു തൊടക് മണ്ഡല്‍. പക്ഷേ, പ്രസംഗത്തില്‍ അംബദ്കര്‍ ഹിന്ദു മതത്തിനും ബ്രാഹ്‌മണ്യത്തിനുമെതിരെ ഉയര്‍ത്തിയ നിശിത വിമര്‍ശം സംഘാടകര്‍ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. ഈ ഭാഗങ്ങള്‍ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അവര്‍ അംബദ്കര്‍ക്ക് കത്തെഴുതി. ഒരു കോമ പോലും മാറ്റാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു അംബദ്കറുടെ പ്രതികരണം. ഒടുവില്‍ സംഘാടകര്‍ യോഗം തന്നെ വേണ്ടെന്നു വെച്ചു. അംബദ്കര്‍ തന്റെ കുറിപ്പ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനു മുമ്പുള്ള സംഭവമാണിത്. അന്ന് ഗാന്ധിജി സംഘാകടരുടെ നിലപാടിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നു. അംബദ്കറുടെ അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവര്‍ കേള്‍ക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് സംഘാടകര്‍ ഇല്ലാതാക്കിയതെന്നാണ് ഗാന്ധിജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അതിനും അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് 1931-ലാണ് അംബദ്കറും ഗാന്ധിജിയുമായി ആദ്യം നേരില്‍ കണ്ടത്.

കോണ്‍ഗ്രസിനെ അംബദ്കര്‍ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഗാന്ധിജി ചോദിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത് മാതൃരാജ്യത്തെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതിന് തുല്ല്യമാണെന്ന വിവക്ഷ ഗാന്ധിജിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് അംബദ്കറിന്റെ മറുപടി അനുപമമായിരുന്നു. ''ഗാന്ധിജി, എനിക്ക് മാതൃരാജ്യമില്ല. അസ്പൃശ്യനായ ഒരാള്‍ക്കും ഈ രാജ്യത്തെ ചൊല്ലി അഭിമാനിക്കാനാവില്ല.''

പിന്നീടങ്ങോട്ട് എത്രയോ ഗംഭീരമായ തര്‍ക്കവിതര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഗാന്ധിജിയും അംബദ്കറും തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രകാശഭരിതവും പ്രസന്നഭരിതവുമായ മുഖമാണ് ഈ സംവാദങ്ങള്‍. അംബദ്കര്‍ മാത്രമല്ല, ടാഗോറും നെഹ്രുവും രാജാജിയുമൊക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളോട് ഏറ്റുമട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടെ തത്വസംഹിതകളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിമര്‍ശവും ആശയലോകത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നുണ്ട്. ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ടെതിര്‍ക്കുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം. കഥയെഴുതരുത് എന്നല്ല എഴുതട്ടെ എന്നാണ് ജനാധിപത്യം പറയേണ്ടത്. സിനിമ എടുക്കരുത് എന്നല്ല എടുക്കട്ടെ എന്നു പറയുന്നിടത്താണ് ജനാധിപത്യമുള്ളത്.

2015 ജനവരി 13-ന് തമിഴ് എഴുത്തുകാരനായ പെരുമാള്‍ മുരുകന്‍ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി: ''പെരുമാള്‍ മുരുകന്‍ എന്ന എഴുത്തുകാരന്‍ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമല്ലാത്തതിനാല്‍ അയാള്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കാനും പോകുന്നില്ല.'' മാതൊറുഭാഗന്‍ (ഒരു പകുതി സ്ത്രീ) എന്ന തന്റെ നോവലിനെതിരെ സ്ഥലത്തെ പ്രബല സമുദായക്കാര്‍ തിരിഞ്ഞതോടെ ജന്മനാടായ നാമക്കലില്‍നിന്നു പെരുമാള്‍ മുരുകന് രാത്രിക്ക് രാത്രി ചെന്നൈയിലേക്ക് ഓടിപ്പോവേണ്ടി വന്നു. ഒരു വര്‍ഷത്തിനപ്പുറം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയാണ് പെരുമാള്‍ മുരുകനെ എഴുത്തുജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.കെ. കൗളും ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ സത്യനാരായണയും ചേര്‍ന്ന് 2016 ജൂലൈ അഞ്ചിന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു.

ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കില്‍ അടച്ചുവെയ്ക്കാമെന്നും വായിക്കാതിരിക്കാമെന്നും എന്നാല്‍ പുസ്തകം എഴുതരുതെന്ന് പറയാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരമില്ലെന്നുമാണ് ജസ്റ്റിസ് കൗള്‍ അര്‍ത്ഥശങ്കയ്ക്കിടമില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കിയത്. കല നിര്‍മ്മലമല്ലെന്നും നിര്‍മ്മലമായത് കലയല്ലെന്നും പറഞ്ഞ പാബ്ലൊ പിക്കാസൊ എന്ന ചിത്രകാരനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് കൗള്‍ വിധി എഴുതിയത്. സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു പറയുന്നത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കൗള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാനും സിനിമ എടുക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നവരെയാണ് ഭരണകൂടം നേരിടേണ്ടതെന്നും എഴുത്തുകാര്‍ക്കും കലാകാരന്മാര്‍ക്കുമെതിരെ സാമൂഹികവിരുദ്ധര്‍ രംഗത്തു വന്നാല്‍ എഴുത്തുകാരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ധര്‍മ്മമെന്നും ജസ്റ്റിസ് കൗള്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നിട്ട് പെരുമാള്‍ മുരുകനോട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: ''താങ്കള്‍ക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ് താങ്കള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. എഴുത്താണ് താങ്കള്‍ക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നത്. താങ്കള്‍ എഴുതൂ.''

1921-ലെ മലബാര്‍ കലാപം ചരിത്രമാണ്. ചരിത്രത്തിന് പല വായനകളുണ്ടാവും. വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്കെതിരെ പൊരുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരപ്പോരാളിയാണെന്നത് അങ്ങനെയൊരു വായനയാണ്. ആ വായന ശരിയല്ലെന്നാണ് സംഘപരിവാറുകാര്‍ പറയുന്നത്. അവര്‍ക്ക് അവരുടേതായ വായനകളുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെക്കുറിച്ചു തന്നെ പരിവാറിനുള്ള വായന വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഗാന്ധിജിയുടെ വിരുദ്ധപാതയില്‍ നീങ്ങിയ സവര്‍ക്കറുടെ ഛായാചിത്രം പാര്‍ലമെന്റില്‍ സ്ഥാപിക്കുകയെന്നത് അവരുടെ ആശയപരമായ നിലപാടിന്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയായിരുന്നു. ഗാന്ധി ഘാതകനായ ഗോഡ്സെയെ പുകഴ്ത്തിയ പ്രഗ്യ സിങ് ഠാക്കൂറിനെ ലോക്സഭയിലേക്ക് നിര്‍ത്തി വിജയിപ്പിച്ചതും ഈ സമീപനത്തിന്റെ ആവിഷ്‌കാരമായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം ഇതിനെല്ലാം ഇടം നല്‍കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒരു വായന മാത്രമേ പാടുള്ളുവെന്ന ശാഠ്യം മറ്റെന്തായാലും ജനാധിപത്യമല്ല.

ആഷിക് അബുവും പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദും അലി അക്ബറും ഇബ്രാഹിം വേങ്ങരയും വാരിയംകുന്നനെ അവരുടേതായ രീതിയില്‍ സമീപിക്കട്ടെ. റിച്ചാര്‍ഡ് അറ്റന്‍ബറൊയുടെ ഗാന്ധി സിനിമയില്‍ അംബദ്കര്‍ കടന്നുവരുന്നേയില്ലെന്നാണ് ഓര്‍മ്മ പറയുന്നത്(വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് കണ്ട ഓര്‍മ്മയാണ്). അംബദ്കറില്ലാതെ എന്തു ഗാന്ധിയെന്ന് ചോദിച്ച് ആരെങ്കിലും അറ്റന്‍ബറോയുടെ മെക്കിട്ട് കയറിയതായി ഓര്‍ക്കുന്നില്ല.

അറ്റന്‍ബറൊയുടെ ഗാന്ധിയല്ല ഫിറോസ് അബ്ബാസ് ഖാന്റെ 'ഗാന്ധി മൈ ഫാദര്‍.' അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഷിക് അബുവിന്റെ വാരിയംകുന്നനായിരിക്കില്ല അലി അക്ബറിന്റെ വാരിയംകുന്നന്‍. സിനിമകള്‍ വരട്ടെ. ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര്‍ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട എന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര്‍ സിനിമ കാണേണ്ട. വാരിയംകുന്നനെ തിരശ്ശീലയില്‍ കാണണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു പുസ്തകം വായിക്കണമെന്നോ ഒരു സിനിമ കാണണമെന്നോ ഒരു നിയമവും അനുശാസിക്കുന്നില്ല.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമ എടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നവരോട് അത് വെള്ളരിക്കാപട്ടണത്തില്‍ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണെന്നും ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയില്‍ ഇത്തരം കലാപരിപാടികള്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കൃത്യമായി പറയുകയാണ് ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടത്. സിനിമയെടുക്കാനുള്ള ആഷിക്കിന്റെയും അലിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഭരണകൂടം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്.

ചരിത്രം എം.ജി.എസ്. നാരായണന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ സങ്കീര്‍ണ്ണമാണ്. കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലുമായി വേര്‍തിരിച്ചിടാന്‍ പറ്റുന്നവരായി മനുഷ്യര്‍ ആരുമില്ല. നന്മമരം എന്നത് ഒരു ഉട്ടോപ്യന്‍ സങ്കല്പമാണ്. അടിമുടി നന്മ പൂത്തുലഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെന്ന് കസ്തൂര്‍ബ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്രയെത്ര രാമായണങ്ങള്‍ എന്നു പറയുന്നതുപോലെയാണ് എത്രയെത്ര 1921-കള്‍ എന്നു പറയുന്നതും.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: മലയാള സിനിമയിലെ മികച്ച സംവിധായകരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയാല്‍ ആഷിക്കിന്റെയും അലി അക്ബറിന്റെയും പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെയും സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും? ആദ്യ പത്തു പേരുടെ പട്ടികയില്‍ ആഷിക്കും പി.ടിയും ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യ അമ്പതു പേരില്‍ അലിയും.

Content Highlights: Let Aashiq, PT and Ali make their movies about Variyamkunnan | Vazhipokkan