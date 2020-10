എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ റൊഡറിക് മാത്യൂസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമാണ് ചന്ദ്രശേഖറും ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ച ആറു മാസങ്ങളും(Chandrashekar and the six months that saved India). 1990-നും 91-നുമിടയില്‍ ചന്ദ്രശേഖര്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായതിന്റെ ചരിത്ര-രാഷ്ട്രീയ പരിസരങ്ങളാണ് റൊഡറിക് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഓരോ അദ്ധ്യായത്തിനും മുമ്പ് ഗ്രന്ഥകാരന്‍ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ചില വാക്യങ്ങള്‍ എടുത്തുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്.

''രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഏറ്റവും മോശമായ സംഗതി യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാതിരിക്കലാണ്.''

''എനിക്കെത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാനാവും. പക്ഷേ, അതുകൊണ്ടൊന്നും രണ്ടു കിലോ അരി മൂന്നു കിലോയാവില്ല.''

ജോസ് കെ. മാണിയുടെ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാവട്ടെ!

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജോസ് കെ. മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ യു.ഡി.എഫ്. തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ ഈ കോളത്തില്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഒരു നിരീക്ഷണം ജോസ് കെ. മാണി ഇനിയങ്ങോട്ട് സി.പി.എമ്മിന്റെ തലവേദനയായിരിക്കുമെന്നാണ്. ഇതിപ്പോള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു.

ഇത്തരം യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ ഒളിച്ചോടുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ സംഗതിയെന്നാണ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറയുന്നത്. ഇടതുപക്ഷമാണ് ശരിയെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി പറയുമ്പോള്‍ അത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ നിലപാട് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തോട് ചേര്‍ത്തു വായിക്കാം. കാനം എങ്ങിനെയൊക്കെ വെള്ളപൂശാന്‍ ശ്രമിച്ചാലും ജോസ് കെ. മാണിയുടെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനെ രണ്ടു കിലോയില്‍നിന്നും മൂന്നു കിലോ ആക്കാനാവില്ല.

അടിയന്തരാവസ്ഥ പോലെ ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു സന്ദര്‍ഭം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ, ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആദര്‍ശങ്ങളുടെ അവസാന ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത് 1975-നും 77-നുമിടയിലുള്ള രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങളിലായിരിക്കണം. ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനില്‍പാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണനും കൂട്ടരും നടത്തിയത്.

അതിവിചിത്രമായൊരു കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു അത്. ആര്‍.എസ്.എസും സി.പി.എമ്മും ഒരേ ചേരിയില്‍ വന്ന കൂട്ടുകെട്ട്. ഈ ചേരിയിലേക്കാണ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്നു ജഗ്ജിവന്റാമും ബഹുഗുണയുമൊക്കെ വന്നത്. ഈ കാലുമാറ്റം അല്ലെങ്കില്‍ കൂടുമാറ്റം ആദര്‍ശത്തിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു. പണമല്ല, വിശ്വാസ സംഹിതകളാണ് ഇവരെ പുതിയ മേച്ചില്‍പുറങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത്. ''ജഗ്ജീവന്‍ പോയ് ജീവന്‍ പോയ്, ബഹുഗുണ പോയി ഗുണവും പോയ്'' എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് അന്ന് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള്‍ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഈ കാലുമാറ്റത്തിന് അനുകൂലമായി ഉയര്‍ത്തിയത്.

മൊറാര്‍ജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജനത മന്ത്രിസഭയുണ്ടായതോടെ ഈ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് അധികാരത്തിനായുള്ള വൃത്തികെട്ട പേരാട്ടങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ആര്‍.എസ്.എസുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിലായിരുന്നു വാജ്പേയിയും അദ്വാനിയും ജനത പാര്‍ട്ടിയിലെത്തിയത്. ആ ഉറപ്പ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടതാണ് ജനത സര്‍ക്കാരിനെ ആദ്യം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിയാവണമെന്ന അടങ്ങാത്ത മോഹം ചരണ്‍സിങ്ങിനെ വിടാതെ പിടികൂടിയതോടെ മൊറാര്‍ജിയുടെ പതനത്തിന് വലിയ താമസമുണ്ടായില്ല. ആയാറാം ഗയാറാം കാലം ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ തുടങ്ങുന്നത് ഇതോടെയാണെന്ന് പറയാം.

ആദര്‍ശങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പാണ് സമകാലിക ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയം. പ്രായോഗികതയുടെ കളിക്കളത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് പുല്ലു വില പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. കോണ്‍ഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടൊഴികെ മറ്റെല്ലാ സമവാക്യങ്ങളും ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജോസ് കെ. മാണിയുടെ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശത്തിന് മറ്റെന്ത് ന്യായീകരണം പറഞ്ഞാലും ആദര്‍ശത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് മാത്രം പറയരുത്.

ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു.ഡി.എഫ്. സര്‍ക്കാര്‍ അഴിമതിയുടെ നിലയില്ലാക്കയങ്ങളിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയത്. മുസ്ലിം ലീഗിനും കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനുമിടയില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പുകളുടെ കളിയരങ്ങായിരുന്നു ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ സര്‍ക്കാര്‍. ട്രപ്പിസ് കളിക്കാരന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ ഈ കളി കളിക്കാന്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ആവുന്നത്ര ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിനിടയയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് വി.എം. സുധീരനെ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റാക്കിയത്. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്ക് തടയിടണമെന്ന ആന്റണിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും ആഗ്രഹപൂര്‍ത്തീകരണമായിരുന്നു സുധിരന്റെ രംഗപ്രവേശം. ബാറുകള്‍ പൂട്ടിക്കാനായി സുധീരന്‍ കളിച്ച കളി അതേ നാണയത്തില്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി തിരിച്ചടിച്ചതോടെ കേരളത്തില്‍ യു.ഡി.എഫ്. ഭരണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായി. ബാര്‍ കോഴയും സോളാര്‍ വിവാദവും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരിനെ ഒരു വഴിക്കാക്കിയത് ഈ പരിസരത്തിലായിരുന്നു.

എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിലെത്തിയ പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ആദ്യ നടപടികളിലൊന്ന് ടി.പി. സെന്‍കുമാറിന് പകരം ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഡി.ജി.പി. ആക്കുകയായിരുന്നു. ബെഹ്റയുടെ നിയമനം കേരളത്തില്‍ സി.പി.എമ്മിനും ഇടതു മുന്നണി സര്‍ക്കാരിനും തിലകക്കുറിയായെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പിണറായിയുടെ കടുത്ത ആരാധകര്‍ പോലും പറയാനിടയില്ല.

വിജിലന്‍സ് മേധാവിയായി ജേക്കബ് തോമസിനെ കൊണ്ടുവന്നതും തിരിച്ചടിച്ചു. ഒടുവില്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും കടുത്ത വിമര്‍ശകനായി ജേക്കബ് തോമസ് മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളം കണ്ടത്. ഇതിനിടയില്‍ എം.കെ. ദാമോദരനെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം വലിയ വിവാദമായി. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്ച്യുതാനന്ദനെതിരെയുള്ള ചില കേസുകളില്‍ നിയമപോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ദാമോദരനെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവാക്കാനുള്ള പിണറായായുടെ നീക്കം പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലും പുറത്തും വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടു. കെ. കരുണാകരന്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന രമണ്‍ ശ്രിവാസ്തവയെ 2017-ല്‍ പോലിസ് വകുപ്പിന്റെ ഉപദേശകനാക്കിയതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ഇതിനും ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് 2016-ലാണ് ഗീത ഗോപിനാഥിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവാക്കിയത്. നവ ഉദാരവത്കരണ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ പ്രയോക്താവായ ഗീതയെ ഇടതുപക്ഷ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉപദേശകയാക്കിയതിന് സി.പി.എമ്മിന് കൃത്യമായി ഒരു മറുപടിയും നല്‍കാനായില്ല. പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫീസാണ് കേരളത്തില്‍ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും സി.പി.എം. ഒരു നോക്കുകുത്തിയാവുകയാണെന്നുമുള്ള വിമര്‍ശം ഈ പരിസരത്തിലാണുടലെടുത്തത്.

ഭരണം കിട്ടിയപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി വിശ്വസിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ എതിര്‍പക്ഷത്തു നില്‍ക്കുന്ന ഒരാളെ ഉപദേശകയാക്കിയിട്ട് കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ആഗോള സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാവണമെന്ന് എം.എ. ബേബി ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതൊരു തമാശയായി കാണാതിരിക്കാന്‍ സാമാന്യബോധം ഉള്ളവര്‍ക്കാവില്ല.

ജോസ് കെ. മാണിയുടെ പിതാവ് കെ.എം. മാണിക്കെതിരെ അഴിമതിയുടെ പേരില്‍ വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് സി.പി.എം. ഉള്‍പ്പെട്ട ഇടതുമുന്നണി കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടത്തിയത്. അന്ന് മാണിക്കെതിരെ ഇടതു മുന്നണി ഉയര്‍ത്തിയ ആരോപണങ്ങള്‍ വെറുതെയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ജോസ് കെ. മാണിയുടെ മുന്നണി പ്രവേശം വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഈ ജോസ് കെ. മാണി ഇടതുപക്ഷം ശരിയാണെന്നു പറയുമ്പോള്‍ ആഹ്ളാദിക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയാണെന്ന കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രസ്താവന തികഞ്ഞ അശ്ലീലമാവുന്നത് അഴിമതി അശ്ലീലമാണ് എന്നതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്.

പേടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത്. പേടി പിടിപെട്ടാല്‍ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അബദ്ധമാവും. സര്‍ക്കാരിനു മേല്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഈ പേടിയുടെ മൂല കാരണം. പാര്‍ട്ടിയോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല പിണറായി വിജയന്‍ പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത്. പിണറായി പറയുന്നിടത്ത് തലകുലുക്കുക എന്ന ജോലി മാത്രമാണ് പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുള്ളത്. സി.പി.എം. കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണെങ്കില്‍ സി.പി.ഐയുടെ അവസ്ഥയിലാണ്.

ആര്‍ക്കും വലിഞ്ഞുകേറാവുന്ന മുന്നണിയല്ല ഇടതുമുന്നണിയെന്ന് കാനം ആദ്യം വലിയ വായില്‍ വര്‍ത്തമാനം പറയും. പിണറായിയും കോടിയേരിയും തറപ്പിച്ചൊന്നു നോക്കുന്നതോടെ ജോസ് കെ. മാണിയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പുതിയ മുഖമെന്ന് പറയും. രണ്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കെതിരെ കേരള പോലിസ് യു.എ.പി.എ. ചുമത്തിയപ്പോള്‍ സി.പി.എം. ജനറല്‍ സെസക്രട്ടറി യെച്ചൂരി ആദ്യം അതിനെ വിമര്‍ശിച്ചു. നിലപാട് മാറ്റാന്‍ പിണറായി ഒരുക്കമല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോള്‍ യെച്ചൂരി പിന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. പിണറായിയുടെ ഓഫിസ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയും അത് ന്യായീകരിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി നിര്‍ബ്ബന്ധിതമാവുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് യു.എ.പി.എ.യിലായാലും സ്പ്രിങ്ക്ളറിലായാലും ലൈഫ് മിഷനിലായാലും ഗീത ഗേിപിനാഥിന്റെയും രമണ്‍ ശ്രിവാസ്തവയുടെയും നിയമനത്തിലായാലും കേരളം കണ്ടത്.

വി.എസോ നായനാരോ എന്തിന് ഇ.എം.എസോ ഭരിക്കുമ്പോള്‍ ഇതായിരുന്നില്ല അവസ്ഥ. പാര്‍ട്ടിയാണ് അപ്പോഴെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ നയങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്നതില്‍ അന്ന് പാര്‍ട്ടിക്ക് തികഞ്ഞ ബോദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. വ്യക്തിയുടെ മുഖമല്ല പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഭരണകൂടത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ, പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഭരണത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് എങ്ങിനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖയും പാര്‍ട്ടിക്ക് ഇന്നിപ്പോഴില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ചെന്നുപെട്ട ഗുലുമാലുകള്‍ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ഇന്നിപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി അതിന്റെ ഏറ്റവും മിടുക്കരായ പ്രതിനിധികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചാനലുകളായ ചാനലുകളില്‍ ഓടിനടന്ന് ഈ ന്യായീകരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് പാര്‍ട്ടി സംവിധാനത്തില്‍ ക്രിയാത്മകമായ ചലനമുണ്ടാക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് കഴിയാതെ പോവുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവാണെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനു പകരം സ്വന്തം ചാനലില്‍ വന്നിരുന്ന് ചര്‍ച്ചകള്‍ നയിക്കുകയും അതിനിടയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പുകാര്‍ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഔദ്യോഗികമായി മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാക്കളില്ല. മാധ്യമങ്ങളുമായി കാര്യമായി ഒരു ബന്ധത്തിനും താല്‍പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് മോദിക്ക് അതൊരു പ്രശ്നവുമല്ല.

മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍സിങ്ങിന് മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഹരിഷ് ഖാരെയും സഞ്ജയ് ബാരുവും. ഇവര്‍ രണ്ടു പേരും മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാക്കളായിരുന്നപ്പോള്‍ മറ്റൊരു ജോലിയും ചെയ്തിരുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഉപദേഷ്്ടാവെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതൊരു ഗൗരവമമേറിയ തൊഴിലാണ്. അധികാരകേന്ദ്രവുമായി അടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന പണിയാണത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ പല രഹസ്യങ്ങളും ഉപദേഷ്ടാക്കള്‍ക്കറിയാനാവും.

ശമ്പളം വാങ്ങാതെയാണ് ഉപദേശകനായിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതില്‍ വലിയ അര്‍ത്ഥമില്ല. കാരണം ആ പദവി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളം. അങ്ങിനെയൊരു തൊഴില്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മറ്റൊരു ജോലി തുടരുന്നത് ഒരു മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവിനും ഔചിത്യപൂര്‍ണ്ണമായ പ്രവൃത്തിയല്ല. സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വന്‍കൈക്കൂലി ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സംഗതി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തി അതിനെതിരെ നടപടി എടുപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുപകരം സ്വന്തം ചാനലില്‍ ഇത് ബ്രേക്കിങ് ന്യൂസാക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ വലിയൊരു താല്‍പര്യ സംഘര്‍ഷമുണ്ട്. ഇത്തരം താല്‍പര്യ സംഘര്‍ഷങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോള്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാരിനെ ചൂഴ്ന്നു നില്‍ക്കുന്നത്.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജോസ് കെ. മാണി ഇടതു മുന്നണിയിലേക്ക് വരുന്നത്. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോകുമോയെന്ന പേടി സി.പി.എമ്മിനുണ്ട്. അതിനെ നേരിടാന്‍ ജോസ് കെ. മാണിയെങ്കില്‍ ജോസ് കെ. മാണി എന്നാണ് സി.പി.എം. കരുതുന്നത്. ജോസ് കെ. മാണിയുടെ ഇതു വരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം പക്ഷേ, സി.പി.എമ്മിന്റെ ഈ വിലയിരുത്തലിന് കരുത്തു പകരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം.

2004-ല്‍ മുവ്വാറ്റുപുഴ ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തില്‍ കന്നിയങ്കത്തിനിറങ്ങിയ ജോസിന് ദയനീയ പരാജയമായിരുന്നു ഫലം. കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഒരു ലോക്സഭ വിജയം കിട്ടിയത് അന്ന് പി.സി. തോമസിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. 2009-ലും 2014-ലും കോട്ടയത്തുനിന്നു ജോസ് ജയിച്ചത് സ്വന്തം മികവിലാണെന്ന് മാണിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ പോലും പറയാനിടയില്ല. 1965 മുതല്‍ 2019 വരെ കെ.എം. മാണി നിലനിര്‍ത്തിയ പാലാ മണ്ഡലം സംരക്ഷിക്കാനാവാത്ത ജോസ് കെ. മാണി മധ്യ തിരുവിതാംകൂറില്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ടാവുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരക്ഷരതയുടെ പുറത്താണ്.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിന്റെയും അധീശത്വത്തിനെതിരെയുള്ള കലാപമാണ് പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കിയത്. പവാറിന്റെ എന്‍.സി.പിയും മമതയുടെ തൃണമൂലും ഡി.എം.കെയുമൊക്കെ ഈ കലാപത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു. പി.ടി. ചാക്കോയോട് കോണ്‍ഗ്രസ് അനീതി കാട്ടിയെന്ന വിമര്‍ശമാണ് നിമിത്തമായതെങ്കിലും കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പിറവിക്കു പിന്നിലും ശക്തമായ പ്രാദേശിക വികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വികാരം പക്ഷേ, ഭാവനാത്മാകമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പവാറിനോ അണ്ണാദുരൈക്കോ മമതയ്ക്കോ കഴിഞ്ഞതുപോലെ കെ.എം. മാണിക്കായില്ല.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോണ്‍ഗ്രസിനോ സി.പി.എമ്മിനോ കേരളത്തില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ബദലായില്ല. മാണി കളമൊഴിഞ്ഞതോടെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ അവസാന അദ്ധ്യായങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജോസ് കെ. മാണിയുടെ ഇടതു മുന്നണി പ്രവേശം ഈ അവസാനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നണിയില്‍ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനും ഇനിയങ്ങോട്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വലുതായൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. 2024-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഈ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് വിഭാഗങ്ങള്‍ വില പേശുന്ന അവസാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അതു കഴിഞ്ഞാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും സി.പി.എമ്മും പറയുന്നിടത്ത് കൈയ്യൊപ്പ് ചാര്‍ത്തുന്ന പണിയേ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനുണ്ടാവൂ.

കേരളത്തില്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് (trust deficti) നേരിടുന്നുണ്ട്. സി.പി.എമ്മിന് പിണറായി സര്‍ക്കാരിന് മേല്‍ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയാണിത്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടും വിശ്വാസത്തോടെയുമാണ് ജനങ്ങള്‍ ഇടതു മുന്നണിയെ 2016-ല്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ എടുത്തു പറയേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷേ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയര്‍ന്ന വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഈ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കാനോ അതില്‍ നിന്നും ഊര്‍ജ്ജമുള്‍ക്കൊള്ളാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സി.പി.എമ്മും ഇടതു മുന്നണിയും.

ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വാസക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇനിയുള്ള ആറ് മാസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സി.പി.എമ്മിന് കഴിയുമോയെന്ന കാര്യം കണ്ടറിയണം. ആറു മാസങ്ങള്‍ ചെറിയൊരു കാലയളവല്ല. ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് ചന്ദ്രശേഖര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ചണ് റൊഡറിക് തന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ എഴുതുന്നത്. സമഗ്രമായ ഒരഴിച്ചുപണിയിലൂടെയല്ലാതെ കേരളത്തിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ സി.പി.എമ്മിനാവില്ല. കേരളത്തില്‍ സി.പി.എമ്മിന് ഇതിനാവണമെങ്കില്‍ ആദ്യമായി ചന്ദ്രശേഖറിനെപ്പോലൊരു നേതാവു വേണം. സി.പി.എമ്മിന്റെ ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആരാണെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ കൈ മലര്‍ത്തിക്കാണിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളു.

1920-ലാണ് ഇന്ത്യന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നിലവില്‍ വന്നതെന്നാണ് സി.പി.എം. കരുതുന്നത്. ഇത് പാര്‍ട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറാം വാര്‍ഷികമാണ്. നൂറാം വാര്‍ഷികത്തിന് അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി ബാക്കിയുള്ള ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ അവസ്ഥയും നൂറു വയസ്സായിക്കഴിഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയും രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കൗതുകകരമായ പാഠങ്ങളായിരിക്കും.

ജോസ് കെ. മാണിയുടെ കേരളകോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്നു കിട്ടുന്ന സാക്ഷ്യപത്രമാണ് ഈ ചരിത്രമുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍ സി.പി.എമ്മിന് ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ എടുത്തുകാണിക്കാനുള്ളതെന്നത് ആ പാര്‍ട്ടി ഇന്നിപ്പോള്‍ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴവും പരപ്പും പകല്‍ പോലെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ചെന്നിത്തലയുടെ ഓഫീസില്‍ ഒരു കോടി രൂപയും കെ. ബാബുവിന്റെ ഓഫിസില്‍ 50 ലക്ഷവും വി.എസ്. ശിവകുമാറിന്റെ വീട്ടില്‍ 25 ലക്ഷവും എത്തിച്ചെന്ന് ബിജു രമേശ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പടുത്തതോടെ മുതലാളി വീണ്ടും ഉഷാറായി. ഇത്തവണ പക്ഷേ, ചിരി ഉയരുന്നത് പുതുപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടില്‍നിന്നാണോ?

