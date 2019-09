വ്യത്യസ്തമായ പാര്‍ട്ടി എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഇതാണ്. മിസോറാമില്‍ നേരാംവണ്ണം കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മളെ പിടിച്ച പിടിയാലെ കൊണ്ടു വന്ന് തിര്വന്തോരത്ത് ശശി അണ്ണനെതിരെ ഇറക്കി. പതിവു പോലെ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ കുളിര്‍മ്മയുടെ ഒരിലത്തണല്‍ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. കരുണാകര്‍ജിയുടെ പൈതല്‍ രാജിവെച്ചു പോയ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ ഒരു കൈ നോക്കണം. മിസോറാമില്‍ നിന്നു പോരുമ്പോള്‍ ഈ ഒരാഗ്രഹം നാഗ്പൂരിലെ കാരണവര്‍ മോഹന്‍ജിയെ നേരില്‍ കണ്ട് മുഖദാവില്‍ ബോധിപ്പിക്കണമെന്നു നിരീച്ചതാണ്. വ്യത്യസ്തമായ പാര്‍ട്ടിയാണെന്നും കാര്യങ്ങള്‍ ഒന്നിനൊന്നു വ്യത്യസ്തമായി മാറിമറിയുമെന്നും അന്ന് സ്വപ്നത്തില്‍പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല.

ഭാഷയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേയല്ലെന്ന് മിസോറാമില്‍ പോയപ്പോള്‍ മനസ്സിലായി. നമ്മള്‍ ഏതു ഭാഷ പറഞ്ഞാലും കേള്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് മലയാളമായേ തോന്നൂ. നമുക്കും മുമ്പേ വക്കംജി ഗവര്‍ണ്ണറായിരുന്ന ഇടമാണ് എന്നത് കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാക്കി. അടുക്കളയിലുള്ളവര്‍ക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം മലയാളമറിയാം എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം. വേറെയാര്‍ക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുശിനിക്കാര്‍ മലയാളം അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് വക്കംജി ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണക്കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാരെ വെല്ലാന്‍ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തില്‍ ആരാണുള്ളത്?

മിസോറാമില്‍ എല്ലാംകൊണ്ടും കുശാലായിരുന്നു. രാവിലെ പ്രാതലിന് നല്ല നെയ്യാമ്പല്‍ പോലുള്ള ഇഡ്ഡലികള്‍. പമ്പാതീരത്തെ തൈത്തെങ്ങില്‍ നിന്ന് കയ്യോടെ പറിച്ചെടുത്ത് വാട്ടം തട്ടാതെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന തേങ്ങയില്‍ നിന്നെടുത്ത പീര കൊണ്ട് വടി പോലെ അരച്ചെടുത്ത ചമ്മന്തി. സാമ്പാറെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മിസോറാമിലെ സാമ്പാറാണ് സാമ്പാര്‍. പഴയിടം തിരുമേനിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കണമന്നെ് കരുതിയതാണ്. നല്ല രസികന്‍ വെണ്ടയ്ക്കയും ചെണ്ടക്കോലും വഴുതിനങ്ങയും ഒന്നിനൊന്ന് മേളിക്കുന്ന പൊടിപ്പന്‍ സാമ്പാര്‍.

ആദ്യത്തെ രണ്ടിഡ്ഡലി ചട്നി കൂട്ടി, പിന്നെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം സാമ്പാറില്‍ മുക്കി. മേമ്പൊടിക്ക് ഉഴുന്നുവടയും. വടയെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതായിരുന്നു. ഉഴുന്നും മാവും സമസമം ചാലിച്ച് വെന്ത തേങ്ങാപ്പാലില്‍ നിന്നുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ മുക്കിപ്പൊരിച്ചത്. കൈകടിച്ചുപോവുന്ന മുടിഞ്ഞ രുചിയായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ചെമ്പാവരി കൊണ്ടുള്ള ചോര്‍. തിര്വന്തോരത്തെ പട്ടന്മാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ കടുമാങ്ങ, വെട്ടിയാല്‍ മുറിയുന്ന കാളന്‍, രാജ്ഭവനിലെ തോട്ടത്തില്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തിയ വാഴയില്‍ നിന്നുള്ള നേന്ത്രക്കായ കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പേരി.

ഗുരുവായൂരില്‍നിന്നു വരുത്തിയ കദളിപ്പഴവും പാലക്കാടന്‍ പപ്പടവും കൂട്ടി അടപ്രഥമന്‍ ഒന്നു പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരത്തെ കാപ്പിക്കുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടാവും. കാപ്പിയെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്താ ഒരു കാപ്പി. കുംഭകോണത്തു നിന്നും ശാഖാക്കാര്‍ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത കാപ്പി. കാപ്പിക്കുള്ള പാലിനായി മാത്രം രാജ്ഭവനില്‍ പശുക്കളുണ്ട്. കാപ്പിക്ക് കടി പതിവില്ല. പണ്ട് ശാഖയിലുള്ളപ്പോഴത്തെ പതിവ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സന്ധ്യമയങ്ങി ഒരേഴു മണിയാവുമ്പോഴേക്കും വയറിലൊരു കാളലാണ്.

രാത്രി കഞ്ഞിയാണുത്തമം. ഉരലില്‍ കൈകൊണ്ട് കുത്തിയെടുത്ത ഒന്നാന്തരം പൊടിയരികൊണ്ടുളള കഞ്ഞി. രണ്ട് നാളികേരം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാല്‍ കഞ്ഞിയിലൊഴിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് കഴിക്കും. പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ രാത്രി പതിവില്ല. ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഒന്നും രാത്രി വേണ്ടെന്നാണ് വൈദ്യര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അനന്തരവന്മാര്‍ കൊടുത്തുവിട്ട ഇഞ്ചിക്കറി പോലും രാത്രി എടുക്കില്ല. നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്‍ ഓരോന്നാലോചിച്ച് ഉമ്മറത്തെ ചാരുകസേരയിലിരിക്കും. മിസോറാമിലേക്ക് പോയപ്പോഴും തിരിച്ചുവന്നപ്പോഴും ആകെ കൂടെക്കൂട്ടിയത് ആ ചാരുകസേരയാണ്. കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ഗ്ളാസ് പാല്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധമാണ്. ശാഖയിലായിരുന്നപ്പോഴും ആ പതിവ് മുടക്കിയിരുന്നില്ല.

ഗവര്‍ണ്ണറായി മിസോറാമിലേക്ക് പോവണമെന്ന് അമിത്ജി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇതൊന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല.വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. നാഗ്പൂരില്‍നിന്നു പറയും, നമ്മള്‍ കേള്‍ക്കും. തിരിച്ച് പോണമെന്നും ശശി അണ്ണനെ നേരിടണമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മറുത്തൊരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല. ആകെ പറഞ്ഞത് വട്ടിയൂര്‍കാവിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ജയിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരേയൊരുമണ്ഡലമാണെന്ന് പാഴൂര്‍ പടിപ്പുരയില്‍ പോവാതെ അറിയാവുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു മണ്ഡലമാണ് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ശാഖയിലുളളവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇക്കുറി കേരള നിയമസഭയില്‍ രണ്ട് ശാഖാക്കാര്‍ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമെന്നും മനസ്സില്‍ ഉറപ്പിച്ചു. എല്ലാം കിനാവായിരുന്നു. ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടയില്‍ രാത്രിക്ക് രാത്രിയാണ് മിസോറാമിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടത്. ദൃഷ്ടിദോഷമുള്ള ചിലരുടെ സഹവാസമുണ്ടെന്ന് കണിയാര്‍ അന്നേ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. മിസോറാമിലെ വാസത്തില്‍ ആലസ്യം പൂണ്ടപ്പോള്‍ കണിയാരെ മറന്നുപോയി.

നാഗ്പൂര്‍ക്ക് കമ്പിയടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിസോറാം അല്ലെങ്കില്‍ മണിപ്പൂര്‍. അതുമല്ലെങ്കില്‍ അരുണാചല്‍പ്രദേശ്. ഈ ദേശത്തുനിന്ന് കഴിയുന്നത്ര അകലെ മതിയെന്ന് കമ്പിയില്‍ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചാരുകസേരയുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞത് ശരിയാക്കാന്‍ മൂത്താശാരിക്ക് ആളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നാഗ്പൂരില്‍ നിന്നും വിളി വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്ന് ആര്‍ക്കറിയം.

Content Highlights: veteran leader Kummanam Rajashekharan who was the first name in the list of candidates proposed to contest from Vatiiyoorkavu constituency is not in the list