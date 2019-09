പോലീസുകാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റം സാധാരണയാണ്. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാല്‍ സ്വാഭാവികമായും നേതാക്കള്‍ക്ക് പോലീസുകാരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ നേതാവാണെന്നു പറഞ്ഞ് നടക്കാന്‍ വേറെ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. വിളിക്കുന്ന നേതാവിനോട് കാര്യം വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്ന പോലീസുകാരും കേരളത്തില്‍ അപൂര്‍വ്വ കാഴ്ചയല്ല. ഭരണകക്ഷി എം.എല്‍.എയെ പോലീസ് നടുറോഡില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അടുത്തിടെയാണ്.

പക്ഷെ, കളമശ്ശേരിയില്‍ നടന്നത് സാധാരണ സംഭവമല്ല. എസ്.എഫ്.ഐ. ഭാരവാഹിയെ പോലീസ് ജിപ്പില്‍ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയത് ശരിയായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം സി.പി.എം. നേതാവിനോട് സ്ഥലം എസ്.ഐ. ചത്താലും സ്വന്തം പണി ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. നേതാവും എസ്.ഐയും തമ്മില്‍ നടന്ന ഡയലോഗല്ല സംഗതി അസാധാരാണമാക്കുന്നത്. ഈ സംഭാഷണം റെക്കോഡ് ചെയ്ത് സാമൂഹിക മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ എസ്.ഐ. തയ്യാറായി എന്നിടത്താണ് കഥയും കളിയും മാറുന്നത്.

സാധാരണഗതിയില്‍ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ് വിളിച്ചു വിരട്ടിയാല്‍ എസ്.ഐ. ആദ്യം ചെയ്യുക തനിക്ക് മുകളിലുള്ള മേലധികാരികളോട് വിവരം പറയുകയായിരിക്കും. പാര്‍ട്ടി നേതാവിനെപ്പോലെ എസ്.ഐയും ഈ കേരളത്തില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്നതായിരിക്കും. ഒരു വിധം പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളെയൊക്കെ അറിയാന്‍ എസ്.ഐക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമുണ്ടാവില്ല. കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോവും എന്ന അവസ്ഥ വന്നാല്‍ പോലും സംഗതി ഒന്നുകില്‍ പോലീസ് തലത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടി തലത്തില്‍ പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് പൊതുവെയുള്ള രീതി. കളമശ്ശേരിയിലെ എസ്.ഐയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ചികഞ്ഞുപോകാന്‍ വേണ്ടിയല്ല ഇത് പറയുന്നത്. എസ്.ഐ. വേറെ പാര്‍ട്ടിക്കാരനാണെങ്കിലും കേരളത്തില്‍ ഇത്തരം ഉടക്കുകള്‍ പാര്‍ട്ടി തലത്തില്‍ തീര്‍ക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

ഇതിനൊന്നും മുതിരാതെ കളമശ്ശേരിയിലെ എസ്.ഐ. ചെയ്്തത് നേതാവുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിടുകയാണ്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും ദൃശ്യമായ മുഖമാണ് പോലീസ്. സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ കാക്കിയിട്ട് നില്‍ക്കുന്ന പോലീസാണ്. ഈ പോലീസ് കളത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി കളിക്കുമ്പോള്‍ അത് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ നെഞ്ചത്തുള്ള കളിയാവുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കളമശ്ശേരിയിലെ എസ്.ഐ. കേരള സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പില്‍ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നും സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് താന്‍ ജനകീയ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണെന്നുമാണ്.

നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ട പോലീസുകാര്‍ സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് സാമൂഹികമാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ അഭയം തേടുമ്പോള്‍ എന്തു സന്ദേശമാണ് അതു നല്‍കുന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഗൗരവപൂര്‍വ്വം ചിന്തിക്കുക തന്നെ വേണം. അച്ചടക്കമില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ പോലീസ് പോലീസല്ല. അച്ചടക്കം പരസ്യമായി ലംഘിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസെങ്കില്‍ പോലീസിനെ ആ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചത് എന്താണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷിക്കുക തന്നെ വേണം.

പലതും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില്‍ എസ്.ഐ. പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചെഴുതി പരീക്ഷ പാസ്സായാണ് താന്‍ പോലീസിലെത്തിയതെന്നാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജില്‍ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷ എഴുതിയ ആളല്ല താന്‍ എന്നാണ് എസ്.ഐ. പറഞ്ഞതിനര്‍ത്ഥം. എസ്.ഐയുടെ ഡയലോഗുകളില്‍ ജനത്തിന് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡയലോഗാണിത്. പി.എസ്.സിയുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ എന്തു ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ഡയലോഗില്‍ അലയടിക്കുന്നത്.

പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ജനരോഷം ഉണര്‍ത്തിയ പല സംഭവങ്ങളിലും പോലീസാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്തെന്നത് കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. വരാപ്പുഴയിലും തിരുവനന്തുപരത്തും നടന്ന കസ്റ്റഡി മരണങ്ങള്‍, കെവിന്‍ എന്ന യുവാവിന്റെ ദാരുണ കൊലപാതകം, ബഷീര്‍ എന്ന മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെ വണ്ടിയിടിപ്പിച്ച് കൊന്ന കേസില്‍ പ്രതിയായ ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രിറാം വെങ്കട്ടരാമന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള പഴുതുകള്‍ ബോധപൂര്‍വ്വം ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത സംഭവം എന്നിങ്ങനെ സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകര്‍ക്കുന്നതില്‍ പോലീസ് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അസോസിയേഷന്‍ യോഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഈ വസ്തുതകളിലേക്ക് വിരല്‍ചൂണ്ടിയിരുന്നു. നേരത്തെ ശബരിമലയില്‍ ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതാവിനെ പോലീസുകാര്‍ ഹീറോ ആക്കിയതിനെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു. ഈ പൊട്ടിത്തെറികളെല്ലാം ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റായി ഒടുങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരള ജനത കാണുന്നത്. വീഴ്ചകള്‍ക്ക് ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോ ഉത്തരവാദികളായവര്‍ ഉത്തരം പറയുന്നതോ കാണാനില്ല. ഇത്രയും വീഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടും പോലീസിന്റെ തലപ്പത്ത് ബെഹ്റാജി ഒരു കുലുക്കവുമില്ലാതെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ബെഹ്റാജിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ തലപ്പത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമുണ്ട്.

പാലായില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഴ്ചകളേയുള്ളു. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്സിലെ പടലപ്പിണക്കവും കോണ്‍ഗ്രസും കേരള കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ഇരുപ്പും കണക്കലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി മാണി സി. കാപ്പന് ആശയ്ക്ക് വകയുള്ള മണ്ഡലമാണ് പാല. എങ്കിലും നിലവില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ വെച്ചു നോക്കിയാല്‍ കാപ്പനെ കാക്കാന്‍ ആണ്ടവന്‍ തന്നെ വരേണ്ടി വരും.

