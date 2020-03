ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ നാരായണ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യവും അതിന് നാരായണഗുരു നല്‍കിയ മറുപടിയും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈയ്യിടെയായി പ്രവൃത്തിയാര്‍ ആണല്ലേ എന്നായിരുന്നു ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ചോദ്യം. നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഗുരുവിന്റെ മറുപടി. നിവൃത്തികേടു കൊണ്ടാണ് ഗുരു സ്വന്തം ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. നിവൃത്തികേടു കൊണ്ടാണ് ഗുരു എസ്.എന്‍.ഡി.പിക്ക് രൂപം നല്‍കിയത്. ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഗുരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്.

നിവൃത്തികേടു കൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കണം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് കൂടുമാറിയത്. പക്ഷേ, ഗുരുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയും സിന്ധ്യയുടെ പ്രവൃത്തിയും തമ്മില്‍ അജഗജാന്തരമുണ്ട്. ഗുരുവിന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ വിപ്ലവമായിരുന്നു. സിന്ധ്യയുടെ കൂടുമാറ്റം വെറും പ്രഹസനവും ദുരന്തവുമാകുന്നു.

സിന്ധ്യ ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത് വാസ്തവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ചെറിയൊരു പിടിവള്ളിയായി. ഇതുവരെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിര്‍ത്തിരുന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് സ്വയം കെട്ടിയെടുത്തപ്പോള്‍ സിന്ധ്യ ബലി നല്‍കിയത് സ്വന്തം വിശ്വാസ്യതയും ഒരുപാടൊരുപാട് ഓര്‍മ്മകളുമാണ്. 1996-ല്‍ സീനിയര്‍ സിന്ധ്യ അതായത് ജ്യോതിയുടെ പിതാവ് മാധവറാവു സിന്ധ്യ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടുപോയിരുന്നു. നരസിംഹറാവുവുമായി ഉടക്കിയാണ് മാധവറാവു അന്ന് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നു പുറത്തേക്ക് പോയത്.

പക്ഷേ, മാധവറാവു ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നില്ല. അമ്മ വിജയരാജെ സിന്ധ്യ കിണഞ്ഞുശ്രമിച്ചിട്ടും മകന്‍ ആ കെണിയില്‍ വീണില്ല. പകരം സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിക്ക് രൂപം നല്‍കുകയാണ് മാധവറാവു ചെയ്തത്. മദ്ധ്യപ്രദേശ് വികാസ് കോണ്‍ഗ്രസ് എന്ന ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായാണ് ആ വര്‍ഷം മാധവറാവു ഗുണയില്‍ മത്സരിച്ചതും ജയിച്ചതും. അന്ന് ബി.ജെ.പി. ഗുണയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ നിര്‍ത്തിയില്ല. മാധവറാവുവിനെ ഒരു തരത്തിലും പിണക്കരുതെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വത്തിന് നിര്‍ബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മാധവറാവു പക്ഷേ, 1998-ല്‍ സോണിയ ഗാന്ധി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തലപ്പത്ത് വന്നപ്പോള്‍ പെട്ടിയും കിടക്കയുമെടുത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് കൂടാരത്തിലേക്കുള്ള വണ്ടി കയറി.

ബി.ജെ.പിയുടെ വര്‍ഗ്ഗീയ രാഷ്ട്രീയവുമായി സന്ധി ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ലെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിന് വര്‍ഗ്ഗീയത വിഘാതമാണെന്നും മാധവറാവു ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. ഈ ഓര്‍മ്മകളാണ് ഇന്നിപ്പോള്‍ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹാര്‍വാഡില്‍ നിന്നുള്ള ബിരുദവും കുടുംബ, കുല മഹിമകളും കോമണ്‍സെന്‍സിന് പകരമാവില്ലെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ പ്രവൃത്തി വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്. നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും വിപ്ലവകരമാവണമെന്നില്ലെന്നും ആളിനും തരത്തിനുമനുസരിച്ച് അവ തീര്‍ത്തും പ്രതിലോമപരമാവുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത ഏറെയാണെന്നും സിന്ധ്യയുടെ തീരുമാനം വിളിച്ചുപറയുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസിന് പക്ഷേ, ഇതില്‍ ആഹ്ളാദിക്കാന്‍ വലുതായൊന്നുമില്ല. സിന്ധ്യ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോയത് നിവൃത്തികേടുകൊണ്ടാണെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ഗതികേടാണ്. കൊറോണ കളത്തില്‍ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഗതികേടിലേക്ക് സാമാന്യ ജനസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ അത്ര പെട്ടെന്ന് പതിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേയുള്ളു. മറ്റേത് മഹാമാരിയേയും പോലെ കൊറോണയും ഈ ലോകത്ത് ആചന്ദ്രതാരം വാഴില്ല. കുറച്ചുകഴിയുമ്പോള്‍ വന്നപോലെ തന്നെ കൊറോണയും പോവും. അപ്പോള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യവുമായി കോണ്‍ഗ്രസിന് മുഖാമുഖം നില്‍ക്കേണ്ടി വരും.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേഷ് അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട്. 2019-ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കേറ്റ തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ഒരു ചര്‍ച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ജയ്റാം രമേഷ് പറഞ്ഞത്. 2014-ലെ പരാജയം പഠിക്കാന്‍ എ.കെ. ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ അതുപോലുമുണ്ടായില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ ഒരു തെറ്റുമുണ്ടാവില്ലെന്നതാണ് ആന്റണിയുടെ നയമെന്നും ഈ നയമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഇന്നത്തെ നിലയില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ജയ്റാം തുറന്നടിച്ചു.

ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക വാസ്തവത്തില്‍ ഒരു കര്‍മ്മം തന്നെയാണ്. നരസിംഹറാവു ഈ വിഷയത്തില്‍ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ പാര്‍ട്ടിയായിരുന്നു. ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിലും ആധുനിക ശാ്സത്രങ്ങളിലും ഒരു പോലെ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്ന റാവു മിക്കപ്പോഴും മൗനം കൊണ്ടാണ് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടത്.

1984-ല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ സിഖ്കൂട്ടക്കൊല നടന്നപ്പോള്‍ റാവുവായിരുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി. 1984 ഒക്ടോബര്‍ 31-ന് രാവിലെ ഒമ്പതരയോടടുത്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അന്ന് വൈകീട്ട് ഏഴു മണിയോടെയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത്. ഇതിനടയിലുള്ള നിര്‍ണ്ണായക സമയത്ത് റാവുവായിരുന്നു പ്രായോഗികമായി ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവന്‍.

പക്ഷേ, റാവു ഡല്‍ഹിയിലെ തെരുവകുളില്‍ സമാധാനം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കിയില്ല. നിരപരാധികളുടെ ചോരയില്‍ ഡല്‍ഹി മുങ്ങിയപ്പോള്‍ റാവു മൗനിയായിരുന്നു. ഇതേ മൗനം തന്നെയാണ് എട്ടു കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം 1992-ല്‍ ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും റാവു പുലര്‍ത്തിയത്. 84-ലെ കൂട്ടക്കൊലയില്‍ രാജീവ്്ഗാന്ധി

തീര്‍ച്ചയായും പ്രതിക്കൂട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷേ, റാവുവിനെപ്പോലെ പരിചയസമ്പന്നനായ നേതാവ് നിര്‍ണ്ണായക നിമിഷത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരുന്നതാണ് രാജ്യത്തെ ശരിക്കും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്.

റാവുവിന്റെ ഈ സമീപനമാണ് ആന്റണിയും കൂട്ടരും പിന്തുടരുന്നത്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ പൊടുന്നനെയുണ്ടായതല്ല ജ്യോതിയുടെ രാജി. മദ്ധ്യപ്രദേശില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു പൊട്ടിത്തെറി ആസന്നമാണെന്ന് കാണാതിരിക്കാനുള്ള അന്ധത കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലുമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ആന്ധ്രയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് കളിച്ച മണ്ടന്‍ കളിയുടെ ഫലം പാര്‍ട്ടിക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.

സോണിയ ഗാന്ധി ദുര്‍ബ്ബലയായിരുന്ന സമയത്താണ് വൈ.എസ്. രാജശേഖര്‍ റെഡ്ഡി കയറിയങ്ങ് ആല്‍മരം പേലെ വളര്‍ന്നത്. ഏറെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം, അതായത് കമാരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിന്‍ഡിക്കറ്റിനെ ഇന്ദിര നിലംപരിശാക്കിയതിനു ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നെഹ്രു കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നേതാവായ ഒരേയൊരാള്‍ വൈ.എസ്.ആറായിരുന്നു. മറാത്തയില്‍ ശരദ്പവാറിനു പോലും സാധിക്കാതിരുന്ന കാര്യമാണ് ആന്ധ്രയില്‍ വൈ.എസ്.ആര്‍. നേടിയെടുത്തത്.

വൈ.എസ്.ആര്‍. അകാലമരണത്തിനിരയായപ്പോള്‍ മകന്‍ ജഗന്‍മോഹന്‍ പാര്‍ട്ടിയിലും ഭരണത്തിലും അവകാശമുന്നയിക്കുക സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍ 1984-ല്‍ രാജ്യത്തെയും പാര്‍ട്ടിയെയും നയിക്കാന്‍ രാജിവ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് സമാന സാഹചര്യത്തിലാണ്്. പക്ഷേ, രാജീവിന് ലഭിച്ച ആനുകൂല്യം ജഗന് കിട്ടിയില്ല. പകരം ജഗനെ ഒതുക്കാന്‍ ആന്ധ്രയെത്തന്നെ വെട്ടിമുറിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചെയ്തത്. ഫലം...! ആന്ധ്രയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ചിത്രത്തിലേയില്ല. തെലങ്കാനയിലണെങ്കില്‍ ചിത്രത്തില്‍നിന്നും എപ്പോഴാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തുപോവുകയെന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യം പോലുമല്ല.

സിന്ധ്യയുടെ രാജികൊണ്ട് ആകെക്കൂടിയുണ്ടായ നല്ലൊരു കാര്യം കര്‍ണ്ണാടകത്തില്‍ ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെ പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റാക്കിയെന്നതാണ്. കര്‍ണ്ണാടകത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ കളികള്‍ക്കു മുന്നില്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനായത് ശിവകുമാര്‍ കളത്തിലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. വെള്ളം കോരിയും വിറകുവെട്ടിയും മാത്രമല്ല തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തല്‍ എന്ന തെക്കന്‍ കളരികൂടി പയറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ശിവകുമാര്‍ ബിജെപിയെ നേരിട്ടത്.

എന്നിട്ടും ശിവകുമാറിന് അര്‍ഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം നല്‍കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് മടിച്ചു നിന്നു. പഞ്ചാബിലെ അമരീന്ദറിനെയും ചത്തീസ്ഗഡിലെ ഭൂപേഷ് ഭാഗലിനെയും പോലെ തനിക്ക് താന്‍ പോന്ന നേതാവാണ് ശിവകുമാര്‍. ശിവകുമാറിനെ പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റാക്കിയതിലൂടെ എന്തായാലും കര്‍ണ്ണാടകം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഗംഭീരമായ ചുവടുവെയ്പാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ശിവകുമാറിനെയും അമരിന്ദറിനെയും പോലുള്ള ഒരാളെയാണ് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഹിന്ദുത്വയുടെ അതിദൃഢമായ പാറയിന്മേലാണ് മോദിയും ഷായും ബി.ജെ.പിയുടെ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിളക്കണമെങ്കില്‍ ഭാവനയും നേതൃശേഷിയും ഒരുപോലെ സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ നയിക്കണം. നിലവില്‍ നെഹ്രു കുടുംബത്തില്‍ അത്തരമൊരാളുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

റാവു ഉയര്‍ത്തിയ വെല്ലുവിളി നേരിടാന്‍ സോണിയയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വാജ്പേയിയെ പോലൊരു നേതാവിനെ മറികടന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിനെ അധികാരത്തില്‍ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും സോണിയയ്ക്കായി. പക്ഷേ, ഡല്‍ഹി പഴയ ഡല്‍ഹിയല്ല. മോദിയും ഷായും വാജ്പേയിയും അദ്വാനിയുമല്ല. മാര്‍ഗ്ഗവും ലക്ഷ്യവും ഒരുപോലെ ധാര്‍മ്മികമാവണമെന്ന ഒരു നിര്‍ബ്ബന്ധവും മോദിക്കോ ഷായ്ക്കോ ഇല്ല. വിജയിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്നവരാണവര്‍. ഒരു തോല്‍വിയും അവര്‍ക്കംഗീകരിക്കാനാവില്ല. എവിടെയൊക്കെ തിരിച്ചടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വെടക്കാക്കിയിട്ടാണേലും തനിക്കാക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇരുവരേയും നയിക്കുന്നത്.

ഇവരോടേറ്റു മുട്ടണമെങ്കില്‍ കരുണാനിധിയുടെ കൗശലവും ജയലളിതയുടെ കരിസ്മയുമുള്ള ഒരു നേതാവിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് കണ്ടെത്തേണ്ടതായുണ്ട്. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ രാജി വാസ്തവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ തേടിയെത്തിയ സുവര്‍ണ്ണാവസരമാണ്. 2004-ല്‍ സുനാമി ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോള്‍ അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഓര്‍ക്കണം. സുനാമി ഒരു ദുരന്തമാണ്, പക്ഷേ, അതൊരവസരം കൂടിയാണ്. സുനാമിക്കിരയായ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം. ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ക്ക് പുതിയ വീടുകളും പുതിയ ജിവിത ഉപാധികളും ലഭിക്കുന്നതിന് സുനാമി കാരണമായി. മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ ഭാവനയും ദര്‍ശനവും അതിനു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.

ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബി.ജെ.പിയില്‍ ഒരിടത്തുമെത്തില്ലെന്നും നീ തീര്‍ന്നെടാ തീര്‍ന്നുവെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഭക്തര്‍ അലമുറയിടുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. സിന്ധ്യയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ നന്നായറിയാവുന്ന , തലയ്ക്കകത്ത് ആള്‍താമസമുള്ള എന്തിനുമതേിനും പോന്നവര്‍ ബി.ജെ.പിയിലുണ്ട്. മോദിയും ഷായും മാത്രമല്ല ശിവരാജ് ചൗഹാനും ഒട്ടും കുറഞ്ഞ പാര്‍ട്ടിയല്ല.

കോണ്‍ഗ്രസ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ഗതികേടിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ ഗതികേടില്‍നിന്ന് എങ്ങിനെ കരകയറാനാവും എന്നാണ്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രവൃത്തിയാരാവാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ദുരന്തമാവും. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശ്രീകോവിലില്‍ നെഹ്രു കുടുംബത്തിനു പുറത്തു നിന്നൊരു പ്രതിഷ്ഠ വരട്ടെ. കൈലാസപതിയുടെ ഭക്തനെന്നു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്താനാവുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് കാലവും ചരിത്രവും ഇപ്പോള്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

