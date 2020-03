പ്രമുഖ നിയമജ്ഞന്‍ ഫാലി എസ് നരിമാന്‍ പറഞ്ഞതാണ്. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാര്‍ തമ്മില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ''സേഠ് കൊടുത്തയച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിച്ചില്ലേ?'' ഒരു ജഡ്ജി മറ്റൊരു ജഡ്ജിയോട് ചോദിച്ചു. ''എന്ത് ? താങ്കള്‍ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകള്‍ സ്വീകരിച്ചോ?'' രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. കേസിലെ കക്ഷി കൊടുത്തയച്ച ഒരു ചാക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങുകളെക്കുറിച്ചാണ് ജഡ്ജിമാര്‍ സംസാരിച്ചത്.'' നല്ല രസികന്‍ കിഴങ്ങായിരുന്നു.'' ആദ്യത്തെ ജഡ്ജി ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ രുചി ഓര്‍ത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.'' എന്നാലും ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ? '' രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജിക്ക് സംഗതി ഉള്‍ക്കൊള്ളാനായില്ല.'' എന്റെ സാറേ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഒരു ചാക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൊണ്ട് വാങ്ങാന്‍ പറ്റുന്നതാണോ നമ്മുടെ ഉത്തരവുകള്‍? '' രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജി നയം വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു ചാക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ചിലപ്പോള്‍ ഒരു ജഡ്ജിയെ സ്വാധീനിക്കാനായെന്നു വരില്ല. ചില സമ്മാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മള്‍ അവ നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് വശംവദരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കാന്‍ കൂടിയാണ് നരിമാന്‍ ഈ കഥ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, ഗവര്‍ണ്ണര്‍ പദവിയും രാജ്യസഭാ സീറ്റും ഒരു ചാക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ല. വലിയ പ്രലോഭനങ്ങളാണവ. ഈ പ്രലോഭനങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന അറിവ് നമ്മുടെ ജഡ്ജിമാരെ എങ്ങിനെയായിരിക്കും സ്വാധീനിക്കുക എന്നത് വാസ്തവത്തില്‍ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തയാണ്.

2014 ല്‍ ജസ്റ്റിസ് സദാശിവത്തെ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കേരള ഗവര്‍ണ്ണറാക്കിയപ്പോള്‍ അതിരൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനമാണുയര്‍ന്നത്. ജസ്റ്റിസ് സദാശിവം ആ ഓഫര്‍ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് ഉറച്ചു വാദിച്ചവര്‍ എണ്ണത്തില്‍ കുറവായിരുന്നില്ല. നിഷ്പക്ഷതയും നിര്‍ഭയത്വവും വിശ്വാസ്യതയുമാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ മുഖമുദ്ര. അനീതിക്കും അന്യായത്തിനുമെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ അവസാന അഭയമാണ് സുപ്രീം കോടതി. ആ അത്താണിയുടെ അടിത്തറ ഇളകിയാല്‍ അത് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകുന്നതിനു തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികള്‍ രോഷാകുലരാവുന്നതും സങ്കടപ്പെടുന്നതും .

''ഇപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാണ്. സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഔദ്യോഗികമായി മരിച്ചിരിക്കുന്നു.'' സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനും അറിയപ്പെടുന്ന നിയമജ്ഞനുമായ ഗൗതം ഭാട്ടിയയുടെ പ്രതികരണത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജുഡീഷ്യറിയുടെ അപചയത്തിലുള്ള ക്രോധവും നൊമ്പരവും തീര്‍ച്ചയായുമുണ്ട്.'' ഈ രാജ്യസഭാ സീറ്റില്‍ വ്യക്തമായും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ജുഡീഷ്യറി എങ്ങിനെയാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നതെന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവാണിത്.'' സുപ്രീംകോടതി ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ദുഷ്യന്ത് ദാവെയുടെ വാക്കുകളിലും അനീതിക്കെതിരെയുള്ള വികാരമുണ്ട്.

വ്യത്യസ്ത മേഖലകളില്‍ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുക. ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ ശരിക്കുമെന്താണ്? വിരമിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് വിധി പറഞ്ഞ പ്രമുഖ കേസുകള്‍ അയോദ്ധ്യയും ശബരിമലയും എന്‍ പി ആറും കശ്മീര്‍ വിഷയവുമായിരുന്നു. അയോദ്ധ്യ കേസില്‍ ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ് അദ്ധ്യക്ഷനായ ബഞ്ച് നല്‍കിയ വിധക്കെതിരെ നിശിത വിമര്‍ശമാണുയര്‍ന്നത്. തെറ്റ് ചെയ്തവര്‍ക്ക് സമ്മാനം നല്‍കുന്ന വിധിയാണിതെന്നാണ് ഡെല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എ പി ഷാ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രം ആഹ്ളാദത്തോടെ സ്വീകരിച്ച വിധിയാണിതെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രതികരണം. ശബരിമല കേസിലും അസ്സമിലെ എന്‍ പി ആര്‍ കേസിലും കശ്മീര്‍ വിഷയത്തിലും ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗഗൊയ് അടങ്ങുന്ന ബഞ്ച് കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകള്‍ക്കെതിരെയും ശക്തമായ വിമര്‍ശമുണ്ടായി.

മുദ്ര വെച്ച കവറുകളാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയുടെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭാവന. റഫേല്‍, സിബിഐ ഡയറക്ടര്‍ , ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ട് കേസുകളില്‍ വിവരങ്ങള്‍ മുദ്ര വെച്ച കവറുകളില്‍ നല്‍കാന്‍ ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജനാധിപത്യ ലോകം ഞെട്ടലോടെയാണ് കണ്ടത്. കോടതി നടപടികള്‍ സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമായിരുന്നു അത്. ഒരു വിധി പറയുമ്പോള്‍ ആ വിധി യുക്തിഭദ്രമായിരിക്കണമെന്ന അടിസ്ഥാന പ്രമാണവും പലപ്പോഴും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ലംഘനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് എന്ന വിമര്‍ശത്തിന് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ്ക്ക് എന്തു മറുപടിയാണ് നല്‍കാനുള്ളതെന്നറിയില്ല.

ടു ജി കുംഭകോണം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന സിഎജി വിനോദ റായിക്ക് ബാങ്കസ് ബോര്‍ഡ് ബ്യൂറോ ചെയര്‍മാന്‍ പദവി നല്‍കിയത് മോദി സര്‍ക്കാരാണ്. മുന്‍ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഡെല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സുനില്‍ ഗൗര്‍ വിരമിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള അപ്പല്ലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ ചെയര്‍മാനായതും അടുത്തിടെയാണ്. 2005 ല്‍ ഐപിഎസ്സില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച അജിത് ഡോവല്‍ ഈ 75 ാം വയസ്സിലും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായി തുടരുന്നുണ്ട്.

അന്തരിച്ച ബിജെപി നേതാവും മുന്‍ നിയമ - ധന മന്ത്രിയുമായിരുന്ന അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍ക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. എട്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് യുപിഎ രണ്ടാം സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ജെയ്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ എഴുതി. '' രണ്ടു തരം ജഡ്ജിമാരുണ്ട്. നിയമം അറിയുന്നവരും നിയമ മന്ത്രിയെ അറിയുന്നവരും. വിരമിക്കുന്നതിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ജോലികളാണ് വിരമിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള വിധികളെ സ്വാധിനിക്കുന്നത്.'' ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വാക്കുകളുടെ പ്രസക്തി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ഏറുകയാണ്..

വാജ്പേയി സര്‍ക്കാരില്‍ ധന്ര്രമന്തിയായിരുന്ന യശ്വന്ത് സിന്‍ഹയുടെ പ്രതികരണവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ''രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വേണ്ടെന്നു വെയ്ക്കാനുള്ള ആര്‍ജ്ജവം ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ്ക്കുണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഖ്യാതിക്ക് അതേല്‍പിക്കുന്ന ആഘാതം അളവറ്റതായിരിക്കും. ''

തനിക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡനക്കേസില്‍ വാദം കേട്ട ബഞ്ചില്‍ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരുന്ന ജഡ്ജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ്. അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്നും യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാവുമോയെന്നത് മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ചോദ്യമാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വയ്യ. ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും നമ്മള്‍ ഉണരുന്നത് ഇത്തരം ചില പ്രതീക്ഷകള്‍ ഇനിയും ജീവിതത്തില്‍ ബാക്കിയുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്.

