കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. സുപ്രീം കോടതി മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ്ക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച യുവതിയെ സുപ്രീം കോടതി സര്‍വ്വീസില്‍ തിരിച്ചെടുത്തു. നല്ലത്. ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്നിപ്പോള്‍ പൊതുവെ എല്ലാത്തിനും ക്ഷാമമാണെങ്കിലും കൂടുതല്‍ ക്ഷാമമുള്ള ഒരു മേഖല തൊഴില്‍ മേഖലയാണ്. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാള്‍ക്ക് വീണ്ടും തൊഴില്‍ കിട്ടുന്നുവെന്നു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്. ആര്‍ക്കും തൊഴില്‍ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തൊണ്ടകീറുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിനെ തല്‍ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും നിശ്ശബ്ദമാക്കാനും ഇതുപകരിച്ചേക്കും. വല്ലഭനു പുല്ലുമായുധം എന്നാണല്ലോ മോദിജിയുടെയൊക്കെ കാര്യത്തില്‍ പറയാറുള്ളത്.

പക്ഷേ , ഇതൊരു തൊഴില്‍പ്രശ്നം മാത്രമല്ല. ആത്യന്തികമായി ഇതില്‍ നീതിയുടെ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. പരാതിക്കാരിക്ക് നീതി കിട്ടിയോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. തൊഴിലിടത്ത് ലൈംഗിക പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് പരാതിക്കാരി ഉന്നയിച്ചത്. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലെ മുഖ്യന്യായാധിപന്‍ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊാെഗായ് ആയിരുന്നു പ്രതിസ്ഥാനത്ത്.

പ്രതി തന്നെ കേസ് കേള്‍ക്കുന്ന അതിവിചിത്രമായ സംഭവമാണ് തുടര്‍ന്നുണ്ടായത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് ഉള്‍പ്പെട്ട ഒരു ബെഞ്ച് ഈ കേസ് കേള്‍ക്കുന്നു. പരാതിക്കാരിയെ കേട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല തന്റെ നിരപരാധിത്വം ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടുണ്ടായ രസകരമായ സംഭവം ഈ കേസിന്റെ രേഖകളില്‍നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗഗൊയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പോള്‍ അന്വേഷിച്ചാല്‍ അന്ന് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് ഈ ബെഞ്ചില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി രേഖയിലില്ല.

ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയാണ് പരാതി അന്വേഷിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുണ്‍ മിശ്രയും രമണയുമായിരുന്നു മറ്റ് രണ്ടു പേര്‍. പരാതിക്കാരിയുടെ പ്രതിഷേധം കാരണം ജസ്റ്റിസ് രമണ അന്വേഷണ സമിതിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറി. പകരം ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര വന്നു. സമിതിയില്‍ പുറത്തു നിന്നൊരാള്‍ വേണമെന്ന തത്വം ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് കത്തെഴുതിയെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ല. സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ്ക്കനുകൂലമായിരുന്നുു.

ഇതിനിടയില്‍ പരാതിക്കാരി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങള്‍ക്ക് കണക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ജോലി അതിനകം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഡെല്‍ഹി പോലീസില്‍ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥലം മാറ്റി, പരാതിക്കൊരിക്കെതിരെ പണം തട്ടിപ്പ് കേസുണ്ടായി. അവര്‍ക്ക് ജയിലില്‍ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴിതാ അവരെ എല്ലാ ആനുകൂല്യവും നല്‍കി ജോലിയില്‍ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു.

അതായത് അവര്‍ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ഒരു ആരോപണത്തില്‍ പോലും വാസ്തവമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ തൊഴിലില്‍ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം അവര്‍ക്ക് നീതി കിട്ടില്ല. അവര്‍ക്ക് നീതി കിട്ടണമെങ്കില്‍ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചവര്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതുണ്ടാവാത്തിടത്തോളം കാലം നീതി ഒരു പൊള്ളയായ വാക്ക് മാത്രമായി അവശേഷിക്കും. ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ്.

2018 ഒക്ടോബര്‍ മൂന്നിനാണ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി സ്ഥാനമേറ്റത്. 2019 നവംബര്‍ 17-ന് അദ്ദേഹം ഈ പദവിയില്‍നിന്നു വിരമിച്ചു. വിരമിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അഭിമുഖങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട പത്രപ്രവര്‍ത്തകരോട് തനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ലെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ തലപ്പത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ് നിശ്ശബ്ദത പുലര്‍ത്താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസെന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള അര്‍ത്ഥവത്തായ ആമുഖമായി.

ഈ നിശ്ശബ്ദതയുടെ വലിയൊരടയാളം മുദ്ര വെച്ച കവറുകളായിരുന്നു. പ്രമുഖ നിയമജ്ഞന്‍ ഗൗതം ഭാട്ടിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ചിഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ്ക്ക് ഒരു പ്രതീകം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനേറ്റവും അര്‍ഹമാവുക ഈ കവറുകളായിരിക്കും. തെളിവുകള്‍ രഹസ്യങ്ങളായി എന്നതാണ് മുദ്രവെച്ച കവറുകള്‍ ആത്യന്തികമായി ചെയ്തത്.

റഫേല്‍ ഇടപാടിലായാലും സി.ബി.ഐ. മുന്‍ മേധാവി അലോക് വര്‍മ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലായാലും ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടുകളുടെ വ്യവഹാരത്തിലായാലും ദേശീയ പൗരത്വ രേഖയുടെ കാര്യത്തിലായാലും പലപ്പോഴും തെളിവുകള്‍ മുദ്രവെച്ച കവറുകളില്‍ നല്‍കാനാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തെളിവുകള്‍ കവറിലാവുമ്പോള്‍ അതെന്താണെന്നറിയാന്‍ പൊതുസമൂഹത്തിന് വഴിയില്ലാതാവുന്നു. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധി എഴുതപ്പെടുന്നതെന്നറിയാന്‍ ജനം ഇരുട്ടില്‍തപ്പേണ്ടി വരുന്നു.

യുക്തിയും കാരണവും വിധികളില്‍നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പരിണത ഫലം. 1949-ല്‍ ബാബ്‌റി മസ്ജിദിനകത്ത് വിഗ്രഹങ്ങള്‍ വെച്ചത് ഗുരുതര ലംഘനമാണെന്ന് കോടതി പറയുന്നു. 1992-ല്‍ മസ്ജിദ് ത്കര്‍ത്തത് നിയമ വാഴ്ചയുടെ നിഷേധമാണെന്നും കോടതി പറയുന്നു. മസ്ജിദ് നിര്‍മ്മിച്ചത് ക്ഷേത്രം തകര്‍ത്തിട്ടാണെന്നതിന് തെളിവൊന്നുമില്ലെന്നും കോടതി പറയുന്നു. എന്നിട്ട്, ആ സ്ഥലം രാമക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് കോടതി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഇതില്‍ എവിടെയാണ് തെളിവ്, എവിടെയാണ് യുക്തി, എവിടെയാണ് കാരണം എന്ന് നിയമജ്ഞരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയില്ല.

ദേശീയ പൗരത്വ രേഖയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസെന്ന നിലയില്‍ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗാെഗയ് കൈകാര്യം ചെയ്ത മറ്റൊരു സുപ്രധാന കേസ്. 19 ലക്ഷം പേരാണ് ആസാമില്‍ ഇതിന്റെ പുറത്ത് പൗരന്മാരല്ലാതായത്. പൗരനല്ലാതാവുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ സാമൂഹികമായി മരിക്കുക എന്നു തന്നെയാണ് അര്‍ത്ഥം. ഈ മരണത്തിലേക്ക് വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി എന്ന ആരോപണത്തില്‍നിന്ന് മുക്തനാവുക ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗൊയ്ക്ക് എളുപ്പമാവില്ല.

റഫേല്‍ ഇടപാട് കേസ് കൈാര്യം ചെയ്ത ബഞ്ചില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് കെ.എം. ജോസഫ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ കേസില്‍ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവാന്‍ സി.ബി.ഐക്ക് ഒരു തടസ്സവുമില്ലെന്നാണ്. വാസ്തവത്തില്‍ ഈ നിരീക്ഷണമല്ലേ മുഖ്യവിധിയായി വരേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. കര്‍ണ്ണാടകത്തില്‍ സ്പീക്കര്‍ അയോഗ്യരാക്കിയ എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന വിധിയും ജനാധിപത്യ സമൂഹം അങ്കലാപ്പാടെയാണ് കണ്ടത്.

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ കലപാക്കൊടി ഉയര്‍ത്തിയ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് ആയിരുന്നില്ല ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ്. തനിക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ലൈംഗിക പീഡനക്കേസില്‍ സ്വയം വാദം കേള്‍ക്കാനിരിക്കുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തീര്‍ത്തും പുതിയ പ്രതിഭാസമായിരുന്നു.

1976-ല്‍ അടിയന്തരവാസ്ഥയുടെ മൂര്‍ദ്ധന്യത്തില്‍ ഒരു ഹേബിയസ് കോര്‍പസ് കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഭരണകൂടത്തിനനുകൂലമായി വിധി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അതില്‍ വിയോജനക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരേയൊരു ജ്ഡജി ജസ്റ്റിസ് എച്.ആര്‍. ഖന്നയായിരുന്നു. ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഖന്ന എടുത്ത നിലപാട് ഇന്ത്യന്‍ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസമാണ്.

സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന വമ്പന്‍ പദവിയാണ് അതിലൂടെ ജസ്റ്റിസ് ഖന്നയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്. അത്തരമൊരു നിലപാട് എങ്ങിനെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഖന്നയ്ക്ക് എടുക്കാനായതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഖുഷ്വന്ത്സിങ് വിരല്‍ ചൂണ്ടിയത് ജസ്റ്റിസ് ഖന്നയുടെ ശുദ്ധമാര്‍ന്ന പ്രതിച്ഛായയിലേക്കാണ്. ''ജസ്റ്റിസ് ഖന്നയുടെ വിശുദ്ധിക്ക് മുന്നില്‍ മാലാഖമാര്‍ വൃത്തിഹീനരാണെന്ന് തോന്നും.''

ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ്ക്ക് മേല്‍ ഇപ്പോഴും ഒരു നിഴലുണ്ട്. ആ നിഴല്‍ ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയിയെ മാത്രമല്ല ഇരുട്ടിലാക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നവര്‍, നീതി തേടി വരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യര്‍- ഇവരെ നയിക്കുന്നത് പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയാണ്.

ക്രിക്കറ്റ് കോഴ അന്വേഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് വൈ.വി. ചന്ദ്രചൂഡ് (ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ പിതാവ് ) കുറച്ചിട്ട ഒരു വാചകമുണ്ട്. ''ഈ കളി കാണുന്ന സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് കളിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ കളിയുടെ നട്ടെല്ല്. കളത്തിലിറങ്ങുന്ന 11 പേരല്ല അവര്‍ക്ക് പകരം ബുക്കികളാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഈ സാധാരണക്കാര്‍ കളി കാണാന്‍ വരാതിരുന്നാല്‍ അതൊരു സങ്കടകരമായ ദിവസമായിരിക്കും.'' ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ ഈ വാക്യത്തിനപ്പുറത്ത് ഈ നിമിഷങ്ങളില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ മറ്റൊന്നുമില്ല.

