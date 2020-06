അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും രാഷ്ട്രീയകേരളം ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം കണ്ടിട്ടില്ല. അതും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. ജോസ് കെ. മാണിയെയും കൂട്ടരേയും യു.ഡി.എഫില്‍നിന്നു പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഈ കളിക്ക് പത്തില്‍ എട്ടു മാര്‍ക്കെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും.

രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ എടുത്തു പറയണം. പുറത്താക്കല്‍ നടപടി അവസാന നിമിഷം വരെ ഗോപ്യമായി വെയ്ക്കാന്‍ യു.ഡി.എഫ്. നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞു. വളയ്ക്കാന്‍ നോക്കുമെന്നല്ലാതെ ഒടിക്കാനും കോണ്‍ഗ്രസിനു കഴിയുമെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കോവിഡ് 19-നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിളക്കത്തില്‍നിന്ന് പൊടുന്നനെ ഇടതു മുന്നണിയെ ശരിക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ കളിത്തട്ടിലേക്ക് യു.ഡി.എഫ്. കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം.

ഒരു പാര്‍ട്ടിയേയോ വിഭാഗത്തേയോ മുന്നണിയില്‍നിന്നു പുറത്താക്കുകയെന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അപൂര്‍വ്വമാണ്. സ്വയം പുറത്തുപോവുകയും വിലപേശുകയുമായിരുന്നു കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശീലം. ഈ കളിയില്‍ ആര്‍ക്കാണ് നേട്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് തന്നെയെന്ന് പറയാന്‍ എന്റയര്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സില്‍ ബിരുദമൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു.ഡി.എഫില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് 15 സീറ്റിലാണ് മാണി വിഭാഗം മത്സരിച്ചത്. ഈ 15-ല്‍ ഇനിയിപ്പോള്‍ ഏറ്റവും കൂടിയത് ആറ് സീറ്റായിരിക്കും ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് കിട്ടാന്‍ പോവുക. പി.ജെ. ജോസഫ് കരഞ്ഞുപറഞ്ഞാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഒരു സീറ്റ് കൂടി കൊടുത്തേക്കും. ബാക്കി എട്ട് സീറ്റും കോണ്‍ഗ്രസിനായിരിക്കും. അങ്ങനെ മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂര്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കൈയ്യില്‍നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ്.

പി.ടി. ചാക്കോയുടെ അനുയായികള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ നടത്തിയ കലാപമാണ് 1964-ല്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പിറവിക്ക് കാരണമായത്. തൊട്ടടുത്ത കൊല്ലം നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 25 സീറ്റുകളാണ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നേടിയത്. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണയോഗത്തില്‍ കെ.എം. മാണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, പിന്നീട് സ്ഥാപക നേതാക്കളായ കെ.എം. ജോര്‍ജിനെയും ആര്‍. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയേയും അട്ടിമറിച്ച് കേരളകോണ്‍ഗ്രസിനെ മാണി സ്വന്തം കൈവെളളയിലൊതുക്കി.

അധികാരമായിരുന്നു മാണിയുടെ ആദര്‍ശം. അധികാരം പക്ഷേ, മാണിയെ ജനമനസ്സില്‍ നിന്നകറ്റിയില്ല. അധികാരം ആസ്വദിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ അതിലൂടെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരമേകാനും മാണി മറന്നില്ല. അദ്ധ്വാനവര്‍ഗ്ഗ സിദ്ധാന്തവും കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ മുതല്‍ കാരുണ്യ ലോട്ടറി വരെ നീളുന്ന ഇടപെടലുകളും ഈ നിലപാടിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു. മാണി പക്ഷേ, മീനച്ചിലാറിനപ്പുറത്തേക്ക് വളര്‍ന്നില്ല.

തമിഴകത്ത് ഡി.എം.കെ. രൂപംകൊണ്ടത് 1949-ലാണ്. 28 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് 1967-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ പുറത്താക്കി അണ്ണാദുരൈയും കൂട്ടരും അധികാരം പിടിച്ചു. പിന്നീടിതുവരെ തമിഴകത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന് സെന്റ്ജോര്‍ജ് കോട്ടയിലെ ആ അധികാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാന്‍ പറ്റിയിട്ടില്ല. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് മറ്റൊരു ഡി.എം.കെ. ആവാനായില്ല. കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം മനസ്സും ഭാവനയും പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ കെ.എം. മാണിക്കായില്ല.

കോണ്‍ഗ്രസിനും സിപിഎമ്മിനും ബദലായി (കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പിറവി വര്‍ഷം തന്നെയാണ് സി.പി.എമ്മും നിലവില്‍ വന്നതെന്നത് യാദൃശ്ചികമായിരിക്കാം) കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ മാണി പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികാര സമവാക്യങ്ങളില്‍ മാണിയെയും കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനെയും അവഗണിക്കാന്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകളില്‍ ഒരു മുന്നണിക്കുമാവുമായിരുന്നില്ല.

ഈ സമവാക്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും കൂട്ടരും തിരുത്തിയെഴുതുന്നത്. പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജോസ് കെ. മാണി നിര്‍ത്തിയ ജോസ് ടോമിന് അടിതെറ്റിയതോടെ മാണിവിഭാഗത്തിന്റെ ഭാവി തീരുമാനമായിരുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍ ചെറിയൊരു ദീര്‍ഘവീക്ഷണം ജോസ് കെ. മാണിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്നീ ഗതികേട് പാര്‍ട്ടി നേരിടേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല.

പിതാവ് കെ.എം. മാണിയുടെ മരണശേഷം ജോസ് കെ. മാണി ഒന്ന് തൊടുപുഴയിലേക്ക് പോയി പി.ജെ. ജോസഫിനെ കണ്ട് താങ്കളാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ പാലായില്‍ പാര്‍ട്ടി വിഴില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പി.ജെ. ജോസഫിനെ വെട്ടി തോമസ് ചാഴിക്കാടനെ കോട്ടയത്ത് ഇറക്കാനായതിന്റെ ഹുങ്ക് ജോസ് കെ. മാണിയുടെ സമനില തെറ്റിച്ചു. ആത്യന്തികമായി താന്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ജോസഫിനോടല്ലെന്നും ഉമ്മച്ചനോടാണെന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമാണ് ജോസ് കെ. മാണിക്കില്ലാതെ പോയത്.

കെ.എം. മാണിയില്ലാത്ത കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എന്താണെന്ന് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്ക് ആരും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കോട്ടയത്തായാലും ഇടുക്കിയിലായാലും ജോസ് കെ. മാണിയുടെ സ്വാധീനം ദുര്‍ബ്ബലമാണ്. ജോസ് കെ. മാണിയോടുള്ള കോണ്‍ഗ്രസുകാരുടെ വ്യക്തപരമായ എതിര്‍പ്പാണ് പാലായില്‍ മാണി സി. കാപ്പന് വിജയമൊരുക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അതിശയോക്തിയാവില്ല.

മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറില്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്ക് കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനോട,് പ്രത്യേകിച്ച് മാണി കുടുംബത്തിനോട് അതിശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ട്. മാണി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ ആ വിയോജിപ്പ് കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനേ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്കായാലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കായാലും കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. പക്ഷേ, മാണിയില്ലാത്ത മീനച്ചിലാറില്‍ കുറുകെയോ നെട്ടനെയോ നീന്താന്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്കാവും.

ജോസ് കെ. മാണിയെ വെട്ടാനുള്ള നീക്കം പുതുപ്പള്ളിയില്‍നിന്നാവാം തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ, കോണ്‍ഗ്രസ് പോലൊരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഹൈക്കമാന്ററിയാതെ ഇത്തരമൊരു കളിയും കളിക്കാനാവില്ല. വയനാട് എം.പിയെന്ന നിലയില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സവിശേഷ താല്‍പര്യമുണ്ട്. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ എ.കെ. ആന്റണിയും രാഹുലും സോണിയയും പച്ചക്കൊടി കാണിക്കാതെ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഇങ്ങനെയൊരു കരുനീക്കം നടത്തില്ലെന്നുറപ്പാണ്. മുസ്ലിം ലീഗും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഒപ്പമുണ്ടെന്നും ഉമ്മച്ചന്‍ ഉറപ്പുവരുത്തി. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ കൂടെ നില്‍ക്കുകയല്ലാതെ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വേറെ വഴിയില്ല.

ഇടതുമുന്നണി തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവവികാസമാണിതെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ ശരിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍നിന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തല്‍ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ ഒന്ന് തലയൂരിയിരിക്കുന്നത്.

ഇനിയിപ്പോള്‍ ജോസ് കെ. മാണി സി.പി.എമ്മിന്റെ തലവേദനയാണ്. എങ്ങിനെയും അധികാരം നിലനിര്‍ത്തണമെന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തില്‍ ജോസ് കെ. മാണിയെ അങ്ങിനെയങ്ങ് തള്ളിക്കളയാന്‍ സി.പി.എമ്മിനോ പിണറായി വിജയനോ ആവില്ല. അധികാരത്തിന്റെ ലഹരിപോലെ മറ്റെന്താണീ ലോകത്തുള്ളത്? കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സീറ്റിന്റെ പേരില്‍ സി.പി.ഐ. ഉയര്‍ത്തിയേക്കാവുന്ന എതിര്‍പ്പൊന്നും സി.പി.എം. വകവെയ്ക്കാന്‍ പോവുന്നില്ല. പക്ഷേ, ബാര്‍ കോഴക്കേസില്‍ മാണിക്കെതിരെ ഇടതുമുന്നണി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സമരങ്ങള്‍ തിരിഞ്ഞുകൊത്തും.

വാസ്തവത്തില്‍ ജോസഫ് വിഭാഗത്തോടായിരുന്നു സി.പി.എമ്മിനും ഇടതുമുന്നണിക്കും താല്‍പര്യം. അത് കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസ് കെ. മാണിക്കെതിരെ നീങ്ങിയതും. ജോസ് കെ. മാണിയുടെ മുന്നില്‍ ഇടതുപക്ഷം മാത്രമാണിപ്പോഴുള്ളത്. തനിച്ച് നില്‍ക്കുമെന്നൊക്കെ മേനി പറയാമെന്നല്ലാതെ അതിനൊന്നും വലിയ ആയുസ്സില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ ജോസിനുണ്ട്. ബി.ജെ.പി. കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയ പി.സി. തോമസിന്റെയും പി.സി. ജോര്‍ജിന്റെയും, എന്തിന് കണ്ണന്താനത്തിന്റെയും ഗതി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു ആത്മഹത്യാപരമായ നീക്കത്തിന് തല്‍ക്കാലം ജോസ് തയ്യാറാവാനിടയില്ല.

കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കാലം കഴിയുകയാണ്. പി.ജെ. ജോസഫിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറച്ചു കാലത്തേക്കുകൂടി കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടാവും. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ അവതരിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കാലപ്രവാഹത്തില്‍ അസ്തമിക്കുകയാണ്. ഈ അസ്തമയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോള്‍ ജോസ് കെ. മാണിക്കും മറ്റ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കും കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇനിയും പല അങ്കങ്ങള്‍ക്കും തനിക്ക് ബാല്യമുണ്ടെന്ന ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണിത്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മുന്നില്‍ പാത എവിടെയൊക്കെയോ ഒന്നിരുളുന്നുണ്ട്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ജോസ് വിഭാഗത്തിന്റെ വെന്റിലേറ്റര്‍ ആകാന്‍ എല്‍.ഡി.എഫില്ലെന്ന് കാനം. കാനത്തിനൊക്കെ എന്തും പറയാം. തീരുമാനമെടുക്കുക സഖാവ് പിണറായിയായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം.

Content Highlights: Jose K Mani Faction out of UDF, Congress regaining the ground | Vazhipokkan