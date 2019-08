കാര്‍ന്നോരുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ അങ്ങേരുടെ വില അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്തിനുമേതിനും അങ്ങേരോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാല്‍ മതിയായിരുന്നു. ഈ പാലാ ദേശത്ത് കാര്‍ന്നോരു പറഞ്ഞാല്‍ അതിനപ്പുറത്തൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഈ പാലായില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്സായിരുന്നു, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ കാര്‍ന്നോരും. കാര്‍ന്നോര്‍ പറയും, ബാക്കിയുള്ളവര്‍ കേള്‍ക്കും. തിരുവായ്ക്ക് എതിര്‍വാ പറയാന്‍ കെല്‍പുള്ള ഒരുത്തനും ഈ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇപ്പോള്‍ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞ മട്ടാണ്. പാലായില്‍ ആരെ നിര്‍ത്തണമെന്നോര്‍ത്ത് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. പാലായില്‍ താന്‍ തന്നെയായിരിക്കും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെന്ന് വീട്ടുകാരി ഉറപ്പിച്ച മട്ടാണ്. ഇത് പാലായാണെന്നും വെള്ളരിക്കാപട്ടണമല്ലെന്നും പല കുറി പറഞ്ഞുനോക്കി. ഒരു ഫലവുമില്ല. കാര്‍ന്നോരുടെ പിന്‍ഗാമി താന്‍ തന്നെയാണെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത്. നാത്തൂനാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെങ്കില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ വേറെ ആളെ നോക്കണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പെങ്ങന്മാര്‍ പറഞ്ഞത്. വീട്ടില്‍ നിന്നു പോലും രണ്ടു വോട്ടുകിട്ടില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം.

രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാല്‍ കേരളത്തില്‍ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും. ഇപ്പോഴത്തെ നില കണ്ടിട്ട് യു.ഡി.എഫ്. വെറുതെ നിന്നു കൊടുത്താല്‍ മതി. ജനം നേരെ എടുത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ കൊണ്ടുവെയ്ക്കും. അന്ന് ഈ ഞാന്‍ കേരള നിയമസഭയിലില്ലെങ്കില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് പിന്നെ ആരാണ് മന്ത്രിയാവുക? ദൈവമേ, ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഇത്തവണ കേന്ദ്രത്തില്‍ രാഹുല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുമെന്നും കൂടെ നമ്മളും ഉണ്ടാവുമെന്നും കരുതിയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഒരു കണക്കിന് നേരത്തെ തന്നെ കയറിപ്പറ്റിയത്. ചെക്കന്റെ മട്ടും മാതിരിയും കണ്ടപ്പോള്‍ മോദിയുടെ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായി എന്നാണ് കരുതിയത്. കാര്‍ന്നോര്‍ അന്നും മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതാണ്. ചെക്കനെ കണ്ട് തുള്ളരുതെന്നും 56 ഇഞ്ചുകാരന്‍ ജഗജില്ലിയാണെന്നും തൈ വെക്കാന്‍ ഇനിയങ്ങോട്ട് വലിയ പാടായിരിക്കുമെന്നാണ് കാര്‍ന്നോര്‍ പറഞ്ഞത്.

കേന്ദ്രത്തില്‍ മന്ത്രിയാവുക എന്നത് ഇനിയിപ്പോള്‍ സ്വപ്നം മാത്രമായി അവശേഷിക്കാനാണ് സാദ്ധ്യത. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ആകെയുള്ളത് കേരളമാണ്. വീട്ടുകാരിയെ മാറ്റി നമ്മള്‍ തന്നെ നിന്നാലോ എന്ന് പലവട്ടം ചിന്തിച്ചതാണ്. എന്നാല്‍ പിന്നെ വീട്ടില്‍ സമാധാനമായി അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഉറങ്ങാനാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാര്‍ന്നോര്‍ പോയതിലുള്ള സഹതാപ തരംഗം ഒന്നു മാത്രം മതി ജയിച്ചുകയറാന്‍ എന്നാണ് വീട്ടുകാരി പറയുന്നത്. മൂന്നു വട്ടം തോറ്റ തനിക്ക് കിട്ടാത്ത എന്തു സഹതാപമാണ് പാലായിലുള്ളതെന്നാണ് കാപ്പന്‍ ചേട്ടന്‍ ചോദിക്കുന്നത്. വീട്ടുകാരിയെ നിര്‍ത്തിയാല്‍ പാലാ എപ്പോ കൈവിട്ടുപോയി എന്ന് നോക്കിയാല്‍ മതി എന്നാണ് മെത്രാന്‍ തിരുമേനി അവസാനം കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞത്.

കാര്‍ന്നോര്‍ ശരിക്കും ക്രാന്തദര്‍ശിയായിരുന്നു. നോട്ടെണ്ണാന്‍ യന്ത്രം വരുത്തിച്ച പാര്‍ട്ടിയാണ്. എന്തിലുമതേിലും എവിടെയും നമ്മളായിരിക്കണം ഒരുപടി മുന്നില്‍ എന്ന് നിര്‍ബ്ബന്ധമായിരുന്നു. പുതുപ്പള്ളിക്കാരന്‍ അച്ചായനെ മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പേടിയുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ നാഴിയില്‍ കൊള്ളുന്ന പാര്‍ട്ടിയല്ല ടിയാന്‍ എന്ന് കാര്‍ന്നോര്‍ ഇടയ്ക്കിടെ പറയുമായിരുന്നു.

തൊടുപുഴക്കാരനൊരുത്തനാണെങ്കില്‍ മെക്കിട്ട് കയറണം എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയേയുള്ളു. കാര്‍ന്നോരുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ ഈ പരിസരത്ത് വരാന്‍ പോലും പേടിയായിരുന്നു. പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം, വാവടുക്കുമ്പോള്‍ ഞാഞ്ഞൂലിനു പോലും വിഷം കയറുമെന്നാണല്ലോ ശാസ്ത്രം.

ഇതിപ്പോള്‍, പുതുപ്പള്ളിക്കാരന്‍ അച്ചായനു മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതരാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നാണ് പ്രശ്നത്തില്‍ കണ്ടത്. പക്ഷേ, ആളൊഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ചായനെ കണ്ടുകിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് കഷ്ടം. സ്വര്‍ണ്ണക്കടയിലും ബിവറേജിലും മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള ആള്‍ക്കൂട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ളു. ആവശ്യക്കാരന് ഔചിത്യമില്ലെന്നും കാര്യം കാണാന്‍ പുതുപ്പള്ളിയില്‍ പോവുന്നതുകൊണ്ട് തരക്കേടില്ലെന്നുമാണ് രാത്രിയില്‍ സ്വപ്നത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കാര്‍ന്നോര്‍ പറഞ്ഞത്.

നോക്കിയും കണ്ടുമിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ പണി വീട്ടില്‍നിന്നു തന്നെ കിട്ടുമെന്നും കുളിക്കാന്‍ പോവുമ്പോള്‍ പോലും കഴുത്തിലെ വെന്തിങ്ങ അഴിച്ചുമാറ്റരുതെന്നും കാര്‍ന്നോര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്‍ന്നോരുടെ കല്ലറയില്‍ നാളെ തന്നെ രണ്ടു മെഴുകു തിരി കത്തിക്കണം. ഈ വിഷമസന്ധിയില്‍ കാര്‍ന്നോരല്ലാതെ വേറെയാരാണുള്ളത്.

Content Highlights: Kerala Congress(M) in dilemma to decide candidate for Pala by election