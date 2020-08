ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് നാലു ദിവസം മുമ്പ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ വൈസ്രോയ് മൗണ്ട്ബാറ്റന്റെ വീട്ടില്‍ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. ജോധ്പൂര്‍ നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ മഹാരാജാവ് ഹന്‍വന്ത് സിങായിരുന്നു അതിഥി. അതിനും രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് ഹന്‍വന്ത് സിങ് ജോധ്പുരിന്റെ മഹാരാജാവായി സ്ഥാനമേറ്റത്. പിതാവ് ഉമൈദ് സിങ്ങിന്റെ അകാലമരണമായിരുന്നു കാരണം. ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രധാനമായൊരു നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണച്ചുമതല തോളില്‍വന്നു വീഴുമ്പോള്‍ ഹന്‍വന്ത് സിങിന് 24 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം.

സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ നില്‍ക്കണമെന്നാണ് ഉമൈദ് സിങ് താല്‍പര്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും പാക്കിസ്താന്‍ നേതാവ് ജിന്നയുടെ മോഹന സുന്ദരവാഗ്ദാനങ്ങള്‍ ഹന്‍വന്ത് സിങ്ങിന്റെ മനസ്സിളക്കി. ഒരു വെള്ളക്കടലാസില്‍ ഒപ്പിട്ട ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും എഴുതിക്കോളൂ എന്നും അതെല്ലാം പാക്കിസ്താന്‍ നിറവേറ്റുമെന്നുമായിരുന്നു ജിന്നയുടെ വാഗ്ദാനം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എണ്‍പത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളുള്ള ജോധ്പൂര്‍ പാക്കിസ്താനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു തരത്തിലും സമ്മതിക്കാനാവില്ലെന്ന് സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ വൈസ്രോയ് മൗണ്ട്ബാറ്റനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പാക്കിസ്താനോട് ചേര്‍ന്നാല്‍ നാട്ടില്‍ കലാപമുണ്ടാവുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് ഹന്‍വന്ത് സിങ് ഉടമ്പടിയില്‍ ഒപ്പുവെയ്ക്കാന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ മൗണ്ട്ബാറ്റന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. മൗണ്ട്ബാറ്റന്റെ ഭരണഘടനാ ഉപദേശകനും സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിന്റെ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന വി.പി. മേനോന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലായിരുന്നു ഒപ്പുവെയ്ക്കല്‍. ചടങ്ങ് പൂര്‍ത്തിയായതോടെ മൗണ്ട്ബാറ്റന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി.

യുവാവായ മഹാരാജാവിന് വി.പി. മേനോന്‍ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒരു സാദാ പ്രജ തന്നോട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങള്‍ ആധികാരികമായി പറയുന്നത് മഹാരാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ പേന വീണ്ടും പുറത്തേക്കെടുത്തു. ഒപ്പുവെയ്ക്കാന്‍ മഹാരാജാവ് കൊണ്ടുവന്ന പേനയ്ക്ക് അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ളത് താന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വി.പി. മേനോന്‍ പിന്നീട് എഴുതിയ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

പേനയുടെ നിബ്ബ് മഹാരാജാവ് വലിച്ചെടുത്തു. അപ്പോള്‍ അത് ഒരു റിവോള്‍വ്വറായി മാറി. മഹാരാജാവിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കൈതോക്കായിരുന്നു അത്. തോക്ക് വി.പി. മേനോന്റെ ശിരസ്സിന് നേര്‍ക്ക് ചൂണ്ടിയ ശേഷം മഹാരാജാവ് അട്ടഹസിച്ചു. ''നിങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ എന്നെ കിട്ടില്ല.''

യുവാവായ മഹാരാജാവിന്റെ പൊടുന്നനെയുള്ള ഭാവമാറ്റം വി.പി. മേനോനെ പേടിപ്പിച്ചില്ല. പിള്ളേരു കളിയൊന്നും വേണ്ടെന്നും തോക്കെടുത്തു മാറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും മഹാരാജാവിന്റെ മുഖത്തുനോക്കി വി.പി. മേനോന്‍ പറഞ്ഞു. മേനോന്റെ പ്രകൃതം മനസ്സിലായതോടെ മഹാരാജാവ് ശാന്തനായി. പിന്നീട് ജീവിതകാലം(1952-ല്‍ വിമാന അപകടത്തിലാണ് ഹന്‍വന്ത് സിങ് മരിച്ചത്) മുഴുവന്‍ അദ്ദേഹം വി.പി. മേനോന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. അന്നത്തെ ആ തോക്ക് ഹന്‍വന്ത് സിങ് വൈസ്രോയ് മൗണ്ട്ബാറ്റന് സമ്മാനിച്ചു.

ഈ സംഭവം ഇപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കാന്‍ കാരണം മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്രാജ് സിങ് ചൗഹാന്റെ പ്രസ്താവനയാണ്. മധ്യപ്രദേശില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികള്‍ ഇനിമുതല്‍ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് മാത്രമേയുള്ളുവെന്നാണ് ചൗഹാന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശ് എന്നു പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കല്ലെന്നും ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമാണെന്നും ചൗഹാന് മറ്റാരും പറഞ്ഞുകൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ്രപധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞുകൊടുത്തേ തീരൂ.

ഇന്ത്യ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ലെന്നും അതിന് പിന്നില്‍ വി.പി. മേനോന്‍ എന്ന മലയാളിയും സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ എന്ന ഗുജറാത്തിയും ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു എന്ന കശ്മീരിയും അടക്കം ല്കഷക്കണക്കിന് പേര്‍ ഒഴുക്കിയ വിയര്‍പ്പുണ്ടെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഈ മുഖ്യന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം.

ഇതേ കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെ കമല്‍നാഥ് എന്ന മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയും പറയണം. താന്‍ തുടങ്ങിവെച്ചതാണ് ചൗഹാന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതെന്നാണ് കമല്‍നാഥ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം വകുപ്പ് പിന്‍വലിക്കുന്നതിലൂടെ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നവര്‍ ചൗഹാന്റെ ഈ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതെന്തു കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ജമ്മു കാശ്മീരില്‍ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും ജോലി ഉറപ്പാക്കുന്നവരാണ് ചൗഹാനു മുന്നില്‍ നിശ്ശബ്ദരാവുന്നത്.

ചൗഹാന്റെ നടപടി പ്രായോഗികമല്ലെന്നും കോടതിയിലെത്തുന്നതുവരെ മാത്രമേ അതിന് ആയുസ്സുണ്ടാവുകയുള്ളുവെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. കോടതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാവാന്‍ സമയമെടുക്കും. ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയില്‍ ഇരിക്കുകയാണ്. ചൗഹാന്റെ കാര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായും വിചാരിച്ചാല്‍ തീരുന്ന ്രപശ്നമേയുള്ളു.

ലോക്കല്‍സിന് മാത്രം സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഒളിച്ചോട്ടവും ഒഴിഞ്ഞുമാറലുമാണ്. എളുപ്പവഴിക്കുള്ള ക്രിയയാണത്. ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഏതൊരു പൗരനും എവിടെയും സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിക്കപേക്ഷിക്കാം. നിശ്ചിത യോഗ്യതകളുണ്ടെങ്കില്‍ ആ ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഒഴിവുകള്‍ കുറവും യോഗ്യതകളുള്ളവര്‍ കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷകള്‍ നടത്തുന്നത്.

ഈ പരീക്ഷകളില്‍ മലയാളിക്കും ഗുജറാത്തിക്കും തമിഴനും ബിഹാറിക്കും ഒരു പോലെ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയണം. അല്ലാതെ കൊച്ചിയില്‍ ജനിച്ചവന് ഭോപ്പാലിലും അഹമ്മദാബാദിലും എന്തു കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ സാറേ, അപ്പോള്‍ തീര്‍ന്നു ഇന്ത്യ എന്നു പറയുന്ന ആശയം. സ്വന്തം നാട്ടുകാര്‍ക്ക് മറ്റു നാട്ടുകാരുമായി മത്സരിച്ച് വിജയിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെ മൂലകാരണം കിടക്കുന്നത് നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണെന്ന് ചൗഹാന്‍ മനസ്സിലാക്കണം. വ്യാപം (സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിക്കായി പരീക്ഷകള്‍ നടത്തുന്ന വ്യാവസായിക് പരീക്ഷ മണ്ഡല്‍ എന്ന മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം) കുംഭകോണത്തില്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ചൗഹാനെന്നത് മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം വകുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നത് നിയമത്തിനു മുന്നില്‍ തുല്ല്യതയും തുല്ല്യപരിരക്ഷയുമാണ്. ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ പേരില്‍ ഒരു വിവേചനവുമുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് 15-ാം വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിക്ക് തുല്ല്യ അവസരമുണ്ടെന്നാണ് 16-ാം വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന് ഇന്ത്യയിലെവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാമെന്നാണ് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 19 പറയുന്നത്.

ഭരണഘടന സംരകഷിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ചൗഹാന് ഇതൊന്നുമറിയില്ലെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തേണ്ടിടത്ത് ഇരുത്താന്‍ ബി.ജെ.പിക്കും ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതാക്കള്‍ക്കുമാവണം. സ്വകാര്യ വ്യവസായ മേഖലയില്‍ 75 ശതമാനം ജോലി നാട്ടുകാര്‍ക്ക് മാത്രമെന്ന് കര്‍ണ്ണാടക, ആന്ധ്ര സര്‍ക്കാരുകള്‍ നേരത്തെ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ഇതൊന്നും പക്ഷേ, പ്രായോഗികമായി മുന്നോട്ടുപോയിട്ടില്ല.

മധ്യപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍നിന്ന് ധനസഹായം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ഈ കേന്ദ്ര സഹായം എന്നു പറയുന്നതില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നികുതി വരുമാനമാണ്. ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകളാണ് കേന്ദ്ര സഹായത്തിന്റെ വിഹിതം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ജനസംഖ്യ, സ്ഥലവിസ്തീര്‍ണ്ണം, പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഹിതം എത്രയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയില്‍ സാമ്പത്തികമായി മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത്, കര്‍ണ്ണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കുറവാണ് തിരിച്ചുകിട്ടുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രത്തിന് നൂറു രൂപ കൊടുത്താല്‍ തിരികെ കിട്ടുന്നത് 30 രൂപയോളമാണ്. അതേസമയം, ബിഹാറിനും ഉത്തര്‍പ്രദേശിനും മധ്യപ്രദേശിനുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികമാണ് തിരികെ കിട്ടുന്നത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള റോഡ് പണിയുന്നതിനും രാത്രി വെട്ടം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ട വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ശരിയാക്കുന്നതിനും ഇങ്ങ് കേരളത്തിലെ ആദിവാസികള്‍ തീപ്പെട്ടിയും ബീഡിയും വാങ്ങുമ്പോള്‍ കൊടുക്കുന്ന നികുതി കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണിതിന്റെ അര്‍ത്ഥം.

പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം വഷളന്‍ പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തി സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാന്‍ ചൗഹാനെ പോലെയുള്ളവരെ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ്. നാളെ കേരളത്തില്‍നിന്നും ഗുജറാത്തില്‍നിന്നുമൊക്കെ കുടുംബങ്ങള്‍ ഭോപ്പാലിലേക്ക് കുടിയേറിയാല്‍ ആ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നത് അവിടത്തെ സ്്കൂളിലായിരിക്കും. മധ്യപ്രദേശിലെ സ്‌കൂളില്‍ പഠിച്ച് അവിടെ വളരുന്ന ഈ കുട്ടികള്‍ക്കുപോലും അവിടെ ജനിച്ചില്ലെന്ന തൊടുന്യായം പറഞ്ഞ് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നിഷേധിക്കാമെന്ന് ചൗഹാന്‍ കരുതിയാല്‍ മോനേ ദിനേശാ, അതൊരു വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്ന് പറയാന്‍ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കള്‍ ശരിക്കും 56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവ് സ്വന്തമാക്കുക.

ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ എന്നു കരുതിയാണ് വി.പി. മേനോനും മഹാരാജാവ് ഹന്‍വന്ത് സിങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തുടക്കത്തില്‍ വിശദീകരിച്ചത്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസുകളല്ല, നല്ല വിധികളാണ് കോടതികളില്‍ ജനവിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നത്. പി.എം. കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലെ വിധി കേട്ടപ്പോള്‍ വിശ്വാസം ഊട്ടിയിലാണോ അതോ ചട്ടിയിലാണോ എന്ന് സംശയിച്ചാല്‍ കുറ്റം പറയാനാവുമോ?

