''ഈ കാര്‍ഷികനിയമങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ നിലനില്‍പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. ഞങ്ങളെ തടയുന്നതിന് ഹരിയാന സര്‍ക്കാര്‍ റോഡുകളില്‍ ബാരിക്കേഡുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാറക്കല്ലുകള്‍ നിരത്തിയും കമ്പിവേലികള്‍ കെട്ടിയും അവര്‍ ഞങ്ങളെ തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അവര്‍ക്ക് ഞങ്ങളെ തടയാനാവില്ല. ഇതിപ്പോള്‍ കര്‍ഷകരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങളിപ്പോള്‍ ശബ്ദിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ക്ക് എല്ലാം വില്‍ക്കപ്പെടും. ആത്യന്തികമായി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും.'' പഞ്ചാബിലെ കുറളി ഗ്രാമത്തില്‍നിന്നുള്ള സുരിന്ദര്‍ സിങിന്റെ വാക്കുകളാണിത്.

കര്‍ഷകസമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിലെ മൊഹാലിയില്‍ ബുധനാഴ്ച ധര്‍ണ്ണയ്ക്കെത്തിയ സുരിന്ദര്‍ സിങ് ദ ഹിന്ദുവിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടറോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. സുരിന്ദര്‍ സിങ് ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ല , ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാരുണ്യരഹിതമായ നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്.

മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പാസ്സാക്കിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാണ് കര്‍ഷകര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഡല്‍ഹിയുടെ അതിര്‍ത്തികളില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് കര്‍ഷകര്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. പഞ്ചാബില്‍നിന്നും ഹരിയാനയില്‍നിന്നും ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍നിന്നുമുള്ള കര്‍ഷകരാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുന്‍നിരയിലുള്ളത്.

രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ ഇവര്‍ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുവരുന്നുണ്ട്. അടുത്തയാഴ്ച മുതല്‍ സമരത്തിനിറങ്ങുകയാണെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ ട്രക്കുടമസ്ഥ സംഘം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബര്‍ എട്ടിന് തമിഴ്നാട് രാജ്ഭവന്‍ വളയുമെന്ന് തമിഴകത്തെ കര്‍ഷക സംഘടനകളുടെ ഏകോപന സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കര്‍ണ്ണാടകത്തിലും ആന്ധ്രയിലും കര്‍ഷകര്‍ തെരുവുകളിലേക്കിറങ്ങുന്നുണ്ട്.

ചലോ ദില്ലി എന്നാണ് ബിഹാറില്‍ ആര്‍.ജെ.ഡി. ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം തെരുവിലിറങ്ങി മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അന്തരീക്ഷത്തെ മര്‍ദ്ദിച്ച ശേഷം മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരല്ല ഈ കര്‍ഷകര്‍. മാസങ്ങള്‍ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന സമരത്തിന് തയ്യാറയാണ് തങ്ങളെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. കേവലം വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കി ഇവരെ ഭരണകൂടത്തിന് കബളിപ്പിക്കാനാവില്ല. വഴിമുട്ടിയ ജിവിതത്തിനാണ് ഇവര്‍ പരിഹാരം തേടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വായ്ത്താരികള്‍കൊണ്ടോ ഭീഷണികള്‍ കൊണ്ടോ പ്രലോഭനങ്ങള്‍ കൊണ്ടോ ഇവരെ വീഴ്ത്താനാവില്ല.

ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക മേഖല പറുദീസയാണെന്ന് ആരും പറയില്ല. ഒരു പാട് പ്രശ്നങ്ങള്‍ അവിടെയുണ്ട്. രണ്ട് ഇന്ത്യകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. പണമെറിഞ്ഞ് പണം വാരുന്ന ഇന്ത്യയും കടമെടുത്ത് വാങ്ങിയ കീടനാശിനി കുടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയും. ഇതില്‍ രണ്ടാമെത്ത ഇന്ത്യയിലാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം കര്‍ഷകരുമുള്ളത്. കാശുള്ള കര്‍ഷകരില്ലെന്നല്ല. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിലെ 85 ശതമാനം കര്‍ഷകരും അഞ്ചേക്കറിനു താഴെ മാത്രം ഭൂമി സ്വന്തമായുള്ളവരാണ്.

ഈ കര്‍ഷകക്കു കൈത്താങ്ങാവാനുള്ള നിയമങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത ചന്തകള്‍ക്ക് പുറത്ത് കാര്‍ഷികോത്പന്ന വിപണനം വ്യാപിപ്പിക്കുക, അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ സംഭരിക്കുന്നതിനും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിയന്ത്രണം എടുത്തു കളയുക, കരാര്‍ കൃഷി വിപുലമാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നിയമങ്ങളുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങള്‍.

ഈ നിയമങ്ങള്‍ കോര്‍പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കാനുള്ളവയാണെന്നാണ് കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നത്. അരിയും ഗോതമ്പുമുള്‍പ്പെടെ 23 കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ താങ്ങുവില നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഈ താങ്ങുവില സമ്പ്രദായം പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ വരുന്നതോടെ അപ്രത്യക്ഷമാവുമെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പേടിക്കുന്നു. പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കര്‍ഷകര്‍ക്കാണ് ഈ പേടി കൂടുതലായുള്ളത്. കാരണം താങ്ങുവില നല്‍കി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അരിയും ഗോതമ്പും വാങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ്.

എത്രയോ കാലത്തെ സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഈ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനായതെന്നത് ചരിത്രമാണ്. താങ്ങുവിലയുടെ കാര്യത്തില്‍ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ ഒരുറപ്പും നല്‍കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തില്‍ ഈ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നാണ് പി. സായ്നാഥിനെപ്പോലെ ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകരുടെ ആകുലതകള്‍ അടുത്തറിയുന്നവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

താങ്ങുവില തുടരുമെന്നും താങ്ങുവിലയ്ക്ക് താഴെ ഒരു കച്ചവടവും അനുവദിക്കില്ലെന്നും താങ്ങുവില കൊടുത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പായും സംഭരിക്കുമെന്നും നിയമത്തില്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ത്താല്‍ ആ നിമിഷം സമരം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ തയ്യാറാവും. താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം സംഭരണം നടത്താതെ കാലം കഴിക്കുന്ന കലാപരിപാടി സര്‍ക്കാര്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നര്‍ത്ഥം.

പക്ഷേ, മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അതിനൊരുക്കമല്ല. കര്‍ഷകര്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറയുന്നത്. സമരം തങ്ങള്‍ പറയുന്ന ഇടത്തേക്ക് മാറ്റിയാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പറയുന്നു. ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ വാക്കുകള്‍ പക്ഷേ, കര്‍ഷകര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം നുണകളുടെ കോട്ടകള്‍ കെട്ടി അതിനുള്ളില്‍ കഴിയുന്നവരാണ് ഭരണകര്‍ത്താക്കളെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്.

കള്ളപ്പണത്തിന്റെ അടിവേരിളക്കിയില്ലെങ്കില്‍ തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് തീകൊളുത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കര്‍ഷകര്‍ മറന്നിട്ടില്ല. എന്‍.ആര്‍.സി. നടപ്പാക്കുമെന്ന് പാര്‍ലമെന്റില്‍ രാഷ്ട്രപതിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും അങ്ങിനെയൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിച്ചിട്ടേയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കര്‍ഷകര്‍ മറന്നിട്ടില്ല.

പാവപ്പെട്ട കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളകള്‍ കടം വാങ്ങിയ കാശുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി നാടു പിടിച്ചപ്പോള്‍ സൗജന്യയാത്രയെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിച്ച ഭരണകൂടത്തെ കര്‍ഷകര്‍ മറന്നിട്ടില്ല, അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചൈനീസ് പടയാളികള്‍ നുഴഞ്ഞുകയറിയപ്പോള്‍ അങ്ങിനെയൊന്നുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതും കര്‍ഷകര്‍ മറന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നുണകള്‍ക്ക് മേല്‍ നുണകള്‍ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകള്‍ വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പറയുമ്പോള്‍ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല.

പത്രപ്രവര്‍ത്തകനായ ജോസി ജോസഫ് എഴുതിയ 'കഴുകന്മാരുടെ വിരുന്ന് '(The Feast of the Vultures : The Hidden business of democracy in India) എന്ന പുസ്തകം കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കളിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട കളികളുടെ തകര്‍പ്പന്‍ വിവരണമാണ്. മോദി സര്‍ക്കാരിന് കള്ളപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള 'ആത്മാര്‍ത്ഥത ' യെക്കുറിച്ച് ഇതിലൊരിടത്ത് ജോസി എഴുതുന്നുണ്ട്. 2014 മെയ് 28-ന് അധികാരമേറ്റ ആദ്യദിവസം മോദി സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്ത നടപടികളിലൊന്ന് കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ വിഭാഗത്തി(എസ്.ഐ.ടി)ന്റെ രൂപീകരണമാണ്.

ഈ അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ മുന്നില്‍ വന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ കേസുകളിലൊന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് എതിരെയുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ജോസി ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍നിന്നും ചൈനയില്‍നിന്നും 9,000 കോടി രൂപയുടെ ഊര്‍ജ്ജ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിയതായി കാട്ടിയ വകയില്‍ (ശരിക്കും വാങ്ങിയത് മുവ്വായിരം കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ്) തടഞ്ഞ അയ്യായിരം കോടി രൂപ മൗറീഷ്യസിലെ ഒരു കമ്പനി വഴി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വെളുപ്പിച്ചതായാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒഫ് റവന്യു ഇന്റലിജന്‍സ്(ഡി.ആര്‍.ഐ.) കണ്ടെത്തിയത്.

വ്യക്തമായ രേഖകളോടെ ഈ കേസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഡി.ആര്‍.ഐ. കൈമാറി. കേസ് അതിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിണാമത്തിലേക്കെത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ 15,000 കോടി രൂപയെങ്കിലും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പിഴയായി അടയ്േക്കണ്ടി വരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ്. കേസ് അന്വേഷിച്ച അഹമ്മദാബാദിലെ ഓഫീസിലെ മേലധികാരിക്ക് സി.ബി.ഐ. റെയ്ഡ് നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഈ കേസിന് മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ച ഓഫീസര്‍മാര്‍ രായ്ക്ക് രാമാനം സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇ.ഡിയുടെ തലവനായിരുന്ന രാജന്‍ എസ്. കത്തോക്കിന് ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറേണ്ടി വന്നു. മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതികാര നടപടിക്ക് തങ്ങള്‍ ഇരയാവുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കേസിനെക്കുറിച്ച് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞത്.

2014-ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നരേന്ദ്ര മോദി പറന്നത് ഇതേ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനത്തിലാണ്. വാക്കിനും ചെയ്തിക്കുമിടയിലുള്ള ആ വലിയ വിടവ് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാന്‍ മാത്രമാണ് ആനുഷംഗികമായി ഇക്കാര്യം ഇവിടെ ഉദാഹരിച്ചത്. നമുക്ക് കര്‍ഷക സമരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം.

നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്‍ഷിക മേഖല ഒരു പാട് പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം ഉള്ള സഹായ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത ചന്തകള്‍ക്ക് പുറത്ത് കാഷിക വിപണികള്‍ വിപുലമാക്കിയാല്‍ കര്‍ഷകര്‍ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട്. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം കാര്‍ഷിക വിപണനവും നടക്കുന്നത് ഈ ചന്തകള്‍ക്ക് പുറത്താണ്.

നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ, പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലുമൊക്കെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നത്. ഈ കാര്യക്ഷമത ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതായത് പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉടനീളം ഉണ്ടാവണം. ഫുഡ്കോര്‍പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ(എഫ്.സി.ഐ.)യുടെ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവരണം. മികച്ച സംഭരണശാലകള്‍, കോള്‍ഡ്സ്റ്റോറേജ് ശൃംഖലകള്‍, റോഡുകള്‍ എന്നിവ വന്നാല്‍ തന്നെ കര്‍ഷകരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടും.

ഉത്പാദനച്ചെലവിനേക്കാള്‍ അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഉയര്‍ന്നതായിരിക്കണം താങ്ങുവിലയെന്നാണ് എം.എസ്. സ്വാമിനാഥന്‍ കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്. 2006-ല്‍ പ്രഥമ യു.പി.എ. സര്‍ക്കാര്‍ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാമിനാഥന്‍ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചത്. രണ്ടാം യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പായില്ല. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കുമെന്ന് വിഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റത്.

പക്ഷേ, അധികാരത്തിന്റെ രണ്ടാം വേളയില്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിന് ശവക്കുഴി തോണ്ടുകയാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൈയ്യും കാലുമൊടിഞ്ഞ് ക്രച്ചസില്‍ നടക്കുന്നയാളോടാണ് ഗുല്‍ബര്‍ഗ സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ അദ്ധ്യാപകന്‍ ജിതേന്ദ്ര ജെയിന്‍ ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകനെ തുലനം ചെയ്തത്. ഈ മനുഷ്യന്റെ ഊന്നുവടികള്‍ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങള്‍ക്ക് ഓടുകയോ ചാടുകയോ പറക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതുപോലെയാണ് പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെന്ന് ജിതേന്ദ്ര പരിഹസിക്കുന്നു. നടക്കാന്‍ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള കര്‍ഷകരെ കോര്‍പറേറ്റുകളുടെ മുന്നിലേക്കെറിഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ട് ഇതാ സ്വര്‍ഗ്ഗവാതിലുകള്‍ തുറന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത ചന്തകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ പോലെയോ സര്‍ക്കാര്‍ ആസ്പത്രി പോലെയോ ആണെന്ന് സായ്നാഥ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളുടെ അവസ്ഥ പലയിടത്തും വളരെ മോശമാണ്. പക്ഷേ, അവയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണ കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ആസ്പത്രികളുടെ നിലവാരവും മിക്കയിടങ്ങളിലും ശോചനീയമാണ്.

പക്ഷേ, ഇപ്പോഴും ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യര്‍ അകാല മൃത്യുവിനിരയാവാത്തത് ഈ ആസ്പത്രികള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇവയെ തകര്‍ത്തിട്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇനി ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ ചേര്‍ക്കാം, നിങ്ങള്‍ക്ക് പഞ്ചനക്ഷത്ര ആസ്പത്രികളില്‍ ചികിത്സ നേടാം എന്നാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തതുപോലെ ഈ സ്‌കൂളുകളും ആസ്പത്രികളും മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നതിനുള്ള പരിസരം ഒരുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്.

മദ്ധ്യവര്‍ത്തികള്‍ ഇനിയുണ്ടാവില്ലെന്ന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നതും തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാനാവില്ല. മദ്ധ്യവര്‍ത്തികളെ ഒഴിവാക്കി ഒരിടത്തും ഒരു കച്ചവടവും നടക്കുന്നില്ല. കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോള്‍ മദ്ധ്യവര്‍ത്തികളുടെ രൂപവും ഭാവവും മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇടനിലക്കാരോടാണെങ്കില്‍ ഇനിയങ്ങോട്ട് ഇടപാടിനായി മുട്ടേണ്ടി വരിക സായ്നാഥ് പറയുന്നതുപോലെ ഗുച്ചി ഷൂസും അര്‍മാനി വാച്ചുമൊക്കെ ധരിച്ചവരുമായിട്ടായിരിക്കും.

കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങുകയല്ല ഗുണപരമായി കൂടുതല്‍ ഇടപെടുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ ഇഷ്ടം പോലെ സംഭരിക്കാമെന്ന പുതിയ വ്യവസ്ഥ വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ക്ക് പൂഴ്ത്തിവെയ്പിനുള്ള അവസരമാണ് നല്‍കുന്നത്. കരാര്‍ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതും ഇതേ തരത്തിലുള്ള കുത്തകവത്ക്കരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

ടെലികോം മേഖലയില്‍ അംബാനിയും വിമാനത്താവള - തുറമുഖ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളില്‍ അദാനിയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുത്തകവത്കരണം നമ്മുടെ കണ്‍മുന്നിലുണ്ട്. മതസരമല്ല, മത്സരമില്ലായ്മയാണ് ഈ വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ക്കിഷ്ടം. തങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള ഏകമുഖ വിപണിയാണ് അംബാനിയുടെയും അദാനിയുടെയുമൊക്കെ സ്വപ്നത്തിലെ കിണാശ്ശേരി. ഈ കിണാശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഭരണകൂടം കിടങ്ങുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നത്.

പ്രശ്നം കുത്തകവത്കരണമാണ്. കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി കോര്‍പറേറ്റുകളാലുള്ള കോര്‍പറേറ്റുകളുടെ ഭരണകൂടമായാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെയുള്ള ചെറുത്തു നില്‍പിലാണ് കര്‍ഷകരിപ്പോള്‍. സുരിന്ദര്‍ സിങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെറുത്തുനില്‍പാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തില്‍ നമ്മള്‍ എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് നാളെ കാലവും ചരിത്രവും ചോദിക്കുമ്പോള്‍ ഉത്തരം പറയാന്‍ തപ്പിത്തടയേണ്ട ഗതികേട് നമുക്കുണ്ടാവരുത്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കുന്ന തേനുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും മായം കലര്‍ന്നതെന്ന് ശാസ്ത്ര- പരിസ്ഥിതി കേന്ദ്രം (സി.എസ്.ഇ.). താടി നീട്ടി വളര്‍ത്തിയാല്‍ ടാഗോറാവുമെന്നും മീശ നീട്ടി വളര്‍ത്തിയാല്‍ ഭാരതിയാവുമെന്നും കരുതുന്നവരുള്ളപ്പോള്‍ പഞ്ചസാരക്കുഴമ്പ് തേനാവുന്നതില്‍ ഇത്ര കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടണ്ടതുണ്ടോ!

