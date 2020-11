ബൈഡന്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉറപ്പിച്ചെന്ന വാര്‍ത്തയ്ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് ബിഹാറില്‍നിന്നുള്ള എക്സിറ്റ് പോളുകളും പുറത്തുവന്നത്. വാസ്തവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ആഹ്ളാദം പകര്‍ന്നത് ബിഹാറില്‍നിന്നുള്ള വാര്‍ത്തയാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിനോടോ ആര്‍.ജെ.ഡിയോടൊ ഉള്ള സ്നേഹമല്ല, ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് സന്തോഷഭരിതമായത്. ബിഹാറില്‍ ഇക്കുറിയും നീതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എന്‍.ഡി.എ. അധികാരമേറിയാല്‍ അത് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ജനതയാണ് ബിഹാറിലേത് എന്നു പറയാറുണ്ട്. ജ്ഞാനമേഖലയില്‍ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കലാപമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പിറവി(ബിഹാറിലെ ബോധ്ഗയയിലാണ് ബുദ്ധന്‍ ബുദ്ധനാവുന്നത്) ബിഹാറിലായിരുന്നു. യൂറോപ്പില്‍ സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ നിലവില്‍ വരുന്നതിനും എത്രയോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുമ്പ് നളന്ദ പോലൊരു വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമുണ്ടായിരുന്ന ഇടമാണ് ബിഹാര്‍.

ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും ബിഹാറായിരുന്നു. 1977-ല്‍ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് റാംവിലാസ് പസ്വാന്‍ ലോക്സഭയിലെത്തിയത് ബിഹാറിലെ ഹാജിപൂരില്‍ നിന്നായിരുന്നു. ഇതേ ബിഹാറില്‍വെച്ചു തന്നെയാണ്‌ ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ എല്‍.കെ. അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര 1990 ഒക്ടോബര്‍ 23-ന് തടഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്‍.ഡി.എ. സര്‍ക്കാരിന് ബിഹാറില്‍ തുടര്‍ഭരണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ അത് ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ നിഷേധവും നിരാകരണവുമാകും.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കണ്ണീര്‍ ഇതുപോലെ വീണിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദേശം ഇന്ത്യയിലുണ്ടാവില്ല. കോവിഡ് 19-ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആരു മറന്നാലും ബിഹാറികള്‍ക്ക് മറക്കാനാവില്ല. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ് രാത്രിക്ക് രാത്രി തെരുവുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടത്. ബാല്‍ക്കണിയില്‍നിന്ന് ബാല്‍ക്കണിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്ത മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയായിരുന്നു അത്.

മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പേ ജന്മനാട്ടിലെത്തണമെന്ന ഒരേയൊരു ചിന്തയുമായി നൂറു കണക്കിന് കിലോ മീറ്ററുകള്‍ നടന്ന് നാട്ടിലേക്കെത്തിയവരോട് നിതീഷ്‌കുമാറിന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാടും തീര്‍ത്തും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായിരുന്നു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ രോഷത്തിനു മുന്നില്‍ നിതീഷ് വീഴുമെന്ന് സി.പി.ഐ.എം.എല്‍. നേതാവ് കവിത കൃഷ്ണന്‍ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞത് വെറുതെയാവാനിടയില്ല.

അമേരിക്കയിലെ മിനസോട്ടയില്‍ ജോര്‍ജ് ഫ്ളോയ്ഡിനെ പോലിസുകാര്‍ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഹൂസ്റ്റണ്‍ പോലിസ് മേധാവി ആര്‍ട്ട് അസിവാഡൊ പറഞ്ഞത് ഓര്‍ക്കുന്നില്ലേ? സി.എന്‍.എന്‍. അവതാരകയ്ക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രമ്പിനോട് വിവരമില്ലെങ്കില്‍ വായ അടക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ശേഷം അസിവാഡൊ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. '' പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് പോളിങ് ബൂത്തിലാണ്. ''

ഇതു തന്നെയാണ് അമേരിക്കക്കാര്‍ ഇത്തവണ ചെയ്തത്. ട്രമ്പിനോടുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ അവര്‍ വലിയ തോതില്‍ വോട്ടു ചെയ്തു. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വോട്ടുകിട്ടിയ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡന്‍ ചരിത്രമെഴുതുന്നത് അങ്ങിനെയാണ്. ഇതിനോട് സമാനമായ വോട്ടിങ് ബിഹാറിലും നടന്നിരിക്കുമെന്നൊണ് അനുമാനിക്കേണ്ടത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ അവരുടെ രോഷം പോളിങ് ബുത്തുകളില്‍ തീര്‍ച്ചയായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും.

ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് മഹാസഖ്യം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു നിര്‍ണ്ണായക ഘടകം. ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ബിഹാര്‍. പക്ഷേ, ഇക്കുറിയും ബിഹാറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെത്തിയത് രാമക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനാണ്. കശ്മീരും 370-ാം വകുപ്പ് പിന്‍വലിച്ചതും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും പുല്‍വാമയും തന്നെയാണ് മോദിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞത്. മതവും അതിദേശീയതയും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് വോട്ടു തേടുന്നതിനോട് ബിഹാര്‍ ഇക്കുറി മുഖം തിരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലുതായൊന്നും പറയേണ്ടിവരില്ല.

വാസ്തവത്തില്‍ എക്സിറ്റ് പോളുകള്‍ വരുന്നതിനു മുമ്പേ ബിഹാറിന്റെ നാഡിമിടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് സൂചനകള്‍ കിട്ടിയിരുന്നു. ആര്‍.ജെ.ഡി. നേതാവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളില്‍ എത്തിയ ആള്‍ക്കൂട്ടമാണ് ആ സൂചനകള്‍ തന്നത്. ബിരിയാണിയും മദ്യവും കൊണ്ടുവന്ന ആള്‍ക്കൂട്ടമായിരുന്നില്ല അത്. ഒരു മാറ്റത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ടമാണ് തേജസ്വിയെ കാണാനും കേള്‍ക്കാനുമെത്തിയത്.

നിതീഷിന്റെയും മോദിയുടെയും റാലികള്‍ക്കെത്തിയ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രതികരണം തണുത്തതായിരുന്നു. പുതിയൊരു ബിഹാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം ഈ റാലികളിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബി.ജെ.പിയുടെ സംഘാടക മികവ് മാത്രമാണ് ഈ ആള്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രതികരിക്കുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ടമാണ് തേജസ്വിയുടെ റാലികളെ പ്രകാശഭരിതമാക്കിയത്. ആ റാലികളില്‍ ജീവനും ജീവിതവുമുണ്ടായിരുന്നു.

ബി.ജെ.പിയുടെ അനുകരിക്കാനാവാത്തൊരു രാഷ്ട്രീയതന്ത്രവും ഇക്കുറി ബിഹാറില്‍ കണ്ടു. ചിറാഗ് പസ്വാന്റെ എല്‍.ജെ.പിയുമായുള്ള അവിഹിത ഉടമ്പടിയാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ ഈ മുഖം തുറന്നുകാട്ടിയത്. ഒരേസമയം നിതീഷിനും ചിറാഗിനുമൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുന്ന സമീപനമായിരുന്നു ഇത്. ഇക്കുറി നിതീഷ് വീഴണമെന്ന് ബി.ജെ.പി. തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതുപോലെ തോന്നി.

മോദിയും അമിത്ഷായും മൗനാനുമതി നല്‍കാതെ ചിറാഗിനെപ്പോലൊരാള്‍ പരസ്യമായി ബിഹാറില്‍ നിതീഷിനെതിരെ നീങ്ങുമെന്ന് കരുതണമെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ ഓട്സ് മാത്രം കഴിക്കുന്നവരാവണം. നിതീഷിന്റെയും ജെ.ഡി.യുവിന്റെയും ചിറകരിഞ്ഞ് ബിഹാറില്‍ ആര്‍.ജെ.ഡിക്കെതിരെയുള്ള മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയാവാമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി. കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

നിതീഷിനോട് അല്‍പമെങ്കിലും ആത്മാര്‍ത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ കേന്ദ്രത്തിലെ സഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് എല്‍.ജെ.പിയെ പുറത്താക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി. തയ്യാറാവുമായിരുന്നു. ഗിരിരാജ് സിങ്ങിനെപ്പോലൊരു ഹിന്ദുത്വ വാദിയെ ബിഹാറില്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ബി.ജെ.പി. നീക്കവും ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തു വായിക്കണം.

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിഹാറിലേക്ക് എത്താതിരുന്ന സുപ്രധാന നേതാവ് അമിത് ഷായാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഷാ ബിഹാറില്‍നിന്നു വിട്ടു നിന്നു എന്നതൊരു ചോദ്യമാണ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് ഷായെ മാറ്റി നിര്‍ത്തിയതെന്ന് കരുതാനാവില്ല. ബിഹാറില്‍ മൂന്നാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തീരുന്നതിനു മുമ്പേ ബംഗാളിലെത്തി യോഗങ്ങള്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യാന്‍ ഷാ തയ്യാറായി എന്നതും കാണാതിരിക്കരുത്.

ബിഹാറില്‍ 2015-ല്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഷാ ആയിരുന്നു. ലാലു - നിതീഷ് സഖ്യം വിജയിച്ചാല്‍ പാക്കിസ്താനിലാവും ആഹ്ളാദത്തിന്റെ പടക്കങ്ങള്‍ പൊട്ടുകയെന്ന് ഷാ 2015-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിലൊന്നില്‍ ബിഹാറില്‍ പറഞ്ഞത് വന്‍ വിവാദമായിരുന്നു.

ഇക്കുറി ബിഹാറിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഷാ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ, അതില്‍നിന്ന് ഷാ പിന്നാക്കം പോയി. ചിലപ്പോള്‍, ബിഹാര്‍ കൈവിട്ടുപോവുകയാണെന്ന് ഷാ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിഹാറല്ല ബംഗാളാണ് ഷാ ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജെ.പി. നഡ്ഡ പ്രസിഡന്റായതിനു ശേഷം നടന്ന രണ്ട് സ്സ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും (ഡല്‍ഹി, ജാര്‍ക്കണ്ഡ് ) ബി.ജെ.പിക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. നഡ്ഡ ബിഹാറില്‍ ഹാട്രിക് തികയ്ക്കെട്ടെയെന്നും ചിലപ്പോള്‍ ഷാ കരുതുന്നുണ്ടാവാം.

ബിഹാറിന്റെ മനസ്സറിയാന്‍ ഇനി മണിക്കൂറകളേയുള്ളു. ബിഹാര്‍ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്നു മാത്രമേ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രത്യാശിക്കാനാവുകയുള്ളു. കാരണം ഇന്ത്യന്‍ ഫെഡറലിസവും ജനാധിപത്യവും ബിഹാറില്‍ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ വിജയം എന്തുകൊണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: മരുന്നുകള്‍ കുത്തി നിറച്ച ജോ ബൈഡന്‍ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളില്‍ കാഞ്ഞുപോവുമെന്നും അതു കഴിഞ്ഞാല്‍ കമലയുടെ ഭരണമായിരിക്കുമെന്നും നടി കങ്കണ റാവത്ത്. മാമനൊത്ത മരുമകള്‍ എന്നല്ലാതെ വേറെന്തു പറയാന്‍...!

