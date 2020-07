രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ്, 2018 ഫെബ്രുവരി 25-ന് സി.പി.എം. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കേരളത്തിലെ സഖാക്കളെ ഒരു കാര്യം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു: പാര്‍ട്ടിയുടെ പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഒഫ് ഇന്ത്യ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്(സി.പി.ഐ.(എം)) എന്നാണെന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഒഫ് കേരള മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് എന്നല്ലെന്നുമാണ് യെച്ചൂരി പറഞ്ഞത്. പാര്‍ട്ടി പരിപാടി സൂക്ഷ്്മമായി പഠിക്കാന്‍ കേരളത്തിലെ സഖാക്കള്‍ തയ്യാറാവണമെന്നും യെച്ചൂരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൃശ്ശൂരില്‍ നടന്ന സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു മറുപടി പറയവെയാണ് യെച്ചൂരി പാര്‍ട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടിയത്.

തൃശ്ശൂര്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ യുവനേതാക്കളായ മുഹമ്മദ് റിയാസും എ.എന്‍. ഷംസിറും യെച്ചൂരിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനമുയര്‍ത്തിയത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസുമായി അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില്‍ ധാരണ വേണമെന്നത് ചരിത്രപരമായ അനിവാര്യതയായിരിക്കുകയാണെന്ന യെച്ചൂരിയുടെ സമീപനമാണ് റിയാസും ഷംസിറും വിമര്‍ശിച്ചത്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അനുഗ്രഹാശ്ശിസ്സുകളോടയാണ് ഇരുവരും യെച്ചൂരിക്കെതിരെ നീങ്ങിയതെന്നായിരുന്നു പൊതുവെയുള്ള നിഗമനം.

കേരളത്തില്‍ സി.പി.എമ്മിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളിയായ കോണ്‍ഗ്രസുമായി ധാരണയോ സഖ്യമോ ആലോചിക്കാന്‍ പോലുമാവില്ലെന്ന ആശയപരിസരത്തു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വിമര്‍ശമായിരുന്നു അത്. സി.പി.എം. പോലൊരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ രണ്ട് യുവനേതാക്കള്‍ രംഗത്തുവരുന്നത് സാധാരണ കാഴചയായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങിനെയൊന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പാര്‍ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം. പക്ഷേ, സി.പി.എം. കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പാര്‍ട്ടിയാവുകയാണെന്ന സൂചനകള്‍ മുളയിലേ നുള്ളേണ്ടതുണ്ടെന്ന് യെച്ചൂരി പറഞ്ഞത് അര്‍ത്ഥശങ്കയ്ക്കിടമില്ലാതെയാണ്.

രണ്ടാം വട്ടം സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ മാദ്ധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെ കണ്ടതും അന്നു തന്നെയാണ്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ വിഭാഗീയത ഇല്ലതായി എന്നാണ് ആ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ കോടിയേരി പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത്. ''പാര്‍ട്ടിക്കിപ്പോള്‍ ഒരു സ്വരമേയുള്ളു.'' കേടിയേരിയുടെ വാക്കുകള്‍ കൃത്യമായിരുന്നു.

ആ സ്വരം പിണറായിയുടേതാണെന്ന കാര്യം കോടിയേരി എടുത്തുപറയേണ്ട ആവശ്യമേയുണ്ടായിരുന്നില്ല. സി.പി.എം. കേരളഘടകത്തില്‍ പിണറായിയുടെ പിടി അത്രമേല്‍ സമഗ്രവും സമ്പൂര്‍ണ്ണവുമായിരുന്നു. ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ എന്ന ആലങ്കാരിക പദവിയിലേക്ക് വി.എസ്. ഒതുങ്ങിയതോടെ സി.പി.എമ്മില്‍ പിണറായിയുടെ മുന്നില്‍ വെല്ലുവിളികളല്ല സാദ്ധ്യതകള്‍ മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

സി.പി.എം. അഖിലേന്ത്യ പാര്‍ട്ടിയാണെന്ന ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍ പക്ഷേ, യെച്ചൂരിയുടെ വാക്കുകളായി അവശേഷിച്ചു. തൃശ്ശൂര്‍ സമ്മേളനത്തിനു മുമ്പു തന്നെ 2017-ല്‍ ബംഗാളില്‍നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് മൂന്നാം വട്ടമെത്താനുള്ള അവസരം യെച്ചൂരിക്ക് ഇല്ലാതാക്കിയത് കേരളഘടകത്തിന്റെ പിടിവാശിയായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

പിന്നീടും കോണ്‍ഗ്രസ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും യെച്ചൂരി പാര്‍ലമെന്റിനു പുറത്തിരുന്നാല്‍ മതിയെന്നായിരുന്നു പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനം. അതീവ നിര്‍ണ്ണായകമായൊരു ഘട്ടത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ചെറുത്തുനില്‍പ്പ് നടത്താനുള്ള പ്രതിപക്ഷ ശ്രമം ദുര്‍ബ്ബലമായി എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലം.

പറഞ്ഞുവന്നത് സി.പി.എമ്മിന്റെ മുഖവും സ്വരവും പിണറായി വിജയന്‍ ആയതിനെക്കുറിച്ചാണ്. എണ്‍പതംഗ സംസ്ഥാന സമിതിയില്‍ ഒരാള്‍ മാത്രമാണ് താനെന്നാണ് അടുത്തിടെ സി.പി.എം. കണ്ണൂര്‍ മുന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി. ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞത്. ഇത്തരമൊരു ഡയലോഗ് പിണറായി വിജയന്‍ പറയുമോ എന്നത് ശരിക്കുമൊരു ചോദ്യമാണ്. പാര്‍ട്ടിയല്ല വ്യക്തിയാണ് മുഖ്യമെന്ന് വരുമ്പോള്‍ സഖാവ് യെച്ചൂരി പറഞ്ഞതുപോലെ പാര്‍ട്ടി പരിപാടികള്‍ തട്ടിന്‍പുറത്ത് മാറാല പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാകുമെന്നതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. അഖിലേന്ത്യ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയെന്ന വിശേഷണം മാത്രമേ ഇപ്പോള്‍ സി.പി.എമ്മില്‍ യെച്ചൂരിക്കുള്ളു.

സി.പി.എം. നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള സര്‍ക്കാരില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിവാദമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കീഴിലുള്ള ഐ.ടി., ആഭ്യന്തര വകുപ്പുകളിലാണെന്നത് യാദൃശ്ചികമല്ല. വരാപ്പുഴയിലെ കസ്റ്റഡി മരണമായാലും വാളയറിലെ കുരുന്നു പെണ്‍കുട്ടികളുടെ കൊലപാതകമായാലും അലന്‍- താഹമാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള യു.എ.പി.എ. കേസായാലും ആരോപണങ്ങളും വിമര്‍ശങ്ങളും നിഴലിലാക്കിയത് പിണറായിയെയാണ്.

ഇതേ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് സപ്രിങ്ക്ളറിലും ഇ ബസ്സ് ഇടപാടിലും, ഇതാ ഇപ്പോള്‍ സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തിലും പിണറായി നേരിടുന്നത്. ഉദ്യോസ്ഥരുടെയും ഉപദേശകവൃന്ദത്തിന്റെയും നിലപാട് പിണറായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ നിലപാട് പാര്‍ട്ടി നിലപാടാകുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയുമാണ് അടുത്തിടെയായി നമ്മള്‍ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

പാര്‍ട്ടിയെയല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി കൂടുതല്‍ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നതാണ് ഇതിന്റെ മൂലകാരണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവരുണ്ട്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പില്‍ രമണ്‍ ശ്രിവാസ്തവയും ബെഹ്റയുമാണ് പിണറായിയുടെ വിശ്വസ്തര്‍. ഐടിയില്‍ ശിവശങ്കര്‍ വന്നതും ഇതേ സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഇവരാരും തന്നെ പാര്‍ട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവരല്ല. പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാനും പറയാനുമാണെങ്കില്‍ ആരുമൊട്ടില്ല താനും. യു.എ.പി.എ. ചുമത്തുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധയും കരുതലും വേണമെന്ന യെച്ചൂരിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ സി.പി.എം. കേരള നേതൃത്വം കേട്ട മട്ടേ കാണിച്ചില്ല.

ഇതിനു മുമ്പൊരിക്കലും സി.പി.എം. ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം നേരിട്ടിട്ടില്ല. ഇ.എം.എസ്. മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോള്‍ പോലും കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പാര്‍ട്ടിയായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയുടെ പരിപാടി വിട്ട് ഇ.എം.എസിന് ഒരു കളിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാര്‍ട്ടി പരിപാടികള്‍ കാലത്തിനനുസൃതമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചും വിശദീകരിച്ചും ഇ.എം.എസ.് മുന്നോട്ടുപോയപ്പോള്‍ അതില്‍ ഇ.എം.എസിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അജണ്ടകള്‍ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന വിമര്‍ശത്തിനു മുന്നില്‍ ഒരിക്കലും പാര്‍ട്ടിക്ക് തളരേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല.

പക്ഷേ, ഇതിപ്പോള്‍ സി.പി.എം. നേരിടുന്നത് പുതിയ പ്രതിസന്ധിയും വെല്ലുവിളിയുമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയരുന്നത്. പാര്‍ട്ടിയല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകഴുകാന്‍ പറ്റില്ലെന്നതാണ് സി.പി.എം. നേരിടുന്ന സംഘര്‍ഷം. കാരണം എ.കെ.ജി. സെന്ററല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് കേരളത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് മുന്നിലോ അല്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് മുകളിലോ ആയി നിലകൊള്ളുന്നത്.

ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴവും പരപ്പുമെത്രയാണെന്ന് വരും ദിനങ്ങളിലറിയാനാവും. ഐ.ടി. സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിന്റെ കസേര തെറിക്കുന്നതില്‍ ഇത് അവസാനിക്കുമോയെന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. അധികാരത്തിന്റെ ചതുപ്പുകളില്‍നിന്നു കണ്ടെടുത്തേക്കാവുന്ന അസ്ഥികൂടങ്ങളുടെ നിര നീണ്ടാല്‍ സി.പി.എമ്മിന്റെ പ്രതിരോധനിരയില്‍ വീഴുന്ന വിള്ളല്‍ വലുതായിരിക്കും. നവഉദാരവത്കരണത്തിന്റെ കെണികളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോവുന്നതിന്് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വിലയാണത്.

പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ പിണറായിക്ക് എതിരാളികളില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല. വി.എസിന്റെ അനുയായികള്‍ ഇപ്പോഴും പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ട്. തോമസ് ഐസക്കും എം.എ. ബേബിയും ശര്‍മ്മയുമൊക്കെ നിലവില്‍ ദുര്‍ബ്ബലരാണെങ്കിലും ഒരവസരം കിട്ടിയാല്‍ തലപൊക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പിണറായിക്കു പിന്നില്‍ പാറപോലെ ഉറച്ചു നിന്ന കണ്ണൂര്‍ കോട്ടയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പി. ജയരാജനില്ല എന്നതും മറക്കരുത്.

കോവിഡ് 19-നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ പ്രതിച്ഛായയുടെ തിളക്കത്തില്‍ പിണറായി അജയ്യനും അപരാജിതനുമാണെന്ന പ്രതീതിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രതീതിക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇളക്കം തട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായി കേരളത്തില്‍ ഒരു ഭരണത്തുടര്‍ച്ചയെന്ന സി.പി.എം. സ്വപ്നത്തിനു മേല്‍ നിഴലുകള്‍ വീഴുകയാണ്.

ഈ കളങ്കം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ പിണറായിക്ക് കാര്യമായി അദ്ധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കേരളത്തോട് പറയാന്‍ വീണ്ടും കെ.കെ. ശൈലജ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. സി.പി.എമ്മില്‍ ഇനിയങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവായി ശൈലജ പരിണമിക്കുമോയെന്നതും വരുംദിനങ്ങള്‍ നമ്മളോട് പറയും.

പക്ഷേ, അങ്ങിനെയങ്ങ് എളുപ്പത്തില്‍ പിണറായിയെ എഴുതിത്തള്ളാന്‍ ആര്‍ക്കുമാവില്ല. 1977 മാര്‍ച്ച് 30-ന് രക്തം പുരണ്ട ഷര്‍ട്ടുമായി അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഓര്‍മ്മച്ചിത്രം പോലെ നിയമസഭയിലെത്തിയ പിണറായിയെ മറ്റാര് മറന്നാലും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മറക്കാനിടയില്ല. വി.എസിന്റെ മാസ്മരിക വ്യക്തിത്വത്തിനു മുന്നില്‍ തന്റെ ഊഴത്തിനായി കാത്തിരുന്ന പിണറായിയുടെ ക്ഷമ സുപ്രസിദ്ധമാണ്.

പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ തന്നോട് മുട്ടിനില്‍ക്കാന്‍ പറ്റുന്ന എതിരാളികളില്ലെന്നതാണ് പിണറായിയുടെ വലിയൊരു പിന്‍ബലം. സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തിന്റെ നിഴല്‍ ഐ.ടി. സെക്രട്ടറിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളരുന്നില്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ ഈ അടിത്തറയില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ പിണറായിക്കാവും. പക്ഷേ, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയം ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഈ അടിത്തറ മാത്രം പോരെന്നതാണ് പിണറായി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തില്‍ ശുപാര്‍ശ നടത്തിയവരെ വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്ന് കസ്റ്റംസ്. കസ്റ്റംസിന്റെ മന്ത്രിയായ നിര്‍മ്മലാജിയുടെ ഓഫീസിനു മുന്നില്‍ വേഷപ്രച്ഛന്നരായ ചില മലയാളികളെ കാണുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്.

