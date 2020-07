2001 ഒക്ടോബറിലാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നത്. കേശുഭായ് പട്ടേലിനെ മാറ്റി മോദിയെ ഗുജറാത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോള്‍ ആര്‍.എസ്.എസിനും ബി.ജെ.പിക്കും കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളുണ്ടായിരുന്നു. എല്‍.കെ. അദ്വാനിയെക്കുറിച്ചും സംഘപരിവാറിന് പ്രതീക്ഷകളും കണക്കുകൂട്ടലുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ക്കൊടുവില്‍ തെളിഞ്ഞ ചിത്രം മോദിയുടേതായിരുന്നു. മോദി പടുത്തുയര്‍ത്തിയ ബ്രാന്റ് ഗുജറാത്ത് ഇമേജിനു മുന്നില്‍ അദ്വാനിയുടെ ചിത്രം മങ്ങിപ്പോയി. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല മോദി ഈ നേട്ടം കൊയ്തത്. ഒരു വ്യാഴവട്ടം നീണ്ട ഗുജറാത്ത് ഭരണമാണ് ദേശീയതലത്തില്‍ ചിറകുവിരിച്ച് പറക്കാന്‍ മോദിക്ക് കരുത്തും ഊര്‍ജ്ജവുമായത്.

2001-ല്‍ മോദിക്ക് 51 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. വരുന്ന വര്‍ഷം 2021-ല്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയും 51-ലേക്കെത്തും. മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു 2001. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഇതുപോലൊരു വഴിത്തിരിവിനാവാം 2021 സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. 2021 കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രധാനമായ വര്‍ഷമാണ്. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ബംഗാളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വര്‍ഷം. അതിനും മുമ്പ് വരുന്ന നവംബറില്‍ ബിഹാറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാവും. പക്ഷേ, ബിഹാറില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ ആര്‍.ജെ.ഡി. പോലും അവിടെ കിളി പോയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ബി.ജെ.പിയുടെ സഹായത്തോടെ നിതീഷ്‌കുമാറിന്റെ ജെ.ഡി.യു. അധികാരം നിലനിര്‍ത്തുമെന്ന സൂചനയാണ് ബിഹാറില്‍ നിന്നുയരുന്നത്.

കേരളവും ബംഗാളും തമിഴ്നാടും പുതുച്ചേരിയും അങ്ങിനെയല്ല. നാലിടവും കോണ്‍ഗ്രസിന് നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. ബംഗാളില്‍ മമത അധികാരം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനേക്കാള്‍ ബി.ജെ.പി. അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് തടയുക എന്നതായിരിക്കും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഉന്നം. തമിഴ്്നാട്ടില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് പേടിക്കാന്‍ വലുതായൊന്നുമില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്റ്റാലിന്‍ പറയുന്നത് കേട്ട് ഡി.എം.കെയുടെ കൂടെ വെറുതെ നിന്നുകൊടുത്താല്‍ മതിയാവും. പുതുച്ചേരിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി നാരായണസാമിക്ക്് വലിയ വെല്ലുവിളികളൊന്നുമില്ല. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനായ നാരായണസാമിയെ മാറ്റി നിര്‍ത്തി പുതുച്ചേരിയില്‍ ഒരു കളിക്കും കോണ്‍ഗ്രസ് തയ്യാറാവില്ല.

കളി നടക്കാന്‍ പോവുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കേരളം പിടിക്കേണ്ടത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ്. സ്പ്രിങ്ക്ളര്‍ ഇടപാടിന്റെയും സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തിന്റെയും നിഴല്‍ പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിനു മേലുണ്ടെന്നത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്. കോവിഡ് 19-നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ കാര്യമായി വിയര്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നതും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ, സി.പി.എം. എന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംഘടന സംവിധാനമുള്ള പാര്‍ട്ടി പിണറായി വിജയന്റെ കീഴില്‍ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. നിലിവില്‍ സി.പി.എമ്മിനുള്ളില്‍ പിണറായിയുടെ നേതൃത്വം അനിഷേദ്ധ്യമാണ്. വിഭാഗീയതയുടെ ഒരലോസരവും പാര്‍ട്ടിയിലില്ല. പണത്തിന് പണവും ആളിനാളും സി.പി.എമ്മിനുണ്ട്. എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ സി.പി.എം. പിണറായിക്ക് കീഴില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോള്‍ അതിനെ മറികടക്കുക എന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിന് എളുപ്പമാവില്ല.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രശ്നം ഗ്രൂപ്പിസമാണ്. കെ. കരുണാകരന്‍ പോലും അടിയറവ് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണത്. ആന്റണിക്കെതിരെ വയലാര്‍ രവിയെ വരെ കളത്തിലിറക്കി കരുണാകരന്‍ പയറ്റിയിട്ടുപോലും കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ അറ്റുപോയില്ല. ആണവയുദ്ധത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പാറ്റകളെപ്പോലെയാണത്. ഒരു കുറ്റിയെങ്കിലും അവശേഷിച്ചാല്‍ അതില്‍നിന്നു ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുളപൊട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. 2019-ല്‍ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേരിട്ടത് ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയിലൂടെയാണ്. വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ.

ഇടതു മുന്നണിയേയും ബി.ജെ.പിയേയും കേരളത്തില്‍ ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ച വരവായിരുന്നു അത്. എന്തിനാണ് രാഹുല്‍ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് വിലപിച്ചപോലെ പിണറായി വിജയന്‍ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജിവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലും കരഞ്ഞിട്ടില്ല. സി.പി.എമ്മിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടകളായ കാസര്‍കോടും പാലക്കാടും വരെ രാഹുലിന്റെ ആ വരവില്‍ തകര്‍ന്നു വീണു. തന്റെ വിദൂര സ്വപ്നങ്ങളില്‍ പോലും വീണ്ടും കാണാന്‍ പിണറായി ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാഴ്ചയാണത്.

ഇതിപ്പോള്‍ രാഹുല്‍ ഒരു വരവ് കൂടി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാല്‍ അതൊരു വരവ് തന്നെയായിരിക്കും. 2021-ലെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെന്ന് സങ്കല്‍പിക്കുക. ഇയാളിതെന്തു വട്ടാണ് പറയുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് മെക്കിട്ടു കയറാന്‍ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ദീര്‍ഘശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അല്‍പാല്‍പമായി ശ്വാസം പുറത്തുവിടുക. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വെറുതെയാണെങ്കില്‍ പോലും ചെയ്യാവുന്ന കര്‍മ്മമാണിത്. അപ്പോള്‍ മാറാലയൊക്കെ നീങ്ങി കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാവും.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണ് വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ നയിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ നമുക്കൊന്നു വിലയിരുത്താം. കേരളത്തില്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ ഒന്നടങ്കം കോണ്‍ഗ്രസിനു പിന്നില്‍ അണിനിരക്കും. ഭൂരിപക്ഷമായ ഹിന്ദു സമുദായത്തില്‍ എസ്.എന്‍.ഡി.പിയും എന്‍.എസ്.എസും മറിച്ച് ചിന്തിക്കാനിടയില്ല. ഇതിനെല്ലാമുപരി കേരളത്തിലെ യുവാക്കളില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കായി രംഗത്തിറങ്ങും. 2014-ല്‍ മോദി ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ ഭാവന പിടിച്ചെടുത്തതിനു സമാനമായിരിക്കും രാഹുലിന്റെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഈ രണ്ടാം വരവ്.

രാഹുല്‍ വരുന്നതോടെ ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും മുല്ലപ്പള്ളിയും സഹ സൈന്യാധിപര്‍ മാത്രമാവും. ഗ്രൂപ്പിസം എന്ന മാറാവ്യാധിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിന് കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരേയൊരു വാക്സിനാണ് രാഹുല്‍. ഇന്ത്യയിലിന്ന് സത്യസന്ധത കൈമുതലായുള്ള ചുരുക്കം ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളില്‍ ഒരാളാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കള്‍ പോലും നിഷേധിക്കാനിടയില്ല. വെറുതെ പ്രസ്താവനകളിറക്കി കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനു പകരം പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള അതിഗംഭീരമായ അവസരമാണ് കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഹുലിന് മുന്നില്‍ വെയ്ക്കുന്നത്.

ബ്രാന്റ് കേരള രാഷ്ട്രത്തിനു മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. നാളിതുവരെ രാഹുല്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്‍പങ്ങള്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാനുള്ള അവസരം. ഇന്ത്യയിലിന്നിപ്പോള്‍ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇതിനുള്ള പരിസരമില്ല. രാഹുലിന് മലയാളം അറിയില്ല എന്നത് ഇതിലൊരു പ്രശ്നമേയല്ല. ഒഡിഷ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇക്കണ്ട കാലമായി നവീന്‍ പട്നായിക് ഒഡിഷയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുന്നത്. 2024-ല്‍ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയെ നേരിടുന്നതിന് ബ്രാന്റ് കേരള രാഹുലിനും കോണ്‍ഗ്രസിനും നല്‍കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചില്ലറയായിരിക്കില്ല.

ഇവിടെ വാസ്തവത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നു വരാവുന്ന ഒരു ധാര്‍മ്മികപ്രശ്നം ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവസരത്തെ ചൊല്ലിയിയിരിക്കും. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവാനുള്ള ചെന്നിത്തലയുടെ അവകാശം ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി പോലും നിഷേധിക്കാനിടയില്ല. പക്ഷേ, രാഹുലിനെപ്പോലൊരു നേതാവിനായി തത്ക്കാലം ഒന്നു മാറിനില്‍ക്കുന്നതില്‍ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വലിയ മാനസിക ക്ഷോഭമുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. 64 വയസ്സാണ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ പ്രായം. വി.എസ.് കേരളത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് 83-ാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ 64 ഒന്നും ഒരു പ്രായമേയല്ല.

അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനിയും നാല് കൊല്ലമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നാല് കൊല്ലമെന്നത് ചെറിയൊരു സമയമല്ല. 2024-ല്‍ മോദി തന്നെ ബി.ജെ.പിയെ നയിക്കണമെന്നാവും മോദിയുടെ ആരാധകര്‍ ആഗ്രഹിക്കുക. ആര്‍.എസ്.എസും ബി.ജെ.പിയും ആ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങിയാല്‍ അത്ഭുതെപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നാല് കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് മോദിയേയും ബി.ജെ.പിയേയും നേരിടാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് രാഹുലല്ലാതെ മറ്റൊരു നേതാവുണ്ടാകുമേയെന്ന കാര്യം സംശയമാണ്.

2013-ല്‍ ചെന്നൈയില്‍ ചോ രാമസ്വാമിയുടെ തുഗ്ളക്ക് വാര്‍ഷികത്തിന് അതിഥികളായെത്തിയവരില്‍ എല്‍.കെ. അദ്വാനിക്കൊപ്പം ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി മോദി കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയില്‍ തുഗ്ളക്കിന്റെ വാര്‍ഷികത്തിന് പത്രാധിപര്‍ ചോ മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുക. അന്ന് പക്ഷേ, ചോ ഒരാളെക്കൂടി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അദ്വാനിയെ സദസ്സിലിരുത്തി മോദിയെ വേദിയിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോ പറഞ്ഞതിതാണ് . ''ഇത് ദക്ഷിണ ദേശമാണ്. ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാവട്ടെ.''

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്‍നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറി പ്രസ്താവനകള്‍ കൊണ്ടു മാത്രം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടു .േപാവാനാവില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം. 2021 രാഹുലിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിനെ മൊത്തത്തില്‍ ഒന്ന് ശുദ്ധികലശം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്. 2019-ല്‍ രാഹുല്‍ വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോള്‍ അതൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അപ്രസക്തമാവാതെ ഇന്നും തുടരുന്നതില്‍ ആ പരീക്ഷണം നിര്‍ണ്ണായകമായി. കാലം ഒരാള്‍ക്കും ഒരുപാട് അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കിയെന്നു വരില്ല. കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകള്‍ വായിക്കേണ്ട സമയത്ത് വായിക്കുകയെന്നത് വ്യക്തികള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും സുപ്രധാനമാണ്.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വരവ് ആഘോഷമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍. ആത്മനിര്‍ഭര ഭാരതം!

