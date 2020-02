പേടിപ്പിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം. നമുക്കെതിരെ നില്‍ക്കുന്നവരൊക്കെ പേടിക്കണം. പേടിപ്പിക്കല്‍ ഒരു കലയാണെങ്കില്‍ ആ കലയില്‍ ഗവേഷണ ബിരുദമുള്ളവര്‍ ആരാണെന്ന് ഈ ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്ത് ഗോതമ്പ് കഴിക്കുന്നവര്‍ക്കും അറിയാം. ഇന്നലെ തമിഴകത്ത് അരങ്ങേറിയത് ഈ വഴിക്കുള്ള ഒരു കലാപരിപാടിയാണ്. നടന്‍ വിജയ്നെ പട്ടപാപ്പകല്‍ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനില്‍നിന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പുകാര്‍ പൊക്കുന്നു. ഇരുപതോ മുപ്പതോ മണിക്കൂര്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഒടുവില്‍ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചില സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങളെ പോലെ വെറും തല്ലിപ്പൊളി ക്ലൈമാക്സ് . പക്ഷേ, ക്ലൈമാക്സിലല്ല കാര്യം. കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പലപ്പോഴും നായകന്മാരോ നായികമാരോ അല്ല. കഥയില്‍ ട്വിസ്റ്റുണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും നായകനാവണമെന്നുമില്ല.

വിജയിന്റെ കൈയ്യില്‍നിന്നും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിര്‍മ്മാതാവും പണം വായ്പകൊടുക്കുന്ന പാവം കോടീശ്വരനുമായ അന്‍പുചെഴിയന്റെ കൈയ്യില്‍നിന്നും 77 കോടി രൂപയോളം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. വരുംനാളുകളില്‍ ചിലപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നേക്കും. വരാതിരിക്കാനാണ് കൂടുതല്‍ സാദ്ധ്യത. കാരണം ഇതൊരു സന്ദേശമാണ്. വിജയിനും അന്‍പുചെഴിയനും മാത്രമല്ല എതിരാളികള്‍ക്കുള്ള മൊത്തം സന്ദേശം.

തമിഴക രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വിജയ് ഒന്നുമല്ല. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അതായത് 2021-ല്‍ തമിഴകത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയ് കളത്തിലിറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. അത്തരമൊരു ബുദ്ധിമോശം കാട്ടാന്‍ മാത്രം വിവരമില്ലാത്ത പയ്യനല്ല വിജയ്.

2004-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടോ? അന്ന് നമ്മുടെ തലൈവര്‍ രജനികാന്ത് പറഞ്ഞത് തന്റെ വോട്ട് ബി.ജെ.പിക്കാണെന്നാണ്. തലൈവി ജയലളിതയുടെ പാര്‍ട്ടിയായ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു അന്ന് ബി.ജെ.പി. രജനി അണ്ണന്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് വോട്ടു ചെയ്തിട്ടും അന്ന് തമിഴകത്തെ 39 സീറ്റുകളില്‍ ഒരിടത്തുപോലും പച്ചതൊടാന്‍ അണ്ണാ ഡി.എം.കെ. - ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അന്ന് നിര്‍ത്തിയതാണ് ജയലളിത കാവിക്കാരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. പെരുംതലൈവര്‍ മോദി വിചാരിച്ചിട്ടുപോലും ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവില്‍ ജയലളിത രംഗത്തുനിന്ന് മറയേണ്ടിവന്നു ഈ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും വരാന്‍.

പേടിയിലാണ് കാര്യമിരിക്കുന്നത്. പേടിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ നേടുന്നവര്‍ മറ്റൊരു വഴി കണ്ടെത്താന്‍ മെനക്കെടില്ല. പറഞ്ഞുവന്നത് വിജയ് തമിഴക രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സമീപ ഭാവിയിലൊന്നും ഇറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ്. എം.ജി.ആറായാലും ജയലളിതയായാലും തമിഴകം പിടിച്ചത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല. സാക്ഷാല്‍ അണ്ണാദുരൈയുടെ കീഴില്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ അഭ്യാസം നടത്തിയ ശേഷമാണ് എം.ജി.ആര്‍. കരുണാനിധിയെ നേരിട്ടത്. എം.ജി.ആര്‍. എന്ന മഹാവിദ്യാലയത്തില്‍ പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ജയലളിതയും കലൈഞ്ജറുമായി കൊമ്പുകോര്‍ത്തത്.

ഈ പാഠങ്ങള്‍ മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അണ്ണന്‍ രജനി ഇപ്പോഴും ഗോദയിലിറങ്ങാന്‍ ഒന്നു മടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, പേടി തട്ടിയാല്‍ പിന്നെ മുന്‍പിന്‍ നോട്ടമൊന്നുമുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അണ്ണന്‍ കളത്തിലിറങ്ങിയാല്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഈ വരുന്ന ഡിസംബറില്‍ അണ്ണന് പ്രായം 70 ആവും. ഇനിയിപ്പോള്‍ ഒരു റിസ്‌കൊക്കെ രജനി അണ്ണനായാലും എടുക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

വിജയിന്റെ കാര്യം അതല്ല. തമിഴകത്ത് കക്ഷി ഇപ്പോഴും സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറാണ്. അവസാനമിറങ്ങിയ ബിഗില്‍ 300 കോടി(ഈ കണക്കൊക്കെ ഒരു കണക്കാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചോദിക്കരുത്) കൊയ്തെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്നത്. നല്ല ഒന്നാന്തരം കുത്തരി കൊണ്ട് കഞ്ഞി കുടിച്ചു പോവാനുള്ള വക സിനിമയില്‍ നിന്നുകിട്ടുമ്പോള്‍ വെറുതെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന വയ്യാവേലി ചുമലിലേറ്റേണ്ട കാര്യം വിജയിനില്ല.

ഇതറിയാത്തവരല്ല എതിരാളികള്‍. അതാണ് പറഞ്ഞത് സംഗതി പേടിപ്പിക്കലാണെന്ന്. 2016-ല്‍ നോട്ടു നിരോധിച്ചിട്ടും ജി.എസ്.ടി. നടപ്പാക്കിയിട്ടും കഴിഞ്ഞ പത്തു വര്‍ഷമായി പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നിട്ടും കാശിന് മുട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാര്‍ട്ടി ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഡി.എം.കെയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തമിഴകത്ത് സി.പി.എമ്മിന് സംഭാവനയായി ഡി.എം.കെ. കൊടുത്തത് പത്ത് കോടി രൂപയാണ്. സി.പി.ഐക്ക് 15 കോടിയും കൊടുത്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നല്‍കിയ കണക്കാണിത്. അതായത് നല്ല സൊയമ്പന്‍ വൈറ്റ് മണി. വൈറ്റിത്രയും കൈയ്യിലുണ്ടെങ്കില്‍ കറുപ്പിന്റെ അളവെന്തായിരിക്കുമെന്ന് വെറുതെ ഊഹിച്ച് മെനക്കെടേണ്ട കാര്യമില്ല.

തമിഴകത്ത് ഡി.എം.കെ. ഇപ്പോഴും പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നത് കാശിന് മുട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. പണമെറിഞ്ഞ് പണം വാരുന്ന കലാപരിപാടിയാണ് തമിഴകത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍. അപ്പോള്‍ പണം വരുന്ന വഴികള്‍ അടച്ചാല്‍ ഡി.എം.കെയെ ഒരു വഴിക്കാക്കാം. ആ വഴിക്കുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. വിജയും അന്‍പുചെഴിയനുമൊക്കെ ആ വഴിയിലുള്ളവരാകാം.

പേടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അതൊരു കാഴ്ചയാവണം. വെറുതെ നീര്‍ക്കോലികളെ എടുത്തിട്ടടിച്ചാല്‍ ആരാണ് പേടിക്കുക. അടിക്കണമെങ്കില്‍ നാലുപേരറിയുന്നവരെ അടിക്കണം. അപ്പോള്‍ ജനത്തിന് കാര്യം പിടികിട്ടും. ഇടക്കാലത്ത് ജോസഫ് വിജയ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഒന്നു പേടിപ്പിക്കാന്‍ നോക്കിയിരുന്നു. പയ്യനല്ലേ, പേടിച്ചില്ല. എങ്കില്‍പിന്നെ പേടിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ പേടിപ്പിക്കണം.

തമിഴകം പിടിക്കുക എന്നത് ചിലരുടെ ഏറെക്കാലമായുള്ള മോഹമാണ്. തനിച്ചുനിന്നാല്‍ ഒരു സീറ്റില്‍ പോലും ജയിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരുടെ മോഹം. പുരട്ചിതലൈവിയും കലൈഞ്ജറും ഇല്ലാത്ത തമിഴകം പോലും പിടിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ പത്ത് തലയുള്ള രാവണനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത്.

ഇത് കടശ്ശിക്കളിയാണ്. ഈ കളി നമ്മുടെ മംഗലശ്ശേരിക്കാരന്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ജയിക്കാന്‍വേണ്ടി കളിക്കുന്നതാണ്. പ്രണയത്തിലും യുദ്ധത്തിലും മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലും നേരും നെറികേടുമില്ല. പേടിപ്പിച്ചെങ്കില്‍ പേടിപ്പിച്ച്. അങ്കവും ജയിക്കണം താളിയുമൊടിക്കണം. അതാണ് ലൈന്‍. അതുമാത്രമാണ് ലൈന്‍.

Content Highlights: Hours-long grilling of Vijay by IT sleuths ends | Vazhipokkan