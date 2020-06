ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പേരില്‍ കേരളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന കോലാഹലങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു?

കലികാലം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഇതായിരിക്കണം. ആരാധനാലയങ്ങള്‍ തുറക്കണമെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും തുറക്കരുതെന്ന് സംഘപരിവാറുകാരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാഴ്ച പോലൊരു കാഴ്ച ഈ ലോകത്ത് വേറെയെന്തുണുള്ളത്....? ചാനലായ ചാനലുകളിലും സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങളിലും അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും തുറക്കാനുള്ള കേരള സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടിനെ ഓടി നടന്ന് ന്യായീകരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സഖാക്കള്‍. അതേസമയം, ആരോടു ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തുറക്കുന്നതെന്നാണ് പരിവാറുകാര്‍ ചോദിക്കുന്നത്. കൊറോണക്കാലം അസാധാരണ സമയമാണെന്നു പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല .

വിശ്വാസികളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ അമ്പലങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്റെ ചോദ്യം. ഇതു കേട്ടാല്‍ തോന്നും ഇതൊക്കെ അടച്ചിട്ടത് വിശ്വാസികളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണെന്ന്. വെറും നാലേ നാലു മുണിക്കൂര്‍ സമയം കൊടുത്തിട്ടാണ് മുരളീധരന്‍ജിയുടെ നേതാവ് മോദിജി ഇതൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടിയത്. മാര്‍ച്ച് 24-ന് രാത്രി എട്ടു മണിക്ക് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മുരളീധരന്‍ജിയോട് അനുമതി മോദിജി ചോദിച്ചിരുന്നോ എന്നറിയില്ല. എതിര്‍ത്തൊരു അക്ഷരം പോലും പറയാതെയാണ് തന്ത്രിമാരും മൗലവിമാരും മെത്രാന്മാരും അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും പൂട്ടാന്‍ രാത്രിക്ക് രാത്രി എഴുന്നേറ്റോടിയത്.

വാസ്തവത്തില്‍ ഇതൊരു വലിയ തമാശയാണ്....! ലോകത്തുള്ള സകല സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കാം. ബസ്സുകളിലും തീവണ്ടികളിലും വിമാനങ്ങളിലും ഒരു സാമൂഹിക അകലവുമില്ലാതെ മണിക്കൂറുകള്‍ യാത്ര ചെയ്യാം. പക്ഷേ, ആരാധനാലയങ്ങള്‍ തുറക്കാന്‍ പാടില്ല. ഇതുകേട്ടാല്‍ തോന്നും കൊറോണ വൈറസിനെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന കാന്തമാണ് ആരാധനാലയങ്ങള്‍ എന്ന്. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലവും തുറന്നുകഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും മാത്രം തുറക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിലെ യുക്തി ഇതിനെ കണ്ണുംപൂട്ടി എതിര്‍ക്കുന്ന യുക്തിവാദികള്‍ക്കു പോലും മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കേന്ദ്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അമ്പലവും പള്ളിയും തുറക്കുന്നതെന്നാണ് സഖാക്കള്‍ പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ കേന്ദ്രത്തെ അനുസരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ചിലപ്പോള്‍ ഇത് ദൈവങ്ങളുടെ പ്രതികാരമായിരിക്കും. ഇത്രയും കാലം തങ്ങളെ ധിക്കരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ തങ്ങളുടെ ന്യായീകരണവാദികളാക്കുക, ജീവന്‍ ത്യജിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നവരെക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തുറക്കരുതെന്ന് പറയിപ്പിക്കുക - ശബരമില ശാസ്താവും യേശുക്രിസ്തുവുമൊക്കെ വിചാരിച്ചാല്‍ ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറവും സംഭവിക്കും.

നമുക്ക് അമ്പലങ്ങള്‍ക്ക് തീകൊളുത്താം എന്ന് വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1933-ലാണ്. ആര്‍.എസ്.എസിന് അന്ന് എട്ടു വയസ്സാണ് പ്രായം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ രൂപവത്കരണം കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞ് ആറു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പിണറായിയിലെ യോഗത്തിലാണ്. ഇ.എം.എസ്. അടക്കമുള്ളവരുടെ വഴികാട്ടിയും പ്രചോദനവുമായിരുന്നു വി.ടി. കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നായകരിലൊരാള്‍ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന വി.ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് നൂറു വയസ്സു തികയാന്‍ വെറും 13 കൊല്ലം മാത്രം അവശേഷിക്കെ സഖാക്കള്‍ പറയുന്നത് നമുക്ക് അമ്പലങ്ങള്‍ തുറക്കാമെന്നാണ്. എവിടെയാണെങ്കിലും പരശുരാമന് കേരളെത്തേയോര്‍ത്ത് ചിരിക്കാന്‍ മാത്രമേ ഇപ്പോള്‍ നേരം കാണൂ.

ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം കൈവിട്ടുപോവുമോ?

അതിനുള്ള സാദ്ധ്യതയില്ല. അതിര്‍ത്തികളുണ്ടെങ്കില്‍ തര്‍ക്കവുമുണ്ടാവും. അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള കേസുകളില്ലെങ്കില്‍ ഈ ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരു മാതിരി വക്കീലന്മാര്‍ക്കൊന്നും പണിയുണ്ടാവില്ല. ചൈനയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കുമിടയിലുള്ള അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്ന രേഖ ലൈന്‍ ഒഫ് ആക്ച്വല്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ എന്നാണ് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കണക്കില്‍ ഇത് 3,488 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതാണ്. ചൈന പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററേയുള്ളുവെന്നാണ്. രേഖയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് അരുണാചല്‍ പ്രദേശും സിക്കിമുമാണ്. മദ്ധ്യത്തില്‍ ഉത്തരഖണ്ഡും ഹിമാചല്‍ പ്രദേശും പടിഞ്ഞാറ് ലഡാക്കും.

ചൈനിസ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ചൗ എന്‍ലായ് ആണ് മക്മോഹന്‍ രേഖയ്ക്ക് പകരം ആദ്യമായി എല്‍.എ.സി.(ലൈന്‍ ഒഫ് ആക്ച്വല്‍ കണ്‍ട്രോള്‍) എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത്. 1962-ലെ ഇന്തോ-ചൈനിസ് യുദ്ധത്തിനു ശേഷം നെഹ്രു സര്‍ക്കാര്‍ ഈ രേഖ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് ഈ നിയന്ത്രണരേഖ എന്നാണ് അന്ന് നെഹ്രു ചോദിച്ചത്. അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ശേഷം ചൈന സൃഷ്ടിക്കുന്ന രേഖയാണോ ഇതെന്നായിരുന്നു നെഹ്രുവിന്റെ ചോദ്യം. 1993-ല്‍ പി.വി. നരസിംഹറാവു സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഈ രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കരാറില്‍ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ആദ്യമായി ഒപ്പുവെച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയ്ക്കുമിടയിലുള്ള അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണ്ണയ രേഖ എല്‍.ഒ.സി. എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് കൃത്യമായി മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ എല്‍.എ.സി. ഒരു ആശയം മാത്രമാണെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.

നിലവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിക്കുളളിലേക്ക് ചൈന കടന്നുകയറിയിട്ടുണ്ടെന്നും നേരത്തെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ചൈന പിന്മാറണമെന്നുമാണ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകളാണ് ഇപ്പോള്‍ വിദേശമന്ത്രാലയ, സൈനിക തലങ്ങളില്‍ നടക്കുന്നത്. ആത്യന്തികമായി രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയേ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാവുകയുള്ളു എന്നാണ് അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ ഗവേഷണം നടത്തി തഴക്കവും പഴക്കവുമുള്ള ശ്യാംശരണിനെയും ശിവശങ്കര്‍ മേനോനെയും പോലുള്ളവര്‍ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഒരിഞ്ച് ഭൂമിയും ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നേതാക്കള്‍ അര്‍ത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

അതിര്‍ത്തിയില്‍ ചൈനീസ് പട്ടാളത്തിന്റെ വന്‍ നീക്കമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറയുന്നത്. വന്‍തോതില്‍ പട്ടാളക്കാരെ ഇറക്കിയാണ് ചൈന അതിര്‍ത്തിയില്‍ അതിക്രമം കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം. അപ്പോള്‍ രാജ്നാഥ് സിങ്ജിയോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഈ വന്‍നീക്കം ശൂന്യതയില്‍ നിന്നാണോ ഉണ്ടായതെന്നാണ്? ഇത്രയും പട്ടാളക്കാര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു വിവരവും ഇന്ത്യയുടെ മിലിട്ടറി ഇന്റലിജന്‍സിന് കിട്ടാതെ പോയോ? അതോ കിട്ടിയിട്ടും ഒരു നടപടിയുമെടുക്കാതിരുന്നതാണോ? ചൈനിസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങും ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മില്‍ വുഹാനിലും മഹാബലിപുരത്തും നടന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കെന്താണ് പറ്റിയത്? ഇതൊക്കെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്. അടുത്ത പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില്‍(അങ്ങിനെയൊന്ന് അടുത്തെങ്ങാനും നടന്നാല്‍) ചിലപ്പോള്‍ ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടേക്കും. മറുപടി കിട്ടുമോ എന്നു മാത്രം ചോദിക്കരുത്. എന്തായാലും അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം യുദ്ധത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കുമെന്നൊന്നും കരുതി ബേജാറാവേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്രയ്ക്കുള്ള അവിവേകമൊന്നും രണ്ട് ആണവശക്തികള്‍ക്കുണ്ടാവില്ല.

കൊവിഡ് 19-നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ന്യൂസിലന്റ് വിജയിച്ചത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണനേതൃത്വം ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈയ്യിലായതുകൊണ്ടാണോ?

ന്യൂസിലന്റില്‍ ഇപ്പോള്‍ കൊവിഡ് 19 രോഗികളില്ല എന്നാണ് വിവരം. ഇതൊരു നേട്ടമല്ലെന്ന് പറയുന്നവരെ വിവരമില്ലായ്മയുടെ ആയുഷ്‌കാല അംബാസഡര്‍മാരായി നിയമിക്കാവുന്നതാണ്. വൈറസ് വ്യാപനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ ദീപ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഭാവികമായ മേല്‍ക്കൈയ്യുണ്ട്. ഇതു പക്ഷേ, ന്യുസിലന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസിന്ത അര്‍ദേണിന്റെ തിളക്കം ഒട്ടും തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നില്ല. ജര്‍മ്മനി, ഫിന്‍ലന്റ്, തയ്വാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ വനിതകളാണ് ഭരണാധികാരികള്‍. ഇവയെല്ലാം തന്നെ കൊവിഡ് 19-നെതിരെ അസൂയാവഹമായ മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ഷൈലജയുടെ നേതൃത്വ മികവില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവസരം കിട്ടിയാല്‍ സ്ത്രീകള്‍ ഏതു മേഖലയിലും മികവ് തെളിയിക്കുമെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അവസരം നിഷേധിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന കലാപരിപാടിയാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത്.

കൊറോണക്കിടയിലും ആത്മഹത്യകള്‍ കുറയുന്നില്ലല്ലോ?

സമൂഹത്തില്‍ കൊറോണയുണ്ടോ കോളറയുണ്ടോ എന്നൊന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവര്‍ നോക്കാറില്ല. അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ യുദ്ധങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ ആരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല. വ്യക്തിപരമായ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ മുനമ്പിലാണ് ആത്മഹത്യകള്‍ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി മുന്നിലൊന്നുമില്ല എന്ന ശൂന്യതയാണത്. അതൊരു വല്ലാത്ത നിമിഷമാണ്. ശൂന്യതയുടെ ആ നിമിഷം തരണം ചെയ്യാനായാല്‍ പിന്നെ ആത്മഹത്യയുണ്ടാവില്ല.

നമ്മുടെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനാണ് ഈ ശൂന്യത നിത്യേന നേരിട്ടിരുന്ന ഒരാള്‍. കല്ലുരുട്ടി മുകളിലെത്തിച്ച ശേഷം കല്ല് താഴേക്കു പോവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതിന് സമാനമാണ് ഈ ശൂന്യത. ഇത്രയും കാലം സമാഹരിച്ചതിനൊന്നും അര്‍ത്ഥമില്ലെന്ന അവസ്ഥയുമായുള്ള മുഖാമുഖമാണത്. നാറണത്ത് ഭ്രാന്തന്‍ തത്വജ്ഞാനിയായതിനാല്‍ പുള്ളി കൂളായി വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്ന് കല്ല് വീണ്ടും ഉരുട്ടി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവും. തത്വജ്ഞാനികളല്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ കല്ലിനൊപ്പം സ്വന്തം ജീവിതവും തള്ളി താഴേക്കിടുന്നു.

ഏറ്റവും അസഹനീയമായി കരുതുന്നതെന്താണ്?

ടിക് ടോക് എന്ന പേരില്‍ നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികള്‍. കൊച്ചുകുട്ടികളെക്കൊണ്ട് അതില്‍ നടത്തിക്കുന്ന ഭാവപ്രകടനങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം പോക്കാണ്. ഇതൊന്നും ബാലവേലയുടെ പരിധിയില്‍ പെടാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും നന്നായി അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെന്ന് അമിത് ഷാ. അങ്ങ് കാഠ്മണ്ഡുവിലിരുന്ന് നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ശര്‍മ്മാജി ചിരിക്കുന്ന ചിരിക്ക് കൈയ്യും കണക്കുമില്ല.

