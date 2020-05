പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭാഷ കടമെടുത്താല്‍ രണ്ട് മാസ്റ്റര്‍ സ്ട്രോക്കുകളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയത്. ആദ്യത്തേത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലായിരുന്നു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ തീവണ്ടി യാത്രാക്കൂലി കോണ്‍ഗ്രസ് വഹിക്കുമെന്ന സോണിയയുടെ പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെയും ബി.ജെ.പിയെയും ഒരു പോലെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. രണ്ടാമത്തെ നീക്കം കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നായിരുന്നു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി ആയിരം ബസ്സുകള്‍ ഇറക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന പ്രിയങ്കയുടെ വാഗ്ദാനം ബി.ജെ.പിക്ക് ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്ത് കിട്ടിയ പ്രഹരമായിരുന്നു.

പ്രിയങ്കയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നേരിട്ട രീതി അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ഓഫര്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നാണ് യോഗി പറഞ്ഞത്. യോഗിയുടെ ഈ നിലപാട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോണിയയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാനും തള്ളിക്കളയാനുമാണ് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം ഉത്സാഹം കാട്ടിയത്. പക്ഷേ, യോഗിയുടേത് തീര്‍ത്തും പ്രായോഗികമായ സമീപനമായിരുന്നു.

ഈ നിലപാടുമായി യോഗി മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം അവിടെത്തീരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, യോഗി നിലപാടു മാറ്റി. അല്ലെങ്കില്‍ മുകളില്‍നിന്നുള്ള ഏതോ ഇടപെടല്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രായോഗിക സമീപനത്തിനുമേല്‍ ഇടങ്കോലിട്ടു. പ്രിയങ്ക നല്‍കിയ ബസ്സുകളുടെ പട്ടിക ശരിയല്ലെന്നും അതില്‍ പല വണ്ടികളുടെയും രേഖകളില്‍ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ബസ്സുകള്‍ ഓടിക്കാനുള്ള അനുമതിയില്‍നിന്നു യു.പി. സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് യു.പി. ഘടകം പ്രസിഡന്റ് അജയ്കുമാര്‍ ലല്ലുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന മണ്ടത്തരവും ഇതോടൊപ്പം യോഗി ഭരണകൂടം കാട്ടി. ബസ്സോടിക്കാനുള്ള അനുമതി നല്‍കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോഴാണ് ആദ്യം ലല്ലുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ കേസില്‍ ജാമ്യം കിട്ടിയപ്പോള്‍ രണ്ടാമത്തെ അറസ്റ്റ് വന്നു. ലല്ലുവും പ്രിയങ്കയും നല്‍കിയ ബസ്സ് പട്ടികയില്‍ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാണ് രണ്ടാം അറസ്റ്റ്.

ഇതേ കുറ്റത്തിന് പ്രിയങ്കയ്ക്കെതിരെയും യു.പി. പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോള്‍ പ്രിയങ്കയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ യു.പി. പോലീസ് ഡെല്‍ഹിയിലേക്കെത്തുമോ എന്നു മാത്രമേ നോക്കേണ്ടതുള്ളു. ലോക്ക്ഡൗണിനിടയില്‍ നൂറു കണക്കിന് കിലോ മീറ്റര്‍ വണ്ടിയോടിച്ച് ദ വയറിന്റെ പത്രാധിപര്‍ സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് വരദരാജന്റെ വീട്ടിലെത്തി നോട്ടിസ് നല്‍കിയ പാര്‍ട്ടിയാണ് യോഗിയുടെ പോലീസ്. അപ്പോള്‍ പിന്നെ പ്രിയങ്കയെ തേടിയും യു.പി. പോലീസ് എത്തിയാല്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.

വാസ്തവത്തില്‍ ഒന്നാന്തരം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാണ് യോഗിയും കൂട്ടരും പ്രിയങ്കയ്ക്കും കോണ്‍ഗ്രസിനും താലത്തിലെന്ന പോലെ വെച്ചു നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആയുധം എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നറിയാന്‍ പക്ഷേ, പ്രിയങ്ക കുറച്ചൊന്നു പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവരും. സാക്ഷാല്‍ മോഹന്‍ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാവും അത്.

ഗാന്ധിജിക്ക് സ്മാരകങ്ങള്‍ ശരിയാവില്ലെന്ന് എഴുതിയത് സാമൂഹിക വിമര്‍ശകന്‍ ശിവ് വിശ്വനാഥനാണ്. ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടത് പ്രതിമകളും മ്യൂസിയങ്ങളും അല്ലെന്നും ആശ്രമങ്ങളാണെന്നുമാണ് ശിവ് കുറിച്ചത്. കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം നിലയ്ക്കാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളുടേതായിരുന്നു. ആശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രധാന പരീക്ഷണശാലകള്‍. തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം മുമ്പൊരു മാര്‍ച്ചില്‍ സബര്‍മതി ആശ്രമത്തില്‍നിന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിനായുള്ള ദണ്ഡി മാര്‍ച്ച് തുടങ്ങിയത്.

ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം പോലെ ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ മറ്റൊരു സമരം ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ മനസ്സും ഭാവനയും പിടിച്ചെടുത്ത സമരമായിരുന്നു അത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലാഴത്തുന്ന ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി നടത്തിയ സമരം നിയമനിഷേധവും വിപ്ലവുമായിരുന്നു. അധാര്‍മ്മികമായ നിയമങ്ങള്‍ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നാല്‍ പൗരസമൂഹം അവ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഗാന്ധിജി അസന്ദിഗ്ദമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഈ ഗാന്ധിജിയിലേക്കാണ് പ്രിയങ്കയും കോണ്‍ഗ്രസും തിരിച്ചുപോവേണ്ടത്. ബസ്സുകള്‍ ഓടിക്കാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ച യു.പി. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഡല്‍ഹിയിലെ വീട്ടിനുള്ളിലെ സൗകര്യപ്രദമായ ചുറ്റുപാടുകളിലിരുന്ന് പ്രസ്താവനകള്‍ ഇറക്കുകയല്ല, ചടുലവും ഭാവനാത്മകവുമായ സമരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് പ്രിയങ്ക ചെയ്യേണ്ടത്.

ഡല്‍ഹിയിലെ സുഖ്ദേവ് വിഹാറിലെത്തി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിച്ചത് ചെറിയ കാര്യമായിരുന്നില്ല. സഹാനുഭൂതിയുടെയും സഹവര്‍ത്തിത്വത്തിന്റെയും സന്ദേശം അതിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതില്‍ തീരേണ്ടതല്ല രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയണം.

ദേശീയ പൗരത്വ നിയമേേ ഭദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം വാസ്തവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവസരമായിരുന്നു. നേതാക്കളില്ലാതെയാണ് ആ സമരം മുന്നോട്ടു പോയത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം ഗാന്ധിജിയെ ഓര്‍ക്കണം. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളില്‍ ആ മനുഷ്യന്‍ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുകയെന്ന് സോണിയയും കൂട്ടരും ഒന്നാലോചിക്കണം.

പ്രസ്തവാനകളിലല്ല കര്‍മ്മത്തിലായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ വിശ്വാസം. വാക്കിനും ചെയ്തിക്കുമിടയില്‍ അകലം പാടില്ലെന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ അടിസ്ഥാന ജീവിത പ്രമാണം. ആരുമില്ലാത്തവരുടെ കൂടെ താനുണ്ടാവും എന്ന് പറയാന്‍ ഗാന്ധിജിക്ക് രണ്ടുവട്ടം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭരണകൂടവും കോടതികളും കൈവിട്ട കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനാവണം. അവര്‍ക്കായി അയച്ചുകൊടുത്ത ബസ്സുകള്‍ ഭരണകൂടം നിരാകരിക്കുമ്പോള്‍ ആ ബസ്സുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുകയാണെന്ന പ്രസ്താവന കൊണ്ടല്ല അതിനെ നേരിടേണ്ടത്.

ഇത്തരമൊരു നടപടിക്കെതിരെ ഒരു പ്രസ്താവനയിറക്കി ആശ്വാസമടയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജിക്ക് ആലോചിക്കാന്‍ പോലുമാവുമായിരുന്നില്ല. ഉപ്പു നികുതി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകൂടം തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോള്‍ ആ നിയമം ലംഘിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജി ചെയ്തത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധാര്‍മ്മികതയ്ക്കെതിരെ പ്രസ്താവനകളിറക്കി ഗാന്ധിജി സ്വാസ്ഥ്യം പൂണ്ടിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പായിട്ടും നീണ്ടുപോവുമായിരുന്നു.

ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടപ്പോള്‍ ചെയ്യുക എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രാഥമിക കടമകളിലൊന്ന്. കര്‍മ്മത്തിന് പകരം വെയ്ക്കാന്‍ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നാണ് കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ പാര്‍ത്ഥസാരഥി അര്‍ത്ഥശങ്കയ്ക്കിടമില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കിയത്. 1940 മെയില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചില്‍ നാസി ജര്‍മ്മനിക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം തുടരുക തന്നെ വേണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടിഷ് വാര്‍ കാബിനറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന ചരിത്രവും പ്രിയങ്ക മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം. പ്രതിസന്ധികള്‍ എങ്ങിനെയാണ് അവസരമാക്കി മാറ്റേണ്ടതെന്ന് ചര്‍ച്ചിലിന്റെ ഐതിഹാസികമായ ഇടപെടലുകള്‍ വ്യക്തമാക്കും.

രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ നേരിടുന്ന യാതനകള്‍ പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പറ്റാത്തവയാണ്. മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരാള്‍ക്കും അതിനു നേര്‍ക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാനാവില്ല. മനഃസാക്ഷിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കാനാവില്ല. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങള്‍ പക്ഷേ, അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. കൃത്യമായൊരു കര്‍മ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നിരത്തിലിറങ്ങുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ ഈ നാടിന്റെ ഉപ്പാണ്. അവരില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയില്ല. അവര്‍ക്കായി പുതിയൊരു ദണ്ഡി മാര്‍ച്ച് നടത്താന്‍ മടിച്ചുനിന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനോട് കാലവും ചരിത്രവും പ്രതികരിക്കുന്നത് തീര്‍ച്ചയായും മൃദുവായിട്ടായിരിക്കില്ല.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: മെയ് 25 മുതല്‍ രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വ്വീസ് തുടങ്ങുന്നു. വിമാനത്തില്‍ എല്ലാ സീറ്റിലും ആളെ ഇരുത്താമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ വിമാനക്കമ്പനികളും യാത്രക്കാരും ഒരുപോലെ സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും വ്യോമ മന്ത്രാലയം. ശാരീരിക അകലമാണ് കൊവിഡ് 19-നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായകം എന്നാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ അടുത്തിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ബസ്സിനുള്ളില്‍ പാടില്ല. ഫെഡറലിസം തകരുന്നുവെന്നു കേട്ടപ്പോള്‍ ഇത്രയ്ക്കങ്ങു പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.

Content Highlights: Gandhi's Dandi march in between Priyanka and Adithyanath | vazhipokkan