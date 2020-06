ഗല്‍വാനില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിച്ച 20 ധീര സൈനികരുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ ജ്വലിച്ചു നില്‍ക്കെ നമുക്കൊന്ന് പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. ചരിത്രവും കാലവും നമുക്ക് മുന്നില്‍ തുറന്നിടുന്ന പാഠങ്ങളുണ്ട്. അവയിലൊന്ന് 1962-ലെ യുദ്ധമാണ്. ചൈന തീര്‍ത്ത ചതിക്കുഴികളില്‍ വീണുപോയ ഇന്ത്യയാണതിലുള്ളത്. ആ വീഴ്ചയാണ് നെഹ്രുവിനെ തകര്‍ത്തത്. ആ പരാജയമാണ് വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോനെ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അനഭിമതനാക്കിയത്.

ജീവിതമെന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയവും കാഴ്ചകളുടെ കലയാണ്. 1957-ല്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സിലില്‍ കശ്മീരിനായി റെക്കോഡ് പ്രസംഗം നടത്തിയ കൃഷ്ണമേനോന്‍ ജനനായകനായിരുന്നു. അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറത്ത് ഇന്തോ-ചൈന യുദ്ധത്തോടെ നായകന്‍ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണില്‍ വില്ലനായി. ആ പരാജയത്തില്‍നിന്ന് വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോന് പിന്നീട് വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടായില്ല. 1971-ല്‍ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിജയം പോലും കൃഷ്ണമേനോന് പഴയ പ്രതാപമോ മഹിമയോ തിരിച്ചുകൊടുത്തില്ല.

വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തില്‍(A Chequered Brilliance : The Many Lives of V.K. Krishnamenon) ജയ്റാം രമേഷ് വിവരിക്കുന്ന രസകരമായ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട്. 1962-ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നോര്‍ത്ത് ബോംബെയില്‍നിന്നാണ് കൃഷ്ണമേനോന്‍ മത്സരിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളിലും പുറത്തും കൃഷ്ണമേനോന് ശത്രുക്കള്‍ക്ക് ക്ഷാമമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇക്കുറി കൃഷ്ണമേനോന്‍ ലോക്സഭ കാണരുതെന്ന് അവര്‍ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.

പ്രബലനായ ജെ.ബി. കൃപലാനി ആയിരുന്നു കൃഷ്ണമേനോന്റെ മുഖ്യ എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെന്നപോലെ കൃഷ്ണമേനോനെതിരെ അസംഖ്യം പടകള്‍ കളത്തിലിറങ്ങി. രാജഗോപാലാചാരിയും ജയപ്രകാശ് നാരായണനുമൊക്കെ കൃഷ്ണമേനോന്റെ എതിര്‍ചേരിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ, കൃഷ്ണമേനോന്റയൊപ്പം ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രുവുണ്ടായിരുന്നു.

രാജാജി 1962 ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് ബോംബെയിലെ വോട്ടര്‍മാരോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: ''മേനോന്‍ വിജയിച്ചാല്‍ അത് ഇന്ത്യന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ക്കും ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ക്കുമുള്ള സമ്മാനമായിരിക്കും.'' അതിനടുത്ത ദിവസം ജയപ്രകാശ് നാരായണനും ഒട്ടും കുറച്ചില്ല: ''കൃഷ്ണമേനോന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വിജയമായിരിക്കും.''

കൃഷ്ണമേനോന്‍ ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരനായിരുന്നില്ലെന്ന് ജയ്റാം രമേഷ് ജീവചരിത്രത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 1956-ല്‍ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപവത്കരണം നടന്നപ്പോള്‍ കേരളം നിലവില്‍ വരുന്നതിന് മേനോന്‍ എതിരായിരുന്നു. കേരളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ വിളനിലമാവുമെന്നും അതുകൊണ്ട് അങ്ങിനെയൊരു സംസ്ഥാനം വേണ്ടെന്നുമാണ് മേനോന്‍ നെഹ്രുവിനോട് പറഞ്ഞത്. ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയായിരുന്നു മേനോനെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉള്ളുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള വലതുപകഷ വാദികള്‍ മേനോനെ എന്നുമൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണ് കണ്ടത്.

അതേ ഫെബ്രുവരി 23-ന് നെഹ്രുവിന്റെ പ്രസ്താവനയുണ്ടായി. ''ഉത്തര ബോംബെയിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ കൃഷ്ണമേനാന് വോട്ടു ചെയ്യുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. വ്യക്തികളല്ല കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നയവും പരിപാടികളുമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിഷയം. കൃഷ്ണമേനോന്‍ ഈ നയത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ കൃഷ്മേനോന് വോട്ടു ചെയ്യണം.''

വടക്കന്‍ ബോംബെയിലെ ജനങ്ങള്‍ കൃപലാനിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കൃഷ്ണമേനാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് കിട്ടിയതിനേക്കാള്‍ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ കൃഷ്ണമേനോന്‍ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് പോയി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ കസേരയില്‍ വീണ്ടുമിരുന്നു.

പക്ഷേ, ഏഴു മാസങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് 1962 ഒക്ടോബര്‍ 20-ന് ചൈന ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ തകിടം മറിഞ്ഞു. കഴിവുകെട്ട പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി മേനോന്‍ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. മേനോന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പട്ടാളത്തിന്റെ ആത്മവീര്യം തകര്‍ത്തെന്നും ചൈനയുടെ കുതന്ത്രങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതില്‍ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ടായി. മേനോന്റെ ചോരയ്ക്കായി ശത്രുക്കള്‍ മുറിവിളിയുയര്‍ത്തി. ജനറല്‍ തിമ്മയ്യയുമായും ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറല്‍ എസ്.പി.പി. തൊറാട്ടുമായും മേനോനുണ്ടായിരുന്ന വിയോജിപ്പുകള്‍ ഈ മുറവിളിക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.

ഇതേ കൃഷ്ണമേനോനാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിത്തറ തീര്‍ത്തതെന്ന കാര്യം സൗകര്യപൂര്‍വ്വം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു. ഡിഫന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ എന്ന ഗംഭീര സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കമിട്ടതും സൈനിക സ്‌കൂളുകള്‍ ആരംഭിച്ചതും ഇതേ മനുഷ്യനാണെന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ മറവിയുടെ ചതുപ്പുകളിലാണ്ടു പോയി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു മുമ്പ് അമേരിക്കയെയും ബ്രിട്ടനെയും വെല്ലുവിളിച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെക്കൊണ്ട് മിഗ് വിമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയത് കൃഷ്ണമേനോനായിരുന്നുവെന്നതും ജനം മറന്നു. പരാജയം അങ്ങിനെയാണ്. അതുവരെ നിങ്ങള്‍ നേടിയതെല്ലാം നൊടിയിടയില്‍ വിസ്മൃതമാവും.

പറഞ്ഞുവന്നത് വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോന്റെ രാജിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണസംവിധാനത്തില്‍ അന്ന് നെഹ്രു കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടാമന്‍ കൃഷ്ണമേനോനായിരുന്നു. പക്ഷേ, ചൈനയില്‍നിന്നേറ്റ തിരിച്ചടിക്ക് മുന്നില്‍ കൃഷ്ണമേനോന് പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായില്ല. ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ ചൈനയുമായുള്ള അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാനാവുകയുള്ളുവെന്ന് വീറോടെ വാദിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു മേനോന്‍. അന്ന് പക്ഷേ, പാര്‍ലമെന്റിലെ വികാരം അതിനെതിരായിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളിലെ വലതുപകഷ വാദികളും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും അതിനെതിരായിരുന്നു. അന്ന് ഇതിനെതിരെ നിലപാടെടുത്ത അടല്‍ ബിഹാരി വാജ്പേയി പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോള്‍ 2003-ല്‍ ചൈനയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നല്‍കിയത് ജയ്റാം രമേഷ് തന്നെ ഒരു ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടയില്‍ പറയുകയുണ്ടായി. മേനോന്റെ നിലപാട് അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ 1962-ലെ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഇന്ദിര ഗാന്ധി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞത്.

പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതല്‍ പണം ചോദിച്ച മേനോന് തടയിടുകയാണ് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി മൊറാര്‍ജി ദേശായി ചെയ്തത്. ഇന്ത്യ പ്രതിരോധത്തിനായി ചെലവാക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും ഗാന്ധിജിയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് കൃപലാനി വിമര്‍ശിച്ചത്.

പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ കൃഷ്മേനോന് അപ്രമാദിത്വമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒട്ടേറെ പിഴവുകള്‍ മേനോന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൈന്യത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള മേനോന്റെ നീക്കം വലിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു. ചേരി ചേരാ ഭാഗത്തു നില്‍ക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ ചൈന ഒരിക്കലും ആക്രമിക്കില്ലെന്ന മേനോന്റെ വിശ്വാസവും അബദ്ധമായിരുന്നു.

ഈ വീഴ്ചകള്‍ക്ക് കൃഷ്ണമേനോന്‍ കനത്ത വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. കൃഷ്മേനോന്‍ രാജിവെയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പുറത്തുപോവേണ്ടി വരും എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ലമെന്ററി യോഗത്തില്‍ മഹാവിര്‍ ത്യാഗി എന്ന എം.പി. നെഹ്രുവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കിപ്പറഞ്ഞത്. ഒടുവില്‍ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണെങ്കിലും നെഹ്രുവിന് മേനോന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടണ്ടേി വന്നു.

1962-ലെ അവസ്ഥയുമായി ഇന്നത്തെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ തുലനം ചെയ്യാനാവില്ല. ഗംഗയിലൂടെയും യാംഗ്സ്റ്റെയിലൂടെയും എത്രയോ വെള്ളം അതിനു ശേഷം ഒഴുകിപ്പോയി. പക്ഷേ, പാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നില്ലെന്നത് കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക തന്നെ വേണം. വീഴ്ചകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇന്നിപ്പോള്‍ ആരാണേറ്റെടുക്കുന്നത്? ഗല്‍വാനില്‍ വീണ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരുടെ ചോരയ്ക്ക് ആരാണ് ഉത്തരം പറയുക? നെഹ്രുവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി 58 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. ചോദിച്ചതുപോലെ ഇന്നിപ്പോള്‍ ഒരു ബി.ജെ.പി. എം.പി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുമോ?

ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ നിസ്സാരമല്ല. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെ ചൈനയില്‍നിന്നു വിഭിന്നമാക്കുന്നത്. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലായാലും അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കിടയിലായാലും ചോദ്യങ്ങള്‍ അരുതെന്ന് പറയാന്‍ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിനുമാവില്ല. ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള തിരിച്ചടി എങ്ങിനെ വേണമെന്ന് രാഷ്ട്രം ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ ഈ ചോദ്യങ്ങളും തീര്‍ച്ചയായും പരിഗണിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഫ്രാന്‍സിലെ ഒരു കവി എഴുതിയ വരികള്‍ കൊണ്ടാവട്ടെ ഈ കുറിപ്പിന്റെ പരിസമാപ്തി.

''യുദ്ധം അവസാനിക്കും.

നേതാക്കള്‍ ഹസ്തദാനം നടത്തും.

വൃദ്ധയായ ആ സ്ത്രീ

രക്തസാക്ഷിയായ തന്റെ മകന്‍

തിരിച്ചുവരുന്നത് കാത്തിരിക്കും.

പെണ്‍കുട്ടി അവളുടെ ഭര്‍ത്താവിനായി

കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ നോക്കിയിരിക്കും.

കുട്ടികള്‍ അവരുടെ വീര നായകനായ

പിതാവിനെ കാത്ത് കാത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോവും.

എന്തിനാണ് ഈ യുദ്ധമെന്നെനിക്കറിയില്ല.

പക്ഷേ, അതിന്റെ വില കൊടുക്കുന്നത് ആരാണെന്ന്

ഞാന്‍ കാണുന്നുണ്ട്.''

