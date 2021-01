ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നുയരുന്ന കാഴ്ചകള്‍ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കു മുന്നില്‍ വലിയ പാഠങ്ങളാണ് തുറന്നിടുന്നത്. ഒരു വശത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ബി.ജെ.പിയും മറുവശത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് കര്‍ഷകരും അണിനിരക്കുന്ന പാലാഴിമഥനം. ഇതിനിടയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി മുഖ്യമായും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്: കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത് തത്ക്കാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞു. രണ്ട്: പ്രശ്നങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ നാലംഗ സമിതിക്ക് രൂപം നല്‍കി.

ആദ്യത്തെ തീരുമാനം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കുമേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ്. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളില്‍ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും ധൃതി പിടിച്ച് നടപ്പാക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടിയാലോചനകളില്ലാതെയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഈ നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു.

കോടതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ നടപടി പക്ഷേ, ഈ നിലപാടിന് കടകവിരുദ്ധമാവുകയും ചെയ്തു. നാലംഗ സമിതിയുടെ രൂപീകരണത്തില്‍ കര്‍ഷകരുടെ അഭിപ്രായം തേടാന്‍ കോടതി തയ്യാറായില്ല. കൂടിയാലോചനകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് വാചാലരാവുകയും അതേസമയം, അതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലാപരിപാടിയാണിത്. നാലംഗ സമിതിയിലുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണെന്നത് കോഴിക്കൂടിന്റെ താക്കോല്‍ കുറുക്കനെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നതു പോലെയാവുകയും ചെയ്തു.

നിയമങ്ങള്‍ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമാണോ എന്ന അടിസ്ഥാന കാര്യത്തില്‍ കോടതി ഇനിയും തീര്‍പ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൃഷി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഷയമാണെന്നിരിക്കെ വിപണനത്തിന്റെ മറ പിടിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ നിയമങ്ങള്‍ രാജ്യസഭയില്‍ പാസാക്കപ്പെട്ട രീതി ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനമാണെന്നും ആ ഒരൊറ്റ വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇവയെ അസാധുവാക്കാമെന്നും ഇന്ന് ദ ഹിന്ദു ദിനപ്പത്രത്തിലെഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ ലോക്സഭയുടെ മുന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ പി.ഡി.ടി. ആചാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കര്‍ഷകസമരം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായയോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ബി.ജെ.പിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനാവുകയെന്നുമാണ് ആരായുന്നത്. ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കില്‍ ആദ്യം മോദിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം ആരുടേതാണെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ഒരുത്തരമേയുള്ളു- നരേന്ദ്ര ദാമോദര്‍ ദാസ് മോദി.

2014-ല്‍ പാര്‍ലമെന്റിനു മുന്നില്‍ സാഷ്ടാംഗം നമസ്‌കരിച്ചുകൊണ്ട് മോദി വന്ന വരവ് ഒരു വരവ് തന്നെയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മെയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനത രണ്ടാം വട്ടവും രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കിയതോടെ മോദി പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പുരുഷനായി. മോദി ജനകീയനാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ മോദിയെ ഹൃദയത്തിലേറ്റുന്നുണ്ട്. മോദി എന്ന സുപ്രീം ലീഡര്‍ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍. ഇതേ വീറോടെയും വാശിയോടെയും മോദിയെ എതിര്‍ക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും വലിയ വിഘടനവാദിയും വിഭജനനായകനുമാണ് മോദിയെന്ന് കരുതുന്നവര്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മോദി ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം കൂടതുല്‍ പ്രസക്തമാവുന്നു.

ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാനുള്ള പ്രഭാഷണ മികവാണ് മോദിയുടെ വലിയൊരു മൂലധനം. ലളിതമായ കുടുംബപശ്ചാത്തലത്തില്‍നിന്നു ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര മോദിയെ ഇന്ത്യയിലെ ഇടത്തരക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയാക്കി. സംഘപരിവാറിന്റെ അസാമാന്യമായ പ്രചാരണമികവു കൂടിയായപ്പോള്‍ നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിനെതിരെ പൊരുതുന്ന ഒരു സാധാരണ - അസാധാരണ മനുഷ്യന്‍ എന്ന പ്രതിച്ഛായ മോദിയെത്തേടിയെത്തി.

രണ്ടാം യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരാണെങ്കില്‍ അഴിമതിയുടെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെയും നിഴലില്‍ ഒരു വഴിക്കാകാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ മോദി ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചത് വികസനത്തിന്റെ കൊടിയാണ്. ഗുജറാത്ത് മോഡല്‍ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മോദിയും ബി.ജെ.പിയും നടത്തിയ പ്രചാരണം ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ ഭാവനയിലേക്ക് ചിറക് വിടര്‍ത്തി. 31 ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയുമായി 2014-ല്‍ മോദി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായി.

ദൃശ്യയുഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് മോദിയെന്ന നിരീക്ഷണമുണ്ട്. പ്രതിച്ഛായയില്‍ മോദിക്കുള്ള കമ്പം പ്രസിദ്ധമാണ്. എവിടെയും എപ്പോഴും ക്യാമറയില്‍ മോദിക്കൊരു കണ്ണുണ്ടാവും. തന്നെ ലോകം എങ്ങിനെ കാണുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മോദി അതീവ ബോധവാനാണ്. ചെറുതായാലും വലുതായാലും താടിയുടെ മോഡിക്കൊട്ടും കുറവുണ്ടാവില്ല. ജെല്ലിട്ട് മിനുസപ്പെടുത്തിയ തലമുടിയും അവസരത്തിനൊത്തുള്ള വസ്ത്രധാരണവും അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് അമേരിക്കയില്‍ ടെലിവിഷന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ജോണ്‍ എഫ് കെന്നഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിച്ഛായാ കസര്‍ത്തുകളുടെ സമകാലികവും നവീനവുമായ ആവിഷ്‌കാരമാണ് മോദിയില്‍ കാണാനാവുക.

മോദി പക്ഷേ, ഒരു ഏകാന്തപഥികനാണ്. ഉയര്‍ന്ന തട്ടില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് താഴെയുള്ളവേരാട് സംസാരിക്കുന്ന പുരോഹിതനെ പോലെയാണ് മോദി. ചോദ്യങ്ങള്‍ അങ്ങോട്ടില്ല. താന്‍ പറയും, മറ്റുള്ളവര്‍ കേള്‍ക്കും എന്നതാണ് രീതി. റേഡിയോയിലൂടെ നടത്തുന്ന മന്‍ കീ ബാത്ത് ഈ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ്. പുരോഹിതര്‍ ഈ ലോകത്തെ ചോദ്യങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കതീതരാണ്.

കരണ്‍ താപ്പറുമായുള്ള അഭിമുഖം തുടങ്ങി മൂന്നേ മൂന്നു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ നിര്‍ത്തേണ്ടി വന്നതും പിന്നീട് പത്രസമ്മേളനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതും മോദിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്. വീഴ്ച പറ്റുകയെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതൊരു കുറവാണ്. ഒരു ദൗര്‍ബ്ബല്യവുമില്ലാത്ത, ഒരിടത്തും വീഴാത്ത ഒരു നേതാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയില്‍ അഭിരമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ചോദ്യങ്ങളും തിരിച്ചടികളും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാവില്ല.

താന്‍ അമാനുഷനാണെന്നും തെറ്റുകള്‍ പറ്റുന്ന സാധാരണ നേതാവല്ലെന്നും മോദി വിശ്വസിക്കുന്നു. നേതാവും പ്രജകളും എന്ന ഫ്യൂഡല്‍ സംജ്ഞയാണത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രസന്നമായ തുറസ്സുകള്‍ക്ക് അപരിചിതവും അസാദ്ധ്യവുമായ ഈ ഇടങ്ങളിലാണ് മോദിയെ ആഷിഷ് നന്ദിയെപ്പോലുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു നേതാവിനെയാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എതിരാളിക്കു മുന്നില്‍ ഒരിക്കലും പതറാത്ത നേതാവ്. പാക്കിസ്താനെ അങ്ങോട്ടു കയറി ആക്രമിക്കുന്ന നേതാവ്. ആ നേതാവിന് ഗംഗാഘട്ടില്‍ കാലിടറിയാല്‍ അത് ഘട്ടിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ആ പടവ് പൊളിച്ചു കളയുകയെന്നതാണ് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി.

കോര്‍പറേറ്റ് ഒലിഗാര്‍ക്കിയുടെയും ഹിന്ദുത്വയുടെയും സമന്വയമാണ് മോദിയെ മോദിയാക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തില്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന ഈ മാതൃകയാണ് ഇന്നിപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയെമ്പാടും പകര്‍ത്താന്‍ മോദി ശ്രമിക്കുന്നത്. വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ മടിയുള്ള കോര്‍പറേറ്റുകളുടെ അതേ പാതയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം. ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ ഏകാശിലാത്മക ദേശീയ സങ്കല്‍പമാണ് മോദിയെ നയിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് മാതൃകയോടാണ് ഇതു കൂടുതല്‍ അടുത്തു നില്‍ക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയില്‍ ജനാധിപത്യം കൂടുതലാണെന്ന് മോദിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഐ.എ.എസ്. ഓഫീസര്‍ പറയുന്നതും ഡല്‍ഹിയിലുള്ള ചിലര്‍ എന്നെ ജനാധിപത്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മോദി തന്നെ പറയുന്നതും ഇതിനോട് ചേര്‍ത്തു വായിക്കാം. ചൈനയോട് തോറ്റ നെഹ്‌റുവല്ല, പാക്കിസ്താനെ രണ്ടാക്കിയ ഇന്ദിരയായിരിക്കും മോദിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്.

ജനാധിപത്യം മജോറിറ്റേറിയനിസത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്ത മോദിയില്‍ രൂഢമൂലമാണ്. അധികാരത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകളാണ് മോദി സദാ ആരായുന്നത്. വായുവില്‍ ഒക്സിജന്‍ പോലെയാണ് മോദിക്ക് അധികാരം. ഒരേസമയം പൗരാണിക ഇന്ത്യയെ ആരാധിക്കുകയും ആധുനിക ലോകത്തെ ആശയവിനിമയ സാദ്ധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മോദി പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കൂടാരമെന്ന് തോന്നിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, അധികാരത്തിന്റെ രാസവിദ്യയില്‍ മോദിയുടെ ഇടപെടലുകള്‍ കണിശവും കര്‍ക്കശവുമാണ്. 2008-ല്‍ അഹമ്മദാബാദില്‍ പൊതുസ്ഥലം കൈയ്യേറിയ എണ്‍പതോളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പൊളിച്ചു നീക്കിയത് ചരിത്രമാണ്.

ചായ്‌വാലയും ചൗക്കിദാറും മോദി ഇടക്കാലത്ത് ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച രണ്ട് രൂപകങ്ങളാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണ ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ മനസ്സ് പിടിച്ചെടുത്ത രണ്ട് ഇമേജുകള്‍.

കര്‍ഷകസമരത്തില്‍ മോദിയും ബി.ജെ.പിയും നേരിടുന്ന മുഖ്യപ്രശ്നം ഈ സാധാരണ ജനതയുടെ പ്രതിനിധികളാണ് പോര്‍മുഖത്തുള്ളവരെന്നതാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും ജമ്മു കശ്മീര്‍ പുനഃസംഘടന നിയമത്തിനെതിരെയും ഉയര്‍ന്നു വന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ മറികടക്കാന്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിന് അത്രയധികം ആയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല. ഹിന്ദുത്വയും ദേശീയതയും സമാസമം ചാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഈ സമരങ്ങള്‍ പൊളിക്കാന്‍ മോദിക്കും ബി.ജെ.പിക്കുമായി. കര്‍ഷക സമരം നേരിടുന്നതിന് പക്ഷേ, ഹിന്ദുത്വയും ദേശീയതയും മതിയാവുന്നില്ല എന്നതാണ് മോദി നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി.

പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കര്‍ഷകരാണ് സമരമുഖത്ത് പതറാതെ നില്‍ക്കുന്നതെന്നത് മോദിക്കും ബി.ജെ.പിക്കും കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. ഭഗത്സിങിന്റെ നാട്ടുകാരെ ദേശീയത പഠിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരെ വേദങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയാവും. ചൗക്കിദാറും ചായ്‌വാലയും പോലെ തന്നെയാണ് കര്‍ഷകര്‍. ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ നെടുകെയുള്ള പരിച്ഛേദമാണവര്‍. ഒരു ഇന്ത്യന്‍ നേതാവിനും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിക്കും കര്‍ഷകരെ അപരവത്കരിക്കാനോ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല. കര്‍ഷക സമരത്തിനു മുന്നില്‍ മോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഉലഞ്ഞുപോവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോര്‍ജ് ബുഷ് മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോള്‍ ടിബറ്റന്‍ ആത്മീയാചാര്യനായ ദലൈലാമയുടെ പരാമര്‍ശം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ''അദ്ദേഹം എന്നിലെ മുസ്ലിമിനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.'' ഇന്ത്യന്‍ ജനതയില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇപ്പോള്‍ മോദിയോടു പറയുന്നത് ഇതാണ്: ''താങ്കള്‍ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കര്‍ഷകരെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.'' പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന സമരത്തില്‍നിന്ന് കര്‍ഷക സമരം വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് ഇവിടെയാണ്.

വിരാട്പുരുഷനായ മോദിയായിരുന്നു സംഘപരിവാറിന്റെ ലക്ഷ്യം. പാര്‍ലമെന്റും കോടതിയും അടക്കമുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് പകരം ഒരു നേതാവ് മതി എന്ന പരികല്‍പനയാണത്. എന്‍.ഡി.എ. എന്ന മുന്നണി എത്ര വിദഗ്ദ്ധമായാണ് പൊളിക്കപ്പെട്ടതെന്നോര്‍ക്കുക. പ്രകാശ് സിങ് ബാദല്‍ എന്ന കുലപതി പത്മവിഭൂഷണ്‍ തിരിച്ചുകൊടുത്തതുപോലും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എത്ര എളുപ്പത്തിലാണെന്നും മറക്കാതിരിക്കുക. ഒരു നേതാവ്, ഒരു രാഷ്ട്രം, ഒരു ജനത എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ന്നു വരുന്നതങ്ങിനെയാണ്.

ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിനു നേര്‍ക്കാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില്‍ , അധികാരത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് കര്‍ഷകര്‍ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധിയുമായി മോദിയും ബി.ജെ.പിയും മുഖാമുഖം നില്‍ക്കുന്നത്. ഹ്യൂബ്രിസ്(hubrsi) എന്ന് ഇംഗ്ളീഷില്‍ വിളിക്കുന്ന അദമ്യമായ താന്‍പോരിമയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് മോദിയെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കര്‍ഷകര്‍ക്കാവശ്യമില്ലെങ്കില്‍ ഈ നിയമങ്ങളെന്തിനാണ് എന്ന ലളിതമായ ചോദ്യത്തിന് മോദിക്ക് ഉത്തരം പറയാനാവാത്തതും അതു കൊണ്ടാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ച് പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജനായത്ത ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ജനാധിപത്യ അവകാശം മുറുകെ പിടിച്ചാണ് കര്‍ഷകര്‍ സമരമുഖത്ത് തുടരുന്നതും.

തുടക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പാലാഴിമഥനമാണ്. കാളകൂടവും അമൃതും ഒരുപോലെ ഉയര്‍ന്നു വരാവുന്ന മഥനം. കാളകൂടം കുടിച്ച് നീലകണ്ഠനാവാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു തിരുത്തല്‍ ശക്തി ബി.ജെ.പിയിലോ സംഘപരിവാറിലോ ഇപ്പോഴില്ല എന്നതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി സങ്കീര്‍ണ്ണമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കൊടുങ്കാറ്റു പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോള്‍ തിരുത്തല്‍ ശക്തികള്‍ താനേ ഉദയം ചെയ്യുമെന്നതാണ് ചരിത്രം നല്‍കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം.

പ്രതിസന്ധികള്‍ അവസരങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്. ഒരു ഗര്‍ത്തത്തിനു മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ പിന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന ചുവടാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈ പിടിച്ചുയര്‍ത്തുന്നത്. പിന്നാക്കം പോകുന്നതാണ് അപ്പോള്‍ വിപ്ലവകരവും പുരോഗമനപരവും ആവുന്നത്. ഈ തിരിച്ചറിവിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കാന്‍ ബി.ജെ.പിക്കും സംഘപരിവാറിനും എത്രകാലം കഴിയും എന്നതാണ് ചോദ്യം. കാരണം ആത്യന്തികമായി മോദി എന്ന മിത്തില്‍നിന്നു മോദി എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ തന്നെയാവുന്നു.

