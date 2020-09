പൗരാണിക ഗ്രീസിലെ അറിയപ്പെടുന്ന താര്‍ക്കികനും നിയമജ്ഞനുമായിരുന്നു പ്രൊത്തഗൊറസ്. പ്രൊത്തഗോറസിന്റെ അടുത്ത് നിയമം പഠിക്കാനെത്തിയ യൂത്തലസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കാന്‍ പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാശില്ലെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പ്രൊത്തഗൊറസ് ഏറ്റു. പക്ഷേ, ഒരു നിബന്ധന പ്രൊത്തഗൊറസ് ശിഷ്യന്റെ മുന്നില്‍ വെച്ചു. ഭാവിയില്‍ ആദ്യ കേസ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഗുരുദക്ഷിണ കൈയ്യോടെ തന്നിരിക്കണം. ശിഷ്യന്‍ സമ്മതിച്ചു. കുറെ നാളുകള്‍ക്കു ശേഷം നിയമപഠനം കഴിഞ്ഞ് യൂത്തലസ് സ്ഥലം വിട്ടു.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും പയ്യന്‍ ഗുരുദക്ഷിണ കൊണ്ടുവരാതായപ്പോള്‍ പ്രൊത്തഗൊറസ് ആളെ വിട്ട് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. യൂത്തലസ് ഇതുവരെ ഒരു കേസും വാദിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു കേസും ജയിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍പിന്നെ ആദ്യ കേസ് തന്റെ തന്നെ വകയായിക്കോട്ടെ എന്നായി പ്രൊത്തഗൊറസ്. ശിഷ്യന്‍ ഇതുവരെ തനിക്ക് ഗുരുദക്ഷിണ തന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊത്തഗൊറസ് കോടതിയിലെത്തി.

കേസ് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും തനിക്ക് ഗുരുദക്ഷിണ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു പ്രൊത്തഗൊറസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. ശിഷ്യന്‍ കേസ് ജയിച്ചാല്‍ അവന്‍ ജയിക്കുന്ന ആദ്യ കേസാവും അത്. അപ്പോള്‍ എന്തായാലും ഗുരുദക്ഷിണ തരേണ്ടി വരും. ഇനിയിപ്പോള്‍ ശിഷ്യന്‍ തോറ്റാലും ഗുരുദക്ഷിണ ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഗുരുദക്ഷിണ കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കേസ്. ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും കാശ് തനിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്ന കാര്യമോര്‍ത്തപ്പോള്‍ പ്രൊത്തഗൊറസ് മനസ്സില്‍ പറഞ്ഞു. ''ഞാനാരാ മോന്‍!''

ഇതു തന്നെയാണ് ശിഷ്യന്‍ യൂത്തലസും മനസ്സില്‍ പറഞ്ഞത്. കാരണം ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും താന്‍ ഗുരുവിന് കാശു കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് ശിഷ്യനും കണക്കുകൂട്ടി. കേസ് ജയിച്ചാല്‍ ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം കോടതി വിധിയാണത്. കേസ് തോറ്റാലും പണം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ആദ്യ കേസ് ജയിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കേണ്ടതായുള്ളു എന്നാണ് ഗുരുവുമായുള്ള കരാര്‍.

രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ഭാഗത്തും ഒരു പോലെ ന്യായമുണ്ടെന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പ്രൊത്തഗൊറസിന്റെ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുള്ളത്. പ്രൊത്തഗൊറസിന്റെ പൊല്ലാപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ വിരോധാഭാസം(paradox) എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കുരുക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസും നേരിടുന്നത്. കുടുംബവും വിമതരും ഒരു പോലെ ന്യായം അവകാശപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം. ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്ന പ്രതിഭാസം. ഈ പൊല്ലാപ്പില്‍നിന്ന് തലയൂരുക എളുപ്പമല്ല. വിമതരും ഔദ്യോഗികപക്ഷവും അഴിച്ചെടുക്കുന്തോറും മുരുകുന്ന കുരുക്ക്.

സോണിയ ഗാന്ധിക്കയച്ച കത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ച 23 വിമതരില്‍ ഒരാള്‍ പോലും കുടുംബത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുഴുവന്‍ സമയവും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നേതാവ് വേണമെന്നു മാത്രമേ ഈ നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു. ആരൊക്കെയാണ് ഈ കത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗുലാം നബി ആസാദ്, ആനന്ദ് ശര്‍മ്മ, കബില്‍ സിബല്‍, ശശി തരൂര്‍, മനീഷ് തിവാരി, വിവേക് തങ്ക, മുകുല്‍ വസ്‌നിക്, ജിതിന്‍ പ്രസാദ, ഭുപിന്ദര്‍ സിങ് ഹൂഡ, രജേന്ദര്‍ കൗര്‍ ഭട്ടല്‍, വീരപ്പ മൊയ്‌ലി, പ്രിഥ്വിരാജ് ചൗഹാന്‍, പി.ജെ. കുര്യന്‍, അജയ് സിങ്, രേണുക ചൗധരി, മിളിന്ദ് ദിയൊറ, രാജ് ബബ്ബര്‍, അരവിന്ദര്‍ സിങ് ലൗലി, കൗള്‍ സിങ് താക്കുര്‍, അഖിലേഷ് പ്രസാദ് സിങ്, കുല്‍ദിപ് ശര്‍മ്മ, യോഗാനന്ദ് ശാസ്ത്രി, സന്ദിപ് ദീക്ഷിത് എന്നിവരാണ് കത്തില്‍ തുല്യം ചാര്‍ത്തിയതത്.

വിമതര്‍ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായൊരു ധാരണയുണ്ടാവാനാണ് ഈ 23 പേരും ഇവിടെ വിളമ്പിയത്. കത്ത് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ഏകകണ്ഠമായിരുന്നു. സോണിയ ഗാന്ധി താല്‍ക്കാലിക പ്രസിഡന്റായി തുടരും. കത്തില്‍ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ പുതിയ സമിതിക്ക് രൂപം നല്‍കും.

യോഗത്തില്‍ വിമതര്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശമുണ്ടായി. തീര്‍ത്തും അനവസരത്തിലാണ് കത്തെന്നായിരുന്നു മുഖ്യവിമര്‍ശം. കത്ത് പുറത്തുവിടുക വഴി ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു. കത്ത് പുറത്ത് വിട്ടത് വിമതരാണോ അതോ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം തന്നെയാണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ മാത്രം തീരുമാനമുണ്ടായില്ല. ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് പത്രമാണ് കത്ത് ചോര്‍ത്തിയത്. കത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ രൂപം എക്‌സ്പ്രസ്സിലും കണ്ടില്ല. കത്തിന്റെ കോപ്പി എക്‌സ്പ്രസിന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം ആരോ ചോര്‍ത്തിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നും വേണം ഇതില്‍ നിന്നനുമാനിക്കാന്‍.

വിമതരോട് ഒരു വിദ്വേഷവുമില്ലെന്നാണ് സോണിയ യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. അതു പക്ഷേ, മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കാന്‍ വിമതര്‍ തയ്യാറാവാനിടയില്ല. കലാപം ഒരു പാര്‍ട്ടിയും ഒരു പ്രസ്ഥാനവും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. കലാപത്തിനൊരുങ്ങുന്നവര്‍ അതിനുള്ള വില ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിതന്നെയായിരിക്കണം കളത്തിലിറങ്ങേണ്ടത്. ഈ 23 പേരില്‍ ഇനിയിപ്പോള്‍ ആരും തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ കാര്യമായൊരു പദവിയിലേക്കെത്തുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. നമ്മുടെ കെ. മുരളീധരന്‍ ഇപ്പോള്‍ എവിടെയാണെന്ന് മാത്രം ഒന്നോര്‍ത്തുനോക്കുക.

ഗുലാം നബി ആസാദും കബില്‍ സിബലും ആനന്ദ ശര്‍മ്മയും മാത്രമാണ് യോഗത്തിനു ശേഷവും അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്താന്‍ തയ്യാറായത് എന്നതും കാണാതിരിക്കരുത്. പാര്‍ട്ടിയെ നന്നാക്കിയേ അടങ്ങു എന്ന വാശിയിലാണ് ഇവര്‍ മൂന്നു പേരും. എന്തായാലും പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഇനിയിപ്പോള്‍ വലിയ ഭാവി ഇവര്‍ ഭാവനയില്‍ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

ഇന്നലെ ദ ഹിന്ദുവിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ആനന്ദ്ശര്‍മ്മ ആന്റണിയെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് ജനത പാര്‍ട്ടിയുടെ കീഴില്‍ ഇന്ദിരയും സഞ്ജയും വേട്ടയാടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അതിനെതിരെ പോരാടി ജയിലില്‍ പോയവരാണ് തങ്ങളെന്നും ആ തങ്ങളോടാണ് അന്ന് ഇന്ദിരയെയും പാര്‍ട്ടിയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയവര്‍ ഇപ്പോള്‍ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ആനന്ദ് ശര്‍മ്മ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. വിമതരുടെ കത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും നിശിതമായ വിമര്‍ശം നടത്തിയ ഒരാള്‍ ആന്റണിയാണെന്നതും ഇതോട് ചേര്‍ത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഹൈക്കമാന്റ് ആര്‍ക്കുമെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കെ. മുരളീധരനെയും കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷിനെയും പോലുള്ളവര്‍ വിമതരുടെ മെക്കിട്ടുകയറി. പണ്ടൊരിക്കല്‍ തരൂരണ്ണന്‍ നടത്തിയ പന്നിയുടെ ഉപമ ഇപ്പോഴും മുരളിക്കുട്ടന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അന്നു പറയാതെ വിഴുങ്ങേണ്ടി വന്നത് കിട്ടിയ തക്കത്തിന് മുരളി പുറത്തേക്കെടുത്തു. സോണിയാമ്മയുടെ നല്ല പുസ്തകത്തില്‍ കയറിപ്പറ്റാന്‍ ദൈവമായി ഒരു വഴി കൊണ്ടുവന്നു തരുമ്പോള്‍ അത് പുറംകാലുകൊണ്ട് തട്ടിയെറിയാനും മാത്രം മണ്ടനല്ല മുരളി.

കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഒരു പുല്ലും നടക്കില്ലെന്ന് ഈ വിമതര്‍ക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. അപ്പോള്‍ പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കണം ഈ ചങ്ങാതിമാര്‍ ഇങ്ങനെയൊരു കടുംകൈക്കൊരുങ്ങിയത്? ചിലപ്പോള്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥത കൊണ്ടാവാം. ഇക്കണ്ട കാലമത്രയും അദ്ധ്വാനിച്ചതിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ എന്ന ചിന്ത കലശലായതുകൊണ്ടുമാവാം. ഈ കത്തെഴുതിയവരില്‍ ചുരുക്കം ചിലരൊഴിച്ചാല്‍ ബാക്കിയാര്‍ക്കും തന്നെ തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്തവരാണ്.

അതായത് ഇവര്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മിക്കയിടത്തും കോണ്‍ഗ്രസ് സമീപ ഭാവിയിലൊന്നും തന്നെ അധികാരത്തിലെത്താനിടയില്ല. ഇനിയിപ്പോള്‍ അബദ്ധത്തില്‍ അങ്ങിനെയെങ്ങാന്‍ സംഭവിച്ചാല്‍തന്നെ ഇപ്പറഞ്ഞവര്‍ക്കൊന്നും ആ മന്ത്രിസഭകളില്‍ ഒരു പങ്കുമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോള്‍ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കില്‍ കേന്ദ്രം തന്നെ പിടിക്കണം. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് മോദിയേയും കൂട്ടരേയും ഇറക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ എളുപ്പം ചുവരില്ലാതെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക, കയറില്ലാതെ കെട്ടിയിടുക തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതാവും. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മാറണം. അതൊന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു കത്ത്. അതല്ലേ തങ്ങള്‍ ചെയ്തുള്ളു എന്നാണ് തരൂരണ്ണനും കൂട്ടരും ചോദിക്കുന്നത്.

സോണിയയും മക്കളും കോണ്‍ഗ്രസിലുള്ളപ്പോള്‍ വേറെയാരു പ്രസിഡന്റായാലും അവര്‍ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമേയുണ്ടാവുകയുള്ളുവെന്നാണ് മണിശങ്കര്‍ അയ്യര്‍ പറഞ്ഞത്. നാവ് ദോഷം കൊണ്ട് ഒരു വഴിക്കായെങ്കിലും അയ്യര് പറയുന്നതില്‍ കാര്യമുണ്ട്. പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് തങ്ങള്‍ പുറത്തുപോവുമെന്ന് സോണിയയോ മക്കളോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവര്‍ പാര്‍ട്ടിയിലുള്ളിടത്തോളം കാലം അവര്‍ തന്നെയാണ് ഹൈക്കമാന്റ്. ര

ാഹുല്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും പകരം ഒരാളെ കണ്ടെത്താന്‍ ഈ വിമതര്‍ക്കോ മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലുമോ കഴിഞ്ഞോ? സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കും ബദലായി ഒരാള്‍ ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. കുടുംബം മാറിയാലല്ലേ ഇതിനൊരവസരമുണ്ടാവൂ എന്നാണ് വിമതര്‍ വാദിക്കുന്നത്. ഇന്ദിര സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പാര്‍ട്ടിക്കു മുകളില്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിനു ശേഷം പാര്‍ട്ടിയുടെ അമരത്ത് കുടുംബത്തില്‍ നിന്നല്ലാതെ വന്നത് രണ്ടേ രണ്ടു പേരാണ്. നരസിംഹ റാവുവും സീതാറാം കേസരിയും. രണ്ടു പേരും ആത്യന്തികമായി തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. കുടുംബത്തിന് വീണ്ടും പാര്‍ട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു.

ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാല്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തന്നെ പ്രസിഡന്റാവുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യതയാണ് ഇപ്പോള്‍ തെളിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംഘപരിവാറിനും ബി.ജെ.പിക്കുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ തനിക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് വേണമെന്നാണ് രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. 2017-ലാണ് രാഹുല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷനായത്. 2019-ല്‍ സ്ഥാനമൊഴിയുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലയളവില്‍ മിക്കവാറും തനിച്ചായിരുന്നു തന്റെ പോരാട്ടമെന്നാണ് രാജിക്കത്തില്‍ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞത്.

കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യ തന്ത്രജ്ഞനെന്ന് പേരു കേട്ട പ്രണബ് മുക്കര്‍ജി സംഘപരിവാറിനോട് സന്ധിയാവുന്നത് ഈ കാലയളവില്‍ രാഷ്ട്രം കണ്ടു. രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു തന്റെ പോരാട്ടമെന്നാണ് രാജിക്കത്തില്‍ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞത്. ബി.ജെ.പി. വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തു നില്‍പിലാണ് തന്റെയുള്ളിലുള്ള ഓരോ ജീവ കോശവുമെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. രാഹുലിന്റെ ഈ വാക്കുകളില്‍ വലിയൊരു വിമര്‍ശവും രോഷവുമുണ്ടായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ വിവിധ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവര്‍ സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് കീഴ്‌പ്പെടുന്നതിലുള്ള വിഷമവും വേദനയും അതിലുണ്ടായിരുന്നു.

ആറു മാസമെന്ന ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കാണ് താന്‍ തുടരുന്നതെന്ന് സോണിയ പറയുമ്പോള്‍ അടുത്തതാര് എന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് കുടുംബം എന്ന ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും ഇതൊരു കുരുക്കാണ്. ഈ കുരുക്കഴിക്കാനാവുമോ എന്നാണ് വിമതര്‍ നോക്കിയത്. അതിനുള്ള ബാല്യം തങ്ങള്‍ക്കില്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു.

വിമതരോട് ഒരുതരത്തിലുള്ള ദേഷ്യവുമില്ലെന്നാണ് സോണിയ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, ഇതു വെറും വാക്കല്ലെന്ന് ഹൈക്കമാന്റ് തെളിയിക്കണം. വിമര്‍ശത്തിനിടമില്ലെന്നതാണ് മോദിക്കും ബിജെപിക്കുമതെിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന വലിയൊരു വിമര്‍ശം. ഇതേ സംഗതി സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഉയരുമ്പോള്‍ അതിനോട് സഹിഷ്ണുത പുലര്‍ത്താന്‍ സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനുമാവണം.

ഈ കുറിപ്പവസാനിപ്പിക്കാന്‍ പ്രൊത്തഗൊറസിനെ വീണ്ടും കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അളവുകോല്‍ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേ പ്രൊത്തഗൊറസാണ്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ എല്ലാത്തിന്റെയും അളവുകോല്‍ നെഹ്‌റു കുടുംബമാണ്. സോണിയയേും രാഹുലിനേയും പ്രിയങ്കയേയും മാറ്റി നിര്‍ത്തി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഒന്നും അളക്കാനാവില്ല.

കോണ്‍ഗ്രസുകാരുടെ ഭാവന പിടിച്ചെടുക്കാന്‍, അവരുടെ മനസ്സുകളില്‍ ആവേശം നിറയ്ക്കാന്‍ ഇവരേക്കാള്‍ വലിയൊരു നേതാവ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ആരാണുള്ളത്? മണിശങ്കര്‍ അയ്യര്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിവുള്ളവര്‍ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഒരു ക്ഷാമവുമില്ല. തരൂരിനേയും സിബലിനേയും മനീഷ് തിവാരിയേയും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനേയുമൊക്കെ കഴിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ ഒരാള്‍ക്കുമാവില്ല. പക്ഷേ, കരിസ്മ എവിടെ എന്നാണ് അയ്യര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

ജയലളിത പോയതോടെ തമിഴകത്ത് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഇടപ്പാടി പഴനി സാമിയും ഒ. പനീര്‍ശെല്‍വവും ജയലളിതയ്ക്ക് ബദലാവുന്നില്ല. തലൈവിയുടെ വിളറിയ പകര്‍പ്പുകള്‍ പോലുമാവുന്നില്ല ഇവരെന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇതു തന്നെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേരിടുന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും. മോദിക്ക് ബദലായി നില്‍ക്കാന്‍ വിമതരില്‍ ആര്‍ക്കാണ് കഴിയുക? വ്യക്തിപ്രഭാവവും കഴിവും രണ്ടാകുന്നു. തരൂര്‍ അണ്ണന് കരിസ്മയും കഴിവും ഒരു പോലെയില്ലേ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷിനു പോലും അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത കരിസ്മയാണ് അതെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോള്‍ പറയാനാവുകയുള്ളു.

അത്താഴത്തിന് ഇപ്പോഴും സോണിയയും രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ഒന്നിക്കാറുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. മൂന്നു പേരും മൂന്നു വീടുകളിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ചിലപ്പോള്‍ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ മാസത്തിലൊരിക്കലോ അമ്മയും മക്കളും ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് അപ്പം പങ്കിടാറുണ്ടാവാം. പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ശിവം വിജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഇത്തരമൊരു അത്താഴവിരുന്നില്‍ മൂന്നു പേരും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിസന്ധി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം.

ഇവര്‍ മൂന്നു പേരും ഒന്നിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്താല്‍ തീരുന്ന പ്രതിസന്ധിയേ കോണ്‍ഗ്രസിലുള്ളുവെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് കാര്യങ്ങള്‍ ചെറുതാക്കി കാണുകയാണെന്ന് പറയരുത്. ഒന്നുകില്‍ സോണിയ പറയുന്നത് രാഹുല്‍ കേള്‍ക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ രാഹുല്‍ പറയുന്നത് സോണിയ കേള്‍ക്കണം. ആറു മാസമെന്നത് കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതുപോലെ കടന്നുപോവും.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതിസന്ധി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മാത്രം പ്രശ്‌നമല്ല. ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്‌നം കൂടിയാണത്. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിനും തുടര്‍ച്ചയ്ക്കും ശക്തമായൊരു പ്രതിപക്ഷം അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധി ആറു മാസത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്നില്ലെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: മോദി ഭരണത്തില്‍ 12 കോടി പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷ്ടമായെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ശശി അണ്ണനും കബില്‍ സിബലും ആസാദുമൊക്കെ ഈ 12 കോടിയില്‍ വരുമോ ആവോ?

