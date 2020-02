മതിലു കെട്ടിയാണ് ശീലം. എന്തുകണ്ടാലും അടച്ചുവെയ്ക്കാന്‍ തോന്നും. എന്തിനുമൊരു മറ... അതില്ലാതെ പറ്റില്ല. പകല്‍വെളിച്ചത്തില്‍ കഴിയുന്നതും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നോട്ടു നിരോധനം മുതല്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിന്‍വലിച്ചതുവരെ രാത്രിക്ക് രാത്രിയായിരുന്നു. എന്തൊണെന്നിറിയില്ല, ഇരുട്ടിനോട് അത്രയ്ക്ക് കമ്പമാണ്. കര്‍ക്കിടകത്തിലെ അമാവാസിയിലായിരുന്നു പിറവിയെന്നാണ് വയറ്റാട്ടി പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. രക്ഷകന്റെ വരവറിഞ്ഞ് കിഴക്കുനിന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറുനിന്നും വടക്കുനിന്നുമൊക്കെ ജഞാനികളെത്തി. തെക്കുനിന്നു മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല ആരും വന്നില്ല. തെക്കിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ പിടിയില്‍ നില്‍ക്കില്ലെന്നും കണിയാന്‍ പറഞ്ഞത് അച്ചട്ടായിരുന്നു.

അഭ്യാസം മുഴുവന്‍ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു. പഠിച്ച സ്‌കൂളും ബിരുദമെടുത്ത കോളേജും ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിലാണ്. എവിടെ, എന്ന്, എങ്ങിനെ, എന്തില്‍ എന്നൊക്കെ ഒരുത്തനും കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. ചായ വിറ്റു നടന്ന സ്റ്റേഷന്‍ അന്വേഷിച്ച് ഗൂഗിളുകാര്‍ കുറെ നടന്നു. അതിനായി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ വന്മതിലൊന്നു കെട്ടാമായിരുന്നുവെന്നാണ് പയ്യന്‍ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ പറഞ്ഞത്.

ആറുകൊല്ലം മുമ്പ് ഡെല്‍ഹിക്കു വന്നപ്പോള്‍ ആരെങ്കിലും കരുതിയോ നമ്മള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാവുമെന്ന്. 12 കൊല്ലമൊന്നും ഗുജറാത്തില്‍ ചെലവാക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടെത്തേണ്ടതായിരുന്നു. കളിക്കണമെങ്കില്‍ ഇവിടെത്തന്നെ കളിക്കണം. ചെങ്കോട്ടയില്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നതുപോലെ മനഃസുഖം തരുന്ന മറ്റൊരു പരിപാടിയില്ല.

പുലര്‍കാലെ എഴുന്നേല്‍ക്കും. സൂര്യനുദിക്കും മുമ്പ ് നടത്താനുള്ളതൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കും. എന്താണെന്നറിയില്ല , വെളിച്ചമെന്ന് കേട്ടാല്‍ എന്താ ഒരു അസ്‌കിതയാണ്. വെളിച്ചം ദുഃഖമാണെന്നും ഇരുട്ടാണ് സുഖമെന്നും എഴുതിയ കവിയെത്തേടി തെക്കോട്ട് ആളു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കില്‍ ദേശീയഗാനം മാറ്റി എഴുതിക്കണം.

ഡെല്‍ഹിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മഴക്കാറുള്ളപ്പോള്‍ മതിയെന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണ്. രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് മുമ്പ് വോട്ടു ചെയ്താല്‍ മതിയെന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങള്‍ താന്‍ ഏറ്റെന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോള്‍ ഒരുത്തന്‍ ചാടി വീണു. അണ്ണായുടെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന നരുന്തുപോലുള്ള പയ്യന്‍ ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തു കയറിയാണ് കളിക്കുന്നത്. പയ്യന്‍ ആളു പിശകാണെന്നും ഒരു ചെറിയ മീനല്ലെന്നും അന്നേ പറഞ്ഞതാണ്.

പയ്യനു വെച്ച കെണിയില്‍ ആളുമാറി നമ്മുടെ പിള്ളേര്‍ തന്നെ വീണു. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ മുഖത്തുനോക്കി പയ്യന്‍ ചിരിച്ച ഒരു ചിരിയുണ്ട്. ചിരിച്ചത് പയ്യനാണോ അതോ പരംപൊരുളാണോ എന്നൊരു പിടിയുമില്ല. ആഞ്ജനേയനാണ് പയ്യന്റെ മൂര്‍ത്തിയെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. തല്‍ക്കാലം വഴിമാറി നടക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതെന്നു തോന്നുന്നു.

നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നമ്മളൊരു മതില്‍ കെട്ടുന്നത് ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പാതകമാണെന്ന മട്ടിലാണ് ചില പത്രക്കാര്‍ പെരുമാറുന്നത്. വരുന്നത് ട്രമ്പ് മച്ചാനാണ്. മച്ചാനാണെങ്കില്‍ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും മതിലു കെട്ടുന്നവനാണ്. എവിടെപ്പോയാലും കൈയ്യില്‍ സിമന്റും ഇഷ്ടികയമുണ്ടാവും. ഒരു നിമിഷം കിട്ടിയാല്‍ മതിലു കെട്ടിയിരിക്കും. മതിലുകെട്ടുന്ന പണിയില്‍ 52 കളരിക്കാശാനാണ് മച്ചാന്‍ എന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്.

മെക്സിക്കോ എന്നൊരു ദേശമുണ്ടെന്നും ആ ദേശം മറക്കുന്ന രീതിയില്‍ മതിലു കെട്ടണമെന്നതുമാണ് അവതാര ലക്ഷ്യം എന്നും കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പണിക്കാരന്‍ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മച്ചാനാണ്. ആര്‍ക്കെപ്പോള്‍ എന്തു പണികൊടുക്കണം എന്ന് മച്ചാനോട് ഒരാളും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല .

ഇന്ത്യയിലെത്തിയാല്‍ അഹമ്മദാബാദ് മറക്കരുതെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളു. മച്ചാന്‍ കേറിയങ്ങ് സമ്മതിച്ചു. നമ്മള്‍ പഠിച്ച സ്‌കൂള്‍ ഒന്നു കാണണമെന്ന് മച്ചാന് വാശിയാണത്രെ. ഇതുപോലെ എത്ര വാശിക്കാരെ നമ്മള്‍ കണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മള്‍ പഠിച്ച സ്‌കൂള്‍ നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. മച്ചാനെ കാണിക്കാന്‍ നല്ല ഒന്നാന്തരമൊരു സ്‌കൂള്‍ വേറെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടേക്കുള്ള അദ്ധ്യാപകരേയും കുട്ടികളേയും പ്രത്യേകം ഏര്‍പ്പാടിക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്നു മച്ചാന്‍ വരുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യവാസികളുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അറിഞ്ഞത്. 12 കൊല്ലം നമ്മള്‍ ഭരിച്ചിട്ടും ഇതെങ്ങിനെയാണ് അറിയാതെപോയതെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല. പട്ടിണി, പരിവട്ടം, ചേരി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകള്‍ തന്നെ നമുക്ക് പിടിക്കില്ല. മച്ചാനും ഇതിനോടൊന്നും തീരെ പഥ്യമില്ല. എന്നാല്‍ പിന്നെ കെട്ടിയങ്ങ് മറയ്ക്കുക തന്നെ. ഗരീബീ ഹഠാവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വായിലെ വെള്ളം കളയാന്‍ നമ്മളെ കിട്ടില്ല. ഇതിനൊക്കെ മതിലാണ് ബെസ്റ്റ്.

മച്ചാനാണ്, മാമനാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്ത്, എപ്പോള്‍ , എവിടെവെച്ച് പറയും എന്നൊന്നും ഒരു പിടിയുമില്ല. ഒറ്റയിരുപ്പിന് രണ്ടിടങ്ങഴിയുടെ ചോറുണ്ണും. ചോറിനൊത്ത കറി വേണം. തെക്കിനിയില്‍ ഇലയിടും മുമ്പ് കുളി നിര്‍ബ്ബന്ധമുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും എണ്ണയും സോപ്പും കരുതിയേക്കാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തോര്‍ത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പിടിവാശിയില്ലെന്നാണ് ചാരന്മാര്‍ പറഞ്ഞത്.

ഊണിന് കാളനില്ലാതെ പറ്റില്ല. കാളനെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ വെട്ടിയാല്‍ മുറിയണം. കാളയാണെങ്കില്‍ നല്ല വെണ്ണ പോലെ വേവണമെന്നും വാഷിംഗ്ടണില്‍നിന്നു കുറിപ്പടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാളയെങ്കില്‍ കാള, കാളനെങ്കില്‍ കാളന്‍. കറിയില്‍ ഉള്ളിയുണ്ടായാല്‍ മച്ചാന്‍ മുഷിയുമോയെന്നന്വേഷിക്കാന്‍ സുരേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതു ജഗജില്ലിയുടെ കണ്ണിലും വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ പോന്ന ഉള്ളി യഥേഷ്ടം കൈയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് സുര പറയുന്നത്. ഉള്ളി കുറഞ്ഞുപോയെന്നു പറഞ്ഞ് ഒരുത്തനും അലമ്പുണ്ടാക്കരുത്.

ഊണു കഴിഞ്ഞ് വെടിവട്ടമുണ്ടായാല്‍ മുഷിയില്ല. മുറുക്ക് പതിവുണ്ടോയെന്ന് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞുവെയ്ക്കണമെന്ന് അനിയന്‍ ദോവലിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തളിരു പോലുള്ള വെറ്റിലയുമായി കാലേക്കൂട്ടിതന്നെ എത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് കുമ്പാരി രാജണ്ണനെ ചട്ടംകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മറയൂര്‍ ശര്‍ക്കരയില്‍ വെളയിച്ച ചിപ്പന്‍ പുകയില നാലുകെട്ടാണ് ഏര്‍പ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോള്‍ മച്ചാന്‍ കഴിഞ്ഞ വേറെയാളുള്ളു.

മച്ചാനൊന്നു വന്നു പോയിട്ടുവേണം ഒന്നുരണ്ടു മതിലുകള്‍ വേറെ കെട്ടാന്‍. ചീനക്കാരുടെ വന്മതില്‍ തോല്‍ക്കുന്ന ഒരു മതില്‍. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ അതങ്ങിനെ നീണ്ടു നിവര്‍ന്നു കിടക്കും. മഴക്കാറൊന്നു നീണ്ടു നിക്കണം. സൂര്യനൊന്നു വൈകി ഉദിക്കണം. അത്രമാത്രം. അതു മാത്രം മതി. എന്തിനും പോന്ന പണിക്കാരെ വിട്ടുതരാമെന്ന് നാഗ്പൂരില്‍ നിന്ന് ഉറപ്പു തന്നിട്ടുണ്ട്.

മച്ചാന്‍ മെക്സിക്കൊ കെട്ടി മറക്കും മുമ്പ് ഇതു നമ്മള്‍ തീര്‍ത്തിരിക്കും. സകല ദാരിദ്ര്യവാസികളേയും ദേശദ്രോഹികളേയും അപ്പുറത്താക്കും. ഇപ്പുറത്ത് ഷാജിക്കുട്ടനും നമ്മളും മാത്രം. ഇതാണ് നമ്മള്‍ സ്വപ്നം കാണുന്ന കിണാശ്ശേരി.

