''ചിലപ്പോള്‍ തോന്നും വീട്ടില്‍ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന്. എന്റെ ഇളയ മകനും ഡൊണാള്‍ഡും.'' പറഞ്ഞത് മെലാനിയയാണ്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭാര്യ.

വൈറ്റ്ഹൗസില്‍നിന്ന് ട്രംപ് പടിയിറങ്ങാനിരിക്കെ മനസ്സില്‍ തെളിയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ്. വളരാന്‍ വിസമ്മതിച്ച ഒരു കുട്ടി. ട്രംപില്‍ എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. അതൃപ്തിയും കുന്നായ്മയും കുശുമ്പും കുറുമ്പും നിറഞ്ഞ കുട്ടി. ആ കുട്ടിയാണ് ഞാന്‍ ജയിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് പറയുന്നത്. ആ കുട്ടിയാണ് രാത്രിക്ക് രാത്രി ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന് വിലപിക്കുന്നത്.

തുമ്പിയും കൊമ്പുമുള്ള ഉണ്ണി ഗണപതിയെ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ട്രംപ് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? അറിയില്ല. പക്ഷേ, ഒരു കുട്ടിക്കൊമ്പന്റെ ശാഠ്യങ്ങള്‍ സദാ ട്രംപിലുണ്ട്. കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ അലമ്പുണ്ടാക്കാന്‍ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത കുട്ടിക്കൊമ്പന്‍. കര്‍ശനക്കാരനും ഉരുക്കുമുഷ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നതില്‍ തല്‍പരനുമായിരുന്ന പിതാവ് ട്രംപ് സീനിയറാണ് ഡൊണാള്‍ഡിന്റെ സ്വഭാവം നിര്‍ണ്ണയിച്ച മുഖ്യഘടകം എന്ന് നിരീക്ഷമണമുണ്ട്.

പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സില്‍ മകനെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പിതാവ് സൈനിക സ്‌കൂളിലാക്കിയത് ഡൊണാള്‍ഡിന്റെ ജിവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. വലിയൊരു വീട്ടില്‍ ലാളനകളും സമ്പല്‍സമൃദ്ധിയും ആസ്വദിച്ച് വളര്‍ന്ന കുട്ടി പൊടുന്നനെ സൈനിക സ്‌കൂളിന്റെ ചട്ടക്കൂടിലേക്കും അച്ചടക്കത്തിലേക്കും എത്തിപ്പെട്ടപ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും പകച്ചു പോയിരിക്കണം. അരക്ഷിത ബോധത്തിന്റെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും ഒരു നിഴല്‍ ട്രംപിനെ പൊതിയാന്‍ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കാം.

മറ്റ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ ലോകത്തിന്റെ മെക്കിട്ടു കയറിയപ്പോള്‍ ട്രംപ് സ്വന്തം നാട്ടുകാരോടാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചതോര്‍ക്കുന്നു. ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ ചട്ടമ്പികളും തെമ്മാടികളും തോന്നിവാസികളുമായിരുന്നു. ഒരു വിയറ്റ്നാംകാരനും അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചോ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരെക്കുറിച്ചോ നല്ലതു പറയാനുണ്ടാവണമെന്നില്ല.

ലോകത്ത് എവിടെയും കയറി ഇടപെടാന്‍ ദൈവം തമ്പുരാന്‍ ലൈസന്‍സ് തന്നയച്ചവരാണെന്ന ബോദ്ധ്യമാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ക്കുള്ളത്. ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ പ്രസംഗിക്കുകയും എന്നാല്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ജനാധിപത്യ നിഷേധം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍. ക്യൂബ എന്ന ചെറിയൊരു രാജ്യത്തോട് അമേരിക്ക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം മതി ഈ വൃത്തികേട് മനസ്സിലാക്കാന്‍.

ലോകത്ത് ഏകാധിപതികളോടും സര്‍വ്വാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളോടും കൂട്ടുകൂടാനും ചെയ്യാവുന്ന സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊടുക്കാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ക്ക് ഒരു വിമ്മിഷ്ടവുമുണ്ടായിട്ടില്ല.

വിയറ്റ്നാമും ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങളും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ എണ്ണസമൃദ്ധമായ ദേശങ്ങളും അമേരിക്ക പൂണ്ടുവിളയാടിയ അല്ലെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴും വിളയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ്. ലോകത്തിന്റെ ദുരന്തമാണ് തങ്ങളുടെ സന്തോഷം എന്ന് കരുതുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്കയെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ തെറ്റുപറയാനാവില്ല. അടുത്തിടെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മിടുക്കനായ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ബറാക്ക് ഒബാമ പോലും അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്ക് കൂടുതല്‍ പട്ടാളക്കാരെ അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇറാക്കിന്റെയും ലിബിയയുടെയും തകര്‍ച്ചയില്‍ ഒബാമ ഭരണകൂടത്തിനുള്ള പങ്ക് ആര്‍ക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാനാവുമോ?

അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോള്‍ ലോകത്തിന് ഉപദ്രവം കുറച്ചു ചെയ്ത പാര്‍ട്ടിയാണ് ട്രംപെന്നു പറയേണ്ടി വരും. അഫ്ഗാനില്‍നിന്ന് പട്ടാളക്കാരെ പിന്‍വലിക്കാനാണ് ട്രംപ് നോക്കിയത്. വടക്കന്‍ കൊറിയയെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ ട്രംപ് ശ്രമിച്ചതും ചെറിയ കാര്യമായിരുന്നില്ല. ഇസ്രയേലിനെയും ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളേയും ഒരു മേശയ്ക്കിരുപുറത്തിരുത്താനും പരസ്പരം അംഗീകരിപ്പിക്കാനും ട്രംപിന് കഴിഞ്ഞെന്നതും ഒരു ചരിത്രകാരനും കാണാതിരിക്കാനാവില്ല.

ട്രംപ്പക്ഷേ, ജനാധിപത്യത്തിന് പറ്റിയ പാര്‍ട്ടിയല്ല. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത ട്രംപിന്റെ രക്തത്തിലുണ്ട്. താന്‍ രാജാവും മറ്റുള്ളവര്‍ പ്രജകളുമാണെന്ന രീതിയാണത്. അമേരിക്കയുടെ ജനാധിപത്യ മുഖംമൂടി ട്രംപ് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ കീറിക്കളഞ്ഞു. പുറമെ മൃദുവായി സംസാരിക്കുകയും അകമേ മാഫിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാപട്യം ട്രംപിനില്ലാതെ പോയി. പുറത്തും അകത്തും ട്രംപ് ട്രംപ് തന്നെയാണ്.

കല്ല്യാണ വീട്ടില്‍ വരനാവണമെന്നും മരണവീട്ടില്‍ മൃതദേഹമാവണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിരൂപമാണ് ട്രംപ്. ഉള്ളിലൊന്ന് വെച്ച് പുറത്ത് മറ്റൊന്നു പറയുന്നയാളല്ല ട്രംപ്. ഏകഭാഷണങ്ങളും ട്രംപിന്റെ രീതിയല്ല. പത്രസമ്മേളനങ്ങളില്‍ നിന്നൊളിച്ചോടുന്ന നേതാവല്ല ട്രംപ്. പത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇത്രയധികം തലക്കെട്ടുകള്‍ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നേതാവും അടുത്തിടെയുണ്ടായിട്ടില്ല. വൈറ്റഹൗസ് ട്രംപ് ഒരു അരങ്ങാക്കി മാറ്റി. തനിക്കിഷ്ടമുള്ള റോളുകള്‍ ആടിത്തിമര്‍ത്തു.

മന്‍കീബാത്തുകള്‍ ട്രംപിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവല്ല, അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണ് ട്രംപിന്റെ മുഖമുദ്ര. ഇവിടെയാവാം നരേന്ദ്ര മോദിയടക്കമുള്ള പല ലോകനേതാക്കളില്‍നിന്നും ട്രംപ് വ്യത്യസ്തനാവുന്നത്. ട്രംപ് നുണയനാണ്, സത്യാനന്തര ലോകത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പക്ഷേ, താന്‍ ഇതൊന്നുമല്ലെന്നും രൂപക്കൂട്ടിലിരുത്തേണ്ട പുണ്യവാളനാണെന്നും ട്രംപ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് തന്റെ പിറവിയെന്ന് മറ്റ് പ്രസിഡന്റുമാരേക്കാള്‍ കൂടുതലായി ട്രംപ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഷി ജിന്‍പിങ്ങിനോട് മാത്രമല്ല, വേണ്ടാവന്നാല്‍ ചങ്ങാതിയായ മോദിയോടും ഇടയാന്‍ ട്രംപ് തയ്യാറായിരുന്നു. ഹൈഡ്രോക്സിക്ലൊറൊക്വിന്‍ തന്നില്ലെങ്കില്‍ വിവരമറിയുമെന്ന് മോദിയെ വിരട്ടിയതോര്‍ക്കുക. ഇന്ത്യന്‍ നഗരങ്ങള്‍ മലിനമാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതിനും മോദിയുമായുള്ള സൗഹൃദം ട്രംപിന് തടസ്സമായില്ല.

അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ വേണമെന്നും അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം വേണമെന്നും ട്രംപ് ശഠിച്ചു. ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് താങ്ങുവില ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാം ലോക രാജ്യ നേതാക്കളെപ്പോലെയാണ് ട്രംപ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. വിപണിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള കൈകടത്തലാണത്. കമ്പോളത്തിന്റെ ശക്തികള്‍ക്ക് ഇത്തരം ഇടപെടലുകള്‍ ആത്യന്തികമായി രുചിക്കാതെ പോവും. വിപണിയുടെ പ്രയോക്താക്കളും ട്രംപ് മാറട്ടെയെന്ന് കരുതുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്.

ട്രംപിന് തെറ്റിയത് പക്ഷേ, അമേരിക്ക ട്രംപ് കരുതിയ അമേരിക്ക മാത്രമല്ല എന്നിടത്താണ്. തോന്നിവാസങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, പുരുഷ മേധാവിത്വവും വംശീയവെറിയും തോളിലേറ്റുന്ന അമേരിക്കയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ അമേരിക്ക. സ്‌കൂളിലെ തെമ്മാടിയായ നേതാവിനെയാണ് ട്രംപ് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത്. കൈയ്യൂക്കിന്റെ നീതിബോധമാണ് ഇത്തരം കുട്ടികളെ നയിക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള കൈയ്യടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണവര്‍. അതിനുവേണ്ടി ആരുടെ മെക്കിട്ടുകയറുന്നതിനും മടിയില്ലാത്തവര്‍. ഇത്തരക്കാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ ഏറെയുണ്ടാവും. സ്‌കൂളിലും കോളേജിലും നന്മമരങ്ങളേക്കാള്‍ കാമുകിമാരുണ്ടാവുക ഇത്തരം തെമ്മാടികള്‍ക്കാവും. അമേരിക്കയും ഇതിനൊരപവാദമല്ല. തോല്‍ക്കുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വോട്ട് നേടാന്‍ ട്രംപിനായതും ഇതുകൊണ്ടാവണം.

കൊറോണയും മിനസോട്ടയിലെ കൊലപാതകവും (ജോര്‍ജ് ഫ്ളോയിഡിനെ നിര്‍ദ്ദയം കഴുത്തുഞെരിച്ചു കൊന്നത്) സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ട്രംപിന് വൈറ്റ് ഹൗസില്‍നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഗതികേടുണ്ടാവുമായാരുന്നില്ല. സ്‌കൂളില്‍ തന്നെ പേടിപ്പിക്കാന്‍ വന്ന മറ്റൊരു ചട്ടമ്പി മാത്രമാണ് കൊറോണയെന്ന് കരുതിയിടത്താണ് ട്രംപിന് പിഴച്ചത്. ആ വീഴ്ചയ്ക്ക് പക്ഷേ, പ്രത്യാഘാതം വളരെ വലുതായിരുന്നു. കറുത്തവരുടെ അമേരിക്കയും അമേരിക്കയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ട്രംപിന് കഴിയാതെ പോയി. പിടിച്ചെടുക്കുന്നതില്‍ ആഹ്ളാദിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഗ്രഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള അമേരിക്കയാണത്.

ട്രംപ് പോവുമ്പോള്‍ അമിതാഹ്ളാദമില്ല. നാലു കൊല്ലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും ഇങ്ങനെയൊരാളെ താങ്ങാനായെന്ന് വരില്ല. വര്‍ഗ്ഗീയതയും മതവും ബിസിനസ്സും ഇടകലരുന്ന മാരകമായ ഒരു മിശ്രണത്തിനു മാത്രമേ ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് ഒരു തുടര്‍ച്ച ഉറപ്പാക്കാനാവൂ. അതില്ലെന്നതാണ് അമേരിക്കയെ അമേരിക്കയാക്കുന്നത്. ട്രംപിന് പകരം ബൈഡന്‍ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം പൊടുന്നനെ നന്നാവാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ആര്‍ക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്.

ട്രംപ് ഒരു അപൂര്‍വ്വതയായിരുന്നു. തനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ട്രംപ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. ഔചിത്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കാന്‍ ട്രംപിനറിയില്ല. ജയം മാത്രമറിയുന്ന ലോകത്തില്‍ ജിവിക്കാനാണ് ട്രംപിനിഷ്ടം. ആ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ട്രംപ് നമ്മുടെ ന്യുജെന്‍ കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഒരു തിരിച്ചടിയും ഇവര്‍ക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല. ഒരിക്കലും തോല്‍ക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്കാവില്ല. വഴി തെറ്റിയാലും ആ വഴി തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണിവര്‍.

അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോള്‍ ട്രംപ് ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. ലോകത്തിന് നേര്‍ക്ക് അമേരിക്ക പിടിച്ച കണ്ണാടി. അമേരിക്കയുടെ ഒരു പാട് വൃത്തികേടുകള്‍ ആ കണ്ണാടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ട്രംപ് മാറുമ്പോള്‍ ഈ വൃത്തികേടുകള്‍ മാറുമെന്ന് നമ്മള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രത്യാശയാണ് ജിവിതത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോവുന്നത്. ബൈഡന്‍ ഒരു പ്രത്യാശയാണ്. ട്രംപെന്ന കുട്ടിക്ക് പകരമെത്തുന്ന മുതിര്‍ന്നയാള്‍.

അഫ്ഗാനിലേക്ക് കൂടുതല്‍ പട്ടാളക്കാരെ ഇറക്കണമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ജനറലുകള്‍ വാശി പിടിച്ചപ്പോള്‍ അതിനെ എതിര്‍ത്തയാളാണ് ബൈഡന്‍. ഒബാമ പക്ഷേ, തന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനല്ല പട്ടാള മേധാവികള്‍ക്കാണ് വഴങ്ങിയത്. ബൈഡന്‍ വരുമ്പോള്‍ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ മെക്കിട്ടുകയറാത്ത ഒരു അസ്സല്‍ ജനാധിപത്യവാദിയാവെട്ട ബൈഡന്‍!

ബഹളങ്ങളുണ്ടാക്കാതെ ട്രംപ് വൈറ്റ്ഹൗസില്‍ നിന്നിറങ്ങാനിടയില്ല. വാശിക്കാരനായ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവന്റെ ഇരിപ്പിടം അങ്ങിനെയങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ല. അതിന്റെ അലോസരങ്ങള്‍ വരുംദിനങ്ങളിലുണ്ടാവും. പണ്ടെങ്ങോ വായിച്ച ഒരു കവിത ഓര്‍ത്തുപോവുന്നു:

''വഴി മറന്ന കുട്ടികള്‍,

വെറും കിനാവിലാണിപ്പൊഴും.''

കിനാവില്‍നിന്ന് ഞെട്ടിയുണര്‍ന്ന ഒരു കുട്ടി അമേരിക്കയിലെ വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ്. ആര്‍ക്കാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഇപ്പോള്‍ സമാശ്വസിപ്പിക്കാനാവുക?

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ജയിക്കാന്‍ 270 ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടുകള്‍ വേണ്ടിടത്ത് ട്രംപിന് കിട്ടിയത് 214. ആരായിരിക്കണം ഇതിനുത്തരവാദി? 270-ല്‍ നിന്നും 214 കുറച്ചാല്‍ കിട്ടുന്നത് 56. എന്തോ എവിടെയാ കത്തിയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആര്‍ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാല്‍ ഉത്തരവാദി വഴിപോക്കനല്ലെന്ന് മാത്രം പറയട്ടെ!

