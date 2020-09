ആറന്മുളയിലെ ദാരുണമായ സംഭവമറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ശരിക്കു പറഞ്ഞാല്‍ തല പെരുത്തുപോയി. മനുഷ്യന്‍ ഇങ്ങനെ അധഃപതിക്കുമോ? മനസ്സ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാവുമ്പോള്‍ ആരോടെങ്കിലും അതു പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എഴുത്തുകാരന്‍ കൂടിയായ അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു. ചങ്ങാതിയും ബേജറായിരുന്നു. ഇത്രയും ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ടായിട്ടും മിക്കവാറും ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകള്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലെ രോഷം അദ്ദേഹം ആദ്യമേ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

എന്നിട്ട് ഒറ്റ വാക്യത്തില്‍ മനസ്സിലെ സങ്കടമത്രയും പുറത്തെടുത്തു.

''മനുഷ്യന്‍ കൊവിഡ് അര്‍ഹിക്കുന്നു.''

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ച സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചു.

''കൊവിഡ് ആണ് മനുഷ്യനേക്കാള്‍ ഭേദം.''

മനുഷ്യനെ വെല്ലുന്ന വിഷമോ വൈറസോ ഇല്ലെന്നുതന്നെയാണ് ആറന്മുളയിലെ ബലാത്സംഗം വിളിച്ചുപറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ തുടക്കത്തിലേ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. മാനഭംഗമല്ല ബലാത്സംഗം. ബലാത്സംഗം ഒരു സ്ത്രീയുടെയും മാനം കവര്‍ന്നെടുക്കുന്നില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും മാനം ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് കുറ്റവാളിയുടേതായിരിക്കും. മാനം, ചാരിത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ സ്ത്രീക്കൊപ്പമല്ല കുറ്റവാളിക്കൊപ്പമാണ് നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്.

ബലാത്സംഗം ആക്രമണമാണ്. നിഷ്ഠൂരമായ അധികാരത്തിന്റെ പ്രദര്‍ശനമാണ് ബലാത്സംഗത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. രോഗിയായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ നിര്‍ദ്ദയമായി ആക്രമിക്കുന്നവര്‍ കൊടുംകുറ്റവാളികളാണ്. ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ ആക്രമണമാണ് ആറന്മുളയില്‍ നടന്നത്. ഈ കുറ്റത്തില്‍ കുറ്റവാളി എന്ന് പറയുന്നത് അക്രമി മാത്രമല്ല. ഈ കുറ്റത്തിനുള്ള പരിസരമൊരുക്കിയതിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ല.

അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറ്റത്തിന്റെ ധാര്‍മ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജയ്ക്ക് മേല്‍ വരുന്നത്. രണ്ടു ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രധാനമായും ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. എന്തു മെഡിക്കല്‍ എമര്‍ജന്‍സിയാണ് രണ്ടു സ്ത്രീകളെ അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ ആസ്പത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാനായി ഉടലെടുത്തത്? ഇവരെ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ അടുത്ത ദിവസം പകല്‍ വരെ കാത്തിരുന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവീഴുമായിരുന്നോ?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്്ത്രീകളെ തനിച്ച് ആംബുലന്‍സില്‍ അയച്ചതെന്നതാണ് രണ്ടാമെത്ത ചോദ്യം. കൊവിഡ് രോഗികളായതുകൊണ്ട് അവര്‍ തനിച്ചു യാത്ര ചെയ്താല്‍ മതിയെന്നായിരുന്നു തീരുമാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് യോജിച്ചതല്ല. ഒന്നുകില്‍ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ പാലിച്ച് ഒരു വനിത ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ടാവണമായിരുന്നു. അതല്ലെങ്കില്‍ ഇവരുടെ തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു വാഹനത്തില്‍ വനിതാ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകകരോ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോ സഞ്ചരിക്കണമായിരുന്നു.

ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വീഴ്ചയുണ്ടാവുമ്പോള്‍ അതിനെച്ചൊല്ലി ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ ഒന്നടങ്കം ആക്ഷേപിക്കരുതെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. ഇത് വെറുമൊരു വിഴ്ചയല്ല. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കുറ്റകരമായ അലംഭാവമാണ് ഈ ആക്രമണത്തിന് കാരണമായത്. എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റം തന്നെയാണിത്. ഈ കുറ്റത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആര്‍ജ്ജവമാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കാണിക്കേണ്ടത്.

പ്രതിച്ഛായയുടെ തടവുകാരിയാവുകയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്ന സംശയം ഇവിടെയാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രതിച്ഛായ ഒരേ സമയം കെണിയും വെല്ലുവിളിയുമാണ്. സ്വയം കരുതലെടുക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പ്രതിച്ഛായ തീര്‍ക്കുന്ന ചതുപ്പുകളിലേക്ക് കുപ്പുകുത്തി വീഴുന്നത് അറിയില്ല. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ഒരിക്കലും തെറ്റു പറ്റില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ശഠിക്കരുത്. കൊവിഡ് രോഗികളെ അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ തനിച്ച് ആസ്പത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസമായി കേരളത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ തെറ്റല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ആരുടെ തെറ്റാണ്?

ഒരു തെറ്റുപറ്റിയാല്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏല്‍ക്കുക എന്നതാണ് സുപ്രധാനമായ കാര്യം. തെറ്റു തിരുത്താനുള്ള പ്രാഥമികമായ നടപടിയാണത്. പക്ഷേ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു മാതൃകയേയല്ല. നാടായ നാടു മുഴുവന്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോള്‍ മയിലുകള്‍ക്ക് തീറ്റകൊടുക്കുന്ന ചിത്രവും വീഡിയോയും ഒരു മനഃസാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ കര്‍മ്മമാണ് ഈ ദുരിതമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സകല ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍നിന്നു കൈ കഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന നേതൃത്വമാണ് അങ്ങ് കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത്. ഈ നേതൃത്വത്തിന് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല തങ്ങളെന്നാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാരും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

വാളയാറില്‍ രണ്ടു കുരുന്നു പെണ്‍കുട്ടികളെ നരാധമര്‍ കൊന്നപ്പോള്‍ ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റത്? വരാപ്പുഴയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും കസ്റ്റഡി കൊലപാതകങ്ങളുണ്ടായപ്പോള്‍ ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തോ? തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തകനെ ഒരു ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കാറിടിച്ച് കൊന്നപ്പോള്‍ മദ്യപരിശോധന പോലും നടത്താതെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോലീസുകാര്‍ രക്ഷിച്ചെടുത്തതിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദികളായത്? നെടുംകുന്നം സ്‌കൂളിലെ കന്യാസ്ത്രീയായ അദ്ധ്യാപികയെക്കൊണ്ട് ഓണസന്ദേശത്തിന്റെ പേരില്‍ മാപ്പു പറയിക്കുന്നിന് കൂട്ടുനിന്ന് പോലീസ് ഓഫീസര്‍ ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മോടു പറയുന്നത്?

വെഞ്ഞാറമ്മൂട്ടില്‍ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നിര്‍ദ്ദയം വെട്ടിക്കൊന്ന സംഭവത്തില്‍ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന് ഒരുത്തരവാദിത്തവുമില്ലേ? പകയും വിദ്വേഷവുമുണ്ടായാല്‍ തെരുവിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലാം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ വരുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ നിയമവാഴ്ചയ്ക്കും ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിനും എന്ത് സാക്ഷ്യപത്രമാണ് നല്‍കുന്നത്?

ഇതു പറയുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മെക്കിട്ടു കയറരുത്. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കും സിഖ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കും ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസിനെ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരി പ്രാവുകളാക്കണമെങ്കില്‍ ചില്ലറ ഉളുപ്പൊന്നും പോരാതെ വരും. ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോള്‍ ഉടനെ മറ്റേ തെറ്റിനെക്കുറിച്ചെന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വൃത്തികെട്ട പരിപാടിയാണ്. സ്വന്തം തെറ്റ് അംഗീകരിക്കാനാവാതെ വരുമ്പോഴാണ് അരിയെത്ര എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ പയറഞ്ഞാഴി എന്നു പറയുന്നത്.

പറഞ്ഞു വന്നത് വിഴ്ചകള്‍ക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല പക്ഷേ, ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ആരുമില്ല എന്നുതന്നെയാണ്. ഈ സര്‍ക്കാരില്‍ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്ന മന്ത്രിയാണ് കെ.കെ. ശൈലജ. വെറുമൊരു വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയായല്ല കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം പ്രതിനിധിയായാണ് ടീച്ചറെ മലയാളികള്‍ കണ്ടത്. മന്ത്രിയെത്തേടിയെത്തിയ ഓരോ ബഹുമതിയിലും മതിമറന്ന് ആഹ്ളാദിച്ചവരാണ് കേരളീയര്‍. ഇതാ ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ അഹങ്കാരത്തോടെ തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കാന്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് ടീച്ചറെപ്പോലെ മറ്റൊരു മന്ത്രിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഈ തലയെടുപ്പിന് മേലാണ് ആറന്മുളയിലെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വിലാപം വന്നു വീഴുന്നത്. ആ നിലവിളിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ കുനിഞ്ഞുപോയത് മലയാളിയുടെ ശിരസ്സാണ്. ഈ കുറ്റത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുത്ത് രാജിവെയ്ക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയെങ്കിലും ടീച്ചര്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നാശിച്ചുപോവുന്നു. തകര്‍ന്നുപോയ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ അത്തരമൊരു നടപടി ടീച്ചറേ, തിര്‍ച്ചയായും അനിവാര്യമാണ്.

