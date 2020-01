1940-ലാണ് ചാര്‍ലി ചാപ്ലിന്‍ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിറ്റേറ്റര്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. അന്ന്, അതായത് 80 കൊല്ലം മുമ്പ് രണ്ട് ദശലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണച്ചെലവ്. 1939-ല്‍ സിനിമയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ചാപ്ലിന് നിരവധി മുന്നിറിയിപ്പുകള്‍ കിട്ടിയിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലറെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇംഗ്ളണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും പ്രദര്‍ശനം എളുപ്പമായിരിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു താക്കീതുകള്‍. നാസി ജര്‍മ്മനിയുമായി ഹോളിവുഡിനുള്ള രഹസ്യ ഉടമ്പടികള്‍ അഗാധമാണെന്ന് ചാപ്ലിനറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ചാപ്ലിന്‍ തികഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായിരുന്നു.

ഹിറ്റ്ലറെ നിസ്സാരവത്കരിക്കരുതെന്നും യഥാര്‍ത്ഥ ഹിറ്റ്ലറെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ചാപ്ലിന്‍ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിറ്റേറ്റര്‍ പോലെ ഹിറ്റ്ലറെ കീറിമുറിച്ച മറ്റൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹിറ്റ്ലറുടെ പിന്നീടുള്ള ചെയ്തികള്‍ മുന്‍കൂട്ടി കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ താന്‍ ഒരു കോമഡി എടുക്കുമായിരുന്നോ എന്ന കാര്യം സംശയമായിരുന്നുവെന്നാണ് ചാപ്ലിന്‍ പില്‍ക്കാലത്ത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, ചാപ്ലിന്റെ സിനിമ എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും ക്ലാസ്സിക് ആണ്. സംഘര്‍ഷഭരിതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കൃത്യമായി വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഉദാത്തമായ കലാസൃഷ്ടി.

ചാപ്ലിനെ ഇപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കാന്‍ കാരണം ദീപിക പദുക്കോണ്‍ എന്ന അഭിനേത്രിയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ദീപിക ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു സര്‍വ്വകലാശാലയിലേക്ക് കടന്നുവന്നപ്പോള്‍ അതൊരു ചരിത്രനിമിഷമായി. ബോളിവുഡ് എന്ന ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ വത്തിക്കാനില്‍നിന്ന് ഒരു മുന്‍ നിര നടി നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കാണാനെത്തുമ്പോള്‍ അതൊരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപനമാണ്.

ജെ.എന്‍.യുവിലെ പ്രതിഷേധം ഒരു സംഘം ഗുണ്ടകളുടെ അതിക്രമത്തിനെതിരെ മാത്രമുള്ളതല്ല. ഒരു ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിലോമപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയുള്ള സമരമാണത്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ അവകാശ ലംഘനങ്ങളും ഈ സമരത്തിന്റെ വിഷയമാണ്. ഈ സമരത്തിേലക്കാണ് ദീപിക ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പങ്കു ചേര്‍ന്നത്.

ബോളിവുഡ്ഡില്‍നിന്നുള്ള പല ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളും സംവിധായകരും ഇപ്പോള്‍തന്നെ ഈ സമര മുഖത്തുണ്ട്. ശബ്ന ആസ്മിയും അനുരാഗ് കശ്യപും തപ്സി പൊണ്ണും സ്വര ഭാസ്‌കറും ജാവേദ് അക്തറുമൊക്കെ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഡ്യവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. പക്ഷേ, ദീപികയുടെ വരവ് ചെറുതല്ല. ജെ.എന്‍.യുവിലും ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും നടക്കുന്ന സമരങ്ങള്‍ക്ക് അത് നല്‍കുന്ന ഊര്‍ജ്ജം വളരെ വലുതാണ്.

ദീപികയുടെ സിനിമ രണ്ടു ദിവസങ്ങളില്‍ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാതാക്കിളലൊരാള്‍ കൂടിയാണ് ദീപിക. രാജ്യത്തെ വന്‍ശക്തികള്‍ക്കെതിരെയാണ് ദീപിക ചൊവ്വാഴ്ച പരസ്യ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ദീപികയുടെ സിനിമ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന പ്രതിസന്ധി നിസ്സാരമായിരിക്കില്ല.

ദീപിക ഇന്നലെ ജെ.എന്‍.യുവില്‍ പ്രസംഗമൊന്നും നടത്തിയില്ല. 15 മിനിറ്റോളമാണ് അവര്‍ അവിടെ ചെലവഴിച്ചത്. ഗുണ്ടകള്‍ തലതല്ലിപ്പൊളിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ നേതാവ് ഐഷി ഘോഷിനെ ദീപിക കണ്ടു. ആ ചെറുപ്പക്കാരിയുടെ കരം പിടിച്ച് അവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ മല മറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ, അതിലൊരു വലിയ സന്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു.

ബോബ് മര്‍ലി എന്ന പ്രശസ്ത ഗായകന്റെ ആ ഗംഭീരമായ പാട്ടില്ലേ ''Get up, stand up... stand up for your rights...'' ഈ പാട്ടിലൊരിടത്ത് മര്‍ലി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ''നിങ്ങള്‍ എന്താണ് ചെയ്യാന്‍ പോവുന്നത്?'' ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി പൊരുതാന്‍ പോവുകയാണ്.'' എന്നാണ് മറുപടി. ഈ മറുപടിയാണ് ദീപിക ഡെല്‍ഹിയില്‍ ഇന്നലെ ഉയര്‍ത്തിയത്.

ഇന്ത്യയെ മുഴുവന്‍ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സമരം കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പുരുഷ കേസരികളില്‍ പലരും. ദീപികയുടെ ഇടപെടല്‍ കാണുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായും നമ്മള്‍ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക അമിതാഭ് ബച്ചനെയായിരിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയ്ക്ക് ഇന്നിപ്പോള്‍ ഒരു പ്രതിപുരുഷനുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ബച്ചനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ബച്ചന്‍, താങ്കള്‍ എവിടെയാണ്? മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു സപ്തംബറില്‍ ബച്ചന്‍ പേരക്കിടാങ്ങളായ ആരാദ്ധ്യയ്ക്കും നവ്യയ്ക്കും ഒരു കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ആ കത്തിലെ ചില വാക്കുകള്‍ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുകയാണ്.

''ഏന്തു ധരിക്കണം, എങ്ങിനെ പെരുമാറണം, ആരെ കാണണം, എവിടെ പോകണം എന്നൊക്കെ അവര്‍ നിങ്ങളോട് പറയും. പക്ഷേ, ആളുകളുടെ വിധിയെഴുത്തിന്റെ നിഴലിലല്ല നിങ്ങള്‍ ജിവിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ വിവേകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ തന്നെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ സ്‌കര്‍ട്ടിന്റെ നീളമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അളവെന്ന് പറയാന്‍ ആരെയും നിങ്ങള്‍ അനുവദിക്കരത്.''

പ്രിയപ്പെട്ട ബച്ചന്‍, താങ്കള്‍ താങ്കളുടെ പേരക്കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ഈ വാക്കുകളാണ് ദീപികയും സ്വര ഭാസ്‌കറും ഇപ്പോള്‍ മാംസമാക്കുന്നത്. ഈ വാക്കുകളുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഈ യുവനടികളില്‍ ഇന്ത്യ കാണുന്നത്. പക്ഷേ, ഈ വാക്കുകള്‍ എഴുതിയ താങ്കള്‍ എവിടെയാണ്? രാജ്യം കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോള്‍ താങ്കളുടെ മൗനം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് താങ്കള്‍ക്കാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതുണ്ടോ?

ഹിറ്റ്ലറെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഈ കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ഹിറ്റ്ലറുടെ കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ അതിജിവച്ച ഏലി വീസലിന്റെ സുപ്രശസ്തമായ രചനയാണ് ''രാത്രി.'' ആത്മകഥാപരമായ ഈ കൃതിയില്‍ കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പില്‍ ഒരു വൈകുന്നേരം നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ഹൃദയാര്‍ദ്രമായ ആവിഷ്‌കാരമുണ്ട്. അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു പാത്രം സൂപ്പ് എടുത്ത് കഴിച്ചതിന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നാസി പടയാളികള്‍ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു. കഴുമരത്തില്‍ തൂങ്ങിയാടുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശവശരീരത്തിനരികിലൂടെ തടവുകാര്‍ കടന്നുപോവുകയാണ്. അപ്പോള്‍ തടവുകാരിലൊരാള്‍ ഹൃദയം തകര്‍ന്ന് ചോദിക്കുന്നു ''ദൈവം എവിടെയാണ്?'' മറുപടിയും തൊട്ടു പുറകെ വരുന്നു ''ഇതാ, ഇവിടെ ഈ കഴുമരത്തില്‍ തൂങ്ങിയാടുന്നു.''

പ്രിയപ്പെട്ട ബച്ചന്‍, ജെ.എന്‍.യുവില്‍ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ദീപിക കാമ്പസിലെത്തിയത്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് അവര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കൊപ്പം നിന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ബച്ചന്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെയാണ് താങ്കള്‍?

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ആമിര്‍ ഖാന്‍, സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍, ഷാരുക് ഖാന്‍ എന്നീ കേസരികളും എവിടെയാണെന്നാരു പിടിയുമില്ല. ചിലപ്പോള്‍ മലയാളത്തിലെ താരകേസരികള്‍ക്കൊപ്പം അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുകയായിരിക്കും.

