നിഷ്‌കളങ്കത ഒരു സങ്കല്‍പം മാത്രമാണ്. കുട്ടികള്‍ പോലും നിഷ്‌കളങ്കരല്ലെന്നാണ് പ്രശസ്ത ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ സാഹിത്യകാരന്‍ മരിയൊ വര്‍ഗാസ് യോസ എഴുതിയത്. യോസയുടെ ''In Praise of the Step Mother'' ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ആഴമാര്‍ന്ന വായനയാണ്. നമ്മള്‍ നിഷ്‌കളങ്കരെന്ന് കരുതുന്ന പലരും ഒരവസരം ഒത്തുവന്നാല്‍ ക്രൂരതയുടെ ഉത്തുംഗശൃംഖങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ജര്‍മ്മനിയില്‍ നാസി ഭരണകാലത്ത് സാധാരണ ജര്‍മ്മന്‍ സ്ത്രീകള്‍ ക്രൂരതയുടെ പര്യായങ്ങളായതിനെക്കുറിച്ച് വെന്‍ഡി ലോവര്‍ എന്ന അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രകാരിയുടെ ഗംഭീരമായ പഠനമുണ്ട്. കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പുകളില്‍ കാവലാളായിരുന്ന ഇല്‍സെ കൊച്ച്, ഇര്‍മ ഗ്രെസ് എന്നിവര്‍ യഹൂദരോട് ചെയ്ത കഠിന പ്രവൃത്തികള്‍ സമാനതകളില്ലാത്തതാണെന്ന് ലോവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പടയാളികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാത്രമല്ല, തീര്‍ത്തും സാധാരണക്കാരായിരുന്ന നിരവധി ജര്‍മ്മന്‍ വനിതകളും യഹൂദരോട് ഒട്ടും തന്നെ അനുകമ്പയില്ലാതെയാണ് പെരുമാറിയത്.

ഇവരില്‍ ഏര്‍ണ പെട്രി എന്ന സ്ത്രീയുടെ ചരിത്രം ലോവര്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഞെട്ടലോടെ മാത്രമേ വായിക്കാനാവൂ. ജര്‍മ്മന്‍ അധിനിവേശ പോളണ്ടിലെ ഒരു നാസി പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഏര്‍ണ. ഒരു ദിവസം തന്റെ വണ്ടിയില്‍ റോഡിലൂടെ പോവുമ്പോള്‍ ഇവര്‍ ആറ് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി. ആറ് മുതല്‍ 12 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍. ഏര്‍ണയ്ക്ക് അന്ന് 25 വയസ്സാണ് പ്രായം. അവര്‍ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിരുന്നു.

വഴിയില്‍ ഏര്‍ണ കണ്ട യഹൂദ കുട്ടികള്‍ കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ഏര്‍ണ ഈ കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പേടിച്ച് വിറച്ചിരുന്ന കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ചു, വസ്ത്രങ്ങള്‍ നല്‍കി, ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പട്ടാളക്കാരനായ ഭര്‍ത്താവ് വരാനായി കാത്തിരുന്നു. ഏറെ വൈകിയിട്ടും ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാതായപ്പോള്‍ ഏര്‍ണ ഈ കുട്ടികളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി . എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെയായി വെടിവെച്ചു കൊന്നു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങിനെയാണ് വെടിവെച്ചുകൊല്ലാന്‍ കഴിഞ്ഞത്? വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ന്യൂറംബര്‍ഗിലെ വിചാരണയില്‍ ഏര്‍ണ ഈ ചോദ്യം നേരിട്ടു. അപ്പോള്‍ ഏര്‍ണയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. ''അന്നതെങ്ങിനെ ചെയ്തുപോയി എന്നെനിക്കറിയില്ല. വല്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാന്‍. ആണുങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങള്‍ പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനാവുമെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി.''

ഏര്‍ണ ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയാണ് വിവരണാതീതമായ ക്രൂരത തന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. ഈ മാനസികാവസ്ഥ നാസിസം സൃഷ്ടിച്ചതായിരുന്നു. യഹൂദര്‍ മനുഷ്യരല്ലെന്നും അവരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ജര്‍മ്മനിയോടുള്ള സേവനമാണെന്നുമുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഈ മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥകളില്‍ ധര്‍മ്മവും അധര്‍മ്മവും തമ്മിലുള്ള അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ മാഞ്ഞുപോവും. നന്മ തിന്മയും തിന്മ നന്മയുമാവും.

ഇതൊരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ്. മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. അപ്പോള്‍ തൊട്ടടുത്തുള്ളവര്‍, ഏറ്റവും അടുത്ത അയല്‍ക്കാര്‍, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ നമ്മള്‍ കൂടെ ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തിയവര്‍- ഇവരൊക്കെ അന്യരാണെന്നു തോന്നും. അവര്‍ മനുഷ്യരല്ലെന്നും ചിതലുകളാണെന്നും തോന്നും. അവരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന സേവനമാണെന്നും ധര്‍മ്മമാണെന്നും തോന്നും.

ഏര്‍ണ പെട്രയെ വിചാരണയ്ക്കു ശേഷം ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ഓഷ്വിറ്റ്സിലെ തങ്കല്‍പാളയങ്ങളില്‍ യഹൂദരുടെ കൂട്ടക്കൊലയില്‍ പങ്കാളിയായ ഇര്‍മ ഗ്രെസിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം തന്നെ സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളില്‍നിന്നു വന്നവരായിരുന്നു. സാധാരണ സമൂഹങ്ങളില്‍ ഇവരാരും തന്നെ ഇത്രയും ക്രൂരതയോടെ പെരുമാറുമായിരുന്നില്ല. അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അസാധാരണ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കും.

ഇത്തരം മനുഷ്യര്‍ നമുക്കിടയിലും രൂപപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന സൂചനകള്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ കേരള സമൂഹവും ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നത് ഉള്‍ക്കിടിലത്തോടെ മാത്രമേ നിരീക്ഷിക്കാനാവുകയുള്ളു. നമുക്കിടയിലുള്ള ചില കുളങ്ങളില്‍ ഇത്തരം ഹിംസയുടെ ദംഷ്ട്രകള്‍ പുറത്തുകാണാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വളരെ സാധുക്കളായ സ്ത്രീകള്‍ പൊടുന്നനെ രക്തദാഹികളായ ഡ്രാക്കുളയെപ്പോലെ പെരുമാറുമ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും പൊതുസമൂഹം അപകടം മണക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അപ്പുറത്തു നില്‍ക്കുന്നവരെ കേള്‍ക്കാന്‍ പോലും തയ്യാറാവാതെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോള്‍ കേരള സമൂഹം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ വയ്യ. മനുഷ്യനാവുക എന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ അതിനു ശേഷം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളു.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാവണം രാഷ്ട്ര ഭാഷ എന്ന വാദമുയര്‍ന്നപ്പോള്‍ ഡി.എം.കെ. സ്ഥാപക നേതാവ് അണ്ണാദുരൈ നല്‍കിയ മറുപടി ആലോചനാമൃതമാണ്. ''അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ മയിലല്ല കാക്കയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാവേണ്ടത്.'' ഇന്നിപ്പോള്‍ അണ്ണാദുരൈ കാക്കയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാല്‍ എന്തായിരിക്കും അതുണ്ടാക്കുന്ന പുകില്!

