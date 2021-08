ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് രണ്ടിന് ഗുവാഹതി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു ഉത്തരവ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം. കോവിഡ് 19 വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിസോറം സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്കുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് ഗുവാഹതി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലിന് കാരണമായത്.

ജൂണ്‍ 29-നായിരുന്നു കേസിനാധാരമായ, നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള മിസോറം സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. കോവിഡ് വാക്സിന്‍ എടുത്തവര്‍ക്ക് മാത്രമേ കടകളിലും മറ്റും പോകുന്നതിന് അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു എന്ന നിബന്ധനയായിരുന്നു ഇതില്‍ മുഖ്യം. കടകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും വാക്സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബ്ബന്ധമായിരിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പോലീസിനും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഈ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു..

ഭരണഘടനയുടെ 14, 19, 21 വകുപ്പുകളുടെ ലംഘനമാണ് ഈ നിബന്ധനകള്‍ എന്നാണ് ഗുവാഹതി ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് പല അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്കുമായി പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മിസോറം സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് ജനങ്ങളെ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ ആക്കുന്നതിന് തുല്ല്യമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ മൈക്കല്‍ സൊതങ്കവും നെസണ്‍ സൈലൊയും എടുത്തുപറഞ്ഞു.

കോവിഡ് വാക്സിന്‍ എടുക്കാത്തവരെ കുറ്റവാളികളായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന സമീപനമാണ് ഹൈക്കോടതി എടുത്തത്. ഒരു വീട്ടില്‍ 80 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധനും 15 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുമാണുള്ളതെങ്കില്‍ പാലും മരുന്നും വാങ്ങാനുമൊക്കെ വാക്സിന്‍ എടുത്ത 80-കാരന്‍ പുറത്തിറങ്ങണമെന്നും വാക്സിന്‍ എടുക്കാത്ത പയ്യന്‍ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്നുമാണോ സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. മിസോറം സര്‍ക്കാരിന്റെ അസംബന്ധ നാടകങ്ങള്‍ക്ക് കുട പിടിക്കാന്‍ തങ്ങളെ കിട്ടില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് കോടതി നല്‍കിയത്.

പുതിയ കോവിഡ് നിബന്ധനകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് മിസോറം സര്‍ക്കാരാണോ പ്രചോദനമായതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും അടുത്തിടെയായി കോവിഡ് 19 വിഷയത്തില്‍ കേരളം എടുക്കുന്ന നടപടികള്‍ മിതമായ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ തികഞ്ഞ വിവരക്കേടും അസംബന്ധവുമാണ്. ആഴ്ചയില്‍ ഒരു ദിവസവും മൂന്നു ദിവസവുമൊക്കെ കടകള്‍ തുറന്നാല്‍ മതിയെന്ന നിലപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു.

വാസ്തവത്തില്‍ കടകളും മറ്റും എല്ലാ ദിവസവും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കണമെന്നും അങ്ങിനെയാണ് തിരക്കൊഴിവാക്കി കൊറോണയെ നേരിടേണ്ടതെന്നുമാണ് ഡോ. ജേക്കബ്ബ് ജോണിനെപ്പോലെ പ്രമുഖരായ വൈറോളജിസ്റ്റുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. വേണ്ടി വന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ സമയം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കടകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം മാത്രം തുറന്ന് തൃശ്ശൂര്‍ പൂരത്തിന് സമാനമായ ജനക്കൂട്ടത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ചുവന്ന കാര്‍പറ്റ് വിരിച്ച് കൊറോണയെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് തുല്ല്യമായിരിക്കും.

ഈ വേണ്ടാതീനം നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ദാ വരുന്നു പുതിയ തോന്നിവാസം. 72 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പെടുത്ത ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. രേഖ, വാക്സിനേഷന്‍ സാക്ഷ്യപത്രം, കൊവിഡ് 19 ബാധിതനായി സുഖംപ്രാപിച്ചതിനുള്ള തെളിവ്- ഇത്യാദി സംഗതികള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒരാളും പുറത്തിറങ്ങേണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്.

വാക്സിനേഷന്‍ നടത്താത്തവരെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയ മിസോറാം സര്‍ക്കാരിന് പഠിക്കുകയാണ് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ അതശയോക്തി ഉണ്ടാവില്ല. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിബന്ധനകള്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പോരാട്ടം കൊറോണയ്ക്കെതിരെയാണെന്നും മനുഷ്യര്‍ക്കെതിരെയല്ലെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധര്‍ കഴിഞ്ഞ ഒന്നരക്കൊല്ലമായി പറയുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ വെളിവുകേടുമായി കേരള സര്‍ക്കാര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജനസംഖ്യ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ 3,54,89,000 ആണ്. ഇതില്‍ 1,48,05,279 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ആദ്യ ഡോസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിപ്പേര്‍ക്കും ഇനിയും വാക്സിന്‍ കിട്ടിയിട്ടില്ല. യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ഇതായിരിക്കെയാണ് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കില്‍ വാക്സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബ്ബന്ധമാണെന്ന് കേരള സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവില്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറയുന്നത്.

വാക്സിന്‍ എടുക്കാന്‍ കേരളത്തില്‍ ഇന്നിപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ക്കും മടിയുണ്ടാവാനിടയില്ല. വാക്സിന്‍ കിട്ടാത്തതാണ് പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ വാക്സിനെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പാവം ജനങ്ങളുടെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരം നല്‍കുകയല്ല. കോവിഡ് 19 ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണെന്നും അതില്‍ പോലീസല്ല ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ഇടപെടേണ്ടതെന്നും തമിഴ്നാട് ധനമന്ത്രി പഴനിവേല്‍ ത്യാഗരാജന്‍ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികള്‍ മറന്നുപോവരുത്.

രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ വെള്ളത്തിലെ മത്സ്യത്തെപ്പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവാചാര്യന്‍ മാവോ പറഞ്ഞത്. ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ജനങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനമെന്ന് സാരം. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കഴിയുന്ന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇപ്പോഴും സി.പി.എമ്മില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടാവും. പാര്‍ട്ടിയുടെ എം.എല്‍.എമാരുമായെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഇത്തരം വൃത്തികേടുകള്‍ക്ക് കൂട്ടു നില്‍ക്കേണ്ട ഗതികേട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്കോ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല.

ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ 25-ാം വാര്‍ഷികമാണിത്. അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങിനെ എത്തിക്കാമന്നെതിന് കേരളം മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന ഉദാത്ത മാതൃകയാണിതെന്നാണ് മുന്‍ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാതൃഭൂമിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, അധികാരം കൂടുതല്‍ കൂടുതലായി കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നത്.

ഒന്നുകില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്തു നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം അദ്ദേഹത്തെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനാവുന്നില്ല. ഭരണത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിപുരുഷനെ പോലെയാണ് ചീഫ്സെക്രട്ടറി. അങ്ങിനെയൊരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നയാളോട് വിമര്‍ശനാത്മകമായി കാര്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കാനും മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകള്‍.

ഈ പരിസരത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. 24 കൊല്ലം മുമ്പ് 1997 സെപ്റ്റംബര്‍ എട്ടിന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.കെ. നായനാര്‍ക്ക് വൈദ്യുതി- സഹകരണ വകുപ്പുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന പിണറായി വിജയന്‍ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഓര്‍ക്കാതെ വയ്യ. ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന പണം അതാത് പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഒരു നിര്‍ദ്ദേശം സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

ഈ നിര്‍ദ്ദേശം അസംബന്ധമാണെന്നും കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ വിശ്വാസ്യത സംശയാസ്പദമാണെന്നും അന്നത്തെ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി എസ്. വരദാചാരി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫയലില്‍ എഴുതി. സഹകരണ മന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായിയെ ഈ പരാമര്‍ശം ചൊടിപ്പിച്ചതില്‍ അത്ഭുതമില്ല. വരദാചാരിയുടെ തല പരിശോധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നായനാര്‍ക്ക് പിണറായി ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് നോട്ട് നല്‍കിയെന്നാണ് പിന്നീട് വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നത്.

ഐ.എ.എസ്. കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വകതിരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിര്‍ബ്ബന്ധവുമില്ല. ഇങ്ങനെ വകതിരിവ് ഇല്ലാത്തവരുടെ തല ഇടയ്ക്കൊന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവില്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിലും കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ തലയൊന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മുന്‍കൈയ്യടുക്കണം.

കോവിഡ് 19 തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞത് ഒരു ജനതയെ മൊത്തമാണ്. എങ്ങിനെ ജീവിക്കാന്‍ പറ്റുമെന്ന വേവലാതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനതയും കഴിയുന്നത്. അപാരമായ ശൂന്യതയുമായി മുഖാമുഖം നില്‍ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ജനങ്ങള്‍. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് എങ്ങിനെ കൈത്താങ്ങാവാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നോക്കേണ്ടത്. അതിനു പകരം എരിതീയില്‍നിന്നു വറചട്ടിയിലേക്ക് എടുത്തെറിയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും നിബന്ധനകളുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കില്‍ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമയ്ക്ക് നെല്ലിപ്പലകയുണ്ടെന്ന് ഭരണത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവര്‍ മറക്കരുത്.

