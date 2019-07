ആദ്യം കണക്കുകള്‍ സംസാരിക്കട്ടെ. കൊല്‍ക്കത്തിയില്‍നിന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്ന ടെലിഗ്രാഫ് പത്രത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലങ്ങളില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് കോര്‍പറേറ്റുകളില്‍നിന്നു കിട്ടിയത് 815 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ കൊടുത്തതിന്റെ 93 ശതമാനവും കൈപറ്റിയിരിക്കുന്നത് ബി.ജെ.പിയാണെന്നാണ് അസോസിയേഷന്‍ ഒഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ്(എ.ഡി.ആര്‍.) എന്ന സംഘടനയുടെ വിവര വിശകലനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കോണ്‍ഗ്രസിന് ഈ കാലയളവില്‍ കിട്ടിയത് 55.36 കോടിയാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള എന്‍.സി.പിക്ക് 7.73 കോടി രൂപ കിട്ടി. സി.പി.എം. കോര്‍പറേറ്റുകളില്‍നിന്ന് പണം വാങ്ങാറില്ലെന്നാണ് സഖാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ട് ടെലിഗ്രാഫിനോട് പറഞ്ഞത്. തമിഴ്നാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംേപ്ലായീസ് യൂണിയനാണ് സി.പി.എമ്മിന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പണം സംഭാവന ചെയ്തത്. രണ്ടര കോടി രൂപ. ശീമാട്ടി ടെക്സ്റ്റയില്‍സ് 17 ലക്ഷം രൂപ സി.പി.എമ്മിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ടെലിഗ്രാഫ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

2018 - 19 ലെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം എ.ഡി.ആറിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വര്‍ഷമായതുകൊണ്ട് ഈ കാലയളവില്‍ കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകള്‍ വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഇലക്ടറേറ്റ് കടപ്പത്രങ്ങള്‍ എന്നാരു കലാപരിപാടി ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയതുകൊണ്ട് സംഭാവന നല്‍കുന്ന പല വന്‍കിട കോര്‍പറേറ്റുകളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ കിട്ടുക പ്രയാസമാണ്.

പറഞ്ഞുവന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിനോ സി.പി.എമ്മിനോ കിട്ടുന്ന സംഭവനകള്‍ കുറഞ്ഞു പോയെന്നല്ല. അധികാരത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നവരെയാണ് കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് പഥ്യം. വരും കാലത്ത് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ളവരെയും കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ കരുതലോടെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ബി.ജെ.പി. കോര്‍പറേറ്റുകളുടെ മാനസപുത്രനും പുത്രിയുമാവുന്നതില്‍ അസൂയപ്പെട്ടിട്ടു കാര്യമില്ല. ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പാര്‍ട്ടി ഒന്നു പച്ച പിടിക്കുന്നതുവരെ കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ പിച്ചച്ചട്ടിയുമായി നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാര്‍.

സൗജന്യ ശാപ്പാടില്ലെന്നത് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിലെ മുഖ്യ തത്വങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. ആരായാലും അതിപ്പോള്‍ കമ്പനിയായാലും ചങ്ങാതിയായാലും ഹോട്ടലില്‍ കൊണ്ടുപോയി ഊണ് വാങ്ങിച്ചു തന്നാല്‍ അതിന് പിന്നില്‍ ഐന്തങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ പ്രഭാത പട്നായിക്കിനോ സുബ്രഹ്‌മണ്യന്‍ സ്വാമിക്കോ സംശയമുണ്ടാവില്ല. ഒരു പാലമിട്ടാല്‍ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വേണമെന്നാണല്ലോ അതിന്റെയൊരിത്.

പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വിറ്റ് 1.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധന്ര്രമന്തി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവാം. നേരാംവണ്ണം ലാഭത്തില്‍ നടക്കുന്ന പല പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. ലാഭത്തിലോടിയിരുന്ന ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. പോലുള്ള കമ്പനികളെയാണെങ്കില്‍ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഒരു വാര്‍ത്തയും ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിവായിക്കാം. ഡല്‍ഹി - ലഖ്നൗ തേജസ് എക്സ്പ്രസ് സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ പോകുന്നവെന്ന വാര്‍ത്തയാണത്. റെയില്‍വെയുടെ സ്വകാര്യവത്കരണം തുടങ്ങുകയാണെന്നര്‍ത്ഥം. എയര്‍ ഇന്ത്യ വില്‍ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെയായി. മിനിമം ഗവണ്‍മെന്റ് മാക്സിമം ഗവേണന്‍സ് എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. വിപണിക്ക് കഴിയുന്നത്ര സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കാനുള്ള അവസരവും പരിസരവും ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നതാണ് മുഖ്യ നയമെന്നര്‍ത്ഥം.

വിറ്റ് വിറ്റ് രാജ്യത്ത് ബാക്കിയെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോയെന്ന് മാത്രമേ നമ്മള്‍ സാദാ ജനം നോക്കേണ്ടതുള്ളു. പണ്ട് തമിഴകത്ത് ജയലളിത തുടങ്ങിയത് നവ ഉദാരവത്കരണ നയങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലയായിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, 2004-ലും 2006-ലുമുണ്ടായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടികളോടെ ജയലളിത മലക്കം മറിഞ്ഞു. റിട്ടേണ്‍ ഒഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്നു വിളിക്കാവുന്ന പരിപിടികളാണ് പിന്നീട് ജയാമ്മ നടപ്പാക്കിയത്. ഉപ്പ് തൊട്ട് സിമന്റ് വരെ തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍ വിപണിയിലിറക്കി. നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് കോര്‍പറേഷന്റെ ഓഹരികള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിറ്റപ്പോള്‍ അവ തമിഴകത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ച് ജയാമ്മ കോര്‍പറേറ്റുകളെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു.

ഇന്നിപ്പോള്‍ അതൊക്കെ പഴങ്കഥകളാണ്. കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ വിളയാടുന്ന ഇക്കാലത്ത് വപിണിയില്‍ ഇടപെടാന്‍ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ നൂറുവട്ടം ആലോചിക്കും. 815 കോടി രൂപ രണ്ടുകൊല്ലം കൊണ്ട് ബി.ജെ.പിക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതെങ്ങിനെ ഈടാക്കണമെന്ന് കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്കറിയാം. ജീവിതത്തിലെന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സൗജന്യ ശാപ്പാടില്ല.. കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ നീണാല്‍ വാഴട്ടെ! കോര്‍പറേറ്റുകളാല്‍ നയിക്കപ്പെടുന്ന സര്‍ക്കാരും!

പാര്‍ട്ടിയുടെയും നേതാവിന്റെയും നയം മാറണമെങ്കില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചടികളുണ്ടാവണം. അതില്ലെങ്കില്‍ നയങ്ങള്‍ നിര്‍ബ്ബാധം തുടരാനുള്ള ലൈസന്‍സ് കിട്ടിയെന്ന മട്ടിലായിരിക്കും പാര്‍ട്ടികള്‍ കരുക്കള്‍ നീക്കുക. ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരര്‍ഹിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരാണ് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞതാരായാലും ആ മാന്യവ്യക്തിക്ക് മുന്നില്‍ സഹസ്രം പുഷ്പങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: കര്‍ണ്ണാടകത്തിലെ എം.എല്‍.എമാരുടെ രാജിയില്‍ പങ്കില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി. നിഷ്‌കളങ്കത എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഇതില്‍പരം ഒരു മാതൃകയണ്ടോ? വെറുതെ പാവം ബ്രാണ്ടിയെ(പാര്‍ട്ടിയെ) സംശയിച്ചു.

