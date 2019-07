ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് നിലവില്‍ പ്രായം 76 ആണ്. മോദിജിയുടെയും അമിത്ജിയുടെയും നയമനുസരിച്ച് 75 കടന്നാല്‍ പിന്നെ മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശക് മണ്ഡലിലാണ് ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോള്‍ യെദ്യൂരപ്പ സാറിന് വീണ്ടും കര്‍ണ്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയാവാനുള്ള യോഗമില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞുവരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കരുത്. യോഗവും യോഗ്യതയും രണ്ടാണ്. യേഗ്യത നോക്കിയിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മള്‍ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അവര്‍ മന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരുമൊക്കെ ആവുന്നതും. ഇതുവരെ ഒരു സര്‍വ്വകലാശാലയുടെയും പാഠ്യപദ്ധതിയിലില്ലാത്ത എന്റയര്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സസ് ആണ് നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബിരുദം എന്ന കാര്യം മറക്കുന്നവരാണ് യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായി ഉത്ക്കണ്ഠാകുലരാവുന്നത്. അധികം കളിച്ചാല്‍ ഇത്തരക്കാരെ പാക്കിസ്താനിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമുണ്ടാവില്ല.

ശരിക്കു പറഞ്ഞാല്‍ യോഗവും യോഗ്യതയും ഒരുപോലെ സമ്മേളിക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വ വ്യക്തിത്വങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് യെദ്യൂരപ്പ എന്നറിയാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതരേഖയിലൂടെ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയാല്‍ മതിയാവും. കര്‍ണ്ണാടകത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഈ ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്ത് ഇന്നിപ്പോള്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത എന്താണെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ പണം എന്ന രണ്ടക്ഷരമായിരിക്കും ഉത്തരം. ഈ വസ്തു യഥേഷ്ടം കൈവശമുള്ള നേതാവാണ് യെദ്യൂരപ്പ എന്ന കാര്യത്തില്‍ അമിത്ജിക്ക് ലവലേശം സംശയമുണ്ടാവാനിടയില്ല.

പാണന്മാര്‍ പാടിനടക്കുന്നത് 1,800 കോടി രൂപ കൈക്കൂലിയായി കൊടുക്കാന്‍ കഴിവുള്ള കേമനാണ് യെദ്യൂരപ്പയെന്നാണ്. യെദ്യൂരപ്പ സാറിന്റേതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഡയറി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഏമാന്മാര്‍ ഇടക്കാലത്ത് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 2009-ല്‍ യെദ്യൂരപ്പ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഡയറിയാണ് ഇതെന്നാണ് ആരോപണം. തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാന്‍ ആയിരം കോടി രൂപ ബി.ജെ.പി. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് യെദ്യൂരപ്പ നല്‍കിയെന്നാണ് ഈ ഡയറിക്കുറിപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ദ കാരവന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളായ അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലിക്കും ഗഡ്ക്കരിക്കും 150 കോടി രൂപ വീതവും രാജ്നാഥ് സിങിന് നൂറു കോടി രൂപയും കൊടുത്തു. പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അദ്വാനിജിക്കും മുരളിമനോഹര്‍ ജോഷിജിക്കും ഒരു 50 കോടി രൂപ വീതവും കൈമാറി. ഒരു വഴിക്കു പോവുന്നതല്ലേ എന്ന് കരുതി ജഡ്ജിമാര്‍ക്കും വക്കീലന്മാര്‍ക്കും കഞ്ഞിക ുടിക്കാനുള്ളത് യെദ്യൂരപ്പ സാര്‍ കൊടുത്തെന്നും ഡയറിയിലുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിലിലല്ലാത്തതൊന്നും തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്നതുപോലെ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളതു മാത്രമാണ് യെദ്യൂരപ്പസാറിന്റെ ഡയറിയിലുള്ളതെന്ന് അഖില ഭാരത ന്യായീകരണത്തൊഴിലാളി സംഘടനാ അദ്ധ്യക്ഷനും ജിയോ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ബിരുദമെടുത്തയാളുമായ ശ്രേഷ്ഠ പ്രമുഖ് തറയിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യവും ഇത്തരുണത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ഗാലി ജനാര്‍ദ്ദന റെഡ്ഡി എന്ന കുബേരനാണ് തനിക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യമെല്ലാം തന്നതെന്നും യെദ്യൂരപ്പ സാര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാരവന്‍ പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോ സംഗതി നടന്നതാണോ എന്ന് പറയാന്‍ തെളിവൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകാര്‍ പറയുന്നത്. എന്തായാലും യെദ്യൂരപ്പ സാര്‍ ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ കര്‍ണ്ണാടകയില്‍ നടക്കുന്ന കളികള്‍ കാണുന്ന ആര്‍ക്കും മനസ്സിലാവും. അടുത്ത കാലത്ത് ബി.ജെ.പിയെ കോണ്‍ഗ്രസ് ശരിക്കുമൊന്ന് ഞെട്ടിച്ചത് കര്‍ണ്ണാടകത്തിലാണ്. കൈലാസം കയറി നടക്കുന്ന ഒരു പാവം പയ്യനായി രാഹുലിനെ കണ്ടിരുന്നവര്‍ ഉണ്ണിയെ കണ്ടാല്‍ ഊരിലെ പഞ്ഞം അറിയാനാവില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പുണ്യപുരാതന മുഹൂര്‍ത്തമായിരുന്നു അത്.

ആ അടി യെദ്യൂരപ്പ സാറിന്റെ മര്‍മ്മത്തിലാണ് കൊണ്ടത്. അന്ന് യെദ്യൂരപ്പ സാറിന് പ്രായം 75 തികഞ്ഞിരുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയാവാന്‍ അങ്ങ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില്‍ പോയി ഒരു പുംഗവന്റെയും കാലു പിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ആ അടി കിട്ടിയ നിമിഷത്തില്‍ പുതിയൊരു ഡയറി യെദ്യൂരപ്പ സാര്‍ കൈയ്യിലെടുത്തു. അതിന്റെ ആദ്യ പേജില്‍ യെദ്യൂരപ്പസാര്‍ കുറിച്ചിട്ട വാചകം ഇതായിരുന്നു. പ്രതികാരം ചൂടോടെ ചെയ്യരുത്. തണുത്തുറഞ്ഞ ഐസ്‌ക്രീം പോലെയാവണം പ്രതികാരം. മാരിയൊ പുസൊയുടെ ഗോഡ്്ഫാദറിലെ ഒരു ഡയലോഗിനെ ഇതോര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാക്കെ പറഞ്ഞ് മെക്കിട്ട് കയറരുത്. മഹാന്മാരും മാഫിയ തലവന്മാരും എല്ലായിടത്തും ചിലപ്പോള്‍ ഒരു പോലെയാവാം ചിന്തിക്കുന്നത്.

പറഞ്ഞു വന്നത് യെദ്യൂരപ്പ സാറിന്റെ യോഗ്യതകളക്കുറിച്ചാണ്. ചിലര്‍ക്ക് ചിലതൊക്കെ ഒരു തണലാണെന്നു പറയുന്നതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഒരു അലങ്കാരമായിട്ടേ യെദ്യൂരപ്പ സാര്‍ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോള്‍ മോദിജിയും അമിത്ജിയും കനിഞ്ഞാലേ ഈ 76-ാം വയസ്സില്‍ യെദ്യൂരപ്പ സാറിന് മുഖ്യമന്ത്രിയാവാന്‍ പറ്റുകയുള്ളവെന്ന് ചില കോണ്‍ഗ്രസ് ഭക്തര്‍ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡയറിയും ഡയറിക്കുറിപ്പും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം യെദ്യൂരപ്പ സാര്‍ എന്തു വിചാരിച്ചാലും നടക്കും. അല്ലെങ്കിലും ഏതു നിയമത്തിനാണ് അപവാദമില്ലാത്തത്. അദ്വാനിജിയും മുരളീമനോഹര്‍ ജോഷിജിയുമൊക്കെ വഴികാട്ടികളായി നില്‍ക്കട്ടെ. വഴി വെട്ടാന്‍ മാത്രമല്ല ആ വഴിയലൂടെ നടക്കാനും വഴിയുടെ അറ്റത്തുള്ള കസേരയില്‍ ഇരിക്കാനും യെദ്യൂരപ്പ സാറിനെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചിലരൊക്കെ അങ്ങാനെയാണ്. വിത്തു ഗുണമെന്നാല്‍ പത്താണ് ഗുണം.

വഴിയില്‍ കേട്ടത്: വിധിയെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ കര്‍ണ്ണാടക കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതി നല്‍കിയ വിധിയാണ്. കൂറുമാറിയ എം.എല്‍.എമാര്‍ നിയമസഭയില്‍ വരണമെന്നു മാത്രം നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കരുതെന്ന ഈ വിധിയായിരിക്കും ചിലപ്പോള്‍ ഭാവിയിലെ ചില വെള്ളരിക്കാപ്പട്ടണങ്ങളുടെ തിലകക്കുറി.

