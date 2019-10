എം.പി. നാരായണപിള്ളയുടെ പരിണാമം എന്ന നോവലില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമുണ്ട്. നക്സലുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാനാണ് പോലീസുകാരന്‍ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്തെത്തിയത്. നക്സലുകളെക്കുറിച്ച് സെക്രട്ടറി വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നു. സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും പോലിസുകാരന് പുതിയ അറിവാണ്. ഇത്രയും വിവരങ്ങള്‍ സഖാവിനെങ്ങിനെ കിട്ടുന്നുവെന്ന് പോലിസുകാരന്‍ ആശ്ചര്യം പൂണ്ടപ്പോള്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. ''പണ്ട് ഞങ്ങള്‍ നടന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇവര്‍ നടക്കുന്നത്.''

സായുധ വിപ്ലവത്തിന്റെ വഴിയില്‍നിന്നു സി.പി.ഐയും സി.പി.എമ്മും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിശാലസ്ഥലികളിലേക്കെത്തിയിട്ട് നാളേറെയായി. തോക്കിന്‍കുഴലിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം വെച്ചു പുലര്‍ത്തിയ നാളുകളെക്കുറിച്ച് ഇന്നിപ്പോള്‍ രണ്ടു പാര്‍ട്ടികളും ഓര്‍ക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല.

മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ പക്ഷേ, ജനാധിപത്യത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സായുധ കലാപത്തിലൂടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയിലോ അതുയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലോ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണകൂടത്തെ എങ്ങിനെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് സംശയമൊന്നുമുണ്ടാവില്ല.

അതുപോലെ തന്നെ മാവോയിസ്റ്റുകളെ എങ്ങിനെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനായാലും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കായാലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നിയമ ലംഘകരെ നേരിടാന്‍ ജനാധിത്യത്തില്‍ കൃത്യമായ മാര്‍ഗ്ഗരേഖകളുണ്ട്.പോലീസും കോടതിയും ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പോലീസിന്റെയും കോടതിയുടെയും നിയമനിര്‍മ്മാണസഭകളുടെയും പണി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ഭരണഘടന നിര്‍വ്വചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് പോലിസിന്റെ പണി എടുക്കാതെ കോടതിയുടെ പണി എടുക്കാന്‍ പോയാല്‍ അത് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാന്‍ എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ കുഴിമാടം വരെയൊന്നും പോവേണ്ട കാര്യമില്ല.

അട്ടപ്പാടിയില്‍ പോലീസ് ചെയ്തത് ഈ നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവൃത്തിയാണെന്നാണ് കേരള സര്‍ക്കാരില്‍ പങ്കാളിയായ സി.പി.ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ പറയുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകളെ പോലീസുകാര്‍ ക്ലോസ് റെയ്ഞ്ചില്‍ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കാനം പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പക്ഷേ, ഇതല്ല പറയുന്നത്. ആത്മരക്ഷാര്‍ത്ഥമാണ് പോലീസുകാര്‍ മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതെന്നാണ് പിണറായിയുടെ നിലപാട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഘടകകക്ഷി നേതാവും രണ്ടു ഭാഷ്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്.

മാവോയിസ്റ്റുകളെയെന്നല്ല ആരെയും വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയല്ല പോലീസിന്റെ പണി. മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെ കോടതിയുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനു പകരം പോലീസ് തന്നെ വിധിക്കുകയും പോലീസ് തന്നെ വിധി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങിയാല്‍ അതിന്റെയര്‍ത്ഥം ജനാധിപത്യം വെള്ളരിക്കാ പട്ടണത്തിന് വഴി മാറുകയാണെന്നാണ്. ഇത്തരം വെള്ളരിക്കാ പട്ടണങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനല്ല പിണറായി വിജയനെ മുഖ്യമന്ത്രിയും നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിലൊന്നാണ്. സ്വയം രക്ഷാര്‍ത്ഥം വെടിവെച്ചു എന്ന തണ്ടര്‍ ബോള്‍ട്ടിന്റെ സാക്ഷ്യം തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാന്‍ സാമാന്യബോധമുള്ളവര്‍ക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ട്.

ആദ്യം വെടിച്ചെിട്ടവരുടെ ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടത്താന്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ള ഒരു സംഘത്തെ തണ്ടര്‍ ബോള്‍ട്ട് അട്ടപ്പാടിയിലെ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ആയുധധാരികളായ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സിവില്‍ ഓഫീസര്‍മാരടക്കമുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോവുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. ഇവര്‍ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോള്‍ വീണ്ടും വെടിവെയ്പുണ്ടായെന്നും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. കാനം പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കില്‍ ഈ രണ്ടാം വെടിവെയ്പും തണ്ടര്‍ ബോള്‍ട്ട് ഒരുക്കിയ നാടകമാവാം. കാരണം ഒരു വിധത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും നാട്ടുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടക്കമുള്ള സംഘത്തിലെ ആര്‍ക്കും തന്നെ ഒരു പരിക്കുമേറ്റിട്ടില്ല.

ഇത്തരം ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം പോലീസ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പൊതുരീതി എന്നതാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നു മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ പോലീസ് പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു തെളിവും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലില്ല. അങ്ങിനെ തെളിവ് വേണമെങ്കില്‍ അത്രയും ശക്തമായ അന്വേഷണം നടക്കണം. തണ്ടര്‍ ബോള്‍ട്ടിനോടും കേരള ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോടും വിധേയത്വമില്ലാത്ത സംഘം കേസ് അന്വേഷിക്കണം.

ഇതിനു മുമ്പ് മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോഴും കാനം ഇതേ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ, ഡയലോഗുകള്‍ക്കപ്പുറത്ത് ഒരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ല. അട്ടപ്പാടിയില്‍ നടന്നത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന് പറയുന്ന കാനം അതിനക്കെുറിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജന്‍സി അന്വേഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാവുന്നതിന് മുന്‍കൈയ്യെടുക്കണം. അങ്ങിനെയൊരു അന്വേഷണത്തിന് പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറല്ലെങ്കില്‍ ആ സര്‍ക്കാരില്‍ തുടരാതിരിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റവും ആര്‍ജ്ജവവും കാനം നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സി.പി.ഐക്കുണ്ടാവണം.

ജനാധിപത്യത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഔദാര്യമല്ല . ജനങ്ങള്‍ ഭരണകൂടത്തെയാണ് ഭരണകൂടം ജനങ്ങളെയല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഒരിക്കല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാല്‍ തങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളുടെ മെക്കിട്ടു കയറുകയാണ് പൊതുവെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ രീതി. സുരക്ഷയുടെ കാരണം പറഞ്ഞ് ഇന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊല്ലുന്നവര്‍ക്ക് ഇതേ കാരണം പറഞ്ഞ് നാളെ മറ്റുള്ളവരെയും കൊല്ലാനാവും.

ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ലാത്തവര്‍ക്കേ നിയമത്തെ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തോന്നിവാസങ്ങള്‍ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാടുണ്ട്. നമ്മള്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് ഫോണില്‍ വായിക്കുന്ന ലേഖനം വരെ ഒളിഞ്ഞുകാണാന്‍ സംവിധാനമുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളതെന്നറിയാത്ത നിഷ്‌കളങ്ക മാനസങ്ങള്‍ക്കേ ഇത്തരം നിലപാടെടുക്കാനാവൂ. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല, അതുകൊണ്ട് സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടെന്നു പറയുന്നതുപോലെയാണത്.

നക്സല്‍ വര്‍ഗ്ഗിസിനെ പോലിസ് നിഷ്ഠൂരമായി വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് പറയുന്നത് അതേപടി വിശ്വസിക്കുകയെന്നത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല. ഭരണകൂടത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയാണെങ്കില്‍ പ്രതിപക്ഷം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനേ നിലനില്‍ക്കാനാവില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കാനം രാജേന്ദ്രനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഭരണത്തലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രമുഖ പാര്‍ട്ടികള്‍ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിലപാടെടുക്കുമ്പോള്‍ അത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ വിശ്വാസ്യത തന്നെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മുന്നണി കണ്‍വീനര്‍ ഇടപെടേണ്ടത്. സഖാവ് എ വിജയരാഘവനാണ് ഇടതു മുന്നണി കണ്‍വീനര്‍. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇടപെടാന്‍ വിജയരാഘവന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ എന്തിനാണിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം ചോദിക്കണം. വിജയരാഘവന്‍ ഇടപെട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കാനത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന ജനാധിപത്യ മര്യാദ തന്റെ പാര്‍ട്ടിയെ ഭരണസഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയെന്നതാണ്.

ജനാധിപത്യം ചില മര്യാദകള്‍ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ മര്യാദകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കാതെ വലിയ വായില്‍ ബഹളം വെയ്ക്കുന്നവരെ ചരിത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ദയാവായ്‌പോടെ ആയിരിക്കില്ല.

