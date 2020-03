കൊറോണ പ്രതിസന്ധി നേരിടാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക നടപടികളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു?

തികച്ചും സ്വാഗതാര്‍ഹം. വൈകിയാണെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു നടപടി അനിവാര്യമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നതിനും 80 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുമുള്ള നീക്കം എടുത്തു പറയുക തന്നെ വേണം.

ഈ നടപടികള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നെ കൂടുതല്‍ ഇടപെടലുകള്‍ ഒട്ടും വൈകാതെ വേണമെന്ന രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച്?

കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിലെ ആദ്യ ചുവടുവെയ്പുകളാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യയെ വരുംനാളുകളില്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും കൂടുതല്‍ നടപടികള്‍ എടുത്തേ തീരൂ.

അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട പുതിയ നടപടികള്‍?



സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പണം ലഭ്യമാക്കണം. സ്ത്രീകള്‍ക്കായുള്ള ജന്‍ധന്‍ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ (20. 4 കോടി) 500 രൂപയാണ് പ്രതിമാസം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അപര്യാപ്തമാണ്. ചുരുങ്ങിയത് 3,000 രൂപയെങ്കിലും ഇവര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം നല്‍കണമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മിക്കവാറും നിത്യവേതന തൊഴിലാളികളും നിരാലംബരുമാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകളുള്ള സ്ത്രീകള്‍. ഇവര്‍ക്ക് മാസം 500 രൂപ മാത്രം കിട്ടിയാല്‍ ജീവിതം ഒരിടത്തുമെത്തില്ല.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട മറ്റെന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ?

ഉണ്ട്. കൊറോണ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനുള്ള കര്‍മ്മ സമിതിയുടെ തലവനായി മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനെ നിയമിക്കണം. കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം പല തലങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ദീര്‍ഘവീക്ഷണവും അതിവിശാലമായ മാനവികതയും പ്രതിസന്ധികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തുള്ള അനുഭവസമ്പത്തും ഇതാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടും ഈ പദവി വഹിക്കാന്‍ യോഗ്യതയുള്ളയാണ് മന്‍മോഹന്‍സിങ്.

ബിജെപിയുമായി കടുത്ത ശത്രുതയുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. അപ്പോള്‍ ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതാവ് ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമോ?

ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് ആറിന് മന്‍മോഹന്‍സിങ് ഇന്ത്യയിലെ ചില ദേശീയ ഇംഗ്ളീഷ് പത്രങ്ങളില്‍ ഒരു ലേഖനമെഴുതിയിരുന്നു. കൊറോണ പ്രതിസന്ധി എങ്ങിനെയാണ് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ തകര്‍ക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന ലേഖനമായിരുന്നു അത്. ആ ലേഖനം ഇനിയും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര്‍ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടാന്‍ മൂന്നു കാര്യങ്ങള്‍ അടിയന്തരമായി ചെയ്യണമെന്നാണ് ലേഖനത്തില്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഡല്‍ഹി കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഈ ലേഖനമെന്നതും ഓര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കൊറോണയെ നേരിടാന്‍ സമസ്ത വിഭവ ശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക, രാഷ്ട്ര മനസ്സിനേറ്റ മുറിവുണക്കാന്‍ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്‍വലിക്കുക, സമ്പദ് മേഖല പുനരുദ്ധരിക്കാന്‍ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക എന്നീ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. 1991 ല്‍ വന്‍ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ രാഷ്ട്രം കടന്നുപോയപ്പോഴാണ് നരസിംഹറാവു ധനമന്ത്രിയായി മന്‍മോഹന്‍സിങിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. 2004 ല്‍ സുനാമി ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു മന്‍മോഹന്‍. ഈ അനുഭവസമ്പത്തും ദീര്‍ഘവീക്ഷണവും രാഷ്ട്രത്തിന് ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യമാണ്.

ഇതില്‍ ആദ്യത്തെ നിര്‍ദ്ദേശം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ മന്‍മോഹന്‍സിങ് കര്‍മ്മസമിതിയുടെ തലവനാവാന്‍ തയ്യാറാവും എന്നാണോ പറഞ്ഞുവരുന്നത്?

തീര്‍ച്ചയായും. കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ തങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിനൊപ്പമാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് ആറിന് മന്‍മോഹന്‍സിങ് ലേഖനമെഴുതുമ്പോഴുള്ളതിനേക്കാള്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമാണ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഇപ്പോള്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി പിന്‍വലിച്ചാലേ താന്‍ കര്‍മ്മസമിതി തലവനാവുകയുള്ളു എന്നൊരു കര്‍ശന നിലപാട് ഇപ്പോള്‍ മന്‍മോഹന്‍സിങ് എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു പുനരാലോചന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാല്‍ അത് നല്‍കുന്ന സന്ദേശം അതിഗംഭീരമായിരിക്കും. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ജര്‍മ്മനിയെ തോല്‍പിക്കാന്‍ സോവിയറ്റ് റഷ്യയും ഇംഗ്ളണ്ടും അമേരിക്കയും കൈകോര്‍ത്ത് ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പരമപ്രധാനം.

കൊറോണ പോലൊരു ദുരന്തം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമല്ലേ?

ഏതുകാലത്തും സര്‍ക്കാരിനെ പുകഴ്ത്തലല്ല പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. സര്‍ക്കാര്‍ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതംഗീകരിക്കണം. എന്നാല്‍ വീഴ്ചകളുണ്ടാവുമ്പോള്‍ അവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് പത്രധര്‍മ്മം. പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ മാറി മാറി വരും. എല്ലാക്കാലത്തും പ്രതിപക്ഷമായിരിക്കേണ്ടവരാണ് പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

Content Highlights: When the government does good, it must be acknowledged.