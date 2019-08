അധികാരം പോലൊരു ലഹരി വേറെയില്ല. തലയ്ക്കു പിടിച്ചാല്‍ ആരെക്കൊണ്ടും എന്തും ചെയ്യിക്കുന്ന ലഹരിയാണത്. അധികാരത്തിനു മുന്നില്‍ എത്ര പ്രഗത്ഭരായ മനുഷ്യരും നിസ്സഹായരാവുമെന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഹക്സറിനുണ്ടായ അനുഭവം. പി.എന്‍. ഹക്സര്‍ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പരമേശ്വര്‍ നാരായണ്‍ ഹക്സര്‍. എഴുപതുകളുടെ ആദ്യം ഇന്ദിര ഗാന്ധി സര്‍ക്കാരില്‍ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആരായിരുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ പി.എന്‍. ഹക്സര്‍ എന്നു മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരം. ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം, ബാങ്ക് ദേശസാത്കരണം എന്നിങ്ങനെ ഇന്ദിരയെ ഇന്ദിരയാക്കിയ സുപ്രധാന നടപടികള്‍ക്ക് പിന്നിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം ഹക്സറായിരുന്നു.

ഹക്സര്‍ പക്ഷേ, സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വിരുദ്ധനായിരുന്നു. വിരുദ്ധന്‍ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മകന്‍ ഭരണഘടനാതീത ശക്തിയായി മാറുന്നത് ഹക്സര്‍ക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തില്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഹക്സര്‍ തികഞ്ഞ ജനാധിപത്യവാദി ആയിരുന്നു. സഞ്ജയിന്റെ മാരുതി കാര്‍ പദ്ധതി ഹക്സര്‍ തുടക്കം മുതലേ എതിര്‍ത്തു. ഇന്ദിരയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഓഫീസര്‍ മകന്റെ ശത്രുവാകുന്ന കാഴ്ച ഹക്സറെ അറിയാവുന്നവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയില്ല.

ഹക്സര്‍ ഇന്ദിരയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു 1973-ല്‍ വിരമിച്ചു. പെന്‍ഷന്‍ പറ്റിയെങ്കിലും ഹക്സറുടെ സേവനം നിലനിര്‍ത്താനായി ഇന്ദിര അദ്ദേഹത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്‍ ഉപാദ്ധ്യക്ഷനാക്കി. 1975 ജൂണ്‍ 25-ന് അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ ഇന്ദിര സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരവാസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹക്സറടക്കമുള്ള പല മുന്‍ നിര ഉദോഗസ്ഥരുടെയും വിയോജിപ്പ് ഇന്ദിര കണക്കിലെടുത്തില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നതോടെ സഞ്ജയ് അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഭരണകൂടമായി മാറി.

തന്നെ തുടക്കം മുതലെ എതിര്‍ത്തിരുന്ന ഹക്സറെ സഞ്ജയ് നോട്ടമിട്ടിരുന്നു. അടിയന്തരവസ്ഥ നിലവില്‍ വന്ന് ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം ഡെല്‍ഹി പോലീസ് ഹക്സറുടെ 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അമ്മാവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹക്സറുടെ അമ്മാവന്‍ ഡെല്‍ഹിയില്‍ നടത്തിയിരുന്ന തുണിക്കടയില്‍ ഒരു സാരിക്ക് വില ഇട്ടതിലുണ്ടായ ക്രമക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. സഞ്ജയിന്റെ ഏതാഗ്രഹവും സാധിച്ചുകൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറായിരുന്ന നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും ഒത്തുചേര്‍ന്നുള്ള നീക്കമാണ് അറസ്റ്റില്‍ കലാശിച്ചത്.

അറസ്റ്റിന്റെ വിവരമറിയുമ്പോള്‍ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ഹക്സര്‍. പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരയും ആ യോഗത്തിലുണ്ട്. ഇന്ദിര തന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ലെന്ന് ഹക്സര്‍ പിന്നീട് എഴുതി. അമ്മാവനെ പുറത്തിറക്കാന്‍ ഹക്സര്‍ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. തന്റെ ഓഫീസില്‍നിന്ന് ഒരാളെപ്പോലും ഹക്സര്‍ വിളിച്ചില്ല. ഒടുവില്‍ ഹക്സറുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ഒരു രാജ്യസഭാ എം.പിയാണ് ഇന്ദിരയെ കണ്ട് ഹക്സറുടെ അമ്മാവനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാന്‍ മുന്‍കൈ എടുത്തത്. പിന്നീട് ഹക്സറുടെ ഭാര്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സഞ്ജയിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം പോലീസ് തയ്യാറായി. താന്‍ ജാമ്യം തേടില്ലെന്നും ജയിലിലേക്ക് പോകാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും ഹക്സറിന്റെ ഭാര്യ നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് പോലീസ് അവരെ വിട്ടയച്ചത്.

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഭ്രാന്തമായ അധികാരത്തിനു മുന്നില്‍ നിസ്സഹായനായത്. ഹക്സറുടെ ഈ അനുഭവം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍മന്ത്രിയുമായ ജയ്റാം രമേഷിന്റെ ഇന്ദിരയേയും ഹക്സറേയും കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

ഇക്കാര്യം ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ പറയാന്‍ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമവിരുദ്ധ നടപടി തടയല്‍ നിയമ ഭേദഗതിയാണ്. അധികാരത്തിന്റെ അത്യന്തം ഭീഷണമായ മുഖമാണ് ഈ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത്. 1967-ലെ നിയമമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന സംഘടനകളെ ഭീകര സംഘടനകളായി മുദ്രകുത്താനുള്ള അധികാരമാണ് 1967-ലെ നിയമം സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയിരുന്നത്. ശരിക്കും ശക്തിയുള്ള നിയമമാണിത്. പക്ഷേ, ഈ നിയമത്തിന് മൂര്‍ച്ചപോരെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തികളെയും ഭീകരരായി മുദ്ര കുത്താന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് അധികാരം നല്‍കുന്ന നിയമമാണിത്. അതായത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഭീകരരാക്കാന്‍ ഇനിയിപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ നടന്നിരിക്കും.

രാജ്യസഭയില്‍ 42 നെതിരെ 147 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് ഈ നിയമം പാസ്സായത്. ലോക്സഭയില്‍ നിയമത്തിനെതിരെ വോട്ടു ചെയ്ത കോണ്‍ഗ്രസ് രാജ്യസഭയില്‍ നിയമത്തിന് അനുകൂല നിലപാടെടുത്തത്ിനെ കടുത്ത വഞ്ചനയെന്നാണ് ഇടതുപക്ഷം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന സാഹിത്യ, പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവരെ നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് മറുപടി പറയവെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത്. ഭികരപ്രവര്‍ത്തന സാഹിത്യം, പ്രചാരണം എന്നൊക്കയുള്ള വാക്കുകള്‍ വളച്ചൊടിക്കാന്‍ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നുള്ളിടത്താണ് ഈ നിയമം പ്രശ്നമാവുന്നത്.

മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവരെയൊക്കെ നിശ്ശബ്ദരാക്കാന്‍ ഈ നിയമം ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഏറെയാണെന്ന് പാര്‍ലമെന്റില്‍ പല പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആദിവസികള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ മാവോയിസ്റ്റുകളാക്കാന്‍ ഇനിയിപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് എളുപ്പാണെന്ന് ചുരുക്കം. ഒരാളുടെ പ്രസംഗമോ എഴുത്തോ അക്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അയാളുടെ പ്രവൃത്തി ശിക്ഷാര്‍ഹമാവുകയുള്ളുവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനയുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാവോയിസ്റ്റ് സാഹിത്യം കൈവശമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്റെ പേരില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മലയാളിക്ക് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പത്തു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് അടുത്തിടെയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചത്.

രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില്‍ ജോലി നിഷേധിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് ചിന്നപ്പ റെഡ്ഡിയുടെ വിധിയും ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്. 1983-ല്‍ മദ്ധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ വിധിയിലാണ് ഇന്ത്യയെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേറ്റാക്കി മാറ്റാനാവില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചിന്നപ്പ റെഡ്ഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ജനസംഘുമായും ആര്‍.എസ്.എസുമായും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മദ്ധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ രാംശങ്കര്‍ രഘുവംശി എന്ന അദ്ധ്യാപകനെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഈ നടപടി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ചിന്നപ്പ ഇന്ത്യ ഒരു പോലീസ് രാഷ്ട്രമല്ലെന്നും ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും അസന്നിഗ്ദമായി സര്‍ക്കാരിനെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചത്.

ഈ നിര്‍ണ്ണായക ഘട്ടത്തില്‍ രാഷ്ട്രം വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കടയ്ക്കല്‍ കത്തി വെയ്ക്കുന്ന ഈ നിയമത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിന്നു പോരാടാന്‍ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിനായില്ല എന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്. ഇനിയിപ്പോള്‍ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലാണ് പൗരസമൂഹം പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വലിയൊരു സവിശേഷത ഭരണകൂടം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായാലും കോടതിക്ക് അത് തിരുത്താനാവുമെന്ന സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ജനാധിപത്യ സമൂഹം സുപ്രീംകോടതിയെ അളവറ്റ പ്രതീക്ഷകളോടെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്.

