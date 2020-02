ഗീര്‍ വനത്തിലെ സിംഹങ്ങള്‍ ഏഴു വര്‍ഷമായി ഗര്‍ജിക്കാതെ വിശ്രമിക്കുന്നു. അവയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുണ്ട്. ആഫ്രിക്കന്‍ ചെമ്പുലി(Cheetah)യെ ഇന്ത്യന്‍ വനത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമതി നല്‍കിയെങ്കിലും അവ കടല്‍ കടന്നെത്താന്‍ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

ഇന്ത്യന്‍ വനങ്ങളില്‍ സിംഹം ഇപ്പോള്‍ ഗുജറാത്തിലെ ഗീര്‍ വനത്തില്‍ മാത്രമേയുള്ളൂ. മുമ്പ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവ വംശം നശിച്ച് ഒടുവില്‍ ഗീര്‍ വനത്തില്‍ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി. ഇപ്പോള്‍ 540 എണ്ണമുണ്ട്.

ആഫ്രിക്കന്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ മൂലം സിംഹങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വന്യമൃഗങ്ങള്‍ ആയിരക്കണക്കിന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഗിര്‍ വനത്തില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പകര്‍ച്ച വ്യാധികള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ അവശേഷിക്കുന്ന സിംഹങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകും. അതിനാല്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറച്ച് സിംഹങ്ങളെ മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ സങ്കേതത്തിലേക്ക് മാറ്റി പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിട്ടു.

ഡെറാഡൂണിലെ ചൈല്‍ഡ് ലൈഫ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് കുവോയില്‍ അനുയോജ്യമായ വാസസ്ഥലങ്ങള്‍ സിംഹത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും സിംഹങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാറ്റി പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ 2013 ഏപ്രിലില്‍ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നല്‍കി.

പദ്ധതി ഏഴ് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപ്പിലായിട്ടില്ല. കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി പലപ്പോഴും യോഗം ചേര്‍ന്നെങ്കിലും വിധി നടപ്പാക്കാന്‍ തീരുമാനം എടുത്തില്ല. അത് ഇപ്പോഴും ത്രിശങ്കുവിലാണ്. അതിന് തടസ്സം നില്‍ക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണെന്ന് പ്രകൃതി സ്നേഹികളില്‍ ഒരു വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നു.

സിംഹങ്ങള്‍ ഗുജറാത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ്. അവയെ ഗുജറാത്തില്‍നിന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള്‍ തന്നെ മോദി പ്രപഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായതോടെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ശീതസംഭരണിയിലേക്ക് മാറ്റി.

വിധിയെ തോല്‍പ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് മോദി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മുന്‍ കേന്ദ്രം വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ജയറാം രമേഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വിധി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഇനിയും സമയം വേണമെന്ന് വനം മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവേദ്ക്കര്‍ കഴിഞ്ഞ മോദി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനാല്‍ സിംഹങ്ങളെ കുനോയില്‍ എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യം അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടു പോകുന്നു. സിംഹങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

സിംഹങ്ങള്‍ കുനോയില്‍ എന്ന് കാലുകള്‍ കുത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. 2013-ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയില്‍ ചെമ്പുലിയെ ഇന്ത്യന്‍ വനത്തില്‍ എത്തിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതി കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ചെമ്പുലിയെ ഇന്ത്യയില്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തില്‍ ശാസ്ത്രീയമായ യാതൊരു പഠനവും കേന്ദ്രം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. അതിനാലാണ് നടപടി റദ്ദാക്കിയത്.

ചെമ്പുലി വംശം ഇന്ത്യയില്‍ 1950-ല്‍ നശിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ചെമ്പുലിയെ ഇന്ത്യയില്‍ വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായാലും പദ്ധതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോള്‍ അനുമതി നല്‍കി.

അതിനായി വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ സുപ്രീം കോടതി രൂപീകരിച്ചു. മുന്‍ കേന്ദ്ര വനം സെക്രട്ടറി ഡോ.എം.കെ. രഞ്ജിത്ത് സിന്‍ഹയാണ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍. ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചെമ്പുലിയെ ഇന്ത്യന്‍ വനത്തില്‍ എത്തിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി കര്‍ശന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് വ്യാപകമായ നായാട്ടും അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ വേട്ടയും മൂലമാണ് ചെമ്പുലി വംശം 1950-ല്‍ നശിച്ചതെന്ന് പരിസ്ഥിതി ചരിത്രകാരന്‍മാര്‍ പറയുന്നു. ഇനി ചെമ്പുലിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

മുമ്പ് സര്‍വെ നടത്തി ചെമ്പുലിക്ക് പറ്റിയ വനപ്രദേശം ഏതാണെന്ന് കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പത്ത് വര്‍ഷം മുമ്പായിരുന്നു സര്‍വെ. അതിനാല്‍ വീണ്ടും സര്‍വെ നടത്തണം. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ അനുയോജ്യമായ വനം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനാവൂ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്‍ ഡോ. രഞ്ജിത്ത് സിന്‍ഹ പറഞ്ഞു.

സര്‍വെക്കും തുടര്‍ന്നുള്ള പഠന നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കും സമയം വേണ്ടി വരും. ഇനി വേഗത്തില്‍ അത് പൂര്‍ത്തിയായാലും ഗിര്‍ സിംഹങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്രമിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കും. കാരണം അവയ്ക്ക് കൂട്ടായി നരേന്ദ്രമോദിയുണ്ടാകും. ഗിര്‍ സിംഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയില്‍ ഡോ. രഞ്ജിത്ത് സിംഹും അംഗമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതില്‍നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിയേണ്ടി വന്നു. ബാഹ്യശക്തികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിയേണ്ടി വന്നത്.

ചെമ്പുലിയെ സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധ കമ്മിറ്റിയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡേ അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ചാണ്.

