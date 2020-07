ഡെന്‍മാര്‍ക്കില്‍ എന്തോ ചീഞ്ഞു നാറുന്നതായി ഷേക്സ്പിയര്‍ പറഞ്ഞത് ജഡ്ജി വിധിയില്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. 75 ലക്ഷത്തിന്റെ കള്ളനോട്ട് കേസ് അന്വേഷിച്ച ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിറ്റക്ടീവ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ കേസ് തെളിയിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നിലപാട് എടുക്കാതെ പോലീസ് വകുപ്പിനെ കാല് വാരി. ഈ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ കൂറ് മാറി പ്രതിഭാഗം ചേര്‍ന്നുവെന്നും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. അതിനാല്‍ കീഴ്ക്കോടതി ശിക്ഷിച്ച ഏഴ് പ്രതികളെ സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നല്‍കി വിടുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച രീതിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ആറ് മാസത്തിനകം നല്‍കാന്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് ഡി.ജി.പി.ക്ക് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നല്‍കി.

30 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കേസാണിത്. 1990-ല്‍ കേസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം നല്‍കാന്‍ നീണ്ട പത്ത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ വേണ്ടിവന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഹില്‍പാലസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിക്കുള്ളില്‍ നടന്ന കള്ളനോട്ട് കേസാണിത്. എറണാകുളം അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി കേസ് വിചാരണ ചെയ്തപ്പോള്‍ സാക്ഷിയായി ക്രൈം ഡിറ്റക്ടീവ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഹാജരായിരുന്നു.

പ്രോസിക്യൂഷന് പിന്തുണ നല്‍കേണ്ട അദ്ദേഹം പ്രോസിക്യൂഷന് എതിരെ തിരിഞ്ഞ അസാധാരണ സംഭവം ഉണ്ടായി. സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് ഇതിനിടെ വിരമിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ വകുപ്പിന്റെ കാല് വാരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പ്രതിഭാഗം ചേര്‍ന്നതായി പ്രോസിക്യൂഷന്‍ പറഞ്ഞു. സര്‍വീസില്‍നിന്നു വിരമിച്ച ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്തും ആകാമെന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. പ്രോസിക്യൂഷന് എതിരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നിലപാട് എടുക്കുന്നത് ആശാസ്യമല്ല. അത് നീതി നിര്‍വഹണത്തെ തകര്‍ക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഏതായാലും ലഭ്യമായ തെളിവുകള്‍ വിലയിരുത്തി ഏഴ് പ്രതികളെ കീഴ്ക്കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. മൂന്ന് വര്‍ഷം കഠിനതടവ് വിധിച്ചു. അതിനെതിരെ പ്രതികള്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കി. സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നല്‍കി പ്രതികളെ കോടതി വിട്ടു.

ബഹുഭൂരിപക്ഷം സാക്ഷികളും കൂറുമാറി പ്രതിഭാഗം ചേര്‍ന്നതായി ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഈ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ഒരു സീനിയര്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ അന്വേഷിക്കണം. കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനും പ്രതികളും തമ്മില്‍ അവിശുദ്ധബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഹൈക്കോടതി അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പറഞ്ഞു.

കേസിലെ സ്ഥിതിഗതികളും അന്വേഷണരീതിയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രതികൂല നിലപാടും പോലീസ് വകുപ്പിനെ കാലുവാരിയ നടപടികളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് വകുപ്പിലെ അന്വേഷണ സംവിധാനം സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ സര്‍ക്കാറിനെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

റിട്ടയര്‍ ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശരിയായ രീതിയില്‍ കോടതികളില്‍ തെളിവുനല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്കുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇല്ലെങ്കില്‍ ക്രിമിനല്‍ നീതിന്യായ സംവിധാനം എവിടെയും എത്തില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

അതുകൊണ്ടാണ് ഷേക്സ്പിയറെ ഉദ്ധരിച്ചതെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ഡെന്‍മാര്‍ക്കില്‍ മാത്രമല്ല കേരള പോലീസിലും എന്തോ ചീഞ്ഞ് നാറുന്നു.

