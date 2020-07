ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ലെന്നാണ് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങള്‍. അതിനാല്‍ ഇവിടങ്ങളില്‍ മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരുമെന്ന് ബോംബൈ ഹൈക്കോടതി മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിന് താക്കീത് നല്‍കി.

ഔറംഗബാദിലെ കോവിഡ് കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി അന്വേഷിച്ചത്. സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ചുമതലയുള്ളവര്‍ തങ്ങളുടെ ജോലികള്‍ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സ്വമേധയാ ഹര്‍ജിയായി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി നടപടി. ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ചിലര്‍ പുറത്തുപോകുന്നതായും പലയിടങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതായും അറിയുന്നു. ഫലപ്രദമായ മേല്‍നോട്ടം കാണുന്നില്ല. അത് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വീഴ്ചയാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

ഈ ഗുരുതര സ്ഥിതി ജനപ്രതിനിധികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വീഴ്ച ഉണ്ടായാല്‍ കോവിഡ് പടരുന്നതിന് കാരണമാകും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ഥിതി ഇതിനകം ഗുരുതരമായതാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജോലികള്‍ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സര്‍ക്കാര്‍ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ കോടതി പറഞ്ഞു.

