പോലീസില്‍നിന്ന് കേസ് അന്വേഷണം സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ ജാമ്യത്തിലുള്ള പ്രതിയെ സി.ബി.ഐ. വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏത് കോടതിയാണോ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നല്‍കിയത് പ്രസ്തുത കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് സാധ്യമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. പ്രതിയെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സി.ബി.ഐ .കോടതി നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ച ഒരു കൊലക്കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. തങ്ങള്‍ ജാമ്യത്തിലായിരുന്നു. വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സിബിഐ നടപടിയാണ് പ്രതികളായ സി.ബി. റെജിമോനും മറ്റും ഹൈക്കോടതിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്തത്.

പ്രതിയെ സി.ബി.ഐക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ജാമ്യം നല്‍കിയ കോടതിയുടെ അനുമതി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തേടേണ്ടിയിരുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 18-നാണ് പ്രതികളെ സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായ അറസ്റ്റായിപ്പോയെന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പ്രതിയെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് ഹാജരാക്കിയത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഈ നിയമവിരുദ്ധ നടപടി മജിസ്ട്രേറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. ഏതായാലും മജിസ്ട്രേറ്റിനും സി.ബി.ഐ. ഉദ്യോഗസ്ഥനും എതിരെ നടപടികള്‍ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

മജിസ്ട്രേറ്റായാലും സി.ബി.ഐ. ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ബി.സുധീന്ദ്രകുമാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

