വിദേശ ബാങ്കുകളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏജന്റുമാര്‍ കേരളത്തില്‍ ഭീഷണിയും ഗുണ്ടായിസവും നടത്തരുത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ കര്‍ശന ഉത്തരവാണിത്.

വിദേശത്തു ജോലിയുള്ള മലയാളികള്‍ വിദേശ ബാങ്കുകളില്‍നിന്നു വായ്പ എടുക്കാറുണ്ട്. കൊല്ലം സ്വദേശി സുശീല സൗദി അറേബ്യയില്‍ നഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവിടത്തെ ഒരു ബാങ്കില്‍നിന്നു വായ്പ എടുത്തിരുന്നു. തുക മുഴുവനും തിരിച്ചടച്ചുവെന്നാണു സുശീല പറയുന്നത്.

നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ ബാങ്കിന്റെ മുംബൈയിലുള്ള ഏജന്റുമാര്‍ പറഞ്ഞുവിട്ട രണ്ടു പേര്‍ വീട്ടിലെത്തി സുശീലയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇനിയും തുക തിരിച്ചടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. തുക പൂര്‍ണ്ണമായും തിരിച്ചു നല്‍കിയതാണെന്ന് സുശീല ആവര്‍ത്തിച്ചു. ശല്യം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോള്‍ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി.

വായ്പ എടുത്തയാള്‍ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കില്‍ വിദേശ ബാങ്ക് ബന്ധപ്പെട്ട നയതന്ത്ര ഓഫീസുകളുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കണം. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു മാത്രമേ നടപടി സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രനും വി.ജി. അരുണും ഉത്തരവിട്ടു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിദേശ ബാങ്കുകളുടെ മറ്റ് അന്യായ നടപടികള്‍ കേരളത്തില്‍ പാടില്ലെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു.

പ്രശ്നം സംസ്ഥാന ഡി.ജി.പിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ സുശീലയ്ക്ക് ഭീഷണിയില്ലെന്നു പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃത നടപടികള്‍ കേരളത്തില്‍ പാടില്ലെന്നു കോടതി ഡി.ജി.പിക്ക് ഉത്തരവു നല്‍കി.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ മാര്‍ഗരേഖകള്‍ നിലവിലുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധ നടപടികള്‍ വിദേശ ബാങ്ക് ഏജന്റുമാരില്‍നിന്ന് ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ എല്ലാ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികള്‍ക്കും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി.ജി.പി. ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Foreign banks should not show their goonda activities in Kerala, says High court