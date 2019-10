'കോടതിയെ ഒട്ടും ബഹുമാനിക്കാത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സഞ്ജീവ് ഭട്ട്,' ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി അതിനിശിതമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. സീനിയര്‍ ഐ.പി.എസ.് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു കസ്റ്റഡി മരണക്കേസില്‍ പ്രതിയായി. ഇപ്പോള്‍ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു.

1990-ല്‍ ജംനഗറില്‍ വെച്ച് പ്രഭുദാസ് വൈഷണാനി എന്നയാള്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിച്ചതാണ് സംഭവം. ഈ കേസിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിയായത്. ശിക്ഷ വിധിച്ച സെഷന്‍സ് കോടതി വിധിക്ക് എതിരെ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പീല്‍ തീര്‍പ്പാകുന്നതുവരെ ശിക്ഷ തത്കാലം നിര്‍ത്തി വെക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ പ്രസ്തുത ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

പലപ്പോഴും കോടതികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ മനഃപൂര്‍വം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സഞ്ജീവ് ഭട്ട് എന്ന് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതിനാല്‍ യാതൊരു ആശ്വാസവും നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം. മറ്റൊരു കേസില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമര്‍ശവും ഹൈക്കോടതി ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

കോടതി നടപടികള്‍ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും കോടതിക്ക് എതിരെ അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു. ശിക്ഷ നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയത്.

കസ്റ്റഡി മരണം നടന്ന സമയത്ത് ഭട്ട് ജംനഗര്‍ അഡീഷണല്‍ എസ്.പി.യായിരുന്നു. സെഷന്‍സ് കോടതിയുടെ വിചാരണ ദൂഷിതമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ് ഭട്ടിന്റെ വക്കീല്‍ ഉന്നയിച്ചത്. സ്വതന്ത്ര സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചതേയില്ല. നീണ്ട 20 വര്‍ഷമായി വിചാരണ പലപ്പോഴായി തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഭട്ട് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും ആരോപിച്ചു.

ശിക്ഷക്കെതിരെ അപ്പീല്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു. അതിനാല്‍ ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഭട്ടിന്റെ വാദങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച് ഇടപെടാന്‍ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 'അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വാദങ്ങളും അപ്പീല്‍ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കാം. ഇപ്പോള്‍ നിവൃത്തിയില്ല.'

ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള്‍ നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നുവെന്ന് സഞ്ജീവ് ഭട്ട് പലപ്പോഴും ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീര്‍ഘകാലം അദ്ദേഹം സസ്പെന്‍ഷനിലായിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് കേഡറിലെ മറ്റൊരു ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനും മലയാളിയുമായ ആര്‍.ബി. ശ്രീകുമാറിനെയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം നിരന്തരമായി വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട്.

വര്‍ഗീയ ശക്തികള്‍ക്ക് എതിരെ ധീരമായി പോരാടിയിട്ടുള്ള ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ കണ്ണുകളിലെ കരട് ആയിരുന്നു. സഞ്ജവ് ഭട്ടിന് എതിരെയുള്ള കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

