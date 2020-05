'ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘിക്കരുത് അത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.' ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടേതാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.

മാസ്‌ക് ധരിച്ച് ജനങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത് രണ്ട് പേര്‍ ലംഘിച്ചു. ചിലര്‍ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന്, മറ്റ് ചിലര്‍ അച്ചടക്കം നടപ്പിലാക്കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പോലീസുകാരുമായി കലഹിച്ചു. ലോക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണ് ഇതെല്ലാം. ക്രമസമാധാനപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നവര്‍ സാമൂഹിക വിപത്താണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി നിവാസികളായ സുന്ദര്‍ കുമാറിനും രാഹുലിനും എതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുത്തു. മാസ്‌ക് ഇല്ലാതെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ അവര്‍ പോലീസുകാരനുമായി വഴക്കടിച്ചു കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. പോലീസ് കേസ് റദ്ദാക്കാനാണ് ഇവര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

പോലീസ് കള്ളക്കേസ് എടുത്തതാണെന്ന പ്രതികളുടെ വാദം ഹൈക്കോടതി തള്ളി. സാഹചര്യങ്ങളും ലഭ്യമായ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും പ്രതികള്‍ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ഹര്‍ജി തള്ളി. ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ചില പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ അത് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കില്‍ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലം ഉണ്ടാകും. ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കും. ചിലര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമാകും. കാരണം കോവിഡ് അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവപ്പെട്ട രോഗമാണെന്ന് കോടതി ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

Content Highlights: Don't violate LockDown; Its an evil against society, says Delhi High Court