കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയില്‍ വീണ്ടും തീപ്പിടിത്തമോ? ആറ് പേര്‍ വെന്ത് മരിച്ചു. 'ഞങ്ങള്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി.' സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാര്‍ പറഞ്ഞു.

നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നാടായ ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിലാണ് സംഭവം. ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ ക്രൂരമായ ഉദാസീനതയും അലക്ഷ്യമായ സമീപനവും. അതാണ് സുപ്രീം കോടതി ധ്വനിപ്പിച്ചത്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോള്‍ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു: 'രാജ്യത്തെങ്ങും കോവിഡ് പടരുന്നു. ഭരണാധികാരികളുടെ പിടിപ്പുകേടാണ് ഇതിന് കാരണം.'

രാജ്കോട്ട് സംഭവത്തില്‍ കോടതി അടിയന്തര റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. ഗുജറാത്തില്‍ പലയിടങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നതെന്താണ്? 'കോവിഡ് നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് പ്രകടനങ്ങള്‍ പോലും നടക്കുന്നു. മാസ്‌ക് ഇല്ലാതെ ആളുകള്‍ പുറത്തുപോകുന്നു.'

രാജ്കോട്ടില്‍ ആദ്യ തീപ്പിടിത്തം ആശുപത്രിയില്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ അത് ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? ഇല്ലെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കും. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

