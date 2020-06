കോവിഡ് മൂലം ഒരാള്‍ മരിച്ചെന്ന് വെച്ച് മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യുന്നതില്‍ പൊതുജനം പ്രതിഷേധിക്കുകയോ അതിനെതിരെ സംഘടിക്കുകയോ വേണ്ടെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. മൃതദേഹം അന്തസ്സായി തന്നെ മറവ് ചെയ്യണം. മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന പൗരന്മാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന മൗലികാവകാശം മരിച്ച വ്യക്തിക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവര്‍ക്ക് പ്രത്യേകമായി ഇരുപതോളം സെമിത്തേരികള്‍ നീക്കിവെച്ച മുംബൈ മുന്‍സിപ്പല്‍ ഉത്തരവാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ സെമിത്തേരിയില്‍ സംസ്‌കരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങള്‍ വ്രണപ്പെടുമെന്നും അത് സാമൂഹിക പ്രശ്നമാകുമെന്നുമാണ് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ആരോപിച്ചത്.

ഹരജികള്‍ ഹൈക്കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ മാര്‍ഗരേഖകള്‍ പൂര്‍ണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ അടക്കം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുന്‍സിപ്പല്‍ അധികൃതരും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും വിശദീകരിച്ചത് ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ചു.

വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഐറിഷ് കവിയും നാടകകൃത്തുമായ ഓസ്‌കാര്‍ വൈല്‍ഡ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കവിത ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ ഉത്തരവിട്ടത്.

'മരണം സുന്ദരമാണ്, ചാരനിറമുള്ള മണ്ണില്‍ ശയിക്കാം, പുല്‍ക്കൊടികള്‍ തലയ്ക്ക് മീതെ ചാഞ്ചാടും....

നിശ്ശബ്ദതയില്‍ ലയിക്കാം, ഇന്നലെകള്‍ ഇനി ഇല്ല, നാളെകളും ഇല്ല.

സമയത്തെ മറക്കാം. ജീവിതം മറക്കാനാകും, ഇനി സമാധാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങള്‍.'

ഹര്‍ജിക്കാരുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കോടതി ചെലവ് അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നില്ല. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

