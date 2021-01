ഭൂമി കയ്യേറാന്‍ പോലീസിലെയും സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസിലെയും കരിങ്കാലികള്‍ കൂടി മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന കാലം. തമിഴ്നാട്ടില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി കയ്യേറി അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ കൂണ് പോലെ മുളച്ചുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അതിനിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചത്. വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാഷ്ട്രീയരംഗത്തെ വന്‍തോക്കുകളും ചില സാമൂദായിക സംഘടനകളും മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിലുള്ളതെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസിലെയും സര്‍ക്കാറിലെയും കരിങ്കാലികള്‍ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുന്നവര്‍ ഇവരാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

കയ്യേറ്റങ്ങള്‍ എല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. ചിലയിടങ്ങളില്‍ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ജനവികാരം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ അനധികൃത ഭൂമിയില്‍നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ബലമായി എടുത്ത് മാറ്റണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ ഉടനെ പൊളിച്ചു മാറ്റുക. യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും വേണ്ട- കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

