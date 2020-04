ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മേധാവി ടി.എ. ഗെബ്രയേസൂസിന്റെ വാക്കുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. നാം ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്നത് Epidemic (പകര്‍ച്ചവ്യാധി) മാത്രമല്ല, Infodemic കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി കോടതി ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. അതായത് തെറ്റായ വിവരങ്ങളും വാര്‍ത്തകളും പല കോണുകളില്‍ നിന്ന് ഉയരുന്നത് പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായ കൊറോണയേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ നാട്ടില്‍ പിടിമുറുക്കുന്നുവെന്നാണ്.

അതിനാല്‍ കൊറോണ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നമ്മുടെ നാട്ടുകാര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് കോടതി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത സാഹചര്യം കോടതി ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. എല്ലാ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ കേന്ദ്രം നടപടി എടുത്തുവെന്നാണ് സൊളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി എത്ര അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ ഉണ്ടെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.

തെറ്റായ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കൊറോണ നേരിടുന്നതിനായി ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന മാര്‍ഗരേഖകള്‍ ഫലപ്രദമായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. രോഗികള്‍ക്ക് അടിയന്തര ശുശ്രൂഷ നല്‍കാനും അതിനായി ഡോക്ടര്‍മാരും ആശുപത്രി സ്റ്റാഫും സജ്ജമായിരിക്കണമെന്നും ചികിത്സാ രീതികള്‍ എങ്ങനെ വേണമെന്നും മുന്‍കരുതലുകള്‍ എന്തായിരിക്കണമെന്നും മറ്റും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് മാര്‍ഗരേഖകള്‍.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം സംരക്ഷിച്ചിരിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

