''എസ്.എഫ്.ഐക്കാര്‍ വന്ന് വിളിച്ചാല്‍ സമരത്തിന് പോകണം.''

''ക്ലാസില്‍ പോകാന്‍ പറ്റില്ല, പഠിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കില്ല.''

''എസ്.എഫ്.ഐ. ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇവിടത്തെ പാര്‍ട്ടിയെ ഇഷ്ടമല്ല''

''ഞങ്ങള്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മിണ്ടാന്‍ വയ്യ. തെറി പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പിക്കും.''

''ചുമ്മാ തല്ലുകയാണ് എല്ലാരേം. അവര്‍ക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോള്‍ ഇടിക്കാനും കുത്താനും ഉള്ളവരാണോ ഞങ്ങള്‍?''

''നിര്‍ബന്ധിച്ച് പണപ്പിരിവാണ് ഇവിടെ. നൂറും നൂറ്റമ്പതും.''

''ഇവിടെ സ്വാതന്ത്യം എന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. സ്വാതന്ത്യമില്ല.''

''ഞങ്ങള്‍ക്ക് ജീവനില്‍ ഭയമുണ്ട്.''

തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ കുട്ടികള്‍ പറയുന്നതാണ്. പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളെ കോളേജില്‍നിന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടു. കഷ്ടം സര്‍. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിന് സ്വയംഭരണം കിട്ടിക്കാണും. ശരി തന്നെ. എന്നാലും അതു നിങ്ങളുടെ തറവാട്ട് സ്വത്തല്ല. അവിടെ നടക്കുന്നതു ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നമാണ്. ഇപ്പോള്‍ നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഐ.പി.സി. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുമാണ്.

പ്ലാവില കാണിച്ച് വിളിച്ചാല്‍ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോകുന്നവരെന്ന് പിണറായി വിജയന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത് കണ്ടു. സഖാവേ, ബംഗാള്‍ മറക്കരുത്. ത്രിപുരയും. ഇപ്പോള്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ കുട്ടികള്‍ പറയുന്ന പോലെ അവിടത്തുകാര്‍ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്ലാവില പോലും കൂട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നിങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു.

സ്വാതി തിരുനാള്‍ മഹാരാജാവ് തുടങ്ങിയ കോളേജാണ്. അന്ന ചാണ്ടിയും ഫാത്തിമ ബീവിയും ഒക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കലാലയം. എ.ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മയും എം. കൃഷ്ണന്‍നായരും ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പുമൊക്കെ പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍. പട്ടം താണുപിള്ളയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും തൊട്ട് ബിനീഷ് കോടിയേരി വരെ പഠിച്ച കോളേജ്.

എട്ടു മാസം മുമ്പാണ്. ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ഇവിടെ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. തെറിവിളിയും പഠിക്കാനാവാത്തതും മാനസിക പീഡനവും കാരണം. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെനിന്നു മാറേണ്ടി വന്നു. അതിനും മുമ്പ് പാളയത്ത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസുകാരനെ അടിച്ചിട്ടു. അതും ഇവിടത്തെ എസ്.എഫ്.ഐക്കാരന്‍. മന്ത്രിമാര്‍ക്കൊപ്പം നടന്ന് അയാള്‍ പിന്നെ പ്രശസ്തനായി.

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍നിന്നുള്ള കല്ലേറ് പോലീസിന് എന്നും വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു. പോളി സമരവും പ്രീ ഡിഗ്രി സമരവും തൊട്ടേ. കല്ല് പിന്നീട് പെട്രോള്‍ ബോംബായി. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മര്‍ദ്ദനം. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പുലഭ്യം.

ഇന്നത്തെ അക്രമം നോക്കൂ. കാന്റീനില്‍ പാട്ടു പാടിയതിന് അടി. എന്തു തമാശയാണ് ഇത്. ഇപ്പോഴല്ലെങ്കില്‍ എപ്പോഴാണ് കുട്ടികളേ ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പാടാന്‍ പറ്റുന്നത്? പാട്ടുകൊണ്ട് ചൂട്ടു കെട്ടാന്‍ ചുമരിലെഴുതിയത് നിങ്ങളല്ലേ? ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്യത്തിന് വേണ്ടി ബഹളം വച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ട് എസ്.എഫ്.ഐക്ക്. അവര്‍ പാട്ടുകാരനു നേരേ കത്തിയൂരുന്നു. അന്യന്റെ സ്വരം ഇങ്ങനെയാണോ സഖാക്കളേ സംഗീതമാവുന്നത്?

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും വി. ശിവന്‍കുട്ടിയും സുനില്‍ സി. കുര്യനുമൊക്കെ എതിരാളികള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകള്‍ ആയിരുന്നില്ല. തല്ലിത്തീര്‍ക്കുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അവര്‍ക്കും ഇഷ്ടം. മൂത്ത ചക്കയും വലിയ മീനുമൊക്കെ തന്നെ ചേകവന്മാരുടെ തര്‍ക്കം. അടിക്കാന്‍ പോയവര്‍ എം.എല്‍.എമാരും മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫുമായി. അടിയേറ്റ് പിടഞ്ഞവരുടെ കണ്ണീരില്‍ രോഷം പൂത്തു.

സ്വാതന്ത്യവും ജനാധിപത്യവും സോഷ്യലിസവും മുദ്രാവാക്യമാക്കിയ സംഘടന. രക്തസാക്ഷികളുടെ ചോരയുടെ ഈടുവയ്പ്. മന്ത്രി സുധാകരന്റെ സഹോദരന്‍ ഭുവനേശ്വരന്‍, മുസ്തഫ, കാതോലിക്കേറ്റിലെ പ്രസാദും ജോസും, തോമസും ബാലനും കൊച്ചനിയനും. ഹനുമാന്റെ വാലുപോലെ നീളുന്ന പട്ടിക. എന്നിട്ടും എന്തേ കുട്ടികളേ അധികാരം കിട്ടിയപ്പോള്‍ നിങ്ങളും കത്തിയേറ് കളിക്കുന്നത്?

കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ സര്‍വകലാശാലകളിലും എസ്.എഫ്.ഐ. ആണ് ഭരണം. ഇത്രയേറെ ഇടതുപക്ഷക്കാര്‍ അനുസ്യൂതം ഉല്‍പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കില്‍ എന്നേ ചുവന്നേനേ കേരളം. എന്നാല്‍ കേവലമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസം പോലും വിദ്യാര്‍ത്ഥി സഖാക്കള്‍ക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അടിച്ചു തീര്‍ക്കലും അടിച്ചിരുത്തലും മാത്രം അവര്‍ പഠിച്ചിറങ്ങി. ഞാന്‍ പറയുന്നത് മാത്രം ശരി. ഞാന്‍ മാത്രം പറഞ്ഞാല്‍ മതി. അല്ലെങ്കില്‍ മേല്‍കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി. പ്രതിഫലമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തിരിച്ചടി.

ഗതികെട്ട് പറയുകയാണ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍, അതില്‍ സത്യമുണ്ട്. നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ടാണ് വോട്ട്, നിങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് സമരത്തിന് വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ തെറിപ്പാട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുള്ള പ്രകടനം. ജലപീരങ്കിയിലെ ചെളിവെള്ളം.

ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ബംഗാളിലും. ഓര്‍മ്മയില്ലേ ലക്ഷ്മണ്‍ സേതിനെ?. സി.പി.എമ്മിന്റെ എം.പി. വീട്ടിനകത്തു നിന്നാണ് കൊന്നു കുഴിച്ചിട്ടവന്റെ അസ്ഥികൂടം പുറത്തെടുത്തത്. ആ സഖാവ് ആദ്യം കോണ്‍ഗ്രസ്സിലേക്കു പോയി . പിന്നീട് ബി.ജെ.പിയിലേക്കും. പ്ലാവില കണ്ട് തിന്നാന്‍ തന്നെ.

ബി.ജെ.പിക്ക് നേതാക്കളേയും അണികളേയും കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നല്‍കി എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നു പിണറായി. പാര്‍ട്ടി ഓഫീസുകളും കൂടി കൊടുത്തു ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ബിജെപിക്ക് സിപിഎം. ഒഴുക്ക് നിലച്ചിട്ടില്ല. അവസാനത്തെ ചാലുകളും ഒലിച്ച് വറ്റുകയാണ് ചെങ്കൊടി.

കാരണം ഇതേ ധാര്‍ഷ്ട്യം. ഇതേ അക്രമം. അസഹ്യമായ ഇതേ ആവിഷ്‌കാരങ്ങള്‍. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ ജാതി തിരിഞ്ഞ് തമ്മിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്.എഫ്.ഐക്കാര്‍. പട്ടില്‍ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാന്‍ കൊള്ളാത്ത അസുഖം.

കനകസിംഹാസനത്തില്‍ കയറിയിരിക്കുന്നവന്‍ ശുനകനോ അതോ ശുംഭനോ എന്ന് അടിയന്തിരാവസ്ഥക്കാലത്ത് പി. രാജന്‍ പാടി എന്ന് ഒരു കഥയുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെ പഴയ റീജണല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍. കെ. കരുണാകരന്‍ ക്ഷുഭിതനായെന്നും.

രാജന്‍ അപ്രത്യക്ഷനായി. ഈച്ചരവാര്യരുടെ കരച്ചിലേ ബാക്കിയുണ്ടായുള്ളൂ. രക്തസാക്ഷികളുടെ അമ്മമാരെയെങ്കിലും മറക്കരുത് കല്ലും കത്തിയും എടുക്കുമ്പോള്‍. അത് നിങ്ങളുടെ ദൗര്‍ബല്യത്തിന്റെ ആയുധം. ആ കല്ലില്‍ പണിത പള്ളികളൊന്നും നിലനിന്നിട്ടില്ല.

ചെ ഗുവേര പറഞ്ഞത് അനീതി ഉണ്ടായ നഗരം അസ്തമയത്തിന് മുമ്പേ കത്തിയമരണം എന്നാണ്. പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ കത്തിയൂരണം എന്നല്ല. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍ സാര്‍ പറഞ്ഞ പോലെ, ഭഗവാനെ നിന്റെ മോന്ത ഇന്നുമെത്ര മനോഹരം.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യലംഘനങ്ങളേയും ഫാസിസത്തേയും പറ്റി ഒരു പാട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ സ്വന്തം വീടിന്റെ പടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കണം. അപ്പോള്‍ വായിക്കാം. ചില വലിയ ചുവരെഴുത്തുകള്‍. വായിക്കണം. വായിക്കേണ്ടവരെങ്കിലും വായിക്കണം. വായിച്ചാല്‍ നന്ന്.

