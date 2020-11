പണ്ട് വഴിപോക്കരെ പിടിച്ചു പറിക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളക്കാരന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേര് രത്‌നാകരന്‍. അയാള്‍ ഒരു നാള്‍ നാരദനെ ആക്രമിച്ചു.

മുനി ചോദിച്ചു. ''എന്തിന് കാട്ടാളാ?''

രത്‌നാകരന്‍ പറഞ്ഞു: ''കുടുംബം പുലര്‍ത്താന്‍.''

''എങ്കില്‍ നിന്റെ പാപങ്ങളുടെ ഫലവും അവര്‍ ഏറ്റെടുക്കുമോ?''

ഇല്ലെന്ന് തീര്‍ച്ചയായി. അപ്പോള്‍ കൊള്ളക്കാരന്‍ പശ്ചാത്തപിച്ചു. ആദികവിയായി. വാത്മീകിയായി.

അന്നേ തുടങ്ങിയതാണ് ആ ചോദ്യം. ചെയ്യുന്ന അക്രമങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആര്‍ക്കാണ്? അവനവന് തന്നെ എന്ന് പുരാണങ്ങള്‍.

ഒപ്പം മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്. അത് കര്‍മ്മബന്ധങ്ങളുടെ ചങ്ങലയാണ്. ചുറ്റിക്കെട്ടുന്ന കയറാണ് അത്. അതിനാല്‍ കര്‍മ്മപാശം എന്നും പേര്.

ഉപമകളില്ല. രൂപകങ്ങളും. എന്തെന്നാല്‍ ഇന്നോളം ബിനീഷ് കോടിയേരി പശ്ചാത്തപിച്ചതായി കണ്ടിട്ടില്ല. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ മകനെ നിയന്ത്രിച്ചതായും കണ്ടിട്ടില്ല. കര്‍മ്മപാശത്തിലാണ് അച്ഛനും മകനും.

ബിനീഷിന്റെ വിധിയില്‍ സങ്കടപ്പെടുന്നില്ല ഉറച്ച സി.പി.എമ്മുകാര്‍ പോലും. അവര്‍ക്ക് ഇതില്‍ ഒരു പങ്കുമില്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗികള്‍ക്ക് പൊതിച്ചോറു കെട്ടുന്നവരാണവര്‍. ചെങ്കൊടിക്കീഴില്‍ മരിച്ചു വീണാലും ഇങ്ക്വിലാബ് വിളിക്കുന്നവര്‍. അനീതിക്ക് എതിരേ ഉറച്ച നിലപാടുള്ളവര്‍.

മകന്‍ കോടിയേരി ഒറ്റിയത് അവരെയാണ്. അച്ഛന്‍ കോടിയേരി മറന്നതും അവരെത്തന്നെ.

നാദാപുരത്തു നിന്നൊരു കഥ പറയാം. നാട്ടില്‍ സദ്‌പേരില്ലാത്ത ഒരു പ്രവാസി. പുത്തന്‍ പണക്കാരന്‍. രണ്ടു കോടി മുടക്കി അയാള്‍ വീടു കെട്ടി. സി.പി.എമ്മുമായി ബന്ധമില്ല. വീടുപാര്‍പ്പിന് കുറച്ചാള്‍ക്കേയുള്ളൂ ക്ഷണം. എന്നാലും എല്ലാ പാര്‍ട്ടിക്കാരേയും വിളിച്ചു. വൈകീട്ട് സി.പി.എം. ലോക്കല്‍ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി ചെന്നു. അപ്പോള്‍ ഉള്ളില്‍ കോടിയേരിയുടെ മക്കള്‍. പ്രായം ചെന്ന ആ സഖാവ് ഉടന്‍ തിരിച്ചിറങ്ങി.

''ഇവര് ചെയ്യുന്നേനൊന്നും ബദല് പറയാന്‍ ഇമ്മക്കാവൂല.''

നുണ പറയാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും മാത്രമേ വായ് തുറക്കൂ എന്ന് നായനാര്‍ പണ്ട് പറഞ്ഞത് കരുണാകരനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും ബാധകമാവുന്നു. സത്യം ആര്‍ക്കും കവചമല്ല. പോലീസായാലും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ആയാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായാലും.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിനീഷിന്റെ വീട്ടില്‍ നടന്ന റെയ്ഡ് നോക്കൂ. റെനീറ്റ ബിനീഷ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാനാണ് ഈയുള്ളവള്‍ക്കിഷ്ടം. കാരണം അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ തന്നെ. രാവും പകലും ഉഴുതു മറിച്ചു. കിട്ടിയത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ ഫോണും പിന്നെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡും. ആ കാര്‍ഡ് മുഹമ്മദ് അനൂപിന്റേത്. അത് ഇ.ഡി. കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് റെനീറ്റ. ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവിന്റെ കാലം. കാര്‍ഡ് എപ്പോള്‍ എവിടെ എന്നൊക്കെ അറിയാന്‍ തെല്ലുമില്ല വിഷമം. തെല്ലൊരു മനുഷ്യത്വം കാണിക്കാമായിരുന്നു ഇ.ഡിക്ക്. രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോടെങ്കിലും.

ബംഗാളില്‍ മമത ചെയ്ത പോലെ തെരുവില്‍ ഇറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള പക്വത കാണിച്ചു സി.പി.എം. അത്രയും നല്ലത്. നാടകങ്ങള്‍ തുടരാനാണ് സാധ്യത. അവനവന് കിട്ടാതാവുമ്പോള്‍ മാത്രമേ നീതി വേദനയാവുന്നുള്ളൂ. കോടിയെരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തിയ ബാാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഫലിതമാണ്. വാളയാറിലേക്ക് എത്തിയില്ലെന്ന് ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍.

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പാര്‍ട്ടി ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എട്ടു പേരെ വെടിവച്ചു കൊന്നത്. മക്കളുടെ തുള വീണ ദേഹം അകത്ത്. മോര്‍ച്ചറിക്ക് പുറത്ത് അവരുടെ അമ്മമാരും വിലപിച്ചു. ആര്‍ക്കും വിഷമം ഉണ്ടായില്ല. പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം ഓര്‍ക്കേണ്ടതാണല്ലോ മനുഷ്യാവകാശം.

ചുട്ടും കൊന്നും മുന്നേറുന്നവര്‍ മറക്കരുത് കെ കരുണാകരനെ. ഈച്ചരവാര്യരുടെ കണ്ണീരില്‍ വെന്തുപോയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ. പുത്രദുഃഖത്തില്‍ നീറിയ നേതാവിനെ. കെ മുരളീധരന് കാലണ മെംബര്‍ഷിപ് കിട്ടാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കേണലഞ്ഞു കെ കരുണാകരന്‍.

കോടിയേരി പറഞ്ഞ പോലെ വരമ്പത്ത് തന്നെയാണ് കൂലി. മക്കളുടെ പേരില്‍ വി.എസും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുമൊക്കെ വേട്ടയാടപ്പെട്ട നാടാണ്. അന്നൊന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് ''നിങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകളുടെ സ്ഥിതി എന്ത്'' എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സഖാവ് പിണറായി വിജയന്‍. കെ.ജി. മാരാരെ പണ്ട് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് തോല്‍പിച്ചതിന്റെ വില ബി.ജെ.പിയും അനുഭവിച്ച് തീര്‍ന്നിട്ടില്ല ഇനിയും.

ബകന്‍ എന്ന അസുരന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. പണിയെടുക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ തൊഴില്‍. ജനങ്ങളെ തിന്ന് ചീര്‍ത്തു അസുരന്‍. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും. എളുപ്പത്തില്‍ തീറ്റ തേടുന്ന നേതാക്കള്‍. അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് തിരക്ക് കൂടും. തെളിവുകള്‍ ഡിജിറ്റലാണ്. കിട്ടാന്‍ എളുപ്പമാണ്. ബിനീഷ് കോടിയേരി മുന്നറിയിപ്പാവേണ്ടത് അവര്‍ക്കെല്ലാമാണ്. പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുതിയ കാലം.എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കൂ. എത്രകാലം ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടും?

എതിരാളികളെ നീതിരഹിതം വേട്ടയാടുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതേ കണ്ണീരാണ്. അതിനാല്‍ രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞേ, നീ കുറ്റവാളിയല്ല. നിന്റെ കണ്ണീരിനും മറുപടി കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാലം.

