ജയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി എന്ന ഐറിഷ് സായിപ്പാണ് ഇന്ത്യന്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് കല്ലിട്ടത്. 1780-ല്‍. വെറും രണ്ടേകാല്‍ കൊല്ലമേ ബംഗാള്‍ ഗസറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയുള്ളൂ. അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ തലസ്ഥാനമായ കൊല്‍ക്കൊത്തയില്‍നിന്ന്. രണ്ടു പേജുള്ള പത്രം. പരസ്യത്തിന് പുറമേ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഹിക്കി പറഞ്ഞു. ''ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ നടക്കുന്ന വൃത്തികേടുകള്‍ തുറന്നു കാണിക്കാനും കമ്പനി തദ്ദേശീയരോട് കാണിക്കുന്ന അനീതികള്‍ എഴുതാനുമാണ് പത്രം.''

1605-ല്‍ വന്ന കമ്പനി അപ്പോഴേക്കും മാറിയിരുന്നു. വില്യം ഡാര്‍ലിംപിള്‍ പറയുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ തെമ്മാടിത്തത്തിന്റെ ചരിത്രം. ശശി തരൂരും. 1782-ല്‍ പത്രം പൂട്ടി. പിന്നേയും വര്‍ഷങ്ങള്‍ പക്ഷേ കേസ് നീണ്ടു. ഒത്തുതീര്‍പ്പിന് വിളിച്ച് കള്ളക്കേസെടുത്തു ഹിക്കിക്ക് എതിരേ അക്കാലം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി.

പിന്നീട് പല ഭാഷകളിലും പത്രങ്ങള്‍ വന്നു. ലാലാ ലജ്പത് റായി തൊട്ട് ഗാന്ധിജി വരെ പത്രാധിപന്മാരായി. മനുഷ്യരായിരുന്നു പ്രധാനം. അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുന്നവന്റെ കണ്ണീരായി വാര്‍ത്തകള്‍. അതില്‍ രോഷം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സങ്കടവും. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് കയറ്റി അയയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ പെട്ടി നീലത്തിലും കര്‍ഷകന്റെ ചോര പുരണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗാന്ധിജി എഴുതി. വിദര്‍ഭയിലെ കര്‍ഷക ആത്മഹത്യകളെ പറ്റി ഇപ്പോള്‍ വരുന്ന വാര്‍ത്തകളും വ്യത്യസ്തമല്ല.

എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന വരള്‍ച്ചകളെ പറ്റി സായ്‌നാഥ് പറയുമ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാല്‍ കാര്യം വിഷമസ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് ഈ തെരുവിന്റെ കഥകളില്‍. മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വ്യാജ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെ ആണെന്ന് കര്‍ണാടകത്തിലെ പോലീസു മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളും വിശ്വസിക്കുന്നു. അറസ്റ്റിലായവരെ അറിയാത്തവരല്ല ആരും. പക്ഷേ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതിലാണ് വിരോധം. രാജ്യമെമ്പാടും പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ കലാപത്തോളം കത്തുന്ന കാലം. മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്ന കല്‍പന.

ജോര്‍ജ് ഓര്‍വെല്‍ തൊട്ട് ഒ.വി. വിജയന്‍ വരെ പല കാലങ്ങളില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അധികാരത്തിന്റെ സ്വരൂപങ്ങള്‍. മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അതിനിശിതം പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് വി.കെ.എന്‍. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലാണ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് കടന്നാക്രമിക്കുന്ന രീതി ശക്തമായത്. പ്രത്യേകിച്ചും അടിയന്തിരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി. സംഘടിതമായി. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല പേരുകളില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ തടഞ്ഞുവയ്ക്കപ്പെട്ടു. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ സൂചികയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഭൂപടത്തില്‍ പിന്നിലായി മാറി.

ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമലോകവും മാറി. ഏകപക്ഷീയമായ വാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രമായി ജേര്‍ണലിസം പലപ്പോഴും സ്വയം തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടു. കൊടിയുടെ നിറം നോക്കി മാത്രം വാര്‍ത്ത വന്നു. മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിഷ്പക്ഷത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു.അനാവശ്യ മത്സരങ്ങള്‍ ആധികാരികത ചോര്‍ത്തി. മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്നതിലും രാഷ്ട്രീയ നിറം കലര്‍ന്നു. പിണറായി വിജയനാണ് മാധ്യമങ്ങളെ തൊലിയുരിക്കുന്നത് എങ്കില്‍ ബി.ജെ.പ.ി പിന്തുണ നല്‍കും. ബി.ജെ.പിയാണ് ആക്രമിക്കുന്നതെങ്കില്‍ സി.പി.എം. സഹായക്കൈ നീട്ടും.

അപ്പോഴും കേരളത്തില്‍ വലിയൊരളവ് സജീവമായി നിന്നു മാധ്യമങ്ങള്‍. കിഫ്ബിയുടെ പെരുമ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത് തെളിവ്. വാളയാര്‍ തൊട്ട് മാവോ വേട്ട വരെ പിണറായി വിമര്‍ശനങ്ങളായി. ശബരിമലയില്‍ ബി.ജെ.പി. ഏകപക്ഷീയമായി വിമര്‍ശിച്ചപ്പോഴും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സമരമുഖത്ത് നിന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ നല്‍കി. മോദിയുടെ വിദേശ യാത്രയേക്കാള്‍ വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടു വിജയന്‍. ചാനല്‍ മുഖങ്ങളായി നില്‍ക്കുന്നവരില്‍ ചിലരുടെ പക്ഷപാതിത്വങ്ങളേക്കാള്‍ മനുഷ്യത്വത്തോടെ നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലെത്തി മൈക്കേന്തുന്നവര്‍.

ദേശീയ തലത്തിലും അതു തന്നെ സംഭവിച്ചു. നിര്‍ഭയ തൊട്ടു ഉന്നാവോ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുക. മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷമായത്. മുമ്പ് അണ്ണാ ഹസാരേയുടെ സമരം വന്നപോലെ തന്നെ മുഖമില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു പലപ്പോഴും പ്രതിഷേധം. ഇന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാറി നിന്ന പോലെ അന്ന് ബി.ജെ.പിക്കാരും മാറി നിന്നു. കലാപം കൈവിട്ടാല്‍ ഉത്തരവാദിത്തം വേണ്ടെന്ന സൗകര്യം. മറിച്ചായാല്‍ നേട്ടം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ.

ഇപ്പോള്‍ ദല്‍ഹി ഗേറ്റിലും മംഗലാപുരത്തും പോലീസുകാര്‍ മാധ്യമങ്ങളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുമ്പോള്‍ എല്ലായ്‌പോഴും എന്നതിനേക്കാള്‍ ഉറക്കെ ഭരണപക്ഷം വിളിച്ചു പറയുന്നു.''ഇല്ല, നിങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശങ്ങളില്ല. അടി കൊള്ളേണ്ടവര്‍ തന്നെ. മുമ്പ് വക്കീലന്മാര്‍ തല്ലിയില്ലേ. ഇനി അതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍.''

ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ. കര്‍ഷകര്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആര്‍ക്കും പ്രതിഷേധമില്ല. കാരണം അവരെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ പരിസരത്ത് നിലനിര്‍ത്തുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍. അന്യഗ്രഹ ജീവികളെന്ന പരിഗണന പോലും പലപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നും സംശയിക്കാം. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 19 പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ മനസ്സാണ്. അവിടെ യുക്തിയില്ല.

എഴുത്തും വായനയും പൊതുവേ കുറവാണ് എല്ലാ കൊടികളിലും ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്. വാട്‌സ് ആപ് കോളേജില്‍ നിന്ന് വരുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് ആപ്തവാക്യം. നിനക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ തരാം. അത് കേട്ടാല്‍ മതി. അത് മാത്രം മതി. സംവാദം വേണ്ട. അനുസരണ മതി. സത്യം നാം പറയുന്നത്. അത് മാത്രം. മറുവാദങ്ങളുടെ നാവരിയണം.

മതത്തിന്റേയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റേയും സംവാദസാധ്യതകള്‍ ഹിംസയുടെ തെരുക്കൂത്തായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. മാധ്യമങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് നാവ് നഷ്ടമാകുന്നത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനാണ്. ദുര്‍ബലര്‍ക്ക് മാത്രമാണ്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ബംഗാള്‍ ഗസറ്റ് അനാവശ്യമായ പോലെ തന്നെ. അതിനാല്‍ അനാവശ്യമായ വൈകാരികത കൊണ്ടൊന്നും മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി പൊരുതാനാവില്ല. കണിശമായ വസ്തുനിഷ്ഠത മാത്രമേ പടച്ചട്ടയാകൂ.

രാമായണം മര്യാദാ പുരുഷോത്തമന്റെ കഥ മാത്രമല്ല. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട രാജപത്‌നിയും പുത്രന്മാരും പറഞ്ഞ കഥ കൂടിയുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് അഭയമേകിയതും ചോര പുരണ്ട അക്ഷരങ്ങളെ ഇതിഹാസമാക്കിയവര്‍ തന്നെയാണ്.

ബംഗാള്‍ ഗസറ്റിന് ശേഷവും ഹിക്കി ജീവിച്ചു. ജയിലിലും പുറത്തും. തുറുങ്കറ തകര്‍ത്ത ആരോഗ്യവുമായി. മരിക്കുവോളം. സവിശേഷാധികാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിക്കിക്ക്. വിശേഷാധികാരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടിയേറ്റ് മരിച്ച ലാലാ ലജ്പത് റായിക്ക്.

മാധ്യമങ്ങള്‍ എതിര്‍ത്തു പറയുന്ന കാലത്തെ തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങളാരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്നാല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാവുന്ന കാലത്തെ ശരിക്കും പേടിക്കണം. അംബാനി തരുന്ന ഫ്രീ ഡാറ്റ മതിയാവില്ല അക്കാലം ലോകത്തെ അറിയാന്‍. അക്കാലത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കില്‍ പ്രിയമുള്ളവരേ പ്രിവിലേജ് വേണ്ടേ വേണ്ട. ദയവായി വെടിവെച്ചു കൊന്നേക്കുക. തോക്കിന് ലൈസന്‍സില്ലാത്തവര്‍ തല്ലിക്കൊന്നേക്കുക.

Content Highlights: Is journalists are privileged class? Kill them