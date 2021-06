കീലേരി അച്ചുവും കാരക്കൂട്ടില്‍ ദാസനും ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. പറയാതെ വയ്യ. എന്തൊരു പ്രഹസനമാണ് സജി. നാം നാളെയുടെ നാണക്കേടാണ്.

വിയോജിപ്പിന്റെ കടലുണ്ട് അവര്‍ക്കിടയില്‍. നോട്ടിക്കല്‍ മൈലില്‍ അളക്കാനാവില്ല വിജയനില്‍നിന്ന് സുധാകരനിലേക്കുള്ള ദൂരം. രണ്ടു പേര്‍ക്കും ആരാധകരുണ്ട്. സമപ്രായക്കാര്‍ തൊട്ട് കിശോരര്‍ വരെ. അവരാണ് തെരുവില്‍ മുഖാമുഖം. മാര്‍ക്‌സും ഗാന്ധിജിയും. അങ്കത്തട്ട് കേരളം. ആരവം ബ്രിഗേഡുകളുടേത്. ആശങ്ക പാവം ജനങ്ങളുടേതു മാത്രം.

സത്യത്തില്‍ ഒന്നോര്‍ത്തു നോക്കൂ. സംസ്ഥാനത്ത് അക്രമരാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ നേതാക്കള്‍ ഇപ്പോഴും നില്‍പ്. ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയെ പറ്റിയാണ് ചര്‍ച്ച. എണ്ണമറ്റ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചോരക്കറയില്‍ ഉലഞ്ഞൊടുങ്ങിയ ജീവിതങ്ങളെ പറ്റി അല്ലേയല്ല. കഴുത്തോളമുണ്ട് ഇരുവര്‍ക്കും ഭൂതകാലക്കുളിര്‍. ആണഹന്തയുടെ അറപ്പിക്കുന്ന തേറ്റ കാട്ടല്‍.

നിങ്ങള്‍ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ. അന്ന് നിങ്ങളുടെ അടിപിടിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ എവിടെ എന്ന്? ഞങ്ങളുടെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചോറ്റുപാത്രങ്ങള്‍, അപഹരിക്കപ്പെട്ട ചില്ലറത്തുട്ടുകള്‍. ഞങ്ങള്‍ നേരിട്ട അപമാനങ്ങള്‍. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി. എളുപ്പത്തില്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാന്‍ പാകത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍.

ഓര്‍ക്കണം അന്നത്തെ ഞങ്ങളാണ്. റോഡില്‍ ഇറങ്ങി നിന്ന് സംസാരിക്കാന്‍ പോലും അര്‍ഹത ഇല്ലാത്തവര്‍. എല്ലാവരേയും പേടിച്ച് നടന്നവര്‍. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പെണ്‍മക്കളോട് അസൂയ തോന്നുന്നു. അവര്‍ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നുണ്ട് മറുപടി. ഞങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയാതെ പോയത്.

നിങ്ങളുടെ ഗീര്‍വാണങ്ങളല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മൂമ്മമാരാണ് ഈ കേരളത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആദ്യമായി പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ പോയവര്‍. നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ കോളേജില്‍നിന്ന് ഇറക്കിയവരാണ്. അര്‍ദ്ധനഗ്‌നരാക്കി ഓടിച്ചതിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് ക്യാമ്പസില്‍ ഓണമല്ലാത്തപ്പോഴും മുണ്ടു ചുറ്റി വന്നവരുടെ കാലമാണ്. മുണ്ട് മുറുക്കി ഉടുത്തവരായിരുന്നു കൂടുതല്‍. ദുര്യോധനന്മാര്‍ അന്നും മുണ്ട് പൊക്കി തുട കാണിച്ചു. അപമാനിക്കാനും അഹങ്കരിക്കാനും.

പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രീ, പ്രിയ കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷാ... നിങ്ങള്‍ എന്തേ വളരാത്തത്? കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം മൂന്നാഴ്ച അകലെ എന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധര്‍. നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നുംപോലെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍. സ്ഥാനാരോഹണത്തിന് വൈറസും വരുമെന്ന് കാണാന്‍ എന്തേ കണ്ണില്ലാതെ പോയി. ക്ഷമയും പശ്ചാത്താപവുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങള്‍ എന്ന് മാത്രം എന്തേ പഠിക്കാതെ പോയി? പക പെറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വെറുപ്പ് തിന്നേ വളരൂ എന്ന് എന്തേ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി?

മോഹമുക്തരൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍. വീരസ്യം പറച്ചിലിനും കുറവൊന്നുമില്ല. മസിലു പെരുപ്പിക്കലിനും മോശമല്ല. പക്ഷേ നോക്കൂ. എന്തിനാണിത്. പിണറായി വിജയനെ കേരളം വീണ്ടും അധികാരമേല്‍പ്പിച്ചത് കലാലയ കാലത്ത് അഭിരമിക്കാനല്ല. നാളേയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ്. അതും ഈ കെടുകാലത്ത്.

പിണറായി വിജയനേക്കാള്‍ പൗരുഷമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം സുധാകരന്. അതിന് ഇടഞ്ഞ കൊമ്പന്റെ കൃഷ്ണമണിക്ക് തോട്ടി കേറ്റി കളിക്കണം. നാലാമത്തെ പെഗ്ഗില്‍ ഐസ് വീഴും മുമ്പേ എതിരാളിയെ അടിച്ചു മലര്‍ത്തണം. ജഗന്നാഥന്മാര്‍ക്ക് ബ്രണ്ണനാണ് ബെസ്റ്റ്. ഒരു ചരിത്രത്തിലും എഴുതാത്ത പോരാട്ടങ്ങളാണല്ലോ അവിടെ.

എന്നാല്‍ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനും മുണ്ടക്കല്‍ ശേഖരനും കത്തി വീശുന്ന കളത്തില്‍നിന്ന് കേരളം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാവണപ്രഭുക്കള്‍ അറിയണം. ആനവണ്ടിക്ക് അള്ളുവച്ചും ചില്ലു തകര്‍ത്തും നിങ്ങള്‍ നടത്തിയതൊന്നും വിപ്ലവം ആയിരുന്നില്ലെഡോ. അനായാസേന ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം എന്ന് പഠിക്കേണ്ട പ്രായമായിരിക്കുന്നു നേതാക്കളേ.

അതിനും ബ്രണ്ണന്‍ തന്നെയാണ് നല്ലത്. 57 കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങള്‍ അടിച്ചു കളിച്ച് പൊളിച്ച കോളേജല്ല. അതിനും 105 കൊല്ലം മുമ്പ് അന്തരിച്ച എഡ്വേര്‍ഡ് ബ്രണ്ണന്‍ എന്ന സായിപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടൊന്നും നമ്മുടെ നേതാക്കള്‍ സഹിച്ചിട്ടില്ല.

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയില്‍ കൂലിപ്പണി. പിന്നെ കപ്പലില്‍ ക്യാബിന്‍ ബോയ്. കപ്പല്‍ച്ചേതത്തില്‍ കടലില്‍ കുടുങ്ങി. തലശ്ശേരിയിലെ മുക്കവരുടെ വലയില്‍ പെട്ട് കരയിലേക്ക്. ടെലിച്ചറി പുവര്‍ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഒസ്യത്തില്‍ എഴുതിവച്ചു. അങ്ങനെ പണിത സ്‌കൂളാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രണ്ണന്‍ കോളേജ്.

തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തപ്പോലെ ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വഴി നടക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്തരിച്ച കെ.ആര്‍. ഗൗരിയമ്മയാണ്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം ഏറെക്കുറെ മുഴുവനായും സമ്പന്നര്‍ക്ക് മാത്രമായി കിട്ടുന്ന കാലവുമാണ്. കോവിഡ് പുര വിഴുങ്ങാന്‍ എത്തുന്ന ഭൂതം. നാളെ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല.

അതിനാല്‍ കീലേരി അച്ചുവും കാരക്കൂട്ടില്‍ ദാസനും കൂടി ഒന്നിച്ചിറങ്ങരുത്. ആരുണ്ടെടാ ഞങ്ങളോട് മുട്ടാന്‍ എന്ന് പാവപ്പെട്ട വോട്ടര്‍മാരോട് ചോദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ദുര്‍വാശിക്ക് ബലി തരാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇനിയും മക്കളില്ല.

Content Highlights:Edward Brennen in between Pinarayi Vijayan and K Suhakaran